¡El circo del Manchester United continúa! Apenas siete meses después de firmar un contrato de dos años como entrenador definitivo, Michael Carrick ha sido destituido. Su sustituto, Mauricio Pochettino, afronta ahora la difícil tarea de levantar a un equipo que atraviesa un momento desastroso y se encuentra en verdadero peligro de descenso.

La rapidez con la que el United se vino abajo a las órdenes de Carrick tras acabar tercero en la Premier League la pasada temporada fue alarmante, pero no sorprendente. En la era posterior a Sir Alex Ferguson, a cada paso adelante le han seguido dos hacia atrás y, a estas alturas, está claro que los entrenadores solo tienen parte de la culpa.

Bajo la propiedad de la familia Glazer, el fútbol ha quedado relegado a un segundo plano frente a los intereses comerciales. Esa tendencia ha continuado pese a que INEOS adquirió una participación minoritaria y asumió el control de las operaciones deportivas a principios de 2024. El United sigue teniendo deudas de miles de millones de libras debido a los enormes pagos necesarios para cubrir los intereses de los préstamos que los Glazer utilizaron para comprar el club y a los millones que retiran cada año en concepto de dividendos.

Puede que todavía haya luz al final del túnel, ya que algunos afirman que los Glazer quieren vender el club. También iniciaron ese proceso en noviembre de 2022, aunque finalmente renunciaron a venderlo por completo. Los aficionados del United rezarán para que su presión constante dé por fin sus frutos en los próximos meses.

Que nadie se engañe: hasta que los Glazer se marchen, el United no volverá a lo más alto. Pochettino no hace milagros; ningún entrenador puede sacar adelante un proyecto a largo plazo en el ambiente tóxico que han creado los propietarios estadounidenses. Sin embargo, el exentrenador del Chelsea y el Tottenham sí puede lograr lo que Carrick no consiguió y empezar a construir un futuro mejor, siempre que resuelva los mayores problemas que aquejan actualmente a la plantilla...