La defensa del Manchester United se vino abajo el domingo ante las constantes oleadas ofensivas del Liverpool, encabezadas por Alexander Isak, Rio Ngumoha, Bradley Barcola y Florian Wirtz. A Gary Neville le inquietó profundamente lo que vio. Tanto que el antiguo jugador del United acabó descargando su frustración contra sí mismo mientras analizaba en Anfield el 4-0 sufrido por el equipo de Mauricio Pochettino en el primer partido del argentino como nuevo entrenador del club.

«Nunca veo a ninguno atento, alerta, como si tuviera algo aquí dentro en orden (se señala la cabeza). Nunca veo a ninguno con esa expresión. Tienen esta cara...», dijo Neville al analizar el lenguaje corporal de la zaga del United en el plató de Sky Sports, antes de quedarse mirando al frente, inexpresivo, durante varios segundos. Rompió el silencio dándose una bofetada y repitiendo dos veces: «¡Despertad!». Después añadió, con un tono de pura desesperación: «¡Jugáis en el Manchester United!».

Su arrebato hizo que Jamie Carragher, excentral del Liverpool sentado a su lado, se desternillara. Pero para cualquier aficionado del United la situación no tiene ninguna gracia. El equipo está en caída libre: ocupa el 19.º puesto de la Premier League con solo ocho puntos y una victoria en 11 partidos, conseguida en agosto en casa ante el Ipswich Town, recién ascendido.

Para poner la gravedad de la situación aún más en perspectiva, el Tottenham tenía 18 puntos a estas alturas de la temporada pasada y no aseguró matemáticamente la permanencia hasta la última jornada. Acabó con dos puntos más que el West Ham, 17.º clasificado. Aunque todavía es pronto para que salten todas las alarmas en el United, Pochettino no tiene el lujo de disponer de tiempo.

Los próximos siete partidos, hasta la llegada del nuevo año, podrían definir su temporada. Tras sustituir a Michael Carrick, el cometido de Pochettino habría sido devolver al club a los puestos europeos. Si la caída continúa, eso será imposible. Además, el United se verá de verdad inmerso en una lucha por evitar el descenso y ya nadie podrá decir que es «demasiado bueno para bajar».