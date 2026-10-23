El azul y el naranja son difíciles de pasar por alto. Sin embargo, en el interior de las últimas botas de Nike United hay un detalle más personal: los nombres de las jugadoras que las llevan.
Lauren James, Salma Paralluelo, Sophia Wilson, Deyna Castellanos, Patri Guijarro y Naomi Girma regresan para la cuarta y última colección de la serie. Sus nombres aparecen en las plantillas de sus respectivos modelos, lo que vincula cada bota con las jugadoras que participan en el proyecto.
Las seis aportan experiencias diferentes al proceso de diseño. James cuando encara a quien la defiende, Wilson cuando encuentra espacio para disparar y Girma cuando saca el balón jugado desde atrás plantean exigencias distintas a sus botas. Nike United incorpora sus aportaciones a las gamas Mercurial, Phantom y Tiempo.