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Nick Swirad Brits Abroad Brunei 1:1GOAL

Nick Swirad: de Manchester a Bandar Seri Begawan y la vida como futbolista profesional en Brunéi

En la última entrega de la serie «Brits Abroad» de GOAL, un hombre que representó al FC United of Manchester, pasó por Estados Unidos y Tasmania antes de acabar en el Sudeste Asiático habla de codearse con la realeza, la comida picante y qué hacer en Brunéi

Chris Burton
Traducido por

  • Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que los futbolistas británicos que desarrollaban su carrera en el extranjero eran más raros que un trébol de cuatro hojas. La reticencia individual a abandonar las zonas de confort geográficas acabó cortando las alas al colectivo.

    Sin embargo, este es un mundo nuevo y valiente, en el que el avance cultural hace que ningún rincón del planeta deba considerarse demasiado remoto. Dejar el nido y disfrutar de una forma de vida diferente es ahora una experiencia que hay que abrazar, en lugar de temer.

    Por supuesto, existen desafíos, obstáculos profesionales y personales que hay que superar por el camino, pero ¿por qué no afrontarlos en lugar de rehuirlos? Cada vez más jugadores están adoptando esa mentalidad.

    Teniendo eso en cuenta, y dado que siempre nos dicen que viajar abre la mente, GOAL ayudará a contar la historia de algunos intrépidos exploradores que han derribado barreras y se han encontrado en una posición desde la que pueden aportar tanto sabiduría deportiva como viajera.

    El siguiente es Nick Swirad, un hombre que ha tomado la ruta panorámica de Mánchester a Bandar Seri Begawan, la capital de Brunéi…

  • Estudios y trabajo de seguridad

    Manchester Apollo band
    Getty

    Swirad pasó un tiempo controlando multitudes en el icónico Manchester Apollo

    «Mi padre ha sido red de toda la vida, así que siempre me iba a llevar al fútbol. Vio a George Best y todo aquello, en Old Trafford en su época, así que siempre iba a meterme el fútbol por los ojos. Empecé en Radcliffe, iba a entrenar en Radcliffe y desde entonces he jugado en equipos de por allí, jugué en Prestwich. Nunca me ha captado ningún club, nunca he jugado como profesional. Básicamente jugaba al fútbol de sábado y domingo por la zona, que es Bury, ahí al lado de Heaton Park, por esa zona.

    «Las cosas cambiaron cuando apareció FC United. Mi padre ha sido red de toda la vida, iba a los partidos de United pero dejó de poder permitírselo cuando llegó Sky, y yo nací más o menos por aquella época, así que esto era como una versión obrera del United. Íbamos a ver un poco al Bury, pero cuando apareció FC, para él fue como: de esto se trata. Empecé a jugar en el equipo juvenil allí y al final llegué al primer equipo con 17 años, jugué algunos partidos, fui al Manchester College y casi toda mi carrera antes de irme a viajar al extranjero fue en el fútbol no profesional de Manchester.

    «Es un camino diferente. Es lo mejor. Para mí fue raro porque cuando estaba en el FC había chavales que venían de la academia del City y del United. Allí tenía un poco de síndrome del impostor, porque yo venía básicamente de la Sunday League. Estaba en el Manchester College, y aquella fue la primera vez que tuve un entrenamiento de verdad en Ardwick. E iba a jugar con el college, jugaba con el FC United y luego con la Manchester FA. Solía entrenar en Littleton Road, en Salford, y luego en el FC United.

    «Estudiaba, trabajaba en barra y en seguridad en el Manchester Apollo. Hacía todo eso y luego iba a la uni. Veo a chavales donde estoy ahora y han jugado al fútbol profesional toda su vida, desde los 16 o los 18, es lo único que han conocido. Y, en cierto modo, estoy agradecido, porque he tenido un recorrido muy, muy diferente al suyo. Pero supongo que eso me ha hecho valorarlo más».

  • Del sur de Yorkshire a Nueva Jersey

    «Jugaba en el FC United y jugué en el Stocksbridge el año después de que Jamie Vardy estuviera allí. Creo que jugué contra él. Era simplemente un chaval, en plan: este chaval tiene un gran futuro por delante. Y eso era todo. Y luego, viendo dónde está ahora, ¿quién podría haber imaginado lo que iba a hacer?

    «Había pasado por el fútbol no profesional, por Mánchester y por trabajos varios. Estaba harto: fútbol un martes por la noche fuera de casa en Stocksbridge, hace frío y todo eso. Así que me fui a entrenar a Nueva Jersey. Estaba a unos 30 minutos de Manhattan, en un sitio llamado Montclair. Fue increíble. Entrenaba en una academia. No era ningún lujo. Me alojaba en una despensa con una cama dentro, ¡con chinches y todo! Pero fueron los mejores nueve meses de mi vida. Me encanta el fútbol. Lo adoro absolutamente. Y simplemente estar allí, aunque no estuviera jugando, estudiarlo, entrenarlo, con esos niños que quieren aprender, fue brillante.»

  • Entrenar en Estados Unidos

    Manhattan skyline
    Getty

    Manhattan estaba a las puertas de Swirad durante una etapa en Estados Unidos

    «El fútbol en Estados Unidos estaba evolucionando. Creo que avanzó mucho porque vi a la generación anterior de entrenadores británicos ir allí. ¡Podían conseguir trabajo con el acento! Iban allí y, como son ingleses, empiezan a rendirles pleitesía. Pero ha mejorado. Ha mejorado mucho. Las instalaciones eran increíbles. Aun así, no creo que lo entiendan del todo porque no forma parte de su cultura. No creo que llegue a serlo nunca. Para nosotros es como ir a la iglesia. Es una especie de religión. Para ellos nunca será así.

    «Pero las instalaciones eran increíbles. Y la cuestión allí también es que, si tienes dinero, pagas por jugar en esas academias. Todo giraba en torno al dinero. Así que creo que muchos chicos pueden tener calidad, pero simplemente no tienen la oportunidad. Creo que eso es algo importante allí. Todos los chicos van en todoterrenos, niños ricos que viven en mansiones. Desde luego, es muy diferente del trabajo de formación que hice en Mánchester, con chicos de los barrios del centro. Pero, una vez más, simplemente es una cultura futbolística diferente, ¿no? Desde entonces también ha avanzado muchísimo».

  • De América a Australia

    «Ir a Tasmania fue una locura. Era muy ingenua. Pensaba que en Tasmania haría calor. ¡Pensaba que sería como el Demonio de Tasmania! Llegué allí, estaba rascando el hielo del coche y ¡estaba nevando! Y pensé: “me he ido desde Manchester a la otra punta del mundo para esto”. Pero fue una experiencia increíble. Creo que la habría apreciado más si hubiera ido ahora, porque venía de Nueva York y luego me fui a Tasmania. No puede haber mucha más diferencia.

    «De nuevo, tenía su propia cultura única. Es una parte del mundo muy distinta. Está en su propia pequeña burbuja y la gente lo vive con mucha pasión. El club al que fui ni siquiera estaba en la capital, estaba en Launceston. Fue brillante. Es un club enorme, muy marcado por los valores familiares. Hay gente allí durante generaciones. Después se quedan para entrenar a los niños más pequeños y todo eso.

    «Y, para ser sincera, era lo opuesto por completo a donde estaba en Nueva Jersey. En un sitio, obviamente, se pagaba por jugar; era una cultura claramente centrada en el rendimiento, en la que el dinero era clave. Mientras que aquí llegabas a un club guiado por los valores. Estos clubes tienen una gran herencia italiana y croata, así que están muy arraigados en la cultura y en la historia. Fue genial. No diría que lo disfruté tanto como podría haberlo hecho, porque pensaba: “¿qué hago aquí?”. Pero, con la perspectiva del tiempo, es una experiencia fantástica. No mucha gente ha estado en Tasmania siendo australiana, y mucho menos gente del Reino Unido. Así que fue fascinante».

  • Cómo surgió el traslado a Malasia

    Petronas Twin Towers Kuala Lumpur Malaysia
    Getty

    Johor y Kuala Lumpur están a años luz de Lancashire

    «Vi un artículo sobre un futbolista malasio mestizo y vi el nombre de su agente, Scott Ollerenshaw, así que lo busqué y le envié un correo al azar. Y sí, básicamente tenía una relación muy cercana con el Príncipe de Johor. Me consiguió un pasaporte y fiché por el JDT II. El Johor es el club más exitoso de Malasia. Está jugando la Liga de Campeones de Asia y todo ese tipo de cosas. En aquel momento, todavía se estaba desarrollando.

    «Fue una locura: para un chaval cuya familia es de clase trabajadora de Mánchester, ir allí y ver esa riqueza opulenta, garajes llenos de coches deportivos de alta gama, aviones privados, ese tipo de dinero se exhibe. Me resultó muy difícil adaptarme desde mis orígenes. Es otra experiencia de vida y algo a lo que tuve que adaptarme. Conseguí el pasaporte y pude jugar como futbolista local. Siempre le estaré agradecido al Príncipe por eso porque me cambió la vida. He ido a todas partes durante los últimos 10, 11 años. Ha sido una locura.»

  • Grandes ciudades y aficionados fanáticos

    «Malasia tiene una cultura muy profunda y muy diferente en cada zona a la que vas. Tengo la suerte de haber recorrido todo el país jugando en distintas partes. Johor tiene su propia cultura única, ya que está justo al lado de Singapur. Y luego está KL, que es una gran ciudad en la que puedes hacer lo que quieras. La gente de este país está absolutamente obsesionada con el fútbol. Bajó un poco con el COVID y, si soy sincero, Johor ha ganado la liga en las últimas 10 temporadas, así que el interés ha disminuido un poco en ese sentido, pero cuando llegué aquí por primera vez, las gradas eran una locura. Es brillante.

    «El nivel del fútbol es discutible, pero he sido muy afortunado. No soy el mejor futbolista del mundo. No he tenido ese bagaje, pero he podido venir aquí, labrarme algo por mi cuenta y vivir experiencias increíbles. Incluso tuve mi propio programa de televisión durante dos años, llamado “Man on the Street”. Traían a jugadores de la Premier League y nosotros los entrevistábamos y los llevábamos por Malasia para que vivieran la experiencia.

    «Es bastante surrealista. Pero aquí están obsesionados con el fútbol. La gente se quedaba despierta hasta las 3.00 o las 4.00 de la madrugada para ver los partidos del United. Fue duro para mí porque, obviamente, mi familia es del Liverpool y somos de la zona. Así que nuestra conexión es diferente a la de la gente de aquí, que es fanática de los equipos de la Premier League. Es mucho más que fútbol.

    «Tienes a gente al otro lado del mundo que sigue este deporte desde antes de que yo naciera, desde hace 30 o 40 años. Te sientas en un taxi y se ponen a hablar de Kevin Keegan. Hablan de gente, ya sabes, de todos aquellos jugadores del United de antaño. Cuando estás en esa burbuja en el Reino Unido, te olvidas de lo grande que es realmente este deporte, especialmente la Premier League. La cultura futbolística es muy, muy fuerte y especialmente en torno al fútbol inglés».

  • Desafíos culturales en Malasia

    Malaysia market
    Getty

    La temperatura y la comida en Malasia requieren un periodo de adaptación.

    «No te acostumbras al calor. Es imposible acostumbrarse. De hecho, el mes pasado me desplomé en un entrenamiento. Estuve inconsciente durante un minuto. Es la primera vez que me pasa. No sé si fue por el calor, la deshidratación o lo que fuera. Al principio, en el hospital, llegaron a pensar que había sufrido un infarto. Pero, al parecer, mi corazón está bien y volveré a ponerme en marcha. Estaré bien para empezar a entrenar otra vez. Pero te deja sin energía.

    «Ves a equipos de la Premier League que vienen aquí a jugar amistosos. Creo que el Chelsea estuvo aquí hace unas semanas jugando contra el Johor. Es otro deporte. Los movimientos de alta intensidad, los esfuerzos repetidos... es otra historia. No te acostumbras.

    «Y también está el tema de la comida. En KL, en las grandes ciudades, está bien. Es mucho más fácil comer sano. Pero cuando estás en las zonas más rurales del país, la dieta malaya no es la más saludable. Hay bastante grasa y aceites en la comida, bebidas azucaradas y todo ese tipo de cosas. Así que eso también requiere un esfuerzo extra. Mucha gente habla inglés. Pero creo que también hay que intentar aprender un poco de su idioma. Ahora ya me apaño bastante bien en malasio».

  • Siente el calor en Tailandia

    «También me fui un tiempo a Tailandia. Ganamos la segunda división, pero no pude jugar en la máxima categoría porque no tenía internacionalidades, por desgracia. Tailandia es una locura. Estaba cerca del Triángulo de Oro. Estaba a nueve horas de Bangkok, cerca de la frontera con Laos. Era un pueblo donde un tipo había ganado dinero y luego empezó a invertir en el equipo. Nadie hablaba inglés. Había un traductor y ni siquiera él hablaba inglés. El entrenador empezó a hablar en tailandés, luego el traductor empezó a hablar en lo que se suponía que era inglés, ¡y creo que entendí mejor al entrenador que el inglés! Fue una locura.

    «Y la comida allí arriba pica muchísimo. Les pides que no la hagan picante, pero aun así le ponen chiles. Tienes que decirles, literalmente, “sin chiles, no los uséis, ni los toquéis”. Es como si para ellos no tuviera sentido que la comida no picara. Así que fue interesante. La cultura de Tailandia está mucho más desarrollada que la de Malasia. Bangkok es una ciudad de locos. En cuanto a la afición, me pareció que los aficionados tailandeses apoyaban un poco más. Digamos que los aficionados malasios pueden ser bastante críticos si las cosas no van bien, pueden echarse encima rápido, y no es algo malo, simplemente es la cultura. Los aficionados tailandeses, nosotros jugábamos en un equipo que iba líder de la liga, así que quizá por eso. ¡Otra experiencia interesante allí!»

  • Una forma de vida diferente en Brunéi

    Nick Swirad Brunei DPMM
    DPMM

    Swirad está disfrutando de la vida en su entorno actual con el DPMM

    «Cada lugar de la región es distinto. Brunéi es muy diferente. Es un país seco. Yo no consumo tabaco, pero no puedes introducir tabaco si eres musulmán ni fumar en la calle. No es lo que pensaba que sería. Voy a ser sincero, estaba un poco aprensivo al venir aquí por primera vez, porque oyes historias. Pero he venido aquí y la gente es increíble. Gracias a la riqueza del país, aquí tienen un sólido sistema de bienestar, la educación, todo el mundo tiene un alto nivel educativo y todo el mundo tiene cubiertas sus necesidades básicas. Todo el mundo tiene una muy buena calidad de vida.

    «Aitor y Angel me trajeron aquí. Me dieron la oportunidad de venir y ha sido fantástico. Es un club muy profesional. Tenemos un buen grupo de chicos y tenemos un entrenador escocés. Todo es mucho más tranquilo que en Malasia, aunque sea el mismo tipo de grupo étnico, la cultura malaya musulmana. Se nota que la infraestructura aquí es diferente a la de Malasia. Aquí todo es tranquilo y a las 22:00 cierra todo, literalmente todo, mientras que en Malasia es como una ciudad de 24 horas.»

  • Coste de la vida en Brunéi

    «Brunéi es caro. En cuanto al coste de la vida, diría que Brunéi es bastante parecido al Reino Unido. Es parecido porque el dólar bruneano está vinculado al dólar de Singapur. Así que todo es más caro, mientras que en Malasia es baratísimo. Tailandia, probablemente, es incluso más barata, sobre todo donde yo estaba. Cuando lo pusieron en el contrato, que este sería el salario, pensé: “oh, no está mal”. Y luego llegas aquí y te das cuenta de que, vale, los gastos de vida son bastante más altos. Pero me encanta.

    «El hijo del sultán de Brunéi es quien dirige el equipo. Es el siguiente en la línea de sucesión para ser el jefe de Brunéi y baja de la grada y todo eso. El nivel de riqueza es algo que no alcanzo a comprender. Pero aun así sale y conoce a todos los jugadores, y además sabe cosas de ellos. Conoce la historia de cada uno de los jugadores. No soy el mayor monárquico del mundo, pero alguien de ese estatus en esta cultura de aquí, el hecho de que siga teniendo la humildad de conocer al equipo, conocer a los jugadores y ver la mayoría de los entrenamientos, creo que dice mucho de él y de lo implicado que está en el club.”

  • Hoteles de siete estrellas y la vida en Brunéi

    Orangutan
    Getty

    La fauna local contribuye a hacer de Borneo un destino bastante único.

    «En Brunéi hay mucha cultura de cafetería. Básicamente, te buscas tu propia diversión con los chavales, relajándote. Viajamos bastante, uno de cada dos partidos es en Malasia, así que estamos de un lado para otro. Así que, en el tiempo libre, hay un hotel de siete estrellas que se llama Empire Hotel. Es una locura. Hay una playa bonita allí y es bastante opulento, y puedes estar allí tranquilamente, entrar gratis. En Tailandia, yo estaba en medio de un pueblo, en mitad de la nada. Así que fue difícil.

    «Solo una pequeña historia sobre eso. Ganamos la liga y tuvimos el desfile en autobús descapotable por el pueblo. ¡Y, literalmente, el pueblo son dos calles! Pero salió todo el pueblo y nosotros íbamos en el autobús descapotable, tirando bebidas, todo el mundo iba absolutamente borracho. Y creo que tardamos unas seis o siete horas, hasta que se puso el sol, simplemente para ir de arriba abajo. ¡No podía ir más despacio! Fue absolutamente brillante.

    «Tailandia, sobre ese punto, hay una gran diferencia cuando se trata de la cultura. Así que la bebida es una parte bastante importante de la cultura del fútbol en todo el mundo en ciertas zonas. Obviamente, en el fútbol no profesional del Reino Unido, ni hace falta decirlo. En Australia, también estaba ahí. En Malasia, es interesante porque están los jugadores extranjeros y los jugadores locales. Y normalmente hay una división en los equipos, no en el mal sentido, pero obviamente unos son musulmanes, tienen su propia manera de hacer las cosas. Y los extranjeros tienen su propio rollo.

    «En Tailandia, esa fue la primera vez en esta parte del mundo en la que he vivido esto... hemos terminado el partido, todos están tomando algo juntos, todos disfrutando después de ganar la liga. Eso es algo que no se da tanto en Malasia o Brunéi, por la cultura. Siento que a veces eso es un poco de la vieja escuela, pero une al equipo, ese vínculo.»

  • Qué hacer en Borneo y el sudeste asiático

    «Quiero ir a ver a los orangutanes en Borneo. No lo he hecho. Y es algo que debería hacer. Son nativos de esta isla, de esta zona, que, por cierto, es absolutamente enorme. Así que creo que, antes que nada, ir a ver a los orangutanes es algo que tengo que hacer yo mismo. Y luego creo que Malasia, esta parte del mundo, consiste en ir a las islas. Puedes ir a Tailandia, puedes ir a las islas más conocidas. Pero hay muchas islas tranquilas, más apartadas, donde tienes ese ambiente de playa. No hace falta ir siempre a las de fiesta. Hay muchísimas frente a la costa de Sabah, que es Borneo. También frente a la costa del este de Malasia. Son auténticas islas paradisíacas y están bastante menos masificadas por el turismo que si vas al típico Bali o a un resort en Tailandia.

    «En tercer lugar, creo que una noche en Bangkok o Kuala Lumpur nunca falla. La comida callejera, el ambiente, el ajetreo, y te hace darte cuenta de lo insignificantes que somos. Me encanta que te tomas unas copas, comes bien, y estas son ciudades de 24 horas, ciudades 24/7, así que no sabes dónde vas a acabar. Conocerás a un colega o a alguien que conoce un sitio, luego conoce otro después, y la noche sigue y sigue hasta que sale el sol. Esas son algunas de las mejores noches que he vivido en mi vida: Bangkok y KL. Y cada una es diferente».

  • Una experiencia de vida impagable

    Nick Swirad Brunei DPMM
    DPMM

    Swirad ha cumplido el sueño tras salir de su zona de confort

    «Animaría muchísimo a los jugadores a irse al extranjero. Yo tengo la herencia de mi madre, ha sido una parte muy importante a la hora de ayudarme, y eso me abrió esa puerta. Pero hay opciones, sobre todo ahora con el mercado de fichajes: tienes todas estas webs en las que puedes hablar con gente, enviar mensajes. Si es tu primera vez, si no has jugado al más alto nivel, puede que tengas que hacer una prueba o algo así. Pero al 100 % yo lo haría, porque vuelvo y digo siempre lo mismo: el fútbol del Reino Unido tiene un nivel alto. No creo que la gente se dé cuenta de lo alto que es. Les digo a los jugadores de aquí lo alto que es el nivel, el estándar, y me dicen: “no, seguro que no, es la quinta categoría del fútbol inglés”. Y yo les digo: “no, es profesional, tiene un buen nivel”».

    «Sin duda intentaría marcharme porque, por mucho que triunfar en el Reino Unido sea algo bonito, hay una experiencia de vida ahí fuera que creo que no tiene precio, y no creo que nunca te arrepientas de dar ese paso. Tuve la suerte de irme, di ese primer paso para ir a Nueva Jersey, Nueva York, y me abrió un poco los ojos al hecho de que hay un mundo enorme ahí fuera, culturas diferentes. Ni siquiera se trata de fútbol, se trata de experiencia de vida, y eso no tiene precio. Vas a crecer como persona, a crecer como ser humano, y esa es una forma plena de vivir la vida».

  • ¿Qué le depara el futuro?

    «Me gustaría jugar unos cuantos años más. Siento que todavía me queda un poco, que aún tengo esa chispa. Todavía me queda algo de espíritu aventurero. Pero, sinceramente, no sé qué me deparará el futuro. Mánchester siempre será mi casa, así que siempre tendría un pie allí. Pero, al mismo tiempo, siento que también he echado raíces aquí. Así que, idealmente, estaría bien tener un pie en ambos sitios. Aún no lo tengo claro. Fui a la universidad, así que tengo mi título en ciencias del deporte. Espero que eso me abra algunas puertas.

    «En el Reino Unido, el fútbol, todo, ha cambiado muchísimo. Cuando me fui, jugábamos contra el Salford City con el FC United. Solíamos jugar contra ellos un martes por la noche, en los entrenamientos, como un equipo ante el que podíamos coger confianza. Jugábamos contra ellos para sumar minutos. Y ahora es el equipo de la Football League de mi zona. Es una locura.

    «También tengo raíces aquí. Mi madre es de una isla llamada Penang, en Malasia, una isla preciosa, preciosa. Me gustaría quedarme aquí. Me encanta el Reino Unido, me encanta Mánchester, pero también hay muchos otros grandes lugares en los que quedarse, vivir y tener experiencias. Y la calidad de vida puede ser comparable, y algunos dirían que mejor, en otras partes del mundo. Hay que ir y probar, y vivirlo. Para mí, ahora mismo, vivir con el frío de noviembre y diciembre, cuando es de noche casi todo el día, me costaría volver a eso».

  • Índice de habitabilidad

    Brunei flag
    Getty

    Cómo se sitúa la vida en Brunéi en cinco ámbitos importantes

    Tiempo: 9/10. «A veces hace demasiado calor, ¡ese es el único problema!»

    Comida: 10/10. «Creo que cada parte del sudeste asiático tiene su propia cultura gastronómica única y normalmente es distinta, tiene mucho sabor. No puedo hablar mejor de ello.»

    Gente: 10/10. «Te vas al extranjero, hay culturas diferentes, hay formas de vida diferentes, pero obviamente si vas a Brunéi o Malasia, es un país musulmán. Vas a Tailandia, es budista. Cada uno es muy, muy diferente a cómo son las cosas en casa, particularmente en cuanto al respeto hacia los mayores, el respeto hacia la realeza. A veces hay un rasgo un poco más sumiso en la mentalidad de la gente. Pero gente increíble.»

    Cosas que hacer: 10/10. «De todo: playas, comida, ciudades. Me encanta la ciudad, comer algo, los bares en azoteas.»

    Coste de la vida: 5/10. «A Singapur y Brunéi probablemente les daría un cinco porque es caro, todo es importado. Si hablamos de Malasia y Tailandia, probablemente diría siete u ocho.»

    Total: 44/50

    El acceso a Nick fue facilitado por cortesía de Ruiz Eleven XI.

    PONTE AL DÍA

    FINLANDIA: Ayo Obileye

    CROACIA: Daniel Adu-Adjei