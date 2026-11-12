Mientras hacen las maletas a toda prisa, quienes reciben la llamada del seleccionador de Inglaterra de turno pronto comprenden que siguen los pasos de leyendas y se apoyan en el legado de grandes figuras. Aquel niño que soñaba en el patio del colegio es ahora un internacional de pleno derecho.

Ser el recién llegado nunca es fácil. Jarvis recuerda así su primera y única concentración con Inglaterra: «Intimidante, para ser sincero. Prácticamente todos los jugadores que estaban allí disputaban la Champions League. Ya habían estado juntos en otras concentraciones y se conocían entre ellos. Yo no conocía personalmente a ninguno, no había jugado en el mismo equipo que ellos, pero todos me acogieron muy bien. Era un grupo estupendo. Yo solo quería salir a entrenar cuanto antes, porque es donde te sientes cómodo. Pero fue genial.

»En aquella primera reunión pensaba: “¿Dónde me siento?”. Es lo primero que te preguntas al subir al autobús. Es como el primer día de colegio: ¿dónde te sientas? Subí al autobús pensando: “¿Quién se sienta aquí? ¿Dónde hay un sitio libre?”. No quieres ir hasta el fondo y que todos te digan: “Ah, no, lo siento”. Son esas cosas que tienes que ir descubriendo. Y, cuando llega el entrenamiento, todo va genial. Después de entrenar, el ambiente es un poco más relajado. Así que sí, intimida. Al mismo tiempo, es algo que disfrutas mucho. Es algo que te has ganado. Has dedicado toda tu vida a intentar jugar al fútbol y ser lo mejor posible. Y, para mí, jugar con Inglaterra es lo máximo».

Michael Ball vivió una experiencia parecida. El futbolista nacido en Merseyside fue convocado en varias ocasiones antes de saltar por fin al campo como suplente contra España en febrero de 2001. En declaraciones a GOAL en colaboración con BetBrain, recordó cómo fue llegar al grupo: «Me recordó a mi debut con el Everton. Parecía que no iba a llegar nunca, como cuando eres niño y esperas el día de Navidad, porque ya había estado en varias convocatorias. Estuve en una convocatoria con Kevin Keegan un par de años antes y en otra con Peter Taylor. Me quedé en el banquillo un par de veces.

»Incluso me dijeron que me... Bueno, ¡casi me dijeron que me cambiara de ropa! Estaba calentando y Ray Clemence era quien se ocupaba de los suplentes en el partido fuera de casa contra Italia. Vino corriendo por la banda y gritaba, así que pensé: “Esta es mi oportunidad”. Empecé a hacer unos estiramientos más y fingí que no le oía. Cuando se acercó, le dije: “¿Sí?”. Y me respondió: “¡Busca a Carra!”. Pensé: “Ah, j*der, ¡que vaya a buscar a Jamie!”. Fue lo más cerca que estuve. Parecía que nunca iba a pasar.

»Cuando Sven [Goran Eriksson] asumió el cargo, hizo una convocatoria amplia y pensé: “No voy a tener mucho protagonismo en esta”, porque quería ver a otros jugadores. Si hablas con mis amigos, te dirán que mi único partido como internacional cuenta como medio. Pero ponerme la camiseta, después de pasar por todos los niveles de la estructura de Inglaterra, era algo que siempre había querido conseguir. Por fin disputé ese partido y esperaba jugar muchos más. Por desgracia, poco después sufrí una lesión de rodilla y no pude jugar lo suficiente como para entrar en las convocatorias. Sven me llamaba bastante porque quería contar conmigo, pero el club tenía que protegerme: yo necesitaba seguir jugando para el Everton Football Club. Tener que renunciar a varias convocatorias fue muy frustrante. Solo esperaba que volviera a presentarse la oportunidad.

»La irrupción de Ashley Cole y Wayne Bridge y todo eso, junto con mi traslado a Escocia y los dos años que pasé lesionado, frenó mi carrera con Inglaterra. Siempre mantienes la esperanza de que algún día pueda volver a pasar, pero cuando tienes delante a jugadores así... Era un objetivo que tenía desde niño. Alex Ferguson solía hablarme de Inglaterra y de los laterales izquierdos que tenía por delante, porque no había muchos: Stuart Pearce estaba llegando al final de su carrera. Mantienes ese objetivo durante años, así que poder debutar por fin y jugar ese partido fue una alegría enorme para mí y para mi familia. Sentía que llevaba mucho tiempo persiguiéndolo. Pero tenía 19 años y me convocaban desde los 17, así que era como esperar una Navidad que nunca llegaba. Cuando por fin llegó, me alegré muchísimo».