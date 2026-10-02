Ha habido pocos motivos para el optimismo entre los aficionados del Leicester en los últimos años. En medio de tres desastres de descenso en cuatro temporadas, el Leicester ha soportado una incertidumbre constante en torno a la propiedad, además de un debilitamiento continuo de la plantilla.

Cuando no logró ganar ninguno de sus tres primeros partidos de la League One esta temporada, parecía que sus problemas no tenían fin.

Sin embargo, durante ese periodo ha habido un rayo de esperanza que ha iluminado la oscuridad: el complejo de entrenamiento de Seagrave, de 100 millones de libras.

Pese a todo el deterioro a nivel del primer equipo y a la ambigüedad administrativa, la cantera del Leicester ha seguido produciendo talento tras talento para ayudar a cubrir el vacío dejado por la menguante inversión en el primer equipo.

Años después de que jugadores como Ben Chilwell, Harvey Barnes y Kiernan Dewsbury-Hall irrumpieran y siguieran sus caminos, Luke Thomas, Kasey McAteer, Jason Monga, Ben Nelson, Will Alves y Sammy Braybrooke han demostrado la sostenibilidad de esa cadena de producción.

En Louis Page, sin embargo, tienen a un precoz héroe local decidido a sacarlos del abismo.

Tan inteligente y aseado sin balón como con él, Page ya ha llamado la atención de Arsenal y Manchester United, pero ha sido la confianza de Russell Martin la que ha ayudado a llevar su juego a un nuevo nivel.