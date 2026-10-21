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Michael Olise boot deal 1:1Getty/GOAL

Nike da un golpe sobre la mesa al asegurarse a Michael Olise, el jugador del Bayern de Múnich que se rebeló contra su contrato de patrocinio de botas

La superestrella de Francia y del Bayern de Múnich ha puesto fin por fin a su etapa sin contratos de patrocinio de botas al firmar con el gigante estadounidense de ropa deportiva.

Krishan Davis
Traducido por

  • Michael Olise es una excepción en el fútbol moderno. Fiel a la despreocupación con la que afronta el juego, el futbolista de 24 años, a lo largo de sus seis años y medio de carrera profesional y pese a haberse consolidado rápidamente como uno de los mejores jugadores del planeta, nunca ha tenido un contrato de patrocinio de botas. Ese tipo de acuerdo se ha convertido en la norma en toda la élite, aunque su rentabilidad varía. Pero eso está a punto de cambiar.

    Nike, el gigante estadounidense de la ropa deportiva, ha aprovechado la inusual predilección que Olise siente desde hace tiempo por una línea concreta, descatalogada desde hace años, para convencer a la superestrella más reservada del fútbol de que firme un contrato de suministro con la marca y adelantarse así a su principal rival, adidas.

    Es un fichaje de enorme importancia, y muy necesario, para Nike, ahora que el valor de Olise está en máximos históricos. El jugador está llamado a convertirse en la imagen de la próxima revolución de su catálogo de botas de fútbol.

  • Ir a contracorriente

    Michael Olise Bayern Munich 2026-27 purple kit
    Getty

    Olise había pasado toda su carrera sin firmar un lucrativo contrato de patrocinio de botas, pero eso está a punto de cambiar.

    Aunque renuncia cada año a millones en posibles ingresos por patrocinio, Olise nunca ha explicado por qué ha decidido ir a contracorriente. A principios de este año, una fuente cercana a Olise contó a L'Equipe que la idea de un contrato de patrocinio de botas sencillamente «no le interesa en absoluto», y sugirió que estaba más que contento de tener libertad para hacer lo que quisiera y calzar las botas que quisiera.

    «Creo que eso lo hace interesante (a Olise)», declaró durante el verano a The Athletic el experto en marketing deportivo Misha Sher. «El hecho de que valore claramente el rendimiento por encima de cualquier otra cosa en un mundo en el que parece que todo el mundo tiene un precio. No estoy seguro de que sea algo intencionado por su parte desde el punto de vista de la marca; creo que simplemente es su manera de ser.

    «Alguien que valora tanto la individualidad como él quizá no quiera ser otro deportista más en la lista de las grandes marcas. Sabemos que los jugadores de ese nivel cobran bien de todos modos, pero renunciar a un contrato o a una relación comercial en esta categoría concreta es muy poco habitual».

    Tim Stedman, vicepresidente de estrategia y marketing de deportistas de SportFive, añadió: «Es un enorme mérito de Olise que no sienta esa necesidad. Puede que no quiera esa exposición o esa admiración comercial, o que prefiera mantenerse al margen y sea una persona más reservada, centrada en su carrera como futbolista».

  • Sinónimo

    Michael Olise Nike boots
    Getty

    Olise siempre juega con botas Hypervenom e incluso ha mandado personalizar su colección, incluido un par que llevó en el Mundial de 2026.

    A pesar de su falta de interés por firmar un contrato de patrocinio de botas, Olise siempre ha estado ligado a una marca y a un modelo en particular: Nike y sus Hypervenom III, lanzadas por primera vez en 2017, antes de que la línea Hypervenom dejara de fabricarse al año siguiente.

    Aunque ha llevado las Mercurial de Nike, las F50 de adidas y botas de New Balance, tanto después de su irrción en el Reading como, más recientemente, en los entrenamientos, Olise solo ha usado las Hypervenom en los partidos durante sus etapas en el Crystal Palace y el Bayern de Múnich.

    Ha mostrado su amplia colección de ese modelo combinando el color de las botas con el de la equipación que lleva en cada partido. Incluso ha encargado a artistas que personalicen algunos de sus pares con diseños exclusivos pintados a mano.

    Sin embargo, parece que el desinterés de Olise por los contratos de patrocinio de botas ha cambiado de repente a medida que crecen su estrella y su notoriedad, tanto a nivel de clubes como de selecciones.

  • Una declaración muy necesaria

    Kylian Mbappe On
    Juergen Teller/ On

    Nike ha pasado página tras perder a Kylian Mbappe de su nómina de deportistas patrocinados con un importante golpe de efecto: asegurarse a Olise.

    Con la cotización de Olise en máximos históricos gracias a sus actuaciones semanales con el Bayern y tras sus deslumbrantes actuaciones individuales con Francia en el Mundial, según numerosas informaciones, Nike ha cerrado con él su primer contrato de patrocinio de botas.

    Es un fichaje muy necesario para el gigante estadounidense de la ropa deportiva, que en septiembre perdió al principal rostro actual de su línea de fútbol cuando Kylian Mbappe, compatriota de Olise y estrella del Real Madrid, se pasó a la marca competidora On, que está dando sus primeros pasos en la fabricación de botas de fútbol.

    Las informaciones de que adidas quería fichar a Olise harán que el acuerdo sea aún más satisfactorio para Nike. Según Footy Headlines, la marca alemana hizo un serio intento por incorporarlo en verano y le ofreció un lucrativo contrato a largo plazo después de que su consejero delegado, Bjorn Gulden, expresara públicamente su deseo de que Olise se convirtiera en deportista de adidas.

    Sin embargo, parece que eso no bastó para convencer al jugador de 24 años y que, aparte del dinero, hay otro motivo de peso por el que eligió Nike.

  • El regreso de un icono

    Nike Hypervenom boots
    Getty

    Nike recuperará la apreciada línea Hypervenom, que dejó de producirse en 2019, y Olise será uno de sus rostros.

    Casi 10 años después de que dejara de fabricarse, Nike se dispone, según las informaciones, a recuperar las Hypervenom en 2027, y Olise será uno de los rostros de su relanzamiento. La promesa de recuperar esta línea fue lo que convenció al extremo para firmar, según Footy Headlines.

    Neymar fue la imagen de las Hypervenom cuando se lanzaron por primera vez en 2013 para sustituir a las emblemáticas Total90. Las llevó mientras brillaba con el Barcelona y en el Mundial de 2014, disputado en su país, Brasil. Dejaron de fabricarse en 2019, pero ahora están a punto de volver al catálogo de Nike tras el relanzamiento de su combinación de colores original en 2025.

    El modelo recuperado sustituirá a las Phantom, que actualmente llevan jugadores como Erling Haaland y Alexia Putellas, como la principal bota de Nike para la agilidad y el disparo. Ambos encabezarán el relanzamiento de las Hypervenom junto a Olise y Cole Palmer, del Chelsea, el próximo verano. El jugador del Bayern ya había sido visto entrenando con lo que se cree que es un prototipo totalmente blanco de la futura bota durante una concentración con Francia previa al Mundial.

    En este contexto, cobra mucho más sentido que Olise haya decidido por fin dejar atrás su reticencia a firmar contratos de patrocinio de botas, mientras se prepara para hacer oficial su relación con las Hypervenom.

  • «Una vía creativa diferente»

    Michael Olise
    Getty

    La personalidad de Olise fuera del campo influirá en la forma en que Nike lo promocione. La marca planea adoptar un enfoque «completamente diferente» con su nueva estrella.

    En consonancia con la despreocupación de Olise y su aparente reticencia a convertirse en una superestrella, todo apunta a que este no será un acuerdo de patrocinio de botas al uso. Al parecer, Nike optará por un enfoque novedoso con un futbolista que se ha convertido de inmediato en uno de los nombres más importantes de su nómina.

    Según Footy Headlines, el gigante estadounidense de la ropa deportiva pretende seguir «una línea creativa completamente distinta» con el francés y tiene previsto destacar el contraste entre su carácter fuera del campo, conocido por ser tranquilo, discreto e impasible, y su presencia electrizante y decisiva sobre el césped.

    Habrá que ver en qué se traduce exactamente esa idea, pero es muy posible que el año que viene veamos a Olise con unas Hypervenom exclusivas. Después de todo este tiempo, su vínculo con estas botas ya es oficial y parece que aún queda mucho por venir.