«No hay scousers en nuestro equipo»: el Liverpool corre un riesgo real de perder su identidad local y alejar a la gente a la que representa
«Esto significa más». Era un eslogan grandilocuente impulsado por el departamento de marketing del Liverpool hace unos años que, comprensiblemente, irritó muchísimo a los aficionados rivales, pero era un sentimiento que compartía Jurgen Klopp.
El icónico técnico alemán pudo interrumpir el dominio perpetuo del Bayern de Múnich en la Bundesliga durante su etapa en el Borussia Dortmund, y también llevó al Liverpool a una sexta Copa de Europa, además de a su primer título de liga en 30 años, pero es el triunfo en la Carabao Cup de 2024, con una plétora de jugadores de la cantera del Liverpool, lo que Klopp considera el mayor logro de su carrera.
¿Por qué? Porque cuatro años antes, después de ver a Curtis Jones marcar su primer gol en la Premier League con el Liverpool, Klopp había revelado que su «sueño» era «tener a todos los chicos [de la cantera] en el primer equipo». «Lo que queremos», continuó el icono del Kop, «es ser el lugar para todos los que tengan alma scouse».
Por ello, dio la sensación de que ese aparente sueño imposible se había hecho realidad cuando los «niños de Klopp» vencieron al Chelsea de los «fracasados de mil millones de libras» en Wembley el 25 de febrero de 2024.
«Lo que vemos hoy aquí es tan excepcional, porque estas cosas no pasan en el fútbol», dijo un exultante Klopp a los periodistas después de que Jarell Quansah, Bobby Clark, James McConnell y Jayden Danns salieran desde el banquillo para ayudar al Liverpool a sacar el partido adelante.
«Me dijeron fuera que hay una expresión inglesa: “No se ganan títulos con niños”. No la conocía». Pero, aun así, sintió que había, igual que Sir Alex Ferguson muchos años antes que él, demostrado que todo el mundo estaba equivocado.
«Es, sin duda, el título más especial que he ganado nunca», insistió Klopp. «Estaba orgulloso por muchísimas cosas, fue realmente abrumador. Ver las caras de los chicos después del partido... En el fútbol, ¿todavía se pueden crear historias que seguro nadie olvidará jamás? Es muy difícil encontrar una historia igual, con jugadores de la cantera entrando contra un equipo top, top, top y aun así ganando. Nunca había oído que hubiera pasado antes».
Lo que es, posiblemente, triste es que puede que no vuelva a pasar nunca, al menos no en el Liverpool.
El fin de una era
Cuando Jones completó su largamente rumoreado fichaje por el Inter el 21 de agosto, el consenso general era que al Liverpool apenas le había quedado otra opción que cerrar la operación. El internacional inglés había entrado en el último año de su contrato y no tenía intención alguna de firmar uno nuevo. El aficionado del Liverpool desde niño ya no era feliz en Anfield.
Puede que Arne Slot fuera destituido al final de la pasada temporada, que terminó con Jones actuando como lateral derecho de circunstancias, pero el jugador de 25 años quería más minutos en su posición preferida, en el centro del campo, y no había ninguna garantía de que fuera a tenerlos con Andoni Iraola, por lo que su salida era inevitable.
De hecho, la mayor parte de las reacciones se centró en la tarifa relativamente baja, Jones se marchó por solo 25 millones de libras en el mismo verano en el que el descendido West Ham vendió a Mateus Fernandes al Tottenham por más del triple de esa cifra, y en el temor de que el Liverpool no fichara a un sustituto, algo tan comprensible como bien fundado. Desde el inicio de su etapa, Iraola había sido muy claro al decir que quería más opciones en el centro del campo, no menos.
Sin embargo, el español también había expresado públicamente su deseo de retener a Jones, y no solo porque lo valorara "muy alto" como jugador. "Es muy importante que sea scouser, que sea de aquí", dijo el técnico del Liverpool cuando le preguntaron por el futuro de Jones en julio.
La opinión de Iraola no resultaba en absoluto sorprendente. Como orgulloso vasco que pasó la mayor parte de su propia carrera jugando en el Athletic Club, entiende mejor que la mayoría la importancia de que los jugadores tengan un fuerte vínculo con el equipo, y de hecho con la gente, a la que representan.
"Veo muchas similitudes [entre Liverpool y Bilbao]", dijo Iraola a los periodistas durante la gira de pretemporada por Estados Unidos. "Ese sentimiento de pertenencia, de ser un poco diferentes, y también esa conexión con los jugadores de la cantera".
¿Qué debemos pensar, entonces, del hecho de que la salida de Jones signifique que el Liverpool no tiene ni un solo scouser en su primer equipo por primera vez en la era moderna? Al fin y al cabo, ya existía el temor de que el club estuviera perdiendo su identidad incluso antes de la marcha de Jones.
Lejos de sus raíces
Fenway Sports Group (FSG) ha hecho sin duda un gran trabajo al frente del Liverpool, con los propietarios estadounidenses tomando un club que estaba al borde de la quiebra en 2010 y convirtiéndolo en uno de los equipos más rentables del fútbol mundial.
Sin embargo, grupos de aficionados como Spirit of Shankly (SOS) han criticado el encarecimiento de las entradas, ya que desde hace tiempo existe la creencia de que los aficionados locales están siendo expulsados de los partidos por los precios. «Los ingresos de los días de partido representan una proporción relativamente pequeña de los ingresos totales y, sin embargo, se obtienen a costa de la asequibilidad, la lealtad y la confianza», escribió SOS en una carta abierta a FSG a principios de este año.
La noticia del mes pasado de que 1892 Holdings, un consorcio respaldado por el enormemente controvertido fundador de Amazon Jeff Bezos, había adquirido una participación del 38 por ciento en el club, y que ahora está en posición de completar una compra total dentro de los próximos 12 meses, no hizo más que aumentar la preocupación de que el Liverpool se está alejando cada vez más de sus raíces.
Como explicó Kieran Maguire, de 'The Price of Football Podcast', a GOAL en ese momento: «Liverpool es una ciudad obrera muy orgullosa y el temor más amplio y preexistente a la marginación de la base tradicional de aficionados no ha hecho más que agravarse con este desarrollo.
«Muchos aficionados ya temen que más entradas vayan a parar a más gente rica, y a precios abusivos, y eso seguiría diluyendo lo que hace único un viaje a Anfield. Para la gente de Liverpool, el club es mucho más que una atracción turística y no quieres la continua “Disneyficación” de algo que forma parte de la historia, la herencia y la identidad de la ciudad».
¿Convirtiéndose en el Madrid?
Existe, por tanto, un riesgo evidente de que la conexión entre el Liverpool y sus aficionados no haga más que debilitarse por la ausencia de chicos de la zona sobre el terreno de juego. La leyenda del club Steven Gerrard incluso admitió a principios de este verano que estaba totalmente en contra de vender a Jones por la sencilla razón de que era un scouser de pura cepa.
«Simplemente creo que, de forma natural, por estar cerca del Liverpool, por crecer en la ciudad, entendemos las exigencias del club, el estilo, lo que quieren los aficionados», declaró a BFM Radio el excapitán del Liverpool y exentrenador del equipo juvenil. «Lo llevamos dentro porque conocemos la ciudad al dedillo. Por eso, creo que la academia de nuestro club es crucial, ya que pienso que es clave que sigamos produciendo talento de casa.
«El Liverpool siempre ha sido muy bueno en eso. Si miras atrás, Michael Owen, Jamie Carragher, Robbie Fowler, Steve McManaman, Trent Alexander-Arnold, yo mismo, incluso jugadores como Jay Spearing y Stephen Warnock, que no juegan la [misma] cantidad de partidos, entran en el equipo y entienden los valores y los principios de lo que somos».
Sin embargo, el mencionado Carragher ya no está del todo seguro de qué es el Liverpool, al menos en lo que respecta al reclutamiento de jugadores.
«Lo que hicimos el verano pasado no me gustó mucho», dijo a Football Ramble el exdefensa del Liverpool. «Pareció un verano del Real Madrid: Florian Wirtz, Alexander Isak, vamos a fichar a Hugo Ekitike, otro delantero, por 80 millones de libras aunque ya tenemos uno por 125 millones de libras.
«Este verano, todo gira en torno a Bradley Barcola. ¿Qué pasa con aquellos días de antes, cuando construimos ese equipo con Klopp y fichábamos a jugadores sobre los que la gente no estaba del todo segura y obteníamos un gran valor? Casi quiero volver a eso». Carragher no es ni mucho menos el único que piensa así, pero parece que el Liverpool, igual que el propio juego, se está moviendo en la dirección contraria.
Por supuesto, la academia no carece de representación en la plantilla actual. Puede que Rio Ngumoha haya sido fichado procedente del Chelsea, pero técnicamente es un antiguo jugador del equipo juvenil, mientras que Trey Nyoni fue suplente sin jugar en la victoria de la Carabao Cup sobre el Chelsea que llenó a Klopp de tanto orgullo y está llamado a tener un papel destacado esta temporada. Danns, que pronto volverá a estar en forma, también podría regresar a la dinámica del primer equipo, dado que Isak es el único nueve ortodoxo del Liverpool y es probable que Ekitike esté de baja hasta 2027.
Como ha señalado Carragher, sin embargo, ha habido un cambio notable en la estrategia de fichajes en Anfield, con los cuatro fichajes más caros de la historia del club realizados en las dos últimas ventanas de fichajes de verano, y eso ha dificultado aún más que el talento de casa dé el salto.
De hecho, tras fichar a Barcola procedente del Paris Saint-Germain justo antes del cierre del mercado de verano, el Liverpool está ahora en condiciones de alinear a tres jugadores de más de 100 millones de libras en el duelo de la Premier League del viernes contra el Ipswich Town en Portman Road, y aun así Iraola no tendrá ni un solo chico de la zona entre sus opciones.
En ese sentido, Klopp tenía razón: el triunfo del Liverpool en la Carabao Cup fue único y es poco probable que vuelva a repetirse. Y no solo porque sea tan difícil ganar títulos con niños. También se debe a que algunas personas dentro y alrededor de Anfield parecen haber olvidado que tener alma scouse significa más que absolutamente cualquier otra cosa.