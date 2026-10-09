«Las camas son normales. Creo que todos los grandes clubes las tienen ya en sus instalaciones de entrenamiento. Eso formaba parte de ser la mejor versión de ti mismo, de llegar a la sesión en las mejores condiciones posibles. Era más bien para la pretemporada, para eso era. Más bien llegabas por la mañana y, obviamente, hacías la sesión y luego, en vez de irte a casa y volver a las tres, porque en ese tiempo él no podía controlar lo que estabas haciendo. Podías haber estado por ahí caminando o corriendo detrás de tus hijos, por ejemplo, y gastando energía que él quería que utilizaras de cara a la segunda sesión, porque quería sacar la mejor calidad posible de la sesión. Las camas en la ciudad deportiva estaban pensadas para descansar y asegurarse de que llegabas en las mejores condiciones posibles a esa segunda sesión de las tres o las cuatro de la tarde.

«Obviamente, Wetherby es bien conocido. Vivía en Wetherby y a veces iba andando o en bici al entrenamiento. Lo de recoger basura que circuló también está bien documentado. La relación con el club, con los aficionados y con el propio equipo estuvo rota durante mucho tiempo en el Leeds por la situación en la que estaba el club. Los propietarios en ese momento, Andrea Radrizzani, habían hecho un trabajo realmente bueno para volver a unir al club. Marcelo, aquel día con la situación de recoger basura, trataba de crear algún tipo de conexión entre nosotros y el aficionado trabajador normal, de clase obrera, que tiene que salir y hacer un trabajo normal para ganar el dinero y luego poder pagar una entrada para ver el partido. El fútbol no funciona sin aficionados, todos lo sabemos. Los aficionados son quienes aportan los ingresos al club, lo que permite que el club siga funcionando y evolucionando. Aquello iba más de crear esa conexión. ¡La ciudad deportiva necesitaba un poco de orden, para ser justos! Había bastante basura.

«Una vez más, era simplemente la parte de la humildad, hacerte entender lo que hacen los aficionados semana tras semana para poder permitirse una entrada y venir a ver. Yo realmente no necesitaba saber eso porque mi origen era diferente. Nunca pasé por academias ni nada por el estilo. Vengo de un entorno trabajador. Cuando estaba en la Liga irlandesa, también trabajaba. Más o menos ya lo sabía y por eso valoré lo que tenía en la vida de ahí en adelante, porque me hizo entender por lo que tuve que pasar para llegar a donde estaba. Siempre lo supe, más o menos.

«Supongo que, siendo yo uno de los líderes veteranos dentro del grupo, los más jóvenes probablemente miraban a los mayores y pensaban: “¿Nos creemos esto?”. Cuando das ejemplo, y con el grupo que teníamos entonces, yo mismo y Liam Cooper, Luke Ayling y Kalvin Phillips, jugadores así, cuando ves que ellos lo compran, eso acaba extendiéndose a la mayoría del grupo. Era importante que nosotros nos lo creyéramos. Lo creyeras o no, era importante, pero sí creíamos en ello y dimos un buen ejemplo al resto, lo que crea una buena cultura dentro del grupo. Sabemos lo que es Leeds. Leeds es también una ciudad obrera. Allí el trabajo duro está por encima de todo lo demás y nosotros realmente nos identificamos con eso».