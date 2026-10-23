Lucca Brughmans: El futuro portero del Liverpool que aspira a emular a Thibaut Courtois, ídolo de Bélgica y del Real Madrid

Tras hacerse con la titularidad en el primer equipo del Genk a los 18 años, sus actuaciones llamaron la atención de la élite europea.

El Real Madrid y el Bayern de Múnich estaban interesados, y Brughmans llegó incluso a visitar las instalaciones de entrenamiento del Real Madrid. Pero, cuando se acercaba el cierre del mercado de fichajes en Inglaterra, el Liverpool dio un golpe de efecto. El club de la Premier League presentó una oferta que podría alcanzar los 30 millones de libras y acordó que Brughmans siguiera cedido en el Genk durante la presente temporada antes de incorporarse oficialmente a Anfield en julio de 2027.

De Conde reveló más tarde la sorpresa que le causó la «megaoferta» del Liverpool: «Mi primera reacción fue: “Vaya, ¿y ahora qué?”. Al fin y al cabo, el equipo tenía que salir al campo apenas unos días después… Finalmente, recibí una llamada de su agencia a las 11 de la mañana de un domingo, dos días antes de que cerrara el mercado de fichajes inglés. El Liverpool iba en serio. “Esta es la oferta”. Y, a la mañana siguiente, Lucca estaba en un avión rumbo a Liverpool».

Y añadió: «La gente dice: “¡Es fantástico lo que consiguió De Conde con su experiencia en el traspaso de Lucca!”. Lo siento, pero no fue así. Nunca imaginé que sucedería tan rápido ni por esa cantidad».

Brughmans respondió al sorprendente y lucrativo traspaso con clase y profesionalidad. Apenas unos días después de regresar de Inglaterra, fue el mejor jugador del partido ante el Anderlecht con una actuación dominante y dos grandes paradas que permitieron a su equipo sumar un punto crucial.

«Fue un fin de semana ajetreado, pero volví el lunes y me entrené enseguida», dijo Brughmans. «Me vino bien poder volver rápidamente a la realidad y limitarme a trabajar con el equipo. No hay más presión ni expectativas diferentes. El Genk me sigue viendo igual que hace seis meses y le estoy muy agradecido por ello. Se lo he demostrado al equipo; todos me han apoyado».

Sobre su futuro a largo plazo y la decisión de permanecer en Bélgica durante esta temporada, añadió: «Es bueno que haya podido quedarme aquí. Porque, en última instancia, el objetivo es convertirme en el portero titular del Liverpool. Para conseguirlo, todavía tengo que dar pasos adelante, y el mejor lugar para hacerlo es el Genk».

El entrenador Jess Thorup ha procurado proteger a su joven estrella de la expectación generada por su valoración. Aunque Brughmans se ha consolidado como el portero titular del club, Thorup ha advertido de los retos psicológicos que le esperan.

«Que se quede un año más es la decisión correcta para todos», afirmó. «Puede seguir desarrollándose aquí y nosotros contamos con un buen portero. Aunque solo tiene 18 años, veo que sigue tranquilo y centrado. Ya lleva unos días de vuelta en el campo de entrenamiento... Probablemente, en algún momento de las próximas semanas empezará a asimilar que su vida ha cambiado. Por supuesto, le esperan muchas cosas».

Los resultados hablan por sí solos: en una cómoda victoria por 3-0 ante el KV Kortrijk, Brughmans dominó su área con autoridad, realizó una parada de reflejos, mantuvo su portería a cero por tercera vez esta temporada y completó 19 pases durante el partido. Sigue siendo una presencia fiable y con autoridad en el equipo de Thorup.