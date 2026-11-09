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imago-sport-89097.jpgBernd Müller

Marcó 400 goles en una temporada y Uli Hoeneß lo declaró intransferible: cómo un talento del siglo se hundió en el Bayern de Múnich

Franz Beckenbauer y Uli Hoeneß lo elogiaron desde muy joven. Debutó con el Bayern de Múnich a los 17 años y tenía el mundo a sus pies. Pero Berkant Göktan fracasó, con todo lo que ello implica.

Oliver Maywurm
Traducido por

  • Múnich. Jardín Inglés. Verano de 2006. Alemania vive de lleno la fiebre del Mundial que se disputa en casa. El cuento de hadas veraniego de la selección alemana acapara los titulares, el tiempo es espectacular y el Jardín Inglés, el pulmón verde de Múnich, está abarrotado. La gente descansa en el césped, se baña en las refrescantes aguas del Eisbach y disfruta de la vida. En medio de todo, unos chicos juegan al fútbol. Turcos, árabes, albaneses, africanos, alemanes e italianos: un grupo multicultural. De vez en cuando, algún curioso aficionado al fútbol se detiene a mirar durante unos minutos. Luego sigue su camino.

    Ninguno de ellos sabe que, entre quienes corren detrás de un viejo balón de cuero bajo un sol radiante y juegan con porterías hechas con sus chalecos o mochilas, hay alguien que a esas alturas podría haber sido una estrella mundial, que debería haberlo sido. Alguien a quien el gran Franz Beckenbauer llamó en su día «el mayor talento del fútbol alemán» y a quien Uli Hoeneß, icono del Bayern, declaró intransferible. Alguien que debutó a los 17 años en la Champions League con el club alemán que más veces ha ganado la liga y a quien se le auguraba un futuro tan prometedor.

    Este artículo se publicó por primera vez el 3 de febrero de 2023 y forma parte de nuestras historias atemporales.

  • De diez a doce goles en un partido

    «Fueron unos 400 goles en una temporada de la categoría D de fútbol base. Entonces marcaba a menudo 10 o 12 goles en un partido»

    Todo aquello de los días en el Jardín Inglés había sucedido hacía menos de diez años. Y, sin embargo, en el verano de 2006 Berkant Göktan, pese a tener solo 25 años, estaba a años luz de aquella época. Por el momento, había tocado fondo. «A menudo jugábamos al fútbol en el Jardín Inglés con otros chicos de distintas culturas», contó en una entrevista con 11Freunde el futbolista turco nacido en Múnich al recordar aquellos días. Desde hacía unas semanas ya ni siquiera jugaba en un club e intentaba mantenerse en forma como podía. Había puesto fin antes de tiempo a su etapa en el 1. FC Kaiserslautern, su siguiente destino sin éxito.

    Salto atrás en el tiempo. Vuelta a los orígenes, cuando para el pequeño «Berki» todo iba bien. Empezó a jugar al fútbol en el Helios München, un pequeño club del este de la capital bávara. En la categoría E lo descubrió el poderoso Bayern de Múnich, que incorporó a Göktan, de ocho años, a la Säbener Straße inmediatamente después de una prueba. Pronto empezó a ser considerado un niño prodigio, una futura estrella. Decir que marcaba goles sin parar sería quedarse corto.

    «Fueron unos 400 en una temporada en la categoría D. A menudo marcaba 10 o 12 goles en un partido», recuerda Göktan. En el Bayern tenían, por tanto, grandes expectativas puestas en el joven delantero, que firmó un precontrato a los 13 años. Descuidó los estudios, apenas iba a clase y apostó desde muy pronto todo al fútbol. Y, al principio, durante mucho tiempo su trayectoria solo siguió una dirección: hacia arriba.

    El potencial de Göktan era enorme. Halil Altintop, que más tarde coincidió con él en Kaiserslautern, cuando el niño prodigio ya había caído bastante bajo, dijo una vez sobre él: «Lo que hacía con el balón era una auténtica locura. Probablemente no he vuelto a ver a un jugador tan dotado técnicamente». Pero aquel talento extraordinario no bastó. La personalidad de Göktan, su carácter y su actitud ante el deporte aún estaban demasiado poco desarrollados.

  • Göktan también privó a Owen Hargreaves de un título con el Bayern de Múnich

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    Sven Simon

    Juega en la Bundesliga con el Bayern de Múnich.

    Göktan ya provocaba roces en la adolescencia. Según personas de su entorno, con 16 años protagonizaba de vez en cuando excesos con el alcohol, se saltaba las normas y tenía ínfulas. «Desde muy pronto estaba convencido de que era una estrella», recordó Herbert Harbich, voluntario durante años en los equipos juveniles del Bayern, en el tz. «Con eso no basta».

    Harbich no ha olvidado hasta hoy la final del campeonato alemán juvenil de categoría A de 1998. Sobre todo por Göktan. O, mejor dicho, por su actitud egocéntrica aquel día, que privó a los muniqueses de su primer título juvenil alemán. En el campo del Borussia Dortmund, el equipo sub-19 del Bayern, en el que Göktan jugaba por entonces junto a Owen Hargreaves o Daniel Bierofka, entre otros, ganaba 2-1. A poco más de 20 minutos del final hubo un penalti y Göktan, pese a ser uno de los más jóvenes del equipo y no estar designado para lanzarlo, se hizo con el balón y falló. Desperdició la ocasión de sentenciar.

    Después llegó el drama: el BVB empató en el tiempo añadido y el partido se decidió en la tanda de penaltis. «Göktan volvió a lanzar y volvió a fallar», recuerda Harbich. Los juveniles del FCB acabaron derrotados y Dortmund se llevó el título. A Göktan le tocó el papel trágico.

    Sin embargo, durante mucho tiempo la falta de profesionalidad no le pasó demasiada factura a Göktan. Jugaba con desparpajo, mejoraba cada vez más y, con 16 años, entrenaba con el primer equipo a las órdenes de Giovanni Trapattoni. De pronto regateaba a estrellas mundiales como Lothar Matthäus. A los 17 años, Göktan firmó su primer contrato profesional, dejó por completo los estudios y estaba listo para despegar.

  • Debut profesional ante Favid Beckham y el gran Manchester United

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    Camera 4

    Con 17 años y nueve meses, debutó con el Bayern en la Champions League. Era la fase de grupos y el poderoso Manchester United visitaba el Estadio Olímpico de Múnich. Göktan disputó algo menos de media hora: entró por Hasan Salihamidzic y, de repente, se encontró sobre el césped frente a David Beckham o Paul Scholes. «Estaba como en trance», dijo Göktan.

    En su estreno en la máxima competición europea estuvo incluso cerca de marcar. Es aquella jugada de la que él mismo dice que podría haberlo cambiado todo si hubiera terminado de otra manera. «Aquel disparo con la izquierda que se fue por poco a la derecha de la portería. A veces pienso: si hubiera entrado, quizá todo habría sido diferente». Entonces tal vez habría habido alguien que lo hubiera mantenido firmemente con los pies en el suelo, que no le hubiera dejado perder el contacto con la realidad. Pero, por desgracia, esa figura nunca existió en la triste historia de Berkant Göktan.

    En cambio, aquel partido contra el United siguió siendo el mayor escenario que Göktan pisó como jugador del Bayern. Se dejó distraer, priorizó todo menos el fútbol, disputó solo otros dos partidos oficiales con el FCB y el entrenador Ottmar Hitzfeld, de repente, dejó de contar con él. A principios de 1999, cuando todavía tenía solo 18 años, fue cedido al Borussia Mönchengladbach. Medio año después, lo enviaron a Bielefeld, donde estaba su antiguo mentor, Hermann Gerland.

    Pero el joven de enorme talento empezó de pronto a quedarse atrás. Con el Gladbach jugó solo cinco partidos; con el Bielefeld, al menos 16, pero marcó un único gol. Se desesperó: quería demasiado y demasiado pronto. En el verano de 2000 regresó al Bayern, pero jugó casi exclusivamente con el segundo equipo en la Regionalliga. «El gran punto de inflexión en el Bayern fue que entrenaba tanto como siempre, pero la mejora en mi rendimiento no llegaba», contó en una ocasión a kicker. Se estancó, no progresaba, pero ganaba relativamente bien. «Poco a poco perdí la motivación. Entonces lo disimulé y me volqué en el dinero. El fútbol había pasado a ser algo secundario».

  • Una estrella durante un año en el Galatasaray de Estambul

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    BSR Agency
    «Con cada paso me he acercado más al suelo»

    El capítulo del Bayern quedó definitivamente cerrado en 2001. Y, para sorpresa de muchos, Göktan, que a sus 20 años seguía siendo una promesa, encontró sitio en el Galatasaray, uno de los grandes clubes turcos. «¡Fue una locura! En la firma del contrato había veinte cámaras y numerosos periodistas. Nunca había vivido algo así», recordaba entusiasmado Göktan en 11Freunde. También en lo deportivo le fue bastante bien tras medio año de adaptación. Göktan aportó cinco goles a la conquista de la liga turca y jugó en la Liga de Campeones contra el Liverpool o el Barcelona.

    Pero, como tantas veces en la carrera de Göktan, aquel buen momento no fue más que un breve destello de esperanza. En su segundo y tercer año en el Galatasaray apenas jugó. En 2004 se marchó al Besiktas, donde quedó completamente apartado. Una actitud poco comprometida y la mala suerte con los cambios de entrenador hicieron que Göktan fuera cuesta abajo. «Aquello me destrozó psicológicamente. Pensaba: “Chico, no volverás a jugar nunca. Eres un suplente”. Con cada paso me acercaba más al suelo», explica.

    Michael Henke, que había sido su segundo entrenador en el Bayern cuando Göktan todavía era el aclamado talento del siglo, lo llevó de vuelta a Alemania, al Kaiserslautern. Pero Henke fue despedido pronto y Göktan volvió a no tener ningún papel con su sucesor, Wolfgang Wolf. Por eso, en abril de 2006 rescindió su contrato con el FCK y huyó de vuelta a Múnich, a casa. Al Jardín Inglés.

  • Héroe del lado azul de Múnich hasta que recurre a la cocaína

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    MIS
    «Se me subió el éxito a la cabeza»

    Göktan hace todo lo posible por mantenerse en forma. Parece haber aprendido la lección y, de repente, se muestra humilde. «Puse a mi hermano de portero en el campo de césped artificial de mi primer club y entrené. Durante ese tiempo hice de todo: jugué al fútbol, monté en bicicleta, fui a nadar y salí a correr». Tuvo suerte: al 1860 Múnich le llegó la noticia de que el antiguo niño prodigio de su gran rival de la Säbener Straße quería volver a la carga. Primero lo ficharon para el equipo amateur, antes de que Göktan viviera con los Leones los que probablemente fueron sus dos mejores años como profesional.

    Se convirtió en la estrella del equipo, en el jugador más emblemático del 1860. «Por fin tuve la suerte de encontrar en Múnich a un entrenador que apostó por mí, que supo cómo tratarme y que pudo trabajar conmigo durante mucho tiempo». Marco Kurz lo había incorporado al equipo amateur y, cuando Kurz fue ascendido a entrenador del primer equipo, Göktan despegó con los azules. Marcó diez goles en solo 13 partidos de Segunda División en su primera temporada con el 1860 y, en la segunda, volvió a anotar diez tantos pese a estar tres meses de baja por lesión.

    «No repetí los errores del pasado. Volví a tener éxito, pero esta vez mantuve los pies en la tierra», dijo Göktan en 2007. Se mostró arrepentido por su fracaso en el Bayern y reconoció: «Era un desastre. Fue un gran problema que fuera demasiado impaciente, demasiado impulsivo. El éxito se me subió a la cabeza». Ahora que volvía a remontar el vuelo, quería hacer las cosas mejor y regresar a la Bundesliga. Pero desde aquel estallido de octubre de 2008 quedó claro que Göktan había vuelto a fracasar.

    Debido al comportamiento llamativo y extraño de Göktan, y a algunos avisos procedentes de la vida nocturna de Múnich, el 1860 ordenó una prueba de cocaína que dio positivo. La breve fama parecía haber vuelto a sentarle mal, y una misteriosa lesión en el pie le causaba problemas. También se hablaba de problemas familiares, sobre todo con su padre, Fahrettin. Tras el positivo en la prueba antidrogas, los Leones le ofrecieron ayuda y, en un principio, solo querían dejar su contrato en suspenso. Pero Göktan no quiso saber nada: cortó todos los lazos y huyó a Tailandia. Sin haber cumplido siquiera los 28 años, desapareció para siempre del fútbol profesional alemán.

  • Breves saludos en Instagram

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    Lackovic

    «Me alegré de que todo saliera a la luz, porque así ya no tenía escapatoria», dijo años después sobre su consumo de cocaína. «En el aeropuerto había dos opciones: México o Tailandia». Göktan eligió Tailandia, dejó atrás el fútbol, se interesó por las enseñanzas budistas y conoció a su nuevo gran amor. Casi un año y medio después de su salida del 1860, intentó empezar de nuevo en el Muangthong United, uno de los principales clubes de Tailandia. Sin embargo, su paso por allí fue breve.

    A finales de 2012, con 31 años, quiso de pronto volver a hacerse un hueco en el fútbol alemán. Pero ya casi ningún club lo quería y solo pudo recalar en la Regionalliga Bayern, en el SV Heimstetten. Incluso con aquel club de pueblo de la Alta Baviera, Göktan apenas disputó seis minutos en partidos oficiales. Fue precisamente contra el segundo equipo del Bayern de Múnich, en una derrota por 0-5 a finales de octubre de 2013.

    Desde entonces, Göktan no ha vuelto a aparecer en el acta de ningún partido. Y, últimamente, su perfil de Instagram también está bastante inactivo. Aun así, de vez en cuando publica fotos suyas y de su familia. Parece tener los pies en la tierra: sonríe a la cámara con sus hijos y diversos animales. También aparecen aquí y allá viejas imágenes de su época como futbolista. Recortes de prensa antiguos y descoloridos, por ejemplo, en los que sale con Stefan Effenberg.

    Y quizá todavía juegue al fútbol de vez en cuando en el Jardín Inglés. Ante unos pocos curiosos que, de cuando en cuando, se detienen a mirar. No saben que están viendo jugar a quien fue un talento del siglo. Y luego, tras unos minutos, siguen su camino sin más.