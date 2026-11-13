¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Pochettino 1-1GOAL

«Nos hizo sentir aún más orgullosos de ser estadounidenses»: Mauricio Pochettino deja la selección de Estados Unidos rumbo al Manchester United tras un cambio cultural y con un legado inacabado

Pochettino elevó las expectativas y devolvió la confianza, pero los duros reveses complicaron su etapa al frente de la selección masculina de Estados Unidos. Su marcha al Manchester United pone a prueba esos avances.

Ryan Tolmich
Traducido por

  • FAYETTEVILLE, Georgia. Si no lo viste venir, es que no estabas prestando atención.

    No se trataba de hacer conjeturas ni de interpretar señales: Mauricio Pochettino lo dijo muchas veces. Quería volver a la Premier League y, por tanto, siempre fue una cuestión de cuándo, no de si ocurriría.

    Resulta que ese «cuándo» es ahora y, más importante aún, que su destino es el Manchester United. Tras más de una década de acercamientos entre ambas partes, por fin han llegado a un acuerdo. Pochettino, gran admirador de Sir Alex Ferguson, siempre había querido esto. Es una unión largamente esperada, pero, para Pochettino, también supone una ruptura algo repentina.

    U.S. Soccer queda como tercero en este acuerdo entre dos partes. Eso sí, sus arcas salen considerablemente reforzadas gracias a las cláusulas de rescisión de Pochettino y su cuerpo técnico, que suman 12 millones de dólares. Aun así, la selección masculina de Estados Unidos se queda sin seleccionador apenas unos meses después de haberlo renovado por otros cuatro años.

    Ese hecho acabará formando parte del legado de Pochettino, que se ha vuelto aún más complejo por la forma en que terminó su etapa. Comenzó entre promesas e ilusión y concluye con una rápida salida justo cuando esas sensaciones renacían de cara a un segundo ciclo. Lo ocurrido entre medias fue, hay que reconocerlo, complicado. Pochettino deja el cargo en la selección estadounidense como el primer seleccionador de la era moderna que no gana un título, pero también después de haber dejado una huella innegable.

    Entonces, ¿qué huella perdurará de la era Pochettino? Será compleja y tampoco podrá definirse de inmediato.

  • Una contratación prometedora

    FBL-USA-POCHETTINO
    AFP

    La contratación de Pochettino marcó el inicio de una nueva era para el fútbol estadounidense.

    Sentado junto a los responsables de las decisiones de U.S. Soccer en Nueva York, Pochettino sonreía de oreja a oreja. Era septiembre de 2024 y el argentino acababa de ser nombrado nuevo seleccionador de Estados Unidos. La tarea era sencilla: llevar a la selección al Mundial. Pero sus aspiraciones iban más allá: ganarlo.

    «Se trata de crear algo especial; eso es lo más importante», dijo. «Estamos aquí porque queremos ganar. Somos ganadores. Somos un cuerpo técnico de éxito, de mucho éxito, que a veces quizá no ha ganado; otras veces sí hemos ganado. Pero creo que lo más importante es crear algo especial».

    Y añadió: «Tenemos que creer de verdad y pensar a lo grande. Tenemos que creer que podemos ganar, que podemos ganar todos [los] partidos. Podemos ganar el Mundial».

    Era una ambición enorme, pero marcó el tono de la etapa de Pochettino. La gran pregunta a la que él y su cuerpo técnico volvían a menudo era: «¿Por qué no nosotros?». Durante mucho tiempo, al fútbol estadounidense se le había dicho lo que no era, pero Pochettino quería cambiar el relato para centrarse en lo que podía llegar a ser. Responder a esa pregunta fue complicado en ocasiones. Exigió un profundo examen de conciencia a Pochettino, a sus jugadores y, a veces, al ecosistema del fútbol estadounidense en su conjunto.

    La etapa del argentino empezó bastante bien, con carteles repartidos por Austin antes de su debut, victorias ante Jamaica en la Liga de Naciones y una concentración en enero que pareció espolear al propio Pochettino. Los primeros días estuvieron llenos de ilusión y entusiasmo. Pochettino elegía personalmente nuevas caras para sumarlas a la lista de estrellas que regresaban. Todo marchó bien durante los primeros meses.

    Sin embargo, ese buen ambiente cambió aquel marzo en la Liga de Naciones de la CONCACAF, y el resto de la etapa de Pochettino giró en torno a reconstruir el equipo a partir de aquel momento.

  • Replantear la cultura

    imago-sport-1060111133.jpg
    IMAGO / Agencia-MexSport

    Marzo de 2025 marcó un claro punto de inflexión en la etapa de Pochettino.

    Las derrotas en la Liga de Naciones fueron un toque de atención para Pochettino y para todos los demás: todavía había algo que no funcionaba en la cultura de la selección estadounidense.

    Esa cultura había quedado en entredicho en las semanas previas a la llegada de Pochettino. Tras caer eliminada de la Copa América a las órdenes del anterior seleccionador, Gregg Berhalter, hacía falta una voz nueva que recuperase el control frente a los jugadores y remodelase el proyecto de la selección. Sin embargo, el equipo que encontró Pochettino aún no estaba preparado para ese cambio de cultura. ¿El resultado? Marzo de 2025. Derrotas ante Panamá y Canadá. Dos toques de atención.

    «Dijimos: “¿Qué c***?”», contó Pochettino a los periodistas más de un año después. «Estábamos muy ilusionados con [el trabajo] porque pensábamos: “Oh, queda tan poco para el Mundial que la gente estará deseando ayudar, implicarse y venir a la selección”. No, fue justo lo contrario.

    »Esperábamos ese golpe. Creo que, en cierto modo, formaba parte del plan recibir un golpe doloroso, pero necesario para que la gente se diera cuenta de dónde estábamos. Incluso para que los jugadores se dieran cuenta de que, así, era imposible. Era imposible llegar en buenas condiciones al Mundial».

    El cambio no fue inmediato. La siguiente concentración de la selección estadounidense, para la Copa Oro, desató una tormenta que acabó convirtiéndose en un enfrentamiento público entre Pochettino y la estrella Christian Pulisic. Pulisic pidió tomarse el verano con calma. Pochettino respondió: «Ni hablar». Si quería recuperar el control, tendría que hacerlo a su manera, y lo hizo negándose a ceder ante la estrella del equipo.

    Al final, la Copa Oro fue un éxito. Con un grupo de jugadores jóvenes que, de forma decisiva, querían estar allí, y la dosis justa de experiencia de los veteranos, Pochettino llevó al equipo hasta la final. Allí no logró superar el último obstáculo. Tras la derrota ante México, se vio a Pochettino llorar, no por haber perdido, sino porque ahora quienes estaban fuera podían utilizar ese resultado para restar valor a lo que aquellos jugadores habían hecho ese verano.

    Sin embargo, aquel verano ayudó a impulsar a jugadores que parecen destinados a ser importantes para la selección estadounidense a largo plazo. Alex Freeman pasó de ser un desconocido a convertirse en una estrella. Matt Freese se hizo con la titularidad en la portería y no la soltó después. Y Sebastian Berhalter demostró que era mucho más que el hijo del predecesor de Pochettino al convertirse en una estrella de la selección por méritos propios.

    «Ha hecho mucho por mí», dijo Berhalter el jueves. «Creo que siempre ha confiado en mí, desde el primer día. Antes de que pisara el campo, por mi forma de jugar y por cómo intento comportarme, me dijo: “Da igual lo que hagas en el campo, ya estás haciendo lo correcto”. Sinceramente, no puedo agradecérselo lo suficiente, sea o no sea el entrenador.

    »Lo digo siempre: ha significado muchísimo para mí y me ha ayudado a crecer como jugador y como persona. Como jugador, no puedo pedir más».

    Pochettino vio algo en jugadores como Berhalter y, después de la Copa Oro, también lo vio en el grupo en su conjunto. Y siguió viéndolo incluso cuando el otoño comenzó con una dura derrota ante Corea del Sur.

    «El proceso es como cuando pones una semilla en la tierra», dijo. «Al principio es una semilla. No ves nada, ¿no? Luego el árbol empieza a crecer. Era difícil explicar el plan porque no es fácil».

    A partir de ahí, la selección estadounidense encadenó victorias ante Japón, Australia, Paraguay y Uruguay. Australia y Paraguay acabarían siendo rivales en la fase de grupos. Las derrotas ante Bélgica y Portugal dolieron, pero también recordaron lo mucho que tendría que trabajar el equipo para alcanzar el nivel al que aspiraba.

    Entonces llegó el Mundial y, desde ese momento, nada más importaba. Para eso habían contratado a Pochettino. Su legado se definiría en aquellos pocos partidos, no en los años que llevaba en el cargo.

  • El Mundial

    imago-sport-1079073911.jpg
    IMAGO / Icon Sportswire

    El recorrido de este verano tuvo momentos de máxima euforia, pero también un bajón sin precedentes.

    Incluso antes del Mundial, los rumores no dejaban de circular. El AC Milan estaba interesado. Un día, tras un entrenamiento de la selección de Estados Unidos, Pochettino tuvo que pronunciarse al respecto y reafirmó su compromiso con la trayectoria del equipo en el torneo.

    Y lo cierto es que estaba comprometido: dirigió a la selección en una trayectoria distinta a todas las anteriores. No por los resultados, desde luego, ya que Estados Unidos volvió a caer en octavos de final, como en la edición anterior. Lo que cambió fue el camino hasta allí. Era una selección estadounidense renovada.

    Con Pochettino al mando, Estados Unidos llevaba la iniciativa. Arrolló a Paraguay en el estreno. Salió a por Australia en el segundo partido. Incluso contra Turquía, en un encuentro para el que Pochettino introdujo numerosos cambios, siguió con opciones hasta el final antes de encajar un gol tardío. El ánimo estaba por las nubes y ese impulso llevó a Estados Unidos, con diez jugadores, a superar a Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos de final. No se trataba solo de las victorias, sino de cómo las conseguía: con un fútbol ofensivo y entretenido que, a medida que avanzaba el torneo, captó la atención del resto del mundo.

    Y entonces todo se vino abajo. La ya célebre situación de la tarjeta roja a Folarin Balogun se convirtió en un incidente geopolítico y, 24 horas después, Estados Unidos estaba eliminado. Las consecuencias de la anulación de la roja a Balogun no ayudaron, pero Bélgica fue superior, y decir que fue muy superior sería quedarse corto. Así terminó el sueño mundialista, de una forma peor que una despedida discreta: con una humillación.

    Muchos esperaban que aquello pusiera fin a la etapa de Pochettino. Se recordaría como un periodo de momentos extraordinarios, pero también de algunos de los más duros que ha vivido el equipo. Sin embargo, Pochettino decidió regresar por sorpresa y firmó un contrato de cuatro años para dirigir a Estados Unidos durante el ciclo del Mundial de 2030.

    Pocos esperaban que completara esos cuatro años. Tottenham, Real Madrid y AC Milan ya habían mostrado interés en él. Aun así, parecía lógico esperar que Pochettino siguiera al menos unos meses. Quizá unos años.

    Al final fueron solo unas semanas: el Manchester United llamó a su puerta y puso fin definitivamente a la etapa de Pochettino con la selección de Estados Unidos poco más de 100 días después del inicio de su segunda fase.

  • Es hora de decir adiós

    imago-sport-1084171345.jpg
    IMAGO / Icon Sportswire

    Ahora que Pochettino se marcha, ¿qué ha significado finalmente su etapa?

    Y así llegamos al inevitable final, preguntándonos qué pensar de todo esto. ¿Qué fue la etapa de Pochettino? ¿Supuso un cambio cultural o fue más de lo mismo? ¿Cambió las cosas o fue una breve incursión en el mercado de entrenadores internacionales para un único Mundial? ¿Mejoró la selección estadounidense? ¿Importa?

    Todas son preguntas complejas y llenas de matices sobre un entrenador igualmente complejo y lleno de matices. La etapa de Pochettino, fuera lo que fuese, fue intensa: marcó a la selección estadounidense y la dejó en una situación muy distinta a la que encontró al llegar. Como mínimo, Pochettino deja unos cimientos basados en la responsabilidad, pero también en la confianza. Durante su etapa, creyó en el proyecto de la selección estadounidense, aunque, dadas sus ambiciones personales, esa confianza siempre iba a dar paso a la que tiene en su propia capacidad para entrenar al más alto nivel. A pesar de sus dificultades, eso es lo que representa el Manchester United: un puesto de élite para un entrenador de élite. Los jugadores que deja atrás lo entienden.

    «Quiere que salgamos con la mentalidad de ganar», dijo Balogun. «Creo que ha sentado las bases. Creo que nosotros, como jugadores, hemos asumido la responsabilidad de hacerlo, y no solo porque él estuviera al mando. Ahora nos corresponde a nosotros llevarlo a la práctica porque conocemos los estándares. Creo que esa es la ventaja de haber tenido a un entrenador de primer nivel».

    En Estados Unidos está surgiendo una nueva generación. Esa generación pudo trabajar brevemente con Pochettino antes de su marcha. Una de las razones por las que inicialmente aceptó dirigir un segundo ciclo fue la perspectiva de trabajar con ella. Parece tener potencial para llevar el fútbol estadounidense aún más lejos que sus predecesores.

    Pero, si eso ocurre, será sin Pochettino, que ahora se dirige al que parece ser el club de sus sueños. Sin embargo, si el fútbol estadounidense da un paso adelante en 2030 o más allá, quizá se pueda remontar al cambio cultural impulsado por Pochettino. Y quizá sea fruto de su pregunta favorita: «¿Por qué no?».

    Quizá ese sea, entonces, su legado: las preguntas. Así que hasta siempre, Mauricio Pochettino, un entrenador que dejó al fútbol estadounidense con más preguntas que respuestas. Y puede que eso no sea malo.

    «Ha creado unos cimientos y una base magníficos para este equipo. Todos sabemos qué se espera de nosotros y siempre trabajamos al 100 %», dijo Berhalter. «Siempre luchamos. Siempre cuidamos los pequeños detalles para asegurarnos de representar a este país como es debido. Creo que nos inculcó todo eso».

    «Aunque es un entrenador argentino, hizo que nos sintiéramos aún más orgullosos de ser estadounidenses, y creo que eso dice mucho de cómo es como persona y como entrenador».