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Brandi Chastain Legacy 1:1Getty/GOAL

LEGADO: Brandi Chastain y la celebración en el Mundial femenino que cambió para siempre el fútbol estadounidense y mundial

El triunfo de la selección femenina de Estados Unidos en el torneo de 1999 marcó el inicio de su dominio de este deporte.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Es difícil describir hasta qué punto fue importante el Mundial femenino de 1999 y hasta qué punto sigue siéndolo por su legado y por cómo contribuyó al crecimiento del fútbol femenino. Fue un torneo decisivo e histórico, especialmente para la selección femenina de Estados Unidos. Celebrado en Estados Unidos, reunió a 90.185 espectadores en el Rose Bowl para la final, cuyo desenlace dejó el primer momento verdaderamente icónico de la historia del fútbol femenino: Brandi Chastain se quitó la camiseta para celebrar el penalti que dio la victoria a su equipo.

    Sin embargo, las cosas podrían haber sido muy distintas. Cuando el comité organizador del país anfitrión habló por primera vez con la FIFA sobre las sedes, quedó claro que tenían planteamientos diferentes. «La FIFA insistía en que lo hiciéramos en estadios más pequeños, todos en el noreste, para reducir al mínimo los gastos de desplazamiento», explicó Alan Rothenberg, exresponsable de U.S. Soccer que supervisó el comité, en una entrevista para el libro de Caitlin Murray The National Team. «Nosotros defendíamos que había llegado el momento y que el interés en Estados Unidos era suficiente para hacer algo más ambicioso. Simplemente dijeron que no».

    Eso cambió tras los Juegos Olímpicos de 1996, celebrados en Atlanta. La afición acudió en masa para ver a la selección femenina de Estados Unidos ganar el primer oro olímpico del fútbol femenino, lo que llevó a la FIFA a cambiar de opinión. El resultado fue el Mundial femenino más icónico de la historia, que Estados Unidos ganó de la forma más dramática posible.

  • El impulso va en aumento

    Shannon MacMillan Mia Hamm Michelle Akers USWNT 1996
    Getty Images

    El camino de la selección femenina de Estados Unidos hasta el oro olímpico en 1996 dio a la FIFA una idea del éxito que podría tener un Mundial femenino en Estados Unidos.

    Los Juegos Olímpicos de 1996 ofrecieron un anticipo de lo que podía ser el Mundial femenino de 1999. Mientras la selección femenina de Estados Unidos avanzaba hacia la victoria, miles de personas acudieron a apoyarla: 76.489 presenciaron el partido por la medalla de oro, que no se retransmitió por televisión y terminó con un triunfo por 2-1 ante China.

    Por entonces, el fútbol femenino empezaba a ganar popularidad en Estados Unidos. Michelle Akers se había convertido en la primera mujer en firmar un contrato de patrocinio futbolístico, con Umbro, mientras que Mia Hamm se convirtió en una de las estrellas con mayor atractivo comercial de la historia de la selección y protagonizó anuncios con Michael Jordan.

    Pero lo que ocurrió en 1999 llevaría todo a otra dimensión. Con el respaldo del comité organizador para atraer a un público lo bastante numeroso como para justificar el uso de grandes estadios, todo estaba preparado para que la selección femenina de Estados Unidos cambiara el fútbol para siempre. Y no defraudó.

  • Arrancar por todo lo alto

    USWNT Denmark 1999 Women's World Cup
    Getty Images

    Estados Unidos arrancó el torneo de 1999 por todo lo alto, tanto dentro como fuera del campo.

    Eso no significa que no hubiera dudas. Pese a cuestionar los planes iniciales de la FIFA para utilizar recintos más pequeños, el comité organizador necesitaba alternativas por si la venta de entradas no iba bien y había preparado ideas para organizar conciertos y colocar una decoración elaborada. También había motivos para preocuparse: los dos amistosos de la selección femenina de Estados Unidos previos al torneo reunieron a solo 6.767 y 10.452 espectadores.

    Pero, pese a no recibir ayuda de la FIFA para la promoción y contar con un presupuesto muy reducido, no hizo falta recurrir al plan B. Gracias en parte a las propias jugadoras, que en ocasiones trabajaron casi como vendedoras puerta a puerta, las entradas se vendieron, hasta tal punto que algunos pensaron que las cifras eran falsas. Eso fue hasta que comenzó el torneo.

    Cuando la selección femenina de Estados Unidos disputó su primer partido del Mundial femenino de 1999 en el Giants Stadium, había 78.972 aficionados en las gradas. Y después de ver a las anfitrionas golear 3-0 a Dinamarca, gracias a los tantos de Hamm, Julie Foudy y Kristine Lilly, aquellos aficionados volverían a por más.

  • Con la vista puesta en el premio

    Carla Overbeck Kristine Lilly USWNT 1999
    Getty Images

    La selección femenina de Estados Unidos marcó 18 goles y encajó solo tres en cinco partidos para clasificarse para la final.

    La selección femenina de Estados Unidos arrasó en la fase de grupos: venció a Nigeria por 7-1 y a Corea del Norte por 3-0, lo que le deparó un atractivo duelo de cuartos de final ante Alemania, campeona de Europa. El partido estuvo a la altura de las expectativas. Estados Unidos tuvo que remontar dos veces para ganar 3-2 y la emoción fue tal que las cámaras de televisión captaron incluso al entonces presidente Bill Clinton celebrando el gol de la victoria de Joy Fawcett en el minuto 66.

    En comparación con aquel susto, la victoria por 2-0 ante Brasil en semifinales fue relativamente cómoda, aunque la portera Brianna Scurry tuvo que firmar una gran actuación para frenar a un rival que nunca se rindió. Así, Estados Unidos celebró el 4 de julio con un triunfo que le dio el pase a la final.

    Allí se enfrentaría a China, que había goleado por un contundente 5-0 a Noruega, defensora del título, en la segunda semifinal. Hasta entonces, Noruega había sido la principal adversaria de la selección femenina de Estados Unidos, pero China se estaba convirtiendo en una gran rival. La final del Mundial femenino de 1999 sería el punto culminante de sus enfrentamientos.

  • En el filo de la navaja

    USWNT China 1999 Women's World Cup final
    Getty Images

    La final fue muy igualada y, finalmente, hubo que recurrir a los penaltis para decidir quién se proclamaría campeón del mundo.

    La final dejó muchos momentos memorables, aunque no todos por las razones deseadas. Las jugadoras, por ejemplo, tuvieron que calentar dentro del estadio mientras en el mismo recinto se disputaba el partido por el tercer puesto entre Brasil y Noruega. Las exigencias de la programación televisiva hicieron que, al acabar aquel encuentro sin goles tras 90 minutos, se pasara directamente a los penaltis, sin disputar la prórroga. Brasil se impuso por 5-4 en la tanda.

    La final en sí fue un partido cerrado. Ninguno de los dos equipos quería cometer un error y ambos concedieron muy poco. Entonces, el encuentro amenazó con inclinarse a favor de China, para disgusto de la mayoría de los asistentes. Los más de 90.000 espectadores establecieron un récord mundial de asistencia a un partido oficial de fútbol femenino que se mantendría durante otros 23 años.

    Akers tuvo que abandonar el campo en camilla al comienzo de la prórroga por una conmoción cerebral y, poco después, solo un despeje instintivo de Lilly sobre la línea evitó que China marcara el gol de oro que le habría dado el título. Quizá el legado de este torneo sería distinto si la USWNT no hubiera triunfado.

    Después llegó la tanda de penaltis y, con ella, una tensión extraordinaria. Durante un tiempo, nadie falló: los cuatro primeros lanzamientos acabaron en gol. Entonces llegó la parada decisiva de Scurry ante Liu Ying. Si la USWNT seguía sin fallar, el Mundial sería suyo. Marcaron Lilly y Hamm, pero también Zhang Ouying y Sun Wen. Así que llegó el turno de Chastain, consciente de que, si marcaba, ella y sus compañeras serían campeonas del mundo.

  • Icónico

    Brandi Chastain USWNT 1999
    Getty Images

    La celebración de Chastain tras marcar el penalti que le dio el Mundial a su selección es uno de los momentos más memorables de la historia del fútbol.

    Diestra por naturaleza, pero excelente con ambas piernas, Chastain lanzaba mejor los penaltis con la izquierda a juicio del seleccionador de Estados Unidos, Tony DiCicco. Creía que así sus disparos eran más precisos y difíciles de adivinar, mientras que los lanzamientos con la derecha, con la que había tirado todos los penaltis de su carrera hasta entonces, resultaban más previsibles. Por eso, le pidió que lanzara con la izquierda el penalti de mayor presión de su vida.

    Sin mostrar nervios, Chastain recordó a the Guardian: «En aquel momento no le di ninguna importancia». Su confianza estaba justificada. El disparo estuvo perfectamente colocado y superó a Gao Hong, que se había lanzado hacia el lado correcto. Estados Unidos volvía a ser campeón del mundo.

    Entonces llegó la icónica fotografía de Chastain, en sujetador deportivo, cayendo de rodillas de pura alegría mientras sus compañeras corrían desde el centro del campo para celebrar el triunfo con ella. La imagen, que ocupó las portadas de periódicos y revistas, entre ellas Sports Illustrated, durante las celebraciones por la victoria de Estados Unidos, sigue siendo hoy la más emblemática de la historia del fútbol femenino.

  • Legado duradero

    USWNT Women's World Cup trophy 1999
    Getty Images

    El triunfo de la selección femenina de Estados Unidos en 1999 ha dejado un legado increíble que ha influido en las campeonas del mundo que vinieron después

    Tuvieron que pasar 16 años para que la selección femenina de Estados Unidos volviera a ganar el Mundial. Cuando lo consiguió, tras derrotar a Japón por 5-2 en la final de 2015, prácticamente todas las integrantes de la plantilla se habían inspirado en las jugadoras del 99.

    La final de 1999 alcanzó un pico de 40 millones de espectadores en la televisión estadounidense, una cifra sin precedentes que ningún partido de fútbol superó hasta el Mundial masculino, unos 15 años después. No es de extrañar, por tanto, que fuera un momento decisivo e inspirador para tantas jugadoras que siguieron los pasos de aquella generación. Según la National Federation of State High School Associations, el número de chicas que jugaban al fútbol en institutos de Estados Unidos aumentó un 45 % después de 1999.

    «El Mundial femenino de 1999 cambió mi vida», dijo Carli Lloyd en una entrevista con Boardroom. «Me dio confianza, me permitió soñar a lo grande y me motivó a decirme que era posible. Así que aquellas mujeres que jugaron tuvieron un impacto enorme en mí y en muchas otras personas».

    Cuando Lloyd firmó su increíble triplete en la final del Mundial de 2015, incluido un gol desde el centro del campo, para que la selección femenina de Estados Unidos volviera a proclamarse campeona del mundo, podía trazarse una línea directa hasta el Rose Bowl, la celebración de Chastain y aquellas jugadoras del 99, icónicas e inolvidables. Sin todo aquello, la selección femenina de Estados Unidos no habría sido durante tanto tiempo la potencia que ha sido.