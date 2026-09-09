Los sueños con Steven Gerrard, encuentros con David Beckham y la admiración de Jesse Lingard: dentro de la obsesión por el fútbol de Cameron Dicker, estrella de Los Angeles Chargers
Cameron Dicker, el pateador más preciso de la historia de la NFL, tiene unas cuantas historias relacionadas con el fútbol.
Están los partidos que la estrella de Los Angeles Chargers jugaba de pequeño en Shanghái. Están también las horas imitando las heroicidades de Steven Gerrard en Anfield mientras, en su etapa escolar en Texas, elegía el fútbol antes que el fútbol americano. Incluso hubo un encuentro fortuito con David Beckham que lo dejó boquiabierto y a uno de sus amigos más cercanos absolutamente furioso.
Pero la historia que Dicker se guarda para el final es quizá el retrato más honesto y cómico de su afición por el fútbol. A lo largo de su carrera, se ha cruzado con algunas de las mayores estrellas que pueden ofrecer ambos deportes, pero la historia con la que elige cerrar es la del día en que conoció, nada menos, que a Jesse Lingard.
"Esa fue una de las cosas más graciosas", cuenta a GOAL.
Por entonces, Dicker era un rookie no drafteado y luchaba por su carrera profesional con Los Angeles Rams, vigentes campeones de la Super Bowl. Eso significaba que cada día estaba rodeado de grandeza. Se giraba y veía a Aaron Donald, quizá el mejor jugador defensivo de la historia de la NFL. Miraba en otra dirección y vislumbraba a Matthew Stafford lanzando para Cooper Kupp. Había campeones por todas partes, pero también eran sus compañeros.
Y entonces, un día de junio, durante unos durísimos entrenamientos de pretemporada, apareció Lingard y, en ese momento, Dicker no era una promesa de la NFL; era un aficionado al fútbol. Era como cualquiera, solo que muchísimo mejor chutando.
"Pensé: '¡Madre mía, ese es JLingz!'", dice. "Fue el momento más increíble de todos. En ese momento estaba en el United, y me hizo mucha gracia. Aquí estaba yo, en la cima del fútbol americano en ese momento, y, simplemente por cómo crecí, yo no veía fútbol americano de pequeño. La verdad es que no me importaba tanto. Estaba bien estar con los Rams, pero no me importaba hasta el punto de pensar: 'Madre mía, es JLingz'.
"Así que fui, me hice una foto con Jesse Lingard y pensé que era el momento más increíble de todos."
Desde entonces ha habido muchos momentos increíbles. Dicker no terminó de asentarse ni en los Rams, ni en los Baltimore Ravens, ni en los Philadelphia Eagles. Sin embargo, sí acabó teniendo su oportunidad en Los Angeles Chargers. En cuatro temporadas como pateador de los Chargers, Dicker se ha consolidado como uno de los mejores de toda la liga, hasta el punto de que actualmente ostenta el récord histórico de precisión. "Dicker the Kicker", como se le conoce cariñosamente, se ha convertido en una estrella por derecho propio.
Sin embargo, su camino hacia el estrellato no comenzó en el campo de fútbol americano, sino en el terreno de juego, y el fútbol sigue siendo un rasgo definitorio en la vida del mejor pateador de la NFL.
Los comienzos y una obsesión con el Liverpool
Dicker quiere dejar una cosa clara desde el principio: no es un aficionado oportunista del Liverpool. Sabe que, porque tiene 26 años, llegó en el tramo final de los años oscuros, pero quiere que se sepa que recuerda bien algunos de esos años oscuros. De hecho, los recuerda con cariño.
Como cualquier aficionado del Liverpool de aquella época, Dicker creció queriendo ser Steven Gerrard. Sin embargo, como joven jugador que alternaba entre el centro del campo y la defensa central, esas arrancadas y esos disparos a lo Gerrard no siempre estaban a su alcance. Así que se fijó en otros héroes, algunos que también tienen su propio lugar en la historia del Liverpool.
«Me encantaba Steven Gerrard», dice Dicker, «simplemente porque era el icono del Liverpool, así que era el tipo del que pensaba: "Esto es increíble, quiero ser como él". Jugué un poco en el centro del campo, pero también de defensa central. Diría que principalmente de defensa central, y en aquella época estaban Martin Skrtel y Daniel Agger. Pensaba: "Estos dos tienen un aspecto de tipos muy duros". Quería ser como ellos, pero me encanta Stevie G, y con eso quiero decir que me encanta probar disparos lejanos, me encanta hacer cosas como las que él hacía. Ese era más o menos el tipo de jugador que quería ser cuando crecía».
Entonces, ¿cómo se hizo aficionado del Liverpool uno de los mejores pateadores de la NFL? No como cualquiera, eso es bastante seguro.
Nacido en Hong Kong, Dicker pasó los primeros 11 años de su vida en Shanghái. Fue allí donde se desarrolló su pasión por el fútbol. En cuanto al momento, la etapa de Dicker en China llegó justo antes del boom de la Superliga china, pero la pasión ya estaba ahí, y era diversa.
Muchos de sus amigos en aquel tiempo eran europeos y uno de sus mejores amigos, Tom, era de Chester, en Inglaterra. Por eso, la familia de Tom estaba dividida entre las dos ciudades vecinas: su padre era aficionado del Manchester United, mientras que Tom apoyaba al Liverpool.
«Pensé: "Voy a decidirme por el Liverpool porque voy a apoyar a mi amigo"», recuerda Dicker, «y luego pasamos algunos años duros con ellos. Durante mucho tiempo sufrimos mucho como equipo. Entonces, de repente, empezaron a hacerlo bien y pensé: "¡Tío, la gente va a pensar que soy un aficionado oportunista cuando les cuente esto!"
«Pero la verdad es que crecí simplemente jugando. Es el primer deporte que recuerdo haber amado, el primero que recuerdo haber practicado y, realmente, el único que me importó durante muchísimo tiempo. Era una de esas cosas con las que podías salir al campo, evadirte de todo lo demás que estaba pasando y simplemente disfrutar jugando con otra gente».
La afición de Dicker por el fútbol cruzó el Pacífico cuando su familia se mudó a Texas cuando él tenía 11 años, pero ese traslado también alimentó la otra pasión de Dicker: el fútbol americano.
Dos balones de fútbol en Texas
Aunque el fútbol acaparó sus primeros años, Dicker en realidad no jugó al fútbol americano hasta quinto curso, y no se metió de lleno en ello hasta llegar al instituto.
En el Lake Travis High School de Austin, Dicker se convirtió en una estrella, logrando dos selecciones All-State y ayudando al equipo a ganar un campeonato estatal de Texas. Fue considerado uno de los mejores pateadores del país por los sitios especializados en reclutamiento. En mayo de 2017, se comprometió a patear en Texas, lo que le dio la oportunidad de jugar cerca de casa y en uno de los programas más legendarios del fútbol americano universitario.
Se ha convertido casi en una nota al pie por sus heroicidades en el fútbol americano del instituto, pero Dicker también destacó en el fútbol. En 2015-16, Dicker fue defensa en el equipo de Lake Travis que alcanzó el partido por el campeonato estatal de la Clase 6A, acumulando un balance de 24-1 en el camino.
«Sin duda era una diferencia curiosa en la cantidad de gente que veías aparecer en los partidos», dice. «Llenábamos nuestro estadio para los partidos de fútbol americano, y luego en los de fútbol habría unas 1000 personas o menos. Pensabas: "Vale, genial, lo que sea", pero siempre era súper divertido porque todos nosotros también jugábamos juntos en el club.
»Ir a torneos, jugar partidos entre nosotros los fines de semana, entrenar juntos cada tarde todos los días. Creo que nuestro entrenador hizo un trabajo de la leche para convertirnos en el equipo con mejor forma física de todos. Nos limitábamos a correr. Eso era todo lo que nos hacía hacer en el instituto porque sabía que todos jugábamos juntos fuera de allí, así que estaba bien. En el instituto, en realidad no tienes entrenadores tan sólidos a nivel técnico como en un club, y creo que él entendió eso y encontró la manera de ayudarnos a mejorar».
Sin embargo, hubo conflictos. En Texas, se reservaba una franja del horario escolar para quienes practicaban deporte, lo que les permitía aprovechar tiempo durante el día para perfeccionar su juego. Dicker, mientras tanto, practicaba dos deportes por entonces y no podía incluir ambos en su horario escolar. La elección, sin embargo, fue fácil.
«Ni siquiera hice la hora de fútbol americano hasta mi último año», dice. «Tenía cuatro clases cada día. Una de ellas era un deporte, así que yo siempre iba a fútbol. Siempre me apuntaba a la hora de fútbol. Le dije a mi entrenador de fútbol americano: "Escucha, estaré ahí antes y después de clase, pero durante el horario escolar voy a ir a fútbol, lo siento", y no hubo problema. Siempre programábamos los golpeos para cuando yo pudiera estar allí. Todo salió bien».
Decir que todo salió bien quizá sea quedarse corto, ya que Dicker fue capaz de coger su experiencia como pateador y convertirla en algo mejor de lo que incluso él habría imaginado. El domingo, cuando los Chargers abran su temporada contra los Arizona Cardinals, Dicker comenzará su quinta temporada en la NFL. Ha estado en los playoffs tres veces hasta ahora y, la pasada temporada, fue nombrado por primera vez para el Pro Bowl, consolidando su lugar entre la élite de la NFL.
Sin embargo, cuando se aleja de su propia carrera, Dicker suele encontrarse viajando por el fútbol.
Conociendo a estrellas y siendo aficionado
Durante la offseason de la NFL en 2025, Dicker y un amigo planearon una gira de fútbol. Siete partidos, 11 días en cuatro países diferentes. Era el viaje soñado, y culminaría con una visita al Parque de los Príncipes para ver al Liverpool de sus amores enfrentarse al Paris Saint-Germain en la Champions League.
El partido fue fantástico para Dicker, ya que Harvey Elliott marcó el gol de la victoria en los últimos minutos para dar al Liverpool una ventaja que acabaría desaprovechando en Anfield. Sin embargo, el momento más memorable de aquel día en París, y quizá del viaje en general, llegó justo a la salida del baño.
«Conocí a David Beckham y estaba muy nervioso», dice. «Literalmente, me acerqué y le pedí una foto. Mi amigo fue al baño cuando yo volvía a mi asiento, y fue entonces cuando conseguí la foto, así que ni siquiera se hizo una foto con Beckham.
»Me dijo: “La pausa para ir al baño más cara de mi vida”, pero sí, conocer a David Beckham fue una pasada».
Pero ¿cómo equilibra Dicker su condición de aficionado? En realidad, dice que su propia carrera en la NFL le ha hecho más tranquilo. Ahora entiende mejor la presión, asegura, y también comprende más la humanidad de todo esto. Sabe cómo y por qué llegan los malos días, y sabe que alterarse en la grada o al otro lado del televisor no beneficia a nadie.
Por eso, ve la afición como algo para disfrutar, no para dejarse consumir por ella.
«No creo que llegue nunca a niveles realmente locos», dice. «He ido a un par de partidos del Liverpool y me lo he pasado genial. Estás allí cantando las canciones, disfrutándolo, pero es que me encanta ver los partidos. Yo simplemente me siento y veo un partido de fútbol. No voy a estar gritando. Me emociono con todo lo que está pasando, pero nunca hasta el punto de llamar a un tipo idiota o gritarle por equivocarse. Todo es diversión.
»Para mí, ser aficionado es simplemente poder disfrutar y ver. Se trata de apreciar el talento que tienen esos chicos a ese nivel. Saber lo que hace falta para llegar ahí y mantenerse a ese nivel es realmente genial».
Por lo que parece, Dicker no es el único jugador de la NFL que aprecia el fútbol, y para quienes solo han descubierto hace poco esa afición, Dicker se ha convertido en una especie de embajador oficioso.
Disfrutando de su fútbol
El Mundial ayudó, dice Dicker.
Mientras disfrutaba de los partidos en Los Ángeles y también conocía a los miembros de la selección masculina de Estados Unidos en la cercana Irvine, recibía innumerables mensajes de texto de sus compañeros en los Chargers.
«Tenía compañeros escribiéndome», dice, «en plan: “¿Qué hago? ¿Qué necesito saber?”. A veces me olvidaba de responder a algunos de los mensajes de los chicos y, la siguiente vez que los veía en persona, me decían: “Has muerto para mí. Solo estoy intentando aprender este gran juego y he tenido que recurrir a Google, joder”. Los chicos se engancharon de verdad, y eso fue divertido.
«Están jugando a [EAFC], aprendiendo sobre jugadores de esa manera y ahora, además, desde que han empezado las ligas, volviendo a prestar atención a algunas cosas. Obviamente, probablemente no vemos todos los partidos cada fin de semana, pero poder hacer preguntas a algunos de los chicos y luego hablar de ello de vez en cuando con la gente ha sido divertido».
Dicker también está llevando su pasión por hablar de fútbol a otro nivel. Ha lanzado un nuevo pódcast semanal con el centrocampista de LAFC y de la selección masculina de Estados Unidos Timmy Tillman, llamado "Big Kick Energy". En el pódcast, ambos hablarán de sus respectivos deportes y del cruce y la pasión que los une. En muchos sentidos, es una manera perfecta para que Dicker mezcle dos de las cosas que más le apasionan y para recordar a la gente que es bueno mantener varias pasiones al mismo tiempo.
«Creo que muchos chicos tienen eso fuera del fútbol, diferentes pasiones y distintas cosas que les aportan alegría», dice. «Creo que los mejores entre los mejores tienen cosas y formas con las que pueden desconectar y apartarse de aquello a lo que dedican el 90 por ciento de su tiempo.
«Ya sea a través de este pódcast que estamos haciendo y simplemente charlando sobre cosas y entrevistando a gente, o yendo a partidos. Acabo de llevar a 40 niños de Long Beach a un partido de LA Galaxy, lo cual fue increíble. Se trata de poder disfrutar de eso con diferentes grupos de personas y seguir ayudando a compartir la afición con la próxima generación. Para mí es una gran bendición poder hacerlo y demostrar que puedes apoyar dos cosas. No tiene por qué ser todo una sola».
Sin embargo, en las últimas semanas el foco de Dicker se ha estrechado. La temporada se acerca, lo que significa que todo está a punto de ponerse serio. Pero, en los momentos de calma, lejos del campo de entrenamiento y del estadio, no es difícil adivinar qué hará para distraerse.
Es lo mismo que hizo en Shanghái, Austin, Liverpool, París o en cualquier otro lugar en el que haya estado en este extraño viaje suyo. Da igual dónde esté o qué tipo de balón tenga en los pies, Dicker probablemente esté pensando en uno de los dos footballs, y ni siquiera él puede adivinar adónde le llevará después cualquiera de los dos deportes.
«Creo que lo que la gente olvida es que me encanta jugar al fútbol americano y que me parece increíble», dice. «Es una bendición enorme poder hacerlo, pero también he crecido como aficionado al fútbol. He crecido teniendo otras pasiones y otras cosas en mi vida y, por eso, tener una manera de desconectar del fútbol americano y, cuando no estoy en las instalaciones, poder alejarme de ello y sacar realmente la mente por completo de ahí, es una bendición».