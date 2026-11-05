¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Kelly Smith Legacy 1:1Getty/GOAL

LEGADO: Por qué la icónica celebración de Kelly Smith, leyenda de Inglaterra, en el Mundial femenino no gustó a todo el mundo

La decisión de la leyenda del Arsenal de besar su bota tras marcar ante Japón tuvo un significado personal y contribuyó a abrir una nueva era para el fútbol femenino inglés.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • En la Inglaterra de los años 2000, el fútbol femenino aún no había despertado un interés generalizado. Pese a haber acogido la Eurocopa 2005, contar con un Arsenal que logró cuatro títulos en 2007 y reunir a un público considerable en algunos partidos de Inglaterra, este deporte seguía esperando su punto de inflexión. Hasta que, en el verano de 2007, Kelly Smith protagonizó la primera imagen verdaderamente icónica del fútbol femenino inglés.

    A más de 8.000 kilómetros al este, en un huso horario con siete horas de adelanto respecto a Londres, Inglaterra disputaba su primer Mundial femenino en 12 años. Su partido inaugural fue contra Japón, un equipo con talento suficiente para proclamarse campeón del mundo solo cuatro años después. Fue un encuentro emocionante, con tres goles en los últimos 15 minutos que propiciaron un desenlace de enorme dramatismo.

    Al final, fue Aya Miyama, una de las mejores futbolistas de la historia de Japón, quien tuvo la última palabra: su potente lanzamiento de falta desde 23 metros entró por la escuadra de la portería de Inglaterra en el quinto minuto del tiempo añadido de la segunda parte y aseguró un punto para Japón en un apasionante empate 2-2.

    Pero el partido se recuerda sobre todo por Smith y su celebración besándose la bota. Aquella escena dejó una imagen que se volvería icónica y dio a conocer a la futbolista con más talento que ha dado Inglaterra, aunque a quien la entrenaba no le hizo ninguna gracia.

  • Estrella emergente

    Kelly Smith Philadelphia Charge 2003
    Getty Images

    Smith ya había destacado como una de las mayores promesas del fútbol femenino, especialmente durante su etapa en Estados Unidos.

    Antes de 2007, Smith ya se había consolidado como una de las mejores jugadoras del fútbol femenino. La delantera pasó una etapa en Estados Unidos, primero en la universidad y después en la primera liga profesional de fútbol femenino del país, la Women's United Soccer Association (WUSA). Aquellas experiencias le permitieron conocer el fútbol de élite y, al mismo tiempo, dieron a conocer a Smith entre sus máximos exponentes.

    Mia Hamm la describió como una jugadora «de otra categoría», mientras que April Heinrichs, que dirigió la selección femenina de Estados Unidos, afirmó que Smith habría jugado sin problemas con la selección cuatro veces campeona del mundo si hubiera podido hacerlo. Sin embargo, la estrella de Inglaterra nunca había tenido la oportunidad de mostrar su talento en el mayor escenario posible, ya que la selección inglesa no se clasificaba para el Mundial desde 1995.

  • Dificultades para todos

    Kelly Smith England Women 2005
    Getty Images

    Pese a su talento, llegar a un Mundial resultó difícil para Smith por diversas razones.

    Poner fin a aquel periodo de ausencia sería una tarea difícil tanto para Inglaterra como para Smith. La selección inglesa terminó última de su grupo en la fase de clasificación para el torneo de 1999, antes de que su intento de acceder al de 2003 tuviera un desenlace mucho más cruel.

    Inglaterra llegó hasta la repesca europea para el Mundial gracias a una dramática victoria sobre Islandia en Birmingham, pero una derrota por 2-0 en el marcador global ante Francia acabó con su sueño. Smith, sin embargo, no disputó ninguno de aquellos partidos de repesca, que coincidieron con el inicio de una etapa increíblemente difícil para ella.

    En 2002, estuvo mucho tiempo de baja por una rotura del ligamento cruzado anterior, y una lesión en la misma rodilla limitó sus posibilidades de jugar en 2003. Al año siguiente, la mala suerte volvió a golpearla en forma de una fractura de pierna. Fue durante aquella recuperación cuando Smith se dio cuenta de que tenía otro problema.

    «Bebía mucho para anestesiarlo todo», contó a The Independent. «Por entonces no sabía que el alcohol era un depresor y yo ya estaba deprimida por mi lesión. Así que bebía todos los días hasta perder el conocimiento, normalmente vodka y casi siempre a solas. Cada vez que sufría otra lesión, todo se descontrolaba aún más».

    Smith se enfrentó a más dificultades cuando la WUSA desapareció, lo que la obligó a regresar a Inglaterra y a su liga nacional, menos competitiva, que ella contribuyó a que dominara el Arsenal. Pero, al volver a casa, habló de sus problemas fuera del campo con Hope Powell, al frente de la selección inglesa, y así comenzó su proceso de rehabilitación en Sporting Chance, la clínica para el tratamiento de adicciones fundada por Tony Adams, otra antigua figura de Inglaterra y del Arsenal.

    «Me sentía más cómoda en Sporting Chance porque allí había otros deportistas y podía hablar de mis lesiones», explicó. «Nadie lo supo hasta mucho tiempo después. Ahora no me avergüenza hablar de ello. Si puedo ayudar a otras deportistas, me parece bien».

  • Avance

    Kelly Smith England Women 2007
    Getty Images

    Smith desempeñó un papel crucial para que Inglaterra pusiera por fin fin a su larga espera para volver al Mundial femenino.

    Los problemas físicos pronto quedarían atrás, lo que permitió a Smith desempeñar un papel importante en el intento de Inglaterra de clasificarse para el Mundial femenino de 2007.

    «Estaba muy decidida, muy motivada y tenía muchísimas ganas de jugar aquel Mundial», declaró en una entrevista para 'The Making of the Women’s World Cup', un libro escrito por Kieran Theivam y Jeff Kassouf. «Para mí, el Mundial es el mejor y el mayor torneo del mundo. Venía de sufrir varias lesiones y me había costado recuperar por completo la forma física. Pero me encontraba en forma y quería ayudar al equipo».

    Y vaya si ayudó. Smith marcó nueve goles en ocho partidos, incluido un triplete contra Países Bajos que llevó a la seleccionadora neerlandesa Vera Pauw a declararla la mejor jugadora del mundo. Su brillantez ayudó a Inglaterra a terminar primera de su grupo de clasificación. Después, en el último partido, un enorme esfuerzo defensivo del equipo de Powell, bien preparado tácticamente, le permitió sumar un punto en Francia y sellar su billete a China. Inglaterra volvía al Mundial femenino.

  • Momento icónico

    Kelly Smith England Women 2007
    Getty Images

    La celebración de Smith en el empate de Inglaterra ante Japón dio al fútbol femenino de su país su primera imagen verdaderamente icónica

    Cuando Smith por fin llegó a aquel escenario, se aseguró de que su actuación fuese memorable. Con Inglaterra perdiendo 1-0 ante Japón en su primer partido, la delantera empató en los últimos minutos con un gol que dio lugar a una de las celebraciones más icónicas del fútbol femenino.

    «Recuerdo que la noche antes del partido estaba tumbada en la cama haciendo un ejercicio de visualización. Me imaginé marcando en ese partido contra Japón y, en esa imagen, me quitaba la bota y se la enseñaba al público. Así que eso fue lo que hice con el primer gol», contó a INDIVISA. «Pero me pudo tanto la emoción que acabé corriendo con la bota en la mano y empecé a besarla. ¡Eso no estaba en mi visualización!»

    La escena se convirtió en una imagen icónica en Inglaterra, mucho antes de que el fútbol femenino llegase al gran público. También le valió a Smith una invitación a uno de los programas de entrevistas más importantes del país, «Friday Night with Jonathan Ross», y la llevó a las secciones de deportes de los periódicos nacionales.

  • ¿Arrogante?

    Kelly Smith Hope Powell England Women 2011
    Getty Images

    A Powell no le gustó la celebración de Smith, que también recibió críticas de otros sectores.

    No todas las reacciones fueron positivas. Algunas crónicas afirmaron que la celebración mostraba arrogancia, y Powell, al frente de la selección de Inglaterra, tampoco estaba conforme.

    «Hope me llevó aparte después y me dijo: “No vuelvas a hacer eso nunca. Ya estás en el punto de mira por la jugadora que eres”», recordó Smith para The Making of the Women’s World Cup. Pero Smith quería celebrarlo si marcaba en el escenario más importante y quería hacer algo divertido. El arduo camino que había recorrido para llegar hasta allí también influyó.

    «Ahora, muchos años después, entiendo cómo pudo interpretarse», admitió. «Pero no me importa, porque nadie conocía todo lo que había vivido antes de cumplir ese sueño. Dos operaciones de rodilla, una fractura de pierna, una rotura del tendón de Aquiles: pasé mucho tiempo sin jugar y atravesé momentos muy duros, hundida y deprimida por el fútbol. Así que salir de aquello, ponerme en plena forma y jugar un Mundial forma parte de mi camino. La gente no lo sabía, así que no me importa si pensó que fue arrogante».

  • Momento decisivo

    Kelly Smith England 2007
    Getty Images

    Inglaterra se ha clasificado para todos los Mundiales femeninos desde 2007, año en el que Smith se encargó de que su regreso a la gran cita fuera memorable.

    Fue un verano histórico para Inglaterra. Después llegó un empate ante Alemania, vigente campeona, antes de que una goleada por 6-1 a Argentina, en la que Smith marcó otros dos goles, asegurara el pase a cuartos de final. La derrota ante Estados Unidos llegaría después, pero no resta mérito a lo que logró Inglaterra.

    Desde entonces, Inglaterra no ha vuelto a quedarse fuera de un Mundial. Puede que el gran punto de inflexión llegara en 2015, cuando el equipo de Mark Sampson terminó tercero, y que 2023 fuera su mejor edición hasta la fecha, con Sarina Wiegman al frente del equipo que alcanzó la final. Pero el regreso definitivo de Inglaterra al Mundial femenino se produjo en 2007, y la celebración de Smith es la imagen que define aquel torneo histórico para la selección inglesa.