LEGADO: Por qué la icónica celebración de Kelly Smith, leyenda de Inglaterra, en el Mundial femenino no gustó a todo el mundo

Poner fin a aquel periodo de ausencia sería una tarea difícil tanto para Inglaterra como para Smith. La selección inglesa terminó última de su grupo en la fase de clasificación para el torneo de 1999, antes de que su intento de acceder al de 2003 tuviera un desenlace mucho más cruel.

Inglaterra llegó hasta la repesca europea para el Mundial gracias a una dramática victoria sobre Islandia en Birmingham, pero una derrota por 2-0 en el marcador global ante Francia acabó con su sueño. Smith, sin embargo, no disputó ninguno de aquellos partidos de repesca, que coincidieron con el inicio de una etapa increíblemente difícil para ella.

En 2002, estuvo mucho tiempo de baja por una rotura del ligamento cruzado anterior, y una lesión en la misma rodilla limitó sus posibilidades de jugar en 2003. Al año siguiente, la mala suerte volvió a golpearla en forma de una fractura de pierna. Fue durante aquella recuperación cuando Smith se dio cuenta de que tenía otro problema.

«Bebía mucho para anestesiarlo todo», contó a The Independent. «Por entonces no sabía que el alcohol era un depresor y yo ya estaba deprimida por mi lesión. Así que bebía todos los días hasta perder el conocimiento, normalmente vodka y casi siempre a solas. Cada vez que sufría otra lesión, todo se descontrolaba aún más».

Smith se enfrentó a más dificultades cuando la WUSA desapareció, lo que la obligó a regresar a Inglaterra y a su liga nacional, menos competitiva, que ella contribuyó a que dominara el Arsenal. Pero, al volver a casa, habló de sus problemas fuera del campo con Hope Powell, al frente de la selección inglesa, y así comenzó su proceso de rehabilitación en Sporting Chance, la clínica para el tratamiento de adicciones fundada por Tony Adams, otra antigua figura de Inglaterra y del Arsenal.

«Me sentía más cómoda en Sporting Chance porque allí había otros deportistas y podía hablar de mis lesiones», explicó. «Nadie lo supo hasta mucho tiempo después. Ahora no me avergüenza hablar de ello. Si puedo ayudar a otras deportistas, me parece bien».