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Marcelo Bielsa Stuart Dallas Leeds GFX 1:1GOAL

Murderball, recoger basura y cubos: cómo es jugar para el ‘Loco’, el exseleccionador de Argentina, Uruguay y exentrenador del Leeds Marcelo Bielsa

Desde las presentaciones del primer día hasta los intensos ejercicios de preparación física, pasando por las camas en la ciudad deportiva y por derribar las barreras del idioma, Stuart Dallas trabajó con uno de los personajes más grandes del fútbol durante su etapa en West Yorkshire y desvela cómo era la vida a las órdenes del «Loco».

Chris Burton
Traducido por

  • Ya se trate de estrellas del fútbol o del cine, la música y las artes, quienes son considerados genios en su campo suelen tener un aire de excentricidad a su alrededor. Ese es, sin duda, el caso de Marcelo Alberto Bielsa Caldera.

    Conocido cariñosamente como ‘El Loco’ por su particular manera de entender el entrenamiento y la dirección técnica, dentro y fuera del campo, el enigmático argentino lleva casi cuatro décadas merodeando la banda, sentado sobre cubos y, en general, desafiando el orden establecido.

    Su carrera como técnico de enorme carácter y sin disculpas lo ha llevado desde sus raíces en Rosario hasta las fases finales de la Copa del Mundo con Uruguay, tras pasar por México, España, Chile, Francia, Italia e Inglaterra. Allí donde se ha detenido su caravana de chándal y sesiones de vídeo, ha dejado recuerdos y titulares de sobra.

    Pero, ¿cómo es jugar para Bielsa y existe realmente un método en esa supuesta locura? ¿Alguien llega de verdad a conocer al propio Bielsa o está tan absorbido por su trabajo que no se le encuentra un botón de apagado?

    En un intento por encontrar respuesta a algunas de las muchas preguntas que rodean al técnico de 71 años, GOAL habló con Stuart Dallas, imagen principal de la gira del trofeo de la NIFL Premiership de BOYLE Sports, y un hombre que formaba parte de la plantilla del Leeds United cuando un torbellino sudamericano irrumpió en Elland Road, despertó a un gigante dormido y creó una leyenda.

  • Primeras impresiones

    Marcelo Bielsa Leeds 2018
    Getty

    Bielsa fue nombrado por el Leeds en el verano de 2018

    «Antes que nada, estábamos fuera. Evidentemente era el final de la temporada, así que estábamos de vacaciones. Yo había jugado fútbol internacional [con Irlanda del Norte] al final de la temporada, así que mis vacaciones se iban a alargar simplemente porque la temporada se prolongó un poco más. Nombraron a Marcelo y entonces tuve una conversación con el club para decirles que quería volver al mismo tiempo que todos los demás porque sabía cómo es Marcelo, sé que exige mucho trabajo, así que no quería perderme ningún día. Quería volver directamente desde el principio, así que me puse a disposición para la pretemporada desde el primer día.

    «La primera interacción con él fue, recuerdo, cuando entró en el vestuario. Estábamos todos sentados en el vestuario de Thorp Arch y fue saludando a todo el mundo dándonos la mano, y te llamaba por tu nombre o decía tu número, o ambas cosas. A lo mejor decía: “Dallas 15”, así que ya lo sabía todo sobre ti desde entonces. Muchos entrenadores llegan ahora y, por supuesto, ya habrán hecho todas sus comprobaciones y toda la investigación, pero esa era simplemente su manera de decir: “Ya sé quién eres”.

    «Y luego, evidentemente, todo se hacía a través del traductor, lo cual era algo único para nosotros. Era diferente porque ninguno de los que estábamos en el vestuario en aquel momento estaba acostumbrado a eso. Siempre nos había entrenado un técnico que hablaba inglés, ya fuera a nivel internacional o de club. Así que fue una experiencia distinta, pero lo primero que dijo fue: “Esto va a ser duro y, si no estás preparado, ahí está la puerta”, algo así. Así que enseguida supimos que iba a ser difícil y esa fue la primera interacción que tuvimos con él».

  • Explicación del murderball

    Leeds training 2020
    Getty

    Las sesiones de entrenamiento con Bielsa eran famosas por su dureza


    «Murderball», creo que han circulado por la prensa muchas versiones distintas desde que Marcelo estaba en el Leeds, y mucho de lo que se ha dicho no es cierto sobre lo que realmente era. Era una sesión dura durante la semana. Estaba diseñada para ser dura, estaba diseñada para llevarte a un terreno incómodo para que, cuando llegara el día del partido, fuera más cómodo hacer lo que te pedía. Pero los jugadores esperábamos esa sesión cada semana a medida que nos acostumbrábamos, porque a veces era como jugar un partido.

    «Era difícil, pero básicamente en cuanto el balón salía fuera de juego, se metía otro de inmediato. Estaba diseñada para que no tuvieras tiempo de recuperar el aliento ni de recuperarte. Estaba diseñada para llevar tu cuerpo a una situación incómoda que, al final, te hacía estar más en forma, te hacía más fuerte y más resistente. Todo estaba diseñado con un plan detrás. Era muy, muy meticuloso en su manera de hacer las cosas. Además, a veces la estructura también era diferente. No eran simplemente cinco series de cuatro minutos, o cuatro de cinco minutos, o dos de 10 minutos. Dependía de la carga de trabajo según cómo viniera la semana de partido. Todo estaba diseñado junto a un preparador físico y un especialista en ciencias del deporte en lo relativo a la carga de trabajo, los datos y esas cosas.

    «Acabó siendo realmente disfrutable y, como jugadores, lo esperábamos con ganas. Dentro del juego en sí no había faltas, no había nada. Simplemente seguías jugando y todo iba a cien por hora. Era una buena parte de la semana para nosotros. Normalmente lo hacíamos los miércoles, que por lo general, en un equipo inglés al uso, probablemente sería un día libre entre semana. Algunos equipos descansan el martes, otros el jueves, pero mientras otros equipos tenían días libres, nosotros trabajábamos al máximo. Y creo que eso se notaba, sinceramente, sobre todo en la Championship: se notaba que estábamos más en forma y éramos más fuertes que todos los demás».

  • Preparación previa al partido

    Football video VAR
    Getty

    Bielsa vería interminables horas de vídeo

    «Su nivel de detalle era increíble. Tuvimos muchas reuniones y preparaba cada partido como si fuera una final del Mundial. Intentaba darte toda la información posible para ponértelo más fácil como jugador. A algunos jugadores no les gusta recibir demasiada información. A mí, personalmente, me encantaba. Me dio una visión muy buena no solo sobre mí mismo, sino también sobre el rival. Había muchas reuniones y una gran preparación detrás de todo ello. Hacíamos reuniones individuales sobre tu último partido. Hacíamos reuniones por líneas. Hacíamos reuniones de equipo.

    «Había mucha información, pero para él se trataba de darte la mejor plataforma posible para salir y rendir y conseguir un resultado. Al fin y al cabo, cogió a un equipo del Championship de mitad de tabla, y mejoró y desarrolló al equipo, pero también mejoró y desarrolló a los jugadores a nivel individual. No hay demasiados entrenadores capaces de hacer eso, creo. Hay entrenadores que llegan y mejoran a los equipos, pero él también hizo mejor a todos y cada uno de los jugadores».

  • Controles diarios de peso

    Marcelo Bielsa Stuart Dallas Leeds
    Getty

    Los jugadores tuvieron que mantenerse en plena forma

    «Había que ser muy disciplinado, por supuesto que sí, en todo lo que hacías. Una vez más, estaba diseñado para sacar lo mejor de ti, para obtener el mejor rendimiento posible. Los controles de peso eran lo que eran, si llevas tu vida de la manera correcta. A ese nivel, realmente no puedes permitirte, en términos nutricionales, por ejemplo, no estar lo mejor posible, porque el juego avanzaba cada vez más. Él lo ha visto y, una vez más, todo estaba diseñado.

    «Para una persona, el peso no se sacaba de la nada y se decía: “tienes que pesar esto”. Todo estaba diseñado científicamente en función de la grasa corporal, los porcentajes corporales, la masa muscular, y todo se hacía de la manera correcta mediante escáneres DEXA. No era como si simplemente dijera: “bueno, necesitas perder cuatro kilos para poder correr”. No era así. Era difícil porque tenías que implicarte, tenías que hacer muchos sacrificios. Pero, una vez más, como jugadores, nosotros nos implicamos. Teníamos un grupo de jugadores realmente bueno en el Leeds en aquel momento. No había grandes egos y podíamos ver la mejora que él estaba logrando en el club, en los individuos y en el equipo en su conjunto. Es como todo en la vida: cuanto más éxito tienes, más te implicas. Nosotros veíamos continuamente el éxito que nos estaba aportando y cómo nos hacía vivir mejor nuestras vidas.

    «Es normal, si cuidas tu cuerpo y introduces en él los alimentos adecuados y los líquidos adecuados, te convertirás en una mejor versión de ti mismo. Eso es un hecho. Te sientes mejor contigo mismo, te conviertes en una mejor persona. Mejoró cada dimensión del juego de todos. No me malinterpretes, los controles de peso a veces eran duros porque también íbamos los domingos, así que no podías salir realmente a disfrutar demasiado un sábado por la noche. Pero estos son sacrificios que tienes que hacer si quieres llegar a lo más alto y seguir jugando al máximo nivel. Como grupo de jugadores, nos implicamos en ello».

  • Métodos poco convencionales

    Marcelo Bielsa Leeds 2019
    Getty

    El Leeds reconstruyó la conexión entre los jugadores y la afición


    «Las camas son normales. Creo que todos los grandes clubes las tienen ya en sus instalaciones de entrenamiento. Eso formaba parte de ser la mejor versión de ti mismo, de llegar a la sesión en las mejores condiciones posibles. Era más bien para la pretemporada, para eso era. Más bien llegabas por la mañana y, obviamente, hacías la sesión y luego, en vez de irte a casa y volver a las tres, porque en ese tiempo él no podía controlar lo que estabas haciendo. Podías haber estado por ahí caminando o corriendo detrás de tus hijos, por ejemplo, y gastando energía que él quería que utilizaras de cara a la segunda sesión, porque quería sacar la mejor calidad posible de la sesión. Las camas en la ciudad deportiva estaban pensadas para descansar y asegurarse de que llegabas en las mejores condiciones posibles a esa segunda sesión de las tres o las cuatro de la tarde.

    «Obviamente, Wetherby es bien conocido. Vivía en Wetherby y a veces iba andando o en bici al entrenamiento. Lo de recoger basura que circuló también está bien documentado. La relación con el club, con los aficionados y con el propio equipo estuvo rota durante mucho tiempo en el Leeds por la situación en la que estaba el club. Los propietarios en ese momento, Andrea Radrizzani, habían hecho un trabajo realmente bueno para volver a unir al club. Marcelo, aquel día con la situación de recoger basura, trataba de crear algún tipo de conexión entre nosotros y el aficionado trabajador normal, de clase obrera, que tiene que salir y hacer un trabajo normal para ganar el dinero y luego poder pagar una entrada para ver el partido. El fútbol no funciona sin aficionados, todos lo sabemos. Los aficionados son quienes aportan los ingresos al club, lo que permite que el club siga funcionando y evolucionando. Aquello iba más de crear esa conexión. ¡La ciudad deportiva necesitaba un poco de orden, para ser justos! Había bastante basura.

    «Una vez más, era simplemente la parte de la humildad, hacerte entender lo que hacen los aficionados semana tras semana para poder permitirse una entrada y venir a ver. Yo realmente no necesitaba saber eso porque mi origen era diferente. Nunca pasé por academias ni nada por el estilo. Vengo de un entorno trabajador. Cuando estaba en la Liga irlandesa, también trabajaba. Más o menos ya lo sabía y por eso valoré lo que tenía en la vida de ahí en adelante, porque me hizo entender por lo que tuve que pasar para llegar a donde estaba. Siempre lo supe, más o menos.

    «Supongo que, siendo yo uno de los líderes veteranos dentro del grupo, los más jóvenes probablemente miraban a los mayores y pensaban: “¿Nos creemos esto?”. Cuando das ejemplo, y con el grupo que teníamos entonces, yo mismo y Liam Cooper, Luke Ayling y Kalvin Phillips, jugadores así, cuando ves que ellos lo compran, eso acaba extendiéndose a la mayoría del grupo. Era importante que nosotros nos lo creyéramos. Lo creyeras o no, era importante, pero sí creíamos en ello y dimos un buen ejemplo al resto, lo que crea una buena cultura dentro del grupo. Sabemos lo que es Leeds. Leeds es también una ciudad obrera. Allí el trabajo duro está por encima de todo lo demás y nosotros realmente nos identificamos con eso».

  • El famoso cubo

    Marcelo Bielsa Leeds bucket
    Getty

    Bielsa disfrutó de un punto de vista único desde la banda


    «Así era él. Así es como es. El cubo, le gustaba sentarse en él. Ahora se ha hecho famoso. De hecho, ahora también hay un santuario para él en Elland Road. Es increíble. El legado que ha construido en torno al club es sencillamente increíble. Probablemente ni siquiera se da cuenta de lo que ha dejado y de lo que construyó en el club. Ojalá algún día me encantaría verlo regresar y recibir el reconocimiento que merece. Creo que el club está ahora en una posición fantástica. Obviamente, los nuevos propietarios han sido increíbles. La forma en que están gestionando el club ahora es brillante. El entrenador que está ahora en el cargo, el trabajo que ha hecho ha sido sensacional, pero todo esto ya estaba construido.

    «Marcelo sentó las bases para que esto pudiera pasar. Sé que entre medias hubo un descenso, pero, de nuevo, el club estaba en una posición para volver a subir, mientras que muchas veces ves a un club que, cuando desciende, quizá tenga problemas para regresar. Pero, debido a los cimientos que Marcelo había construido en ese momento, el equipo puede estar ahora donde está. Obviamente, el entrenador actual está haciendo un trabajo increíble y merece todos los elogios porque lo que ha conseguido en las últimas tres o cuatro temporadas ha sido muy, muy impresionante».

  • ¿Hablaba inglés?

    Marcelo Bielsa Leeds interview
    Getty

    Bielsa habló con la prensa a través de un intérprete

    «Sí, podría. Creo que con Marcelo siempre busca la perfección, ¿no? Entiende inglés y habla un poco, pero creo que si no podía explicar en inglés lo que quería decir, se frustraba porque quería transmitirlo de la manera adecuada. Nosotros lo entendíamos y sabíamos exactamente lo que quería. Entendía inglés, desde luego, sabía cuándo le hablabas. La parte de la traducción es algo que yo nunca había vivido, pero estuvo bien. Entendíamos lo que quería, pero sus ruedas de prensa a veces con los medios eran bastante graciosas».

  • El poder del colectivo

    Marcelo Bielsa Leeds mural
    Getty

    Los aficionados del Leeds siguen teniendo a Bielsa en la más alta consideración.

    «Tiene esa manera especial de hacerte creer en él. No teníamos miedo y no importaba adónde fuéramos, simplemente sentíamos que podíamos ir y ganar a cualquiera en cualquier momento. La conexión que aportó dentro del club, los aficionados ahora lo adoran. Simplemente volvió a unir al club y lo impulsó hacia delante. Es un hombre especial. A día de hoy sigo teniendo una muy buena relación con él. Solo puedo decir cosas buenas de él. Fue duro, por supuesto que lo fue, pero tenía que ser duro. Lo recuerdo con cariño y, sinceramente, ojalá lo hubiera conocido antes en mi carrera, porque lo que hizo por mí fue especial.

    «Ojalá algún día pueda volver a Elland Road y me encantaría que los aficionados pudieran darle la despedida o la ovación que se merece. Conociendo a Marcelo y cómo es, no querría eso porque pensaría que restaría mérito al buen trabajo que ahora ha hecho Daniel Farke. Es una leyenda en Elland Road. Todavía cantan su nombre y ojalá, como digo, podamos verlo allí de nuevo algún día».

    Stuart Dallas habló como parte del Trophy Tour de la Premiership de la NIFL de BOYLE Sports. 18+ Juega con responsabilidad.