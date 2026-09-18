Noahkai Banks sigue a su corazón hacia Alemania por encima de Estados Unidos: solo el tiempo dirá lo que una u otra parte ha perdido o ganado
Casi exactamente un año antes de dejar para siempre la selección masculina de Estados Unidos, Noahkai Banks estaba sentado junto a su compañero Damion Downs en el hotel del equipo en Nueva Jersey. El central participaba en su primera concentración con la USMNT, y dijo que empezaba a sentirse como en casa. Downs le ayudó a sentirse bienvenido. También lo hicieron germanoparlantes como Chris Richards y Jonathan Klinsmann. Incluso estaba entrenándose contra Christian Pulisic, un jugador que dijo que era uno de sus «ídolos» de la infancia.
«Es genial porque todavía puedo crecer», le dijo a GOAL durante aquella primera y, en última instancia, última concentración con la USMNT. «Sigo siendo muy joven, así que puedo aprender mucho jugando contra Damion, Christian, Timothy [Weah], todos. Creo que eso me ayuda en mi carrera. Sí, me hace mejor».
«Para mí, representar a Estados Unidos es un honor enorme», añadió. «Lo he hecho mucho en categorías inferiores. Me encanta».
Pero eso fue entonces, y esto es ahora. Después de meses reflexionando sobre su futuro internacional, y perdiendo por el camino una posible plaza para el Mundial, Banks optó, según se informa, por Alemania el viernes. Bueno, por las selecciones inferiores de Alemania, al menos. La USMNT, en última instancia, no era el hogar a largo plazo del central de 19 años del Augsburgo.
Unirse a la sub-21 de Alemania en este parón internacional obligará a Banks a tramitar un cambio único de federación, cerrando así la puerta a su carrera con Estados Unidos. Es un paso importante. Para los jugadores con doble nacionalidad, estas decisiones pueden implicar sopesar los vínculos con dos países, con solo una camiseta que vestir. Banks ya ha elegido la suya.
La elección es, en última instancia, solo suya, pero ahora que ya está tomada, no faltarán quienes analicen al detalle y busquen los motivos de por qué la tomó. ¿Era este el plan desde el principio? ¿Podían el seleccionador Mauricio Pochettino y la USMNT haber hecho más? ¿Será una gran pérdida para Estados Unidos, o solo otro dolor pasajero en una larga lista de derrotas en la captación que, vistas con perspectiva, no parecen tan malas?
En conjunto, la decisión de Banks es compleja, y no una que exija culpar o dar mérito a cualquier otra persona que haya formado parte de ella. No le culpen por seguir a su corazón ni culpen a Pochettino por no haber intentado con más fuerza cambiarlo. Esto no es necesariamente un fracaso de la USMNT ni un éxito de Alemania.
Un chico de 19 años ha tomado una decisión que le cambia la vida, una que puede salir bien o no al final. Habrá quienes se sientan dolidos por ello y quienes lo celebren. Sin embargo, esa decisión no tiene nada de personal y, al mismo tiempo, es también la elección más personal que puede hacer un futbolista.
La gran decisión
No será oficial hasta que el cambio único de federación de Banks aparezca en la página web de la FIFA, pero el seleccionador de la sub-21 de Alemania, Antonio Di Salvo, confirmó la noticia al convocar al defensa para los próximos partidos de clasificación para la Eurocopa sub-21. En su lista figuraban tanto Banks como el tunecino-alemán Ben Farhat, dos jugadores con doble nacionalidad que ahora se han comprometido con el programa alemán. En el caso de Banks, ese compromiso es permanente. Después de jugar con las categorías inferiores de Estados Unidos, la decisión de unirse a Alemania le obliga a renunciar a su elegibilidad para Estados Unidos con ese cambio único de federación.
«[Ellos] eligieron representar a Alemania», dijo Di Salvo después de seleccionar a su equipo. «Llevamos ya un tiempo en contacto con ambos y habíamos centrado nuestros esfuerzos en ellos. Estoy muy satisfecho de que hayamos podido trazar para ellos una vía de futuro con Alemania y de que estuvieran de acuerdo con ello».
Esa vía, en última instancia, empieza con las categorías inferiores, algo muy diferente de lo que habría sido el camino con Estados Unidos. Después de recibir una convocatoria con la absoluta en septiembre, parecía que Banks iba camino de otra llamada en marzo antes de que saliera a la luz que estaba sopesando su propio futuro. Siguió valorándolo durante la Copa del Mundo, lo que potencialmente le costó una oportunidad de jugar el torneo más importante del mundo con la nación anfitriona.
La revelación que deja todo esto no es que Estados Unidos no hiciera lo suficiente, sino que probablemente no había nada que pudiera haber hecho. Al final, Banks eligió a la sub-21 de Alemania antes que un Mundial con Estados Unidos, lo que indica exactamente dónde estaba su corazón durante todo este proceso. Y, para Pochettino, el mensaje ha sido constante: no iba a suplicar a nadie cuyo corazón no estuviera en ello.
El proceso de reclutamiento
Banks vio el Mundial. Dijo que se descubrió animando tanto a Estados Unidos como a Alemania, tanto por su amor por ambos países como por las relaciones que había construido con quienes estaban sobre el terreno de juego.
«Lo vi con sentimientos encontrados y me alegré por los chicos porque todos me hicieron sentir muy bienvenido entonces», le dijo a Kicker cuando le preguntaron por su decisión de retrasar su compromiso internacional. «De vez en cuando me decía a mí mismo que habría estado bien estar allí, pero no le di muchas vueltas. No soy del tipo de persona que se arrepiente de las cosas a toro pasado. Tomé mi decisión pensando en el futuro, y es la correcta».
A Pochettino le preguntaron por Banks en las semanas previas a la presentación de su convocatoria. Dijo que no se podía tener en cuenta al defensa para una llamada hasta que el propio Banks tomara una decisión.
«Estamos en contacto con todos los posibles jugadores con doble nacionalidad», dijo Pochettino. «Creo que es importante para nosotros verlo, por supuesto, porque es una conexión y la conexión humana es muy importante, aunque ellos, como en el caso de Noki, no cambiaron de opinión y él está esperando. Todavía no hay decisión y, por supuesto, no podemos tenerlo en cuenta para la próxima concentración. Ese es el caso.
«Aun así, nosotros, y la organización, estamos trabajando con todos los jugadores con doble nacionalidad y con los futbolistas con la posibilidad de tomar una decisión. Sí, esa conexión humana es importante porque si algún día sienten que pueden defender, que quieren luchar y formar parte de nuestra selección nacional y, por supuesto, si lo merecen y consideramos que merecen estar implicados, por supuesto, vamos a llamar. En este caso, Noki sigue en la misma situación que antes del Mundial cuando hablamos».
El mensaje de Pochettino ha sido consistente desde el principio. Acertado o no, no va a excederse para reclutar a una posible promesa. Siempre ha dicho que depende de ellos sentir la pasión y el deseo de jugar con Estados Unidos. Si no sientes eso sin un proceso de reclutamiento o una serie de promesas, entonces es cosa tuya. Pochettino encontraría entonces a alguien que sí lo sienta. Insiste en que no se dedica a suplicar a los jugadores que se unan a su equipo.
En cierto sentido, Pochettino tiene razón. Dada la decisión de Banks de cambiar en la práctica un puesto con Estados Unidos por un puesto en las categorías inferiores de Alemania, parece que, en el fondo, simplemente quería jugar con Alemania. ¿Quién podría culparle? Pasó toda su juventud en Alemania, creciendo con una madre alemana y en academias alemanas. El objetivo siempre fue la Bundesliga. Había una conexión allí que, en última instancia, no se podía romper.
Sin embargo, con el paso del tiempo, Estados Unidos puede acabar deseando que sí se hubiera roto, dado el talento de Banks y la evidente necesidad de él en la actual selección estadounidense.
Una posición necesaria
Durante el primer y único stage de Banks con la USMNT, no faltaron los mentores dispuestos a ayudar. Uno de ellos fue Tim Ream, que arropó al joven defensa e intentó darle la bienvenida.
«Todo el stage fue genial. Los jugadores, cómo me recibieron, cómo me facilitaron la vida, fue muy bonito, la verdad», explicó Banks. «Tim Ream, el primer día de entrenamiento, me ayudó mucho. Él también juega en mi posición, así que me orientó mucho y me ayudó a adaptarme al entrenamiento y a las nuevas tácticas. Obviamente, era un poco nuevo, pero todos los veteranos en la cena me dijeron que me sentara en su mesa. Fue genial».
Ream, por supuesto, era, y quizá todavía lo sea, el veterano de referencia de la USMNT. Sin embargo, a sus 38 años, la etapa de Ream como central ha llegado a su fin. Las opciones en esa posición están cambiando. Banks podría haber formado parte de ese cambio.
Al menos, esa era la esperanza. Por eso, antes de aquel stage de septiembre, Pochettino se deshacía en elogios hacia el joven defensa.
«Le vi jugar en Alemania y es un talento enorme», dijo el entrenador el pasado agosto. «Nunca sabes cómo puede explotar: quizá al final de la temporada pueda ser el mejor central de Europa o de Alemania».
Quizá podría serlo. La realidad es que la trayectoria de Banks ha sido un poco irregular, como suele pasar con los jugadores jóvenes. Estuvo fantástico hasta la primavera. Luego, las cosas bajaron un poco. Ha habido momentos buenos y malos en este inicio de temporada, pero hay una razón por la que tanto Alemania como Estados Unidos querían a Banks en su programa: tiene el potencial para ser muy, muy bueno.
Hay dudas sobre hasta dónde puede llegar. Podría haberse incorporado ahora a la USMNT, pero ¿habría sido una pieza clave a tiempo para el Mundial de 2030? Ahora, con Alemania, teniendo en cuenta toda la competencia, ¿llegará alguna vez a ser una aportación importante para su selección absoluta? Es justo decir que el camino alemán era el más difícil, y es el camino que eligió. Es una decisión guiada por el corazón, pero también una apuesta por sí mismo para ganarse esa oportunidad con la selección absoluta de Alemania.
Eso no está garantizado. El éxito a nivel internacional nunca lo está. Varios jugadores con doble nacionalidad lo han aprendido por las malas.
Lecciones del pasado y una mirada al futuro
La verdad es que la USMNT no ha perdido muchas «batallas de reclutamiento», y las que el programa ha perdido, por lo general, no han terminado pasándole factura.
Las lesiones de Giuseppe Rossi siguen convirtiéndolo en un gran «qué habría pasado si...» tanto en Estados Unidos como en Italia. Neven Subotic habría sido una gran incorporación, pero probablemente no habría cambiado la trayectoria de los equipos de aquella era. Jonathan Gonzalez nunca triunfó con México. Trent Alexander-Arnold y Nathaniel Brown nunca pasaron de ser meras quimeras, mientras que la vinculación de Jonathan David con Estados Unidos no era ni de lejos tan fuerte como la que tenía con Canadá.
Mientras tanto, Estados Unidos ha ganado más batallas de reclutamiento de las que ha perdido. Yunus Musah y Folarin Balogun dejaron el programa de Inglaterra en un momento en el que todavía había un futuro real para ellos allí. Viéndolo con perspectiva, Antonee Robinson también podría haber tenido oportunidades con Inglaterra. Sergiño Dest, Ricardo Pepi y Malik Tillman acabaron siendo jugadores mundialistas cuando podrían haber terminado en otro sitio.
Sin embargo, estas historias solo pueden contarse más adelante. El éxito está lejos de estar asegurado. Por cada Robinson que se convierte en un fijo, hay un Julian Green, que tiene un breve momento en el Mundial antes de no terminar de cuajar realmente a nivel internacional. No hay garantías con los adolescentes, por muy buenos que sean.
Entonces, ¿cómo miraremos atrás la historia de Banks? Nadie lo sabe. ¿Fue esta decisión la cima de todo o solo el comienzo? Lo único que sí sabemos, eso sí, es que es el final del recorrido con la USMNT, para bien o para mal.
Banks ha tomado su decisión. Harán falta años para juzgar si le sale bien. Por ahora, tiene un lugar en la estructura de categorías inferiores de Alemania y una oportunidad con la absoluta que perseguir. Mientras tanto, la USMNT tiene que mirar hacia otro lado.