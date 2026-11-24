Si no entiendes el atractivo del anime, Bryan Reynolds está dispuesto a convencerte. Tiene consejos y trucos. Tiene colecciones y también tatuajes.

En el cuello lleva tatuados los ojos de Itachi Uchiha, en homenaje al emblemático personaje de Naruto. También tiene frases tatuadas en la pierna. En casa, una pared entera está llena de figuras Funko Pop, muchas de ellas relacionadas con el anime. Si se aburre, se acerca a la tienda para ver si hay alguna novedad, algún personaje con el que conecte y que pueda añadir a su colección.

My Hero Academia, Demon Slayer, Death Note, Black Clover, Cyberpunk: Reynolds sabe por dónde pueden empezar los demás a descubrir ese mundo, aunque algunas recomendaciones vienen con una advertencia enorme.

«Naruto fue el primero que vi, así que le tengo un cariño especial», cuenta a GOAL mientras contempla el campo del Centro Nacional de Entrenamiento de la Federación de Fútbol de Estados Unidos. «Pero cuesta empezar, porque sabes que tienes 800 o 900 episodios por delante. Con One Piece pasa lo mismo. Es toda una aventura».

Reynolds sabe bien lo que es recorrer un largo camino. Y, aunque puede hablar de los que han vivido Deku, de My Hero Academia, o David Martinez, de Cyberpunk, también tiene ganas de contar el suyo. A lo largo de los años se ha interpretado mal y se ha tergiversado, pero lo ha llevado de vuelta a donde quiere estar: con la selección masculina de Estados Unidos, representando a su país y, sobre todo, disfrutando otra vez de la vida.

La trayectoria del lateral ha dado muchas vueltas. A los 19 años era la gran promesa del fútbol estadounidense. A los 20, estaba prácticamente descartado en la Roma, donde sufrió insultos racistas y vio cómo se cuestionaba incluso si era lo bastante bueno. A los 22, su entonces club, el Westerlo, frustró su sueño olímpico. Mientras tanto, quedó apartado y el fútbol estadounidense, en líneas generales, se olvidó de él. Apenas unos años después de ser señalado como un talento especial, Reynolds encadenaba cesiones en Bélgica mientras intentaba descubrir quién era y, más importante aún, quién podía llegar a ser.

Ahora tiene 25 años y, en cierto modo, ya sabe la respuesta: puede ser muchas cosas. Puede ser un lateral de primer nivel para su nuevo club, el Rennes, que le ha dado esa segunda oportunidad tan esperada en la élite europea. Puede seguir siendo el sostén económico de su familia, como lo es desde los 15 años, y continuar cambiando sus vidas para siempre. Puede ver anime, coleccionar figuras Funko y ser el jugador más versátil de Arc Raiders. Pero, por encima de todo, puede perseverar en lo que se proponga, porque eso es lo que ha aprendido a hacer.

«Cuando eres joven y la gente empieza a hablar bien de ti», dice, «sientes que estás en la cima del mundo. Empiezas a mirar todo lo que pasa y piensas: “Vaya, esto es una locura”. Y sí, era una sensación agradable, pero ahora entiendo que tiene dos caras.

»Cuando tenía 19 años, veía cosas como “Bryan Reynolds se va a la Juventus” o “Bryan Reynolds se va a la Roma”. Ahora pienso que tengo un trabajo que hacer. Soy mayor, tengo 25 años y ya he vivido muchas cosas. Mi mentalidad ha cambiado y creo que esa es la mayor diferencia».