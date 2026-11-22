Con Lobanovskyi, el Dynamo no solo se clasificó para la Champions League 1997-98, sino que arrasó en el torneo: marcó siete goles y no encajó ninguno en sus dos partidos contra el Barcelona, camino de liderar un grupo en el que también estaban el Newcastle United y el PSV.

La Juventus, que aquella temporada acabaría alcanzando su tercera final consecutiva, terminó superando con claridad al equipo de Kyiv en cuartos de final. Sin embargo, la goleada por 4-0 al Barça en el Camp Nou había confirmado que el Dynamo era una fuerza emergente y que Shevchenko, autor de un triplete, era el próximo gran delantero centro de Europa.

Aun así, sorprendió que el Dynamo volviera a alcanzar la fase eliminatoria la temporada siguiente, pese a haber quedado encuadrado en el mismo grupo que el Arsenal de Arsene Wenger, ganador de la liga y la copa nacionales. Pero aquella sorpresa no fue nada comparada con la que provocó la eliminación del Real Madrid, vigente campeón, a manos del Dynamo en cuartos de final.

Como dijo el presidente ucraniano Leonid Kuchma a los jugadores en el vestuario del Estadio Olímpico de Kyiv después de que el doblete de Shevchenko en la vuelta sellara una victoria por 3-1 en el global ante el Real Madrid, «Todo el mundo ha visto vuestro triunfo esta noche».

Ya no era ningún secreto: el Dynamo era un serio aspirante a la Copa de Europa, principalmente gracias a su formidable delantera. Al equipo de Lobanovskyi tampoco le faltaba calidad en otras zonas del campo, especialmente en defensa. El capitán Oleksandr Holovko era un buen central, mientras que los también defensas Kakha Kaladze y Oleh Luzhny acabarían jugando en el AC Milan y el Arsenal, respectivamente.

Sin embargo, Shevchenko y Serhiy Rebrov eran casi imparables en ataque. Formaban una pareja de delanteros clásica, uno pequeño y otro alto: un delantero centro elegante y explosivo, al estilo de Marco van Basten, junto a un segundo punta inteligente, generoso y menudo.

Por eso, enfrentarse al Bayern no intimidaba en absoluto al Dynamo, que, como era de esperar, salió a por su rival alemán desde el pitido inicial de la ida de su semifinal en Kyiv. Habría llegado al descanso con dos goles de ventaja gracias, inevitablemente, a Shevchenko, si el portero Oleksandr Shovkovskyi no se hubiera dejado sorprender, de manera insólita y a unos 32 metros, por un lanzamiento de falta raso y lejano de Michael Tarnat segundos antes del descanso.

Sin embargo, Vitaliy Kosovskyi puso el 3-1 con una volea bien ejecutada apenas cinco minutos después de la reanudación y, poco después, el centrocampista tuvo una ocasión inmejorable para sentenciar el partido, y quizá incluso la eliminatoria. Pero Kosovskyi falló: tras quedarse solo ante Oliver Kahn, intentó superarlo con una vaselina poco aconsejable que ejecutó mal.

Aquella ocasión resultó ser el punto de inflexión de toda la semifinal. A falta de 12 minutos, Shovkovskyi volvió a verse sorprendido por una falta del Bayern, esta vez lanzada por Stefan Effenberg, antes de que Carsten Jancker igualara el marcador en los últimos minutos.