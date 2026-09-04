Sin duda, resultó interesante que el primer partido de la nueva temporada de la Women's Super League enfrentara a London City Lionesses y Manchester United. Mientras el club de la capital se está mostrando muy agresivo en el mercado de fichajes, con su propietaria, la multimillonaria Michele Kang, sin escatimar en su intento de impulsar a la única entidad independiente de la categoría hasta la cima, el United ha cambiado de estrategia este verano y ha optado por invertir más y confiar en el talento joven como parte de lo que ha descrito como una visión «sostenible». Esas diferencias quedaron patentes sobre el césped el viernes por la noche en Hayes Lane, donde el London City se impuso por 2-1, en un marcador que favoreció a un Manchester United sin pegada.

Este verano, todas las miradas han estado puestas en el London City más que nunca. Fichar a Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro y con muchas opciones de conquistar un tercero dentro de unas semanas, además de a un icono de Inglaterra como Mary Earps, provoca eso. La mediática pareja fue dos de las ocho incorporaciones realizadas por Kang y compañía en el verano, con la cuatro veces campeona de la Champions League Mapi Leon y la veloz extremo francesa Kadidiatou Diani entre los otros nombres más destacados.

El United ha sido mucho más discreto. De hecho, los movimientos más sonados tuvieron que ver con el banquillo, con Marc Skinner acordando la rescisión de mutuo acuerdo de su contrato y Eva Olid, que la temporada pasada ganó un título de liga sin precedentes en Escocia con el Hearts, siendo nombrada su sustituta. Su objetivo es desarrollar el talento joven e implantar un estilo dinámico y ofensivo, uno que ilusione tanto a la afición como a las jugadoras. Pero hará falta tiempo y paciencia para que eso dé sus frutos, algo que nunca quedó más claro que el viernes por la noche.

El United necesitó nada menos que 78 minutos para realizar un disparo, mientras la plantilla repleta de estrellas del London City acallaba las dudas sobre si todo este talento puede unirse para jugar realmente como un equipo, uno verdaderamente capaz de competir en la zona alta de la WSL.