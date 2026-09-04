«Esto significa más». Era un eslogan grandilocuente impulsado por el departamento de marketing del Liverpool hace unos años que, comprensiblemente, irritó muchísimo a los aficionados rivales, pero era un sentimiento que compartía Jurgen Klopp.

El icónico técnico alemán pudo interrumpir el dominio perpetuo del Bayern de Múnich en la Bundesliga durante su etapa en el Borussia Dortmund, y también llevó al Liverpool a una sexta Copa de Europa, además de a su primer título de liga en 30 años, pero es el triunfo en la Carabao Cup de 2024, con una plétora de jugadores de la cantera del Liverpool, lo que Klopp considera el mayor logro de su carrera.

¿Por qué? Porque cuatro años antes, después de ver a Curtis Jones marcar su primer gol en la Premier League con el Liverpool, Klopp había revelado que su «sueño» era «tener a todos los chicos [de la cantera] en el primer equipo». «Lo que queremos», continuó el icono del Kop, «es ser el lugar para todos los que tengan alma scouse».

Por ello, dio la sensación de que ese aparente sueño imposible se había hecho realidad cuando los «niños de Klopp» vencieron al Chelsea de los «fracasados de mil millones de libras» en Wembley el 25 de febrero de 2024.

«Lo que vemos hoy aquí es tan excepcional, porque estas cosas no pasan en el fútbol», dijo un exultante Klopp a los periodistas después de que Jarell Quansah, Bobby Clark, James McConnell y Jayden Danns salieran desde el banquillo para ayudar al Liverpool a sacar el partido adelante.

«Me dijeron fuera que hay una expresión inglesa: “No se ganan títulos con niños”. No la conocía». Pero, aun así, sintió que había, igual que Sir Alex Ferguson muchos años antes que él, demostrado que todo el mundo estaba equivocado.

«Es, sin duda, el título más especial que he ganado nunca», insistió Klopp. «Estaba orgulloso por muchísimas cosas, fue realmente abrumador. Ver las caras de los chicos después del partido... En el fútbol, ¿todavía se pueden crear historias que seguro nadie olvidará jamás? Es muy difícil encontrar una historia igual, con jugadores de la cantera entrando contra un equipo top, top, top y aun así ganando. Nunca había oído que hubiera pasado antes».

Lo que es, posiblemente, triste es que puede que no vuelva a pasar nunca, al menos no en el Liverpool.