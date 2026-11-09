Todo aquello de los días en el Jardín Inglés había sucedido hacía menos de diez años. Y, sin embargo, en el verano de 2006 Berkant Göktan, pese a tener solo 25 años, estaba a años luz de aquella época. Por el momento, había tocado fondo. «A menudo jugábamos al fútbol en el Jardín Inglés con otros chicos de distintas culturas», contó en una entrevista con 11Freunde el futbolista turco nacido en Múnich al recordar aquellos días. Desde hacía unas semanas ya ni siquiera jugaba en un club e intentaba mantenerse en forma como podía. Había puesto fin antes de tiempo a su etapa en el 1. FC Kaiserslautern, su siguiente destino sin éxito.

Salto atrás en el tiempo. Vuelta a los orígenes, cuando para el pequeño «Berki» todo iba bien. Empezó a jugar al fútbol en el Helios München, un pequeño club del este de la capital bávara. En la categoría E lo descubrió el poderoso Bayern de Múnich, que incorporó a Göktan, de ocho años, a la Säbener Straße inmediatamente después de una prueba. Pronto empezó a ser considerado un niño prodigio, una futura estrella. Decir que marcaba goles sin parar sería quedarse corto.

«Fueron unos 400 en una temporada en la categoría D. A menudo marcaba 10 o 12 goles en un partido», recuerda Göktan. En el Bayern tenían, por tanto, grandes expectativas puestas en el joven delantero, que firmó un precontrato a los 13 años. Descuidó los estudios, apenas iba a clase y apostó desde muy pronto todo al fútbol. Y, al principio, durante mucho tiempo su trayectoria solo siguió una dirección: hacia arriba.

El potencial de Göktan era enorme. Halil Altintop, que más tarde coincidió con él en Kaiserslautern, cuando el niño prodigio ya había caído bastante bajo, dijo una vez sobre él: «Lo que hacía con el balón era una auténtica locura. Probablemente no he vuelto a ver a un jugador tan dotado técnicamente». Pero aquel talento extraordinario no bastó. La personalidad de Göktan, su carácter y su actitud ante el deporte aún estaban demasiado poco desarrollados.