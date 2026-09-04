¡Mucho más que solo Alexia Putellas! El London City Lionesses demuestra que su plantilla repleta de estrellas puede ser una amenaza para la WSL, mientras el Manchester United ve un adelanto del largo camino que le espera
Sin duda, resultó interesante que el primer partido de la nueva temporada de la Women's Super League enfrentara a London City Lionesses y Manchester United. Mientras el club de la capital se está mostrando muy agresivo en el mercado de fichajes, con su propietaria, la multimillonaria Michele Kang, sin escatimar en su intento de impulsar a la única entidad independiente de la categoría hasta la cima, el United ha cambiado de estrategia este verano y ha optado por invertir más y confiar en el talento joven como parte de lo que ha descrito como una visión «sostenible». Esas diferencias quedaron patentes sobre el césped el viernes por la noche en Hayes Lane, donde el London City se impuso por 2-1, en un marcador que favoreció a un Manchester United sin pegada.
Este verano, todas las miradas han estado puestas en el London City más que nunca. Fichar a Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro y con muchas opciones de conquistar un tercero dentro de unas semanas, además de a un icono de Inglaterra como Mary Earps, provoca eso. La mediática pareja fue dos de las ocho incorporaciones realizadas por Kang y compañía en el verano, con la cuatro veces campeona de la Champions League Mapi Leon y la veloz extremo francesa Kadidiatou Diani entre los otros nombres más destacados.
El United ha sido mucho más discreto. De hecho, los movimientos más sonados tuvieron que ver con el banquillo, con Marc Skinner acordando la rescisión de mutuo acuerdo de su contrato y Eva Olid, que la temporada pasada ganó un título de liga sin precedentes en Escocia con el Hearts, siendo nombrada su sustituta. Su objetivo es desarrollar el talento joven e implantar un estilo dinámico y ofensivo, uno que ilusione tanto a la afición como a las jugadoras. Pero hará falta tiempo y paciencia para que eso dé sus frutos, algo que nunca quedó más claro que el viernes por la noche.
El United necesitó nada menos que 78 minutos para realizar un disparo, mientras la plantilla repleta de estrellas del London City acallaba las dudas sobre si todo este talento puede unirse para jugar realmente como un equipo, uno verdaderamente capaz de competir en la zona alta de la WSL.
Una actuación del equipo
Si había dudas sobre si se había corrido la voz de lo que ha estado haciendo London City este verano, la multitud récord que agotó las entradas el viernes por la noche en la capital inglesa demostró que sí. Pero, aunque la mayoría habría acudido para comprobar de primera mano lo buena que es Putellas, o para ver en acción a un icono de Inglaterra como Earps, en su lugar disfrutó de una auténtica actuación colectiva, ya que este equipo tan renovado mostró una cohesión que pocos esperaban.
Putellas estuvo sólida en su debut oficial con el club, con Earps en la banda, mientras Elene Lete se quedó a segundos de lograr la primera portería a cero de la temporada en la WSL, frustrada únicamente en el minuto 100 por Simi Awujo.
En cambio, brillaron otras: Grace Geyoro estuvo extremadamente activa, lo que sugiere que una discreta primera temporada en el club tras un traspaso récord mundial probablemente fue una anomalía; Alanna Kennedy, en el centro del campo junto a dos nombres mucho más mediáticos como Geyoro y Putellas, mostró por qué fue elegida para completar ese trío, especialmente con la presión que obligó a Julia Zigiotti Olme a marcarse un gol en propia puerta en los primeros minutos; Rosa Kafaji generó problemas durante toda la noche mientras busca reencontrarse tras una etapa fallida en el Arsenal; mientras que Delphine Cascarino, elegida mejor jugadora del partido por Sky Sports, fue devastadora por la derecha y Lucia Corrales causó un daño similar por la izquierda.
Y eso es solo la superficie. Isa Kardinaal estuvo excelente junto a Leon en el centro de la defensa, con la salida de balón de su compañera destacando, mientras que la gran actuación de Danielle van de Donk en el papel de falso nueve, subrayada por su inteligente toque para doblar la ventaja, aportó fluidez al ataque.
El trabajo duro está dando sus frutos
Fue una actuación que respaldó las afirmaciones surgidas desde el entorno de London City de que la plantilla ya ha asimilado lo que quiere el entrenador Eder Maestre, nombrado durante el parón invernal de la pasada campaña. «Tener que adaptarse a algo nuevo a mitad de temporada es un poco desestabilizador», reconoció Kennedy, en declaraciones a GOAL sobre ese proceso en pretemporada. «Creo que estamos en una buena situación en cuanto a la cohesión y a poder disponer de tiempo, tiempo de verdad, juntas, para ojalá hacer algo especial».
Eso fue lo que pareció el viernes. La forma en que London City presionó y acosó al Man Utd, cómo conectó de maravilla con el balón y cómo su movimiento sin balón generó verdaderos problemas a las visitantes fue un testimonio del trabajo realizado por Maestre y su cuerpo técnico este verano, pero también por las jugadoras, cuyo compromiso quedó patente en esta victoria.
Se requiere paciencia
Mientras tanto, la actuación del Manchester United dejó claro cuánto más tiempo necesita Olid, nombrada hace solo un mes, para conseguir que su equipo juegue como tal. El once inicial del United contó con un solo fichaje nuevo y, aun así, la falta de cohesión resultó sorprendentemente evidente.
Parte de eso se debió al nuevo estilo y sistema al que las jugadoras se están acostumbrando. Eso pareció especialmente relevante en los laterales, para quienes, según dijo Olid esta semana, sus ideas han supuesto un «desafío» particular. «Es un poco diferente a cómo estaban jugando», dijo. «Estas primeras semanas han sido un desafío por eso, porque es diferente en nuestro estilo de juego».
El hecho de que a veces fuera difícil distinguir si el United jugaba con una línea de tres o de cuatro decía mucho, con Andrea Medina, el único fichaje nuevo entre las titulares, y Anna Sandberg todavía construyendo claramente una relación en la izquierda. Mientras tanto, Jayde Riviere, que normalmente sube con frecuencia por la derecha, se mostró aquí inusualmente conservadora.
Pero también hubo imprecisiones del United. Demasiados malos controles y decisiones discutibles empeoraron mucho las cosas, con la portera Phallon Tullis-Joyce acudiendo con regularidad al rescate del Manchester United. «Las jugadoras estaban nerviosas, sin confianza», dijo Olid a Sky Sports. «Esa no somos nosotras».
¿Fortunas opuestas por delante?
Es difícil no ver esta actuación y pensar que, a corto plazo, es London City Lionesses quien parece más probable que pueda plantar cara a Manchester City, Chelsea y Arsenal en la lucha por esas plazas de la Liga de Campeones.
«Ni siquiera sabemos aún cuál es nuestro mejor nivel», dijo Van de Donk a Sky Sports después del partido. «Realmente no hemos jugado tanto juntas. Ojalá aún esté por venir más. Tenemos muchísimo que mejorar».
Para United, mientras tanto, podría ser una temporada muy larga, una que el club espera que dé sus frutos a largo plazo.