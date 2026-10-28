«Me corté el pelo para parecer un chico»: La increíble trayectoria de Ster Habibzadeh, de jugar en las calles de Teherán a entrenar al OH Leuven en la Champions League

Cuando Ster Habibzadeh era pequeña, se cortaba el pelo para poder jugar al fútbol en las calles de Teherán con su hermano. Entonces «nunca habría creído» que de mayor entrenaría en la Champions League femenina.

«Me habría dado la risa y después habría dicho: “Oye, no bromees. Eso es imposible, de ninguna manera”», cuenta ahora a GOAL entre risas.

Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido. Trece años después de dejar Irán y empezar «no desde cero, creo que por debajo de cero» en los Países Bajos, Habibzadeh dirige desde la banda al OH Leuven, el equipo revelación de la Champions League femenina de la temporada pasada, que ha desafiado los pronósticos para volver a la fase de liga este año.

«Estamos entre los 18 mejores equipos de Europa. Es una auténtica locura», señala.

No ha sido un camino fácil: ha estado lleno de grandes sobresaltos y ha exigido mucho trabajo, sacrificio y paciencia. Pero llegar a una competición como la Champions League hace que todo haya merecido la pena. «Dejé muchas cosas atrás por esto, así que estoy muy feliz y orgullosa», dice Habibzadeh. «Nada de lo que hice fue en vano».