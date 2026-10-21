Aunque renuncia cada año a millones en posibles ingresos por patrocinio, Olise nunca ha explicado por qué ha decidido ir a contracorriente. A principios de este año, una fuente cercana a Olise contó a L'Equipe que la idea de un contrato de patrocinio de botas sencillamente «no le interesa en absoluto», y sugirió que estaba más que contento de tener libertad para hacer lo que quisiera y calzar las botas que quisiera.

«Creo que eso lo hace interesante (a Olise)», declaró durante el verano a The Athletic el experto en marketing deportivo Misha Sher. «El hecho de que valore claramente el rendimiento por encima de cualquier otra cosa en un mundo en el que parece que todo el mundo tiene un precio. No estoy seguro de que sea algo intencionado por su parte desde el punto de vista de la marca; creo que simplemente es su manera de ser.

«Alguien que valora tanto la individualidad como él quizá no quiera ser otro deportista más en la lista de las grandes marcas. Sabemos que los jugadores de ese nivel cobran bien de todos modos, pero renunciar a un contrato o a una relación comercial en esta categoría concreta es muy poco habitual».

Tim Stedman, vicepresidente de estrategia y marketing de deportistas de SportFive, añadió: «Es un enorme mérito de Olise que no sienta esa necesidad. Puede que no quiera esa exposición o esa admiración comercial, o que prefiera mantenerse al margen y sea una persona más reservada, centrada en su carrera como futbolista».