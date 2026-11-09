Múnich. Jardín Inglés. Verano de 2006. Alemania vive de lleno la fiebre del Mundial que se disputa en casa. El cuento de hadas veraniego de la selección alemana acapara los titulares, el tiempo es espectacular y el Jardín Inglés, el pulmón verde de Múnich, está abarrotado. La gente descansa en el césped, se baña en las refrescantes aguas del Eisbach y disfruta de la vida. En medio de todo, unos chicos juegan al fútbol. Turcos, árabes, albaneses, africanos, alemanes e italianos: un grupo multicultural. De vez en cuando, algún curioso aficionado al fútbol se detiene a mirar durante unos minutos. Luego sigue su camino.
Ninguno de ellos sabe que, entre quienes corren detrás de un viejo balón de cuero bajo un sol radiante y juegan con porterías hechas con sus chalecos o mochilas, hay alguien que a esas alturas podría haber sido una estrella mundial, que debería haberlo sido. Alguien a quien el gran Franz Beckenbauer llamó en su día «el mayor talento del fútbol alemán» y a quien Uli Hoeneß, icono del Bayern, declaró intransferible. Alguien que debutó a los 17 años en la Champions League con el club alemán que más veces ha ganado la liga y a quien se le auguraba un futuro tan prometedor.
Este artículo se publicó por primera vez el 3 de febrero de 2023 y forma parte de nuestras historias atemporales.