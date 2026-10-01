Marsella, en caída libre: así ha sido el históricamente mal arranque de temporada del OM tras un mercado de fichajes para olvidar
Nunca lejos de una crisis, el Marsella vuelve a estar al borde del precipicio tras un inicio históricamente nefasto de la nueva temporada. Con el primer parón internacional de 2026-27 ya encima, el OM se encuentra en puestos de descenso en la Ligue 1 y encadena cinco derrotas consecutivas.
Es una situación que los seguidores más pesimistas del club te dirían que era demasiado previsible, después de un verano caótico y desmoralizador que se desarrolló con el telón de fondo de graves problemas financieros y dejó al nuevo entrenador Bruno Genesio con una plantilla ínfima.
Con solo seis jornadas disputadas, la campaña del Marsella ya amenaza con venirse abajo, pero ¿por qué el gigante francés está al borde de otro hundimiento?
Un verano sombrío
Un rápido vistazo a la actividad de mercado del Marsella este verano basta para empezar a entender las razones de su desastroso inicio de la nueva temporada.
El OM completó, probablemente, la peor ventana de fichajes de cualquier club de Europa; junto al Athletic Club de España, que solo ficha a jugadores nacidos o formados en el País Vasco, el gigante francés fue el único equipo de las cinco grandes ligas europeas que no incorporó a ni un solo fichaje nuevo.
Desde el principio estaba claro que las ventas serían la prioridad, pero aun así se esperaban refuerzos para cubrir algunos agujeros evidentes en la plantilla. Sin embargo, al final, el único movimiento de entrada mínimamente destacado del Marsella fue convertir en traspasos definitivos las cesiones del extremo del USMNT Timothy Weah y del atacante del Bournemouth Hamed Traore.
Por lo demás, el foco estuvo puesto por completo en las salidas, ya que el propietario Frank McCourt se propuso recortar la masa salarial en una severa política de austeridad. Se permitió la marcha de varios jugadores clave, entre ellos el controvertido talismán Mason Greenwood (Fenerbahce), el delantero favorito de la afición Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna), el defensa Facundo Medina (Bayer Leverkusen) y el portero titular Geronimo Rulli (Manchester City).
También hubo más salidas, con los centrocampistas Quinten Timber y Bilal Nadir poniendo rumbo al Crystal Palace y al Hamburgo, respectivamente, mientras que el excapitán del club Leonardo Balerdi fue cedido a la Roma y el mencionado Traore se marchó al Genoa también a préstamo.
De todas esas salidas, las ventas definitivas del OM solo reportaron unos relativamente modestos 80 millones de euros (69 millones de libras / 91 millones de dólares). De esa cifra, un paquete total de 45 millones de euros (38 millones de libras / 50 millones de dólares) por Greenwood, muy por debajo del valor de mercado del delantero, significa que el Marsella apenas logró cuadrar cuentas, dado el importante porcentaje de futura venta que debía al Manchester United.
Drama entre bastidores
Podrían haber sido incluso más los nombres importantes que salieran por la puerta de salida del Stade Vélodrome, de no ser por el cambio de postura de un jugador, la intervención del entrenador y el derrumbe de otra operación a última hora.
En agosto, el capitán Pierre-Emile Hojbjerg estuvo cerca de fichar por el Newcastle antes de optar finalmente por seguir en el Marsella. El jugador mejor pagado del OM vio cómo la jerarquía del club le retiraba brutalmente la capitanía, decidida a sacar al danés de la masa salarial. «Es una decisión que me ha impuesto la dirección del club», dijo Genesio en aquel momento. «No es una decisión con la que esté de acuerdo».
Fue por esas mismas fechas cuando el central Nayef Aguerd estuvo a punto de regresar a la Real Sociedad con una cesión inicial. Después de que en la prensa española se afirmara que no había superado el reconocimiento médico, Aguerd reveló que la operación se vino abajo por un desacuerdo sobre su rehabilitación tras una grave lesión en la ingle. Desde entonces, ha sido reintegrado.
El drama extradeportivo alcanzó su punto álgido al final del verano, cuando se desarrolló un culebrón en torno al extremo Igor Paixao. El Sunderland hizo una ofensiva de última hora para fichar al brasileño y se acordaron las condiciones personales, lo que obligó a Genesio a tomar medidas drásticas. El técnico expresó su oposición a la posible venta e incluso se llegó a afirmar que amenazó con dimitir después de menos de dos meses en el cargo.
Al final, el traspaso fue bloqueado sobre la bocina. «No estuvimos lejos del punto de ruptura con Paixao», reveló después el presidente del club, Stephane Richard. «Hice campaña para que Paixao se quedara. Si no hubiera intervenido, podría haberse marchado. Al final, la decisión fue de McCourt. Hizo el esfuerzo».
Al abordar él mismo el asunto en una entrevista con Ligue 1 Plus, Genesio dijo: «Es mi trabajo alertar a mis superiores de las consecuencias deportivas de una decisión así… también es una cuestión de supervivencia del club. Tenemos que ser capaces de adaptarnos al contexto económico del club, al tiempo que conservamos algunas prerrogativas deportivas. Tuve suerte: se me escuchó».
Dificultades financieras
El verano increíblemente austero del Marsella estuvo definido, sin duda, por las sanciones nacionales y europeas que recibió el club el pasado mes de junio.
Primero, la UEFA impuso al OM una exclusión suspendida de la Europa League y una multa de 10 millones de euros (9 millones de libras/11 millones de dólares) por no cumplir los objetivos de ingresos fijados en un acuerdo, aunque se trató de un incumplimiento limitado. Si no cumple el objetivo esta temporada, el Marsella será excluido de la siguiente competición europea para la que se clasifique en los tres años posteriores. También se restringió su capacidad para añadir jugadores a su 'lista A' para la campaña 2026-27 de la Europa League.
Hubo un desarrollo más importante la semana siguiente, cuando el club fue sancionado por el organismo de control financiero del fútbol francés, la DNCG (Direction Nationale du Controle de Gestion), como resultado de haber registrado pérdidas récord en los últimos años. Esas medidas supusieron un tope a su masa salarial y un estrecho control de su actividad en el mercado de fichajes, con límites sobre las cantidades.
El hecho de que el Marsella no lograra clasificarse para la Champions League la temporada pasada tuvo inevitablemente un efecto perjudicial en cadena. Finalmente acabó quinto en la Ligue 1, con la agonía de quedarse a solo un punto del Lyon, cuarto.
Eso fue lo que provocó la venta apresurada de jugadores de renombre, ya que McCourt y compañía se vieron obligados a apretarse el cinturón. A finales de agosto, un asediado Genesio admitió: "No habrá fichajes. Tres o cuatro jugadores [más] tienen que salir para que podamos inscribir una o dos llegadas".
Más tarde se informó de que el club está en conversaciones con sus jugadores sobre una revisión salarial, mientras continúan los recortes impuestos.
«Inaudito»
«El mercado de fichajes me sorprendió porque es algo casi inaudito», cuenta a GOAL el periodista de fútbol y autor de La Provence Fabrice Lamperti, afincado en Marsella.
«Cero fichajes, solo salidas. El equipo sigue inmerso en la Europa League. El Marsella sigue siendo un equipo ambicioso sobre el papel porque es un club histórico del campeonato francés. Así que sorprende que no haya llegado nadie, que no se haya fichado a nadie.
»Sorprendió a todo el mundo, incluido Bruno Genesio. Esperaba refuerzos, no necesariamente titulares, pero sí incorporaciones, jugadores por desarrollar. Eso le gusta. Tiene reputación de entrenador, así que le gusta entrenar a los jugadores, desarrollarlos, ayudarles a progresar, conseguir que den lo mejor de sí mismos».
Mal comienzo
Quizá no resulte sorprendente, pero el Marsella tampoco ha ido a mejor sobre el césped desde que su temporada comenzó bajo una nube. Una contundente victoria en la jornada inaugural ante el Estrasburgo, propiedad de BlueCo, en el Velodrome resultó engañosa, y desde entonces todo ha ido cuesta abajo.
El Marsella ha perdido sus cinco partidos siguientes de forma consecutiva, incluida una derrota por 2-0 ante su rival de la costa sur, el Mónaco, un humillante 4-1 a manos del Besiktas en la Europa League y una derrota habitual ante el campeón de Francia y de Europa, el Paris Saint-Germain, en Le Classique.
Esto representa el peor arranque de temporada de la historia del OM. En un club que parece no estar nunca lejos de una crisis total, esta nefasta racha de resultados lo ha dejado en puestos de descenso con el primer parón internacional de la temporada ya encima, y la tensión aumenta inevitablemente a gran velocidad.
Aumenta la presión
En medio de los terribles resultados del OM, que llegan después de un mercado de fichajes históricamente malo para el club, la presión sobre el entrenador y también sobre la cúpula va en aumento.
Durante Le Classique contra el PSG, el último partido del Marsella antes del parón internacional, hubo protestas en los alrededores del Stade Velodrome, mientras la ferviente afición expresaba su profundo descontento con la directiva. Una pancarta en la grada decía: «2016: proyecto Champions, 2026: proyecto Ligue 2», en referencia a la situación en la que se encuentra el equipo tras una década bajo la gestión de McCourt. «¡McCourt, game over!» fue el mensaje tajante de otra.
Sin embargo, Lamperti no prevé que la etapa del estadounidense vaya a llegar a su fin pronto. «Rara vez lo vemos en Marsella. Así que, por ahora, creo que ha venido para quedarse. Nunca ha ocultado que le gustaría que llegara un inversor minoritario para ayudarle, pero el problema es que esa inversión minoritaria tendría que estar entre 200 y 300 millones [de euros].
«El precio es bastante alto, y con 200 o 300 millones hoy podrías comprar un club. ¿Por qué ibas a poner ese dinero en un club sin ser el jefe, o sin tener mucho que decir? McCourt no deja de repetir que sigue aquí por muchos años, que es una inversión patrimonial y que no se va a marchar. Así que veremos qué pasa.
«Creo que va a haber cada vez más protestas. Pero no creo que necesariamente las sienta, porque está lejos y no viene a menudo al estadio».
Inevitablemente, Genesio también se encuentra bajo escrutinio. Aunque ha insistido en que no va a dimitir, el técnico, de 60 años, ha mantenido conversaciones decisivas con la cúpula, cada vez más frustrado por el silencio continuado de McCourt sobre la situación financiera, que es la causa de raíz de los problemas del Marsella esta temporada. Por su parte, el consejo está agotando la paciencia con la franqueza del entrenador al hablar sobre su situación.
Desde entonces, L'Equipe ha afirmado que es poco probable que Genesio siga al frente del OM cuando llegue la Navidad, aunque no están en condiciones de destituirlo por las posibles repercusiones financieras. La perspectiva en Marsella es que su puesto debería estar a salvo, pero existe el temor de que pueda marcharse por voluntad propia.
«En el OM son conscientes de que tienen un gran entrenador y, dada la situación actual, puede ser casi inesperado contar con un técnico así, por todas las restricciones», dice Lamperti. «Así que no creo que esté sometido a una presión excesiva. Al contrario, se confía en él, porque el equipo está jugando bastante bien, a pesar de las cinco derrotas consecutivas. Contra el Paris, ellos [los aficionados] no se enfadaron por la derrota.
«El único problema es que falta profundidad de plantilla, no hay suficientes recambios. Así que, al cabo de un tiempo, se vuelve cada vez más complicado para jugadores que aguantan 45 minutos, a veces una hora, y luego todo se vuelve más complejo. La pregunta que nos hacemos es si Bruno Genesio acabará desanimándose por todo esto y se irá por iniciativa propia».
Una salida
Irónicamente, se vio a Genesio como una presencia potencialmente tranquilizadora cuando fue nombrado en julio, tras un periodo turbulento en el Stade Velodrome, pero su etapa hasta la fecha ha sido de todo menos eso. Salvo una reacción precipitada de la directiva, el tiempo, al menos, está del lado del francés en este arranque de temporada.
El Marsella verá sus próximos tres partidos como ganables y, si suma siete puntos o más en esos encuentros, el panorama cambiará de repente de forma notable. El Marsella visitará al Troyes en la próxima jornada, que está un punto y un puesto por encima en la clasificación, antes de viajar para medirse al Angers, situado en la zona media de la tabla, y recibir al colista Le Havre.
Genesio probablemente también considere que el parón internacional llega en un buen momento, ya que le brinda la oportunidad de dejar el verano atrás definitivamente y trabajar en el campo de entrenamiento con los jugadores que sí tiene, con la vista puesta en relanzar la temporada cuando se reanude la competición doméstica. Sin embargo, esta crisis podría agravarse muy rápidamente si siguen llegando resultados negativos.
«Estos no son los mejores momentos de mi carrera, eso seguro», dijo recientemente el entrenador. «Puede que lleve algo de tiempo reencontrar al OM que todos queremos».