Es una semana extraña para B.J. Callaghan. Hasta él, uno de los entrenadores de la MLS que más se centra en el presente, puede admitirlo. Y no, no es por el ruido externo provocado por una vacante que ha surgido de repente.

Más bien, su Nashville SC se encuentra en una especie de pausa después de establecer un récord de puntos en la MLS (77), ganar el Supporters' Shield y dominar la temporada regular. En el momento de la conversación, varios de sus jugadores están con sus selecciones. Los que se han quedado han recibido un día libre adicional. Nashville sabía desde el 24 de octubre que sería el cabeza de serie número uno del Este. Quizá ya lo sospechaba antes, aunque este equipo rara vez se permite mirar más allá del día a día. La energía y el ritmo semana tras semana de una temporada regular de récord están ahora en pausa.

«Es una situación un tanto singular», explicó Callaghan a GOAL. «Pero todos estamos más o menos en la misma situación».

Eso sí, ofrece una oportunidad poco habitual para reflexionar de verdad, aunque no de la forma acostumbrada. No es necesariamente momento de celebraciones ni de pasar semanas en la playa. Callaghan y su cuerpo técnico lo han aprovechado para hacer una evaluación exhaustiva. Nashville ha completado una temporada regular de récord. La ha vivido desde dentro. Ha sacado adelante los resultados y ha hecho cada día todas esas pequeñas cosas que construyen un equipo ganador.

Ahora, a las puertas de los playoffs, se plantea una pregunta que tantos ganadores del Supporters' Shield no han sabido responder:

¿Cómo convertimos el triunfo en la temporada regular en una victoria en la MLS Cup?

«Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho», afirmó Callaghan. «Estamos orgullosos de haber batido tantos récords. Y, cuando hablamos de reflexionar, repasamos qué cosas hicieron posible todo eso, ¿no? Ahí es donde entramos en los detalles».