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Naomi Girma, Sophia Wilson y Lauren James: Cómo seis estrellas contribuyeron al diseño de las últimas botas de Nike United

El lanzamiento de esta última colección de botas cuenta con las seis deportistas originales de Nike United: Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro y Naomi Girma.

Traducido por

  • El azul y el naranja son difíciles de pasar por alto. Sin embargo, en el interior de las últimas botas de Nike United hay un detalle más personal: los nombres de las jugadoras que las llevan.

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro y Naomi Girma regresan para la cuarta y última colección de la serie. Sus nombres aparecen en las plantillas de sus respectivos modelos, lo que vincula cada bota con las jugadoras que participan en el proyecto.

    Las seis aportan experiencias diferentes al proceso de diseño. James cuando encara a quien la defiende, Wilson cuando encuentra espacio para disparar y Girma cuando saca el balón jugado desde atrás plantean exigencias distintas a sus botas. Nike United incorpora sus aportaciones a las gamas Mercurial, Phantom y Tiempo.


  • El diseño

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro y Naomi Girma son las seis deportistas que forman parte de Nike United.

    El azul claro recorre toda la colección, con el naranja vivo como contraste. Esa paleta compartida conecta las botas, aunque cada línea pone el acento en un aspecto distinto.

    James y Paralluelo representan la línea Mercurial, que incluye las Vapor 17 y las Superfly 11. Nike presenta ambos modelos como botas centradas en la velocidad: las Vapor se enfocan en los movimientos rápidos en espacios reducidos, mientras que las Superfly están diseñadas para acelerar y mantener el ritmo en campo abierto.

    Las Superfly incorporan una unidad Air Zoom externa bajo el antepié y una parte superior FlyWeave Ultra que, según Nike, está concebida para mantener el pie bien sujeto a alta velocidad.

    Wilson y Castellanos están asociadas a las Phantom 6, en las que el énfasis pasa a la precisión en el pase, el regate y el disparo. Su parte superior texturizada de Gripknit está diseñada para ayudar a controlar el contacto con el balón.

    Guijarro y Girma llevan las Tiempo Maestro. Ambas se sienten cómodas recibiendo el balón bajo presión y utilizándolo para iniciar un ataque, por lo que el toque cobra especial importancia. Nike afirma que la parte superior de TechLeather de estas botas está diseñada para ofrecer una sensación suave y uniforme al contacto con el balón.

  • La historia

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Lauren James y Salma Paralluelo calzan las Mercurial Vapor 17 y las Mercurial Superfly 11.

    Nike presentó en febrero de 2025 el colectivo de seis jugadoras, procedentes de distintos países, clubes y posiciones, para que aportaran sus opiniones sobre la colección.

    Esa variedad es lo que más vincula el proyecto con el fútbol. Una centrocampista que recibe el balón con una rival a la espalda y una delantera que acelera para atacar un espacio pueden valorar cosas distintas en unas botas, aunque vistan los mismos colores.

    En Nike United, las experiencias de las jugadoras han sido el punto de partida para hablar del diseño. A lo largo de cuatro colecciones, sus nombres y sus estilos de juego individuales han seguido formando parte de la identidad del proyecto.

    El capítulo 4 recupera al grupo original para cerrar la serie.

  • La expectación

    Nike Football, Nike United
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    Sophia Wilson y Deyna Castellanos llevan las Phantom 6.

    El lanzamiento llega con el Mundial femenino de 2027 en el horizonte, lo que da a la campaña un contexto más amplio a medida que crece la expectación ante el torneo.

    Los seis futbolistas compartieron imágenes de la campaña el 22 de octubre, en las que mostraron los distintos modelos de la nueva colección. Para los aficionados que los siguen tanto en el fútbol de clubes como en el de selecciones, esos rostros conocidos ofrecen una conexión directa con las botas.

  • ¿Qué viene ahora?

    Nike Football, Nike United
    Nike Football

    Patri Guijarro y Naomi Girma llevan las Tiempo Maestro.

    La colección Nike United Chapter 4 salió a la venta el 22 de octubre.

    Se espera que un nuevo grupo de deportistas se incorpore a Nike United en 2027, dando comienzo a la siguiente fase del programa y aportando otro conjunto de experiencias al proceso de diseño.