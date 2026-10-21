Michael Olise es una excepción en el fútbol moderno. Fiel a la despreocupación con la que afronta el juego, el futbolista de 24 años, a lo largo de sus seis años y medio de carrera profesional y pese a haberse consolidado rápidamente como uno de los mejores jugadores del planeta, nunca ha tenido un contrato de patrocinio de botas. Ese tipo de acuerdo se ha convertido en la norma en toda la élite, aunque su rentabilidad varía. Pero eso está a punto de cambiar.
Nike, el gigante estadounidense de la ropa deportiva, ha aprovechado la inusual predilección que Olise siente desde hace tiempo por una línea concreta, descatalogada desde hace años, para convencer a la superestrella más reservada del fútbol de que firme un contrato de suministro con la marca y adelantarse así a su principal rival, adidas.
Es un fichaje de enorme importancia, y muy necesario, para Nike, ahora que el valor de Olise está en máximos históricos. El jugador está llamado a convertirse en la imagen de la próxima revolución de su catálogo de botas de fútbol.