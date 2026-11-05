LEGADO: Por qué la icónica celebración de Kelly Smith, leyenda de Inglaterra, en el Mundial femenino no gustó a todo el mundo

En la Inglaterra de los años 2000, el fútbol femenino aún no había despertado un interés generalizado. Pese a haber acogido la Eurocopa 2005, contar con un Arsenal que logró cuatro títulos en 2007 y reunir a un público considerable en algunos partidos de Inglaterra, este deporte seguía esperando su punto de inflexión. Hasta que, en el verano de 2007, Kelly Smith protagonizó la primera imagen verdaderamente icónica del fútbol femenino inglés.
A más de 8.000 kilómetros al este, en un huso horario con siete horas de adelanto respecto a Londres, Inglaterra disputaba su primer Mundial femenino en 12 años. Su partido inaugural fue contra Japón, un equipo con talento suficiente para proclamarse campeón del mundo solo cuatro años después. Fue un encuentro emocionante, con tres goles en los últimos 15 minutos que propiciaron un desenlace de enorme dramatismo.
Al final, fue Aya Miyama, una de las mejores futbolistas de la historia de Japón, quien tuvo la última palabra: su potente lanzamiento de falta desde 23 metros entró por la escuadra de la portería de Inglaterra en el quinto minuto del tiempo añadido de la segunda parte y aseguró un punto para Japón en un apasionante empate 2-2.
Pero el partido se recuerda sobre todo por Smith y su celebración besándose la bota. Aquella escena dejó una imagen que se volvería icónica y dio a conocer a la futbolista con más talento que ha dado Inglaterra, aunque a quien la entrenaba no le hizo ninguna gracia.