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Martinez rant can't go unpunished_1-1.jpgGetty/GOAL

Lisandro Martinez dijo lo que pensaban todos los aficionados del Manchester United, pero su cobarde arrebato al estilo de Cristiano Ronaldo no puede quedar impune

El internacional argentino arremetió contra la directiva tras la última derrota del Manchester United, algo que, en última instancia, no ayuda en nada a Michael Carrick.

James Westwood
Traducido por

  • «Esta noche es fácil señalar al entrenador, es fácil señalar a los jugadores, pero también tenemos que fijarnos en otras áreas», dijo Lisandro Martinez en unas declaraciones especialmente duras en Amazon Prime después de que el Manchester United perdiera 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League el martes. «Espero más [inversión], al cien por cien. Espero más de nuestro director técnico [Jason Wilcox]. Tengo que ser sincero: como jugadores, tenemos que hacer más, pero también es importante formar una plantilla fuerte para estar preparados para noches como esta. La temporada pasada lo hicimos todo, sentamos las bases para crear un equipo increíble».

    Preguntado por si Michael Carrick había recibido suficiente respaldo en el mercado de fichajes de verano tras firmar un contrato de dos años como entrenador permanente, Martinez añadió: «No lo creo. Hace todo lo que puede. Cada temporada es diferente. No puedes vivir de lo que hiciste la temporada pasada. Los equipos saben cómo juegas, conocen cada detalle y, si no cambias, la temporada siguiente tienes un gran problema. No puedes seguir cambiando de entrenador una y otra vez. ¿Y las demás áreas?».

    Sería difícil encontrar a un solo aficionado del United que no esté de acuerdo con el análisis de Martinez. Carrick llevó al equipo al tercer puesto de la Premier League después de sustituir a Ruben Amorim en enero, pero esta temporada solo ha ganado dos de sus nueve primeros partidos entre todas las competiciones.

    Martinez tiene toda la razón al afirmar que la plantilla del United no tiene suficiente profundidad para afrontar el enorme aumento de partidos que supone disputar competiciones europeas. Sería un milagro que el equipo siquiera se acercara a ganar un título esta temporada, después de que el Brighton lo eliminara de la Carabao Cup de forma sorprendente. Carrick, además, parece sentenciado.

    La directiva de Old Trafford merece la mayor parte de la culpa de esta situación, pero no toda. Los jugadores han estado muy por debajo del nivel mínimo exigible, y Martinez no está en posición de lanzar críticas: nadie en la plantilla ha rendido tan mal como él. Sus declaraciones no pueden quedar sin consecuencias, porque, en última instancia, no hacen más que hundir aún más el ánimo del vestuario y generar una polémica que distrae de los intentos de Carrick por enderezar el rumbo.

  • Hace falta perspectiva

    Newcastle United v Manchester United - Premier League
    Getty Images Sport

    El Manchester United tiene calidad suficiente para rendir mucho mejor, pese a la ineptitud mostrada por sus máximos dirigentes.

    Además, todo parecía muy premeditado. Martinez tenía claramente ganas de desahogarse antes de que le pusieran el micrófono delante y, en esencia, se limitó a repetir la frustración que los aficionados han expresado en las redes sociales después de cada partido del Manchester United esta temporada.

    No hay duda de que sus quejas están justificadas: el United solo gastó 155 millones de libras (206 millones de dólares) en el mercado de verano, bastante menos que todos sus principales rivales, y destinó toda esa inversión a reforzar el centro del campo. Youri Tielemans fue una ganga por 35 millones de libras (46 millones de dólares), pero se podría argumentar que, a sus 29 años, ya ha dejado atrás su mejor momento. Por su parte, fichar por 50 millones de libras (66 millones de dólares) a Andrey Santos, descartado por el Chelsea, no tenía ningún sentido. Carlos Baleba es el único fichaje que parece destinado a convertirse en un activo importante a largo plazo, aunque el United pagó demasiado al desembolsar 70 millones de libras (93 millones de dólares) por un jugador que firmó una pésima temporada 2025-26 en el Brighton.

    Ninguno de ellos aporta la amenaza de gol ni el dominio del juego aéreo en ambas áreas que ofrecía Casemiro, así que la remodelación del centro del campo fue, en el mejor de los casos, mediocre. Mientras tanto, se desatendieron posiciones que necesitaban refuerzos aún con más urgencia, concretamente la de delantero centro y la de lateral izquierdo. Benjamin Sesko todavía no está preparado, ni física ni técnicamente, para ser la referencia en ataque, y el cuerpo de Luke Shaw no aguanta tres partidos a la semana.

    También habría sido acertado incorporar a otro central experimentado, dada la lesión crónica de espalda de Matthijs de Ligt, la creciente falta de movilidad de Harry Maguire y la falta de fiabilidad de Martinez. Pero ni siquiera teniendo todo eso en cuenta se justifica la racha de resultados del United desde agosto.

    Esta sigue siendo, en gran medida, la misma plantilla que Carrick tenía a su disposición en mayo. Además, al equipo le tocó, según las estadísticas, el calendario de inicio más fácil de la Premier League, con partidos consecutivos ante los recién ascendidos Hull City e Ipswich y visitas al Everton y al Fulham. Sí, Wilcox falló a Carrick, igual que había fallado a Amorim, al no cumplir su función de principal apoyo del entrenador, y casi todas las decisiones del presidente de INEOS, Sir Jim Ratcliffe, han perjudicado aún más al club. Pero los jugadores no pueden escudarse en eso, y Martinez menos que nadie.

  • Señales positivas ignoradas

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El United tuvo mala suerte al marcharse del Metropolitano con las manos vacías, y las duras críticas de Martinez a la actuación del equipo no parecían acertadas.

    En honor a la verdad, el United sí elevó su nivel colectivo ante el Atlético, con Ratcliffe y el consejero delegado del club, Omar Berrada, en las gradas. La victoria por 2-0 fue un premio excesivo para los locales, que se vieron muy beneficiados por una polémica decisión del VAR que acabó con la expulsión de Leny Yoro en el minuto 74.

    El equipo de Carrick podría haber sacado algo del partido si no se hubiera quedado con diez jugadores. Bryan Mbeumo tuvo dos grandes ocasiones, y Marcus Rashford y Baleba también fallaron oportunidades claras, mientras que Bruno Fernandes estrelló en el larguero un disparo con efecto desde fuera del área.

    Hubo más urgencia en ataque y el United pareció mejor organizado en defensa, en gran parte gracias a Baleba, que protegió la zaga con cinco duelos ganados a ras de suelo y tres recuperaciones. Su energía y su carácter combativo parecieron contagiar también a sus compañeros.

    Fue admirable la respuesta del Manchester United tras encajar un gol antes de cumplirse el primer minuto, y el ambiente en el Metropolitano se volvió tenso mientras el Atlético sufría para conservar su ventaja. Sin embargo, cuando le pidieron a Martinez que valorara la actuación, respondió: «Muy mala, muy mala. Tengo que contenerme mucho, pero a veces es un reflejo, como en un espejo, de cómo está nuestro club en este momento. Es irritante, decepcionante venir aquí y no ver a mi equipo intentar conseguir un resultado increíble».

  • «Solo Bruno puede decir eso»

    Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Martinez prácticamente ha dejado en evidencia a sus compañeros, para disgusto de Wayne Rooney, una leyenda del club.

    La entrevista no sentó bien a la leyenda del United Wayne Rooney, que comentó el partido como analista para Amazon Prime. «Para mí, es una falta de respeto hacia sus compañeros», dijo Rooney. «Viví una situación parecida cuando fui a preguntarle a Sir Alex Ferguson qué jugadores íbamos a fichar».

    «Me disculpé dos días después, así que hablo por experiencia sobre lo que acaba de hacer. Es una falta de respeto enorme. Además, hay muchos jugadores jóvenes en ese vestuario que buscan orientación en los más experimentados».

    Según talkSPORT, varios de los jugadores más veteranos del United comparten el enfado de Martinez con Wilcox y la directiva, pero el momento elegido fue del todo inadecuado. Baleba, Tielemans y Santos tendrían ahora motivos para pensar que el argentino no cree que tengan el nivel suficiente para jugar en el club y, como apuntó Rooney, sus palabras también podrían afectar negativamente a la confianza de jóvenes como Yoro y Ayden Heaven.

    Martinez también se atribuyó una autoridad que no le correspondía. «Solo Bruno (Fernandes) puede salir a decir eso», continuó Rooney. «Parece un jugador que intenta protegerse. Es triste, porque los jugadores tienen que mantenerse unidos; algo así puede romper el vestuario».

    En efecto, como capitán, Fernandes debería hablar en nombre de la plantilla. Rooney volvió a dar en el clavo: todo esto dio la impresión de que Martinez intentaba quitarse presión de encima. Fue un acto de cobardía, no de valentía.

  • Parte del problema

    Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Martinez ha sido a menudo un lastre con la camiseta del Manchester United y corre el riesgo de ser recordado como un fichaje fallido.

    También es posible que Martinez esté intentando forzar su salida de Old Trafford, ya que su contrato actual vence el próximo verano. Tiene antecedentes en ese sentido: un artículo de Telegraaf de 2022 afirmaba que llamó «un p*to don nadie» al director técnico del Ajax, Gerry Hamstra, poco antes de fichar por el United. Por su parte, el también argentino Cristian Romero puso al Tottenham en un aprieto tras lanzar en enero una diatriba similar contra los dirigentes del club. Ahora está destacando en un Atlético que sí tiene opciones reales en todas las grandes competiciones.

    Si algunos clubes ven a Martinez como víctima de un sistema que no funciona en el United, tendrá más posibilidades de conseguir un traspaso importante. Pero dejemos algo claro desde ya: nadie debería sentir lástima por el jugador de 28 años. Lleva tiempo siendo parte del problema en la mitad roja de Manchester.

    La garra de Martinez le convirtió inicialmente en uno de los favoritos de la afición y le valió el apodo de «el Carnicero» tras su fichaje por el United por 57 millones de libras (76 millones de dólares). Sin embargo, ha sido tremendamente irregular en los últimos tres años y numerosas lesiones le han mantenido alejado de los terrenos de juego durante largos periodos. A día de hoy, el jugador de 28 años debería pasar a la historia como uno de los muchos fichajes fallidos de la era posterior a Ferguson.

    Hace solo cuatro días, privó al Manchester United de una valiosísima victoria en casa ante el Tottenham al verse superado por Dominic Solanke en el área. Eso llevó a Adam Crafton, de The Athletic, a escribir en X: «Deberían haber vendido a Martinez después del Mundial. Hay una gran diferencia entre su rendimiento real y la opinión que tiene de sí mismo».

    Su valor, desde luego, cae con cada partido que pasa. Martinez también marcó un inexplicable gol en propia puerta contra el Fulham y regaló al Ipswich su segundo gol en la victoria del United por 5-2 ante el equipo de Gary O'Neil en Old Trafford. El exjugador del Ajax tiene una capacidad excepcional para dar pases de todo tipo, pero comete fallos de concentración en momentos decisivos que le convierten en un objetivo evidente para los rivales.

  • El principio del fin

    Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    El United debe asegurarse de que Martinez rinda cuentas por haber causado un trastorno tan grande en un momento decisivo de la etapa de Carrick al frente del equipo.

    El último en arremeter con tanta descaro contra quienes le pagan el sueldo en el United fue Cristiano Ronaldo, apenas unos meses después de la llegada de Martinez. El ganador de cinco Balones de Oro criticó desde el entonces entrenador Erik ten Hag hasta las instalaciones de entrenamiento y los jugadores de la cantera del club en una entrevista con Piers Morgan difícil de soportar, que desembocó en la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo.

    En aquella ocasión, Ronaldo montó en cólera porque Ten Hag lo había relegado al banquillo, un duro golpe para su desmesurado ego. Martinez no está en la misma situación, pero está siendo casi igual de egoísta.

    Carrick tuvo que responder a un aluvión de preguntas sobre Martinez tras la derrota ante el Atlético, y seguirán llegando hasta que el United se enfrente al Leeds el domingo en Elland Road, en un derbi de los Peninos que está obligado a ganar. Martinez no meditó bien su defensa de Carrick y le ha complicado aún más el trabajo al excentrocampista.

    Una salida rápida como la de Ronaldo sería una medida demasiado extrema, pero Martinez debe recibir un castigo. Como mínimo, debería ser sancionado con una multa cuantiosa y no participar en el partido contra el Leeds. A más largo plazo, el United haría bien en no ejercer su opción de ampliar el contrato de Martinez hasta 2028.

    El Manchester United no tendrá ninguna posibilidad de recuperar sus años de gloria mientras mantenga su actual estructura interna, pero los jugadores que se creen con derecho a todo y carecen de autocrítica también lo lastran. Lo único que ha conseguido Martinez es demostrar de una vez por todas que no tiene sitio en Old Trafford.