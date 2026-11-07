La cantera del Manchester United fue en su día una de las más prestigiosas del país. La célebre «Clase del 92» impulsó los éxitos del club entre finales del siglo XX y principios del XXI. Sin embargo, durante aproximadamente la última década, sus éxitos en la formación de jóvenes futbolistas casi han desaparecido.

Marcus Rashford, Scott McTominay y Kobbie Mainoo son los únicos canteranos que han disfrutado de una etapa prolongada en el primer equipo durante ese periodo, pero ninguno ha alcanzado la categoría de futbolista de talla mundial de Paul Scholes, Ryan Giggs y David Beckham. En su lugar, el United ha gastado en exceso en fichajes de renombre para intentar recuperar sus días de gloria, una estrategia que ha fracasado estrepitosamente.

Sin embargo, ahora crece la expectación en torno a un adolescente con talento para cambiar esa tendencia. Shea Lacey ha disputado seis partidos con el Manchester United en todas las competiciones esta temporada, incluida una brillante aparición de 15 minutos contra la Roma en la Champions League el martes.

Michael Carrick ha sido prudente con Lacey, pero ya tiene poco sentido seguir frenándole. El United necesita más creatividad y capacidad de penetración en el último tercio del campo si quiere salvar una temporada que ha sido desastrosa, y el jugador de 19 años puede aportarlas si se le confía un puesto de titular.