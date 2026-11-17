Y ahora el proyecto ha cobrado impulso. La selección sigue ganando seguidores en redes sociales. Una concentración celebrada el pasado febrero en Arkansas ayudó a ampliar el grupo de jugadores y a crear un equipo femenino. En abril, el país organizó con éxito su primera competición nacional de fútbol sala. Se habla de desarrollar una liga local más completa, disputar más amistosos el año que viene y estudiar las posibilidades del deporte para personas con discapacidad.

Webb trabajaba a tiempo completo en marketing. Desde entonces se ha hecho autónomo para poder controlar sus horarios y, según espera, dedicar más tiempo a un grupo de islas situado a miles de kilómetros.

«Hace poco empecé a trabajar por cuenta propia, precisamente para tener algo más de tiempo que dedicar también a las Islas Marshall. Quiero hacer las cosas bien», dijo. «Nos vemos como responsables temporales del proyecto, porque intentamos desarrollar una organización de las Islas Marshall para los marshaleses. Así que ¿cómo podemos ayudarles a progresar? Hay que asegurarse de que tengan lo necesario para salir adelante. Y, evidentemente, somos dos tipos que estamos en el Reino Unido, pero queremos hacer las cosas bien y sabemos que, para que la organización dé el siguiente paso, probablemente tengamos que dedicarle todavía más tiempo».

Livia, mientras tanto, observa cómo crece el deporte en las escuelas. El fútbol no forma parte actualmente del currículo local, pero la tendencia es positiva, afirmó.

Y luego está el largo plazo. Las Islas Marshall trabajan para obtener el reconocimiento de la FIFA, con el objetivo de clasificarse algún día para el Mundial. Eso implicaría incorporarse a una confederación de fútbol. La Asociación Asiática de Fútbol se ha mostrado receptiva en las conversaciones, según Webb. Pero cualquier solicitud tiene que ser absolutamente sólida. Las Islas Marshall creen que pueden cumplir los requisitos, algo que esperan demostrar organizando un partido en casa en los próximos 12 meses.

«Tienes que ser capaz de hacerlo en tu propio territorio. Así que, para nosotros, poder organizar ese partido en las Islas Marshall será el siguiente paso para poder decir: “Mirad, el fútbol tiene mucho tirón aquí. Es muy popular y podemos albergar estos eventos internacionales”», dijo Webb.

Mientras el equipo trabaja para alcanzar ese futuro, el país afronta un desafío que va mucho más allá del fútbol.

La subida del nivel del mar aumenta el riesgo de inundaciones capaces de dañar viviendas e infraestructuras y contaminar las reservas de agua dulce de las que dependen las comunidades insulares. Investigaciones centradas en las Islas Marshall han advertido de que los efectos combinados de la subida del mar y las inundaciones provocadas por el oleaje podrían hacer inhabitables las islas de menor altitud en unas décadas, lo que exigiría trasladar a sus habitantes o invertir considerablemente en infraestructuras de protección.

Para la federación, formar un equipo también significa crear una plataforma desde la que llamar la atención sobre esas amenazas.

«Entendemos que, a través del fútbol, probablemente atraigamos más atención y miradas que cualquier otra cosa de las Islas Marshall. Así que tenemos cierta obligación de informar un poco a la gente», dijo Webb.

Y la vida sigue en las islas. Las ventas de aquella equipación de edición limitada que apareció en la final del Mundial generarán más dinero para el equipo. Personas situadas a miles de kilómetros ayudan, impulsan el proyecto y defienden su causa cada día. Desde alguien que buscaba su rumbo en Riga hasta niños adoptados en Pensilvania, este grupo de islas, más aislado que cualquier otro lugar de la Tierra, está más estrechamente conectado con el resto del mundo que nunca.

«Tener un sueño no es ninguna locura. Así que sí, seguimos adelante. Seguimos adelante. No vamos a renunciar a nuestros sueños y, con suerte, quizá el año que viene o dentro de dos años estemos por fin en el escenario mundial, junto al resto de países del mundo, jugando a este precioso deporte que es el fútbol», dijo Livia.