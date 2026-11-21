Fernandes es un futbolista brillante y, con mucha diferencia, el mejor fichaje que ha llegado a Old Trafford desde la etapa de Sir Alex Ferguson, pero da la impresión de que su ciclo en el club se acerca a su fin natural. El contrato del jugador de 32 años vence el próximo junio, aunque el club tiene la opción de prorrogarlo 12 meses. Según la BBC, el United ha intentado renovarle, pero Fernandes ha rechazado sus dos primeras ofertas, en parte por la falta de garantías sobre el rumbo del club.

Los responsables de INEOS harían bien en desistir. Activar la prórroga de un año tiene sentido porque permitiría al United exigir un traspaso cuantioso por Fernandes, que sigue despertando interés en Arabia Saudí. Ofrecerle, en cambio, un nuevo contrato muy lucrativo sería un grave error.

Desde que ganó merecidamente el premio al Jugador del Año de la PFA en la temporada 2025-26 y batió el récord de asistencias en una sola campaña de la Premier League, su rendimiento ha caído en picado. De hecho, Fernandes ha sido uno de los peores jugadores del United esta temporada, lo que no es poco teniendo en cuenta lo mal que funcionó el equipo en conjunto durante los últimos tres meses de Michael Carrick al frente. Pierde el balón constantemente en zonas avanzadas y elude sus obligaciones defensivas en el otro extremo del campo.

Como capitán, tampoco ha dado ejemplo. El lenguaje corporal de Fernandes ha sido vergonzoso, y tuvo el descaro de cuestionar públicamente la táctica de Carrick después de que el Como goleara 4-1 al United en la Champions League, sin asumir ninguna responsabilidad por su pésima actuación.

Antes de su duelo con el Liverpool en Anfield este fin de semana, el Manchester United debería fijarse en cómo su gran rival perdió el rumbo tras romper su escala salarial para retener a Mohamed Salah. Fernandes ya ha dejado atrás su mejor momento, como le ocurrió a Salah, y el United debe evitar verse obligado a elegir entre asumir un gran perjuicio económico y proteger la armonía del vestuario.

Pochettino confirmó en su primera rueda de prensa en Old Trafford, celebrada el viernes, que Fernandes seguirá siendo capitán y un «jugador importante» por ahora. Sin embargo, añadió que «todos los jugadores necesitan sentirse importantes» y evitó pronunciarse sobre su contrato. No fue, ni mucho menos, un respaldo convincente, y Pochettino insistió también en que quiere «crear algo desde cero».

Mantener más allá de mayo a un Fernandes mentalmente desconectado sería contraproducente para ese plan, como sugirió recientemente Rene Meulensteen, antiguo ayudante de Ferguson, en una entrevista con talkSPORT: «Bruno ha prestado un servicio fantástico al Manchester United durante muchos, muchos años. Este año no ha alcanzado el mismo nivel. Creo que también le ha afectado, hasta cierto punto, quizá incluso mentalmente, toda la negatividad que ha rodeado al club y a él mismo. No me entristecería demasiado que decidiera marcharse. Creo que hay muchas más personas, más jugadores, que deberían seguir su camino, y necesitamos crear otro tipo de dinamismo en el equipo».