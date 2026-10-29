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World Cup MVPs Marta 1:1Getty/GOAL

Las MVP del Mundial femenino de 2027: ¿Un último baile de ensueño para la mejor de todos los tiempos? Marta aspira a una despedida memorable con Brasil en su país

El legendario delantero tendrá 41 años cuando comience el torneo y espera inspirar a los anfitriones por última vez.

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • En casi todos los deportes se debate quién es el mejor de todos los tiempos. En el fútbol masculino, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo suelen ser comparados entre sí, aunque Diego Maradona y Pele también entran en la conversación. En el femenino, sin embargo, Marta no tiene rival: es la mejor de todos los tiempos. El propio icono brasileño llegó a llamarla «Pele con falda».

    Su condición de mejor de todos los tiempos se sustenta en el talento indiscutible que ha mostrado sobre el terreno de juego durante más de 20 años. Su cautivadora forma de jugar la convirtió en una figura que trascendió el fútbol mucho antes de que el fútbol femenino alcanzara su popularidad actual.

    Además de ayudarla a conquistar títulos como la Champions League y la Copa América, esa magia le ha permitido batir numerosos récords. El más destacado es el de máxima goleadora histórica del Mundial femenino. Pero a Marta le falta una medalla de campeona del mundo.

    Ahora, a sus 40 años, parece tener una última oportunidad. Tras retirarse de la selección después de los Juegos Olímpicos de 2024, en los que Brasil plantó cara a Estados Unidos, pero acabó perdiendo la final por el oro, Marta dio marcha atrás y desempeñó un papel clave en el triunfo en la Copa América del año pasado.

    Con Brasil como anfitrión del Mundial femenino de 2027, todo apunta a que la mejor futbolista de todos los tiempos tendrá una última oportunidad de guiar a su país hacia un triunfo que sería histórico en casa.

  • Generación dorada

    Marta Brazil 2007
    Getty Images

    Marta fue la jugadora más destacada de Brasil en su camino hacia la final del Mundial femenino de 2007, pero la selección brasileña también contaba con una plantilla increíble.

    Si le hubieras dicho a cualquiera que vio a Marta impulsar a Brasil hasta la final del Mundial femenino de 2007 que, 20 años después, Brasil seguiría buscando su primer título en una gran cita, probablemente se habría quedado atónito.

    Ese mismo año, después de que Alemania derrotara por 2-0 a Brasil para conservar su condición de campeona del mundo, Marta ganaría el segundo de cinco premios consecutivos a la Jugadora Mundial de la FIFA. Aunque era la que más brillaba, no era la única estrella de la selección.

    A su lado estaban jugadoras como Cristiane, la prolífica delantera que quedó dos veces tercera en la votación del premio a la Jugadora Mundial de la FIFA; Formiga, la incansable centrocampista que parecía no envejecer y que acabaría convirtiéndose en la futbolista con más partidos internacionales de la historia; Pretinha, que tenía el don de marcar goles importantes en los momentos decisivos, entre ellos cinco en el Mundial y siete en los Juegos Olímpicos; y Rosana, que disputó más de 100 partidos con Brasil y más tarde jugó en el gigante europeo Lyon, al que ayudó a conquistar uno de sus ocho títulos de la Champions League.

    Era una generación dorada de talento destinada, sin duda, a ganar un Mundial...

  • Falta de apoyo

    Brazil Women's World Cup final 2007
    Getty Images

    La generación dorada de Brasil nunca ganó un gran título internacional, y la falta de apoyo de la federación fue motivo frecuente de lamento.

    Pero la financiación de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no llegó cuando debería haber llegado.

    «De hecho, creo que la inversión debería haber llegado mucho antes», declaró Rosana a GOAL anteriormente. «Teníamos una generación con muchísimo talento. Pero, por desgracia, en Brasil no ocurre como en otros países, donde la inversión llega antes. En Brasil tienes que demostrar lo que vales, y el fútbol femenino tuvo que hacerlo para que llegara la inversión».

    Brasil dominaba, y sigue dominando, el continente: ha ganado nueve de las 10 ediciones de la Copa América Femenina disputadas desde su creación en 1991. Sin embargo, en la escena mundial acumuló numerosas ocasiones en las que se quedó cerca del título, entre las que destacan las medallas de plata en los Juegos Olímpicos de 2004 y 2008. Bien podría haber sido el mejor equipo de la historia del fútbol femenino que no logró ganar un gran título internacional.

    «Es muy triste pensarlo, porque creo firmemente que la generación y el equipo que teníamos eran posiblemente los mejores que Brasil había visto hasta entonces, un equipo que había ganado cinco medallas en cuatro años», dijo Rosana en 2021. «Es decepcionante pensar que la inversión no llegó antes para que pudiéramos alcanzar ese objetivo».

  • El mejor del mundo

    Marta Cristiano Ronaldo Pele FIFA awards 2008
    AFP via Getty Images

    Marta ganaría cinco premios consecutivos a la mejor jugadora del mundo de la FIFA entre 2006 y 2010, además de numerosos títulos a nivel de clubes.

    Al margen de la selección, la estrella de Marta siguió creciendo. En 2004 fichó por el Umea, cuando la liga sueca era el lugar de referencia del fútbol femenino. «Llegó y se encontró con medio metro de nieve», contó anteriormente a GOAL Andree Jeglertz, entrenador del equipo por entonces. «Fue bastante curioso».

    Con Marta, el Umea ganó cuatro títulos consecutivos de la Damallsvenskan y la Copa de la UEFA femenina (ahora la Champions League), además de alcanzar otras dos finales europeas. «No hacía exactamente lo que le decías», recordó Jeglertz, «pero resolvía cada situación a su manera. Eso es algo que he aprendido en mi carrera como entrenador: no todos los futbolistas pueden ser exactamente del mismo tipo. Quien rompe los esquemas es quien te hará ganar partidos y trofeos».

    Más adelante, Marta llevó esas cualidades capaces de cambiar partidos a Estados Unidos, donde ganó dos títulos nacionales, y después regresó a Suecia, país del que tiene la ciudadanía y cuya lengua habla con fluidez tras haber pasado tanto tiempo en Escandinavia. Mientras tanto, siguió acumulando reconocimientos individuales, desde Botas de Oro y premios a la Jugadora del Año hasta nominaciones a los mejores onces.

  • Desilusión internacional

    Marta Brazil Women 2015
    Getty Images

    Pese a que Marta es una de las grandes, Brasil siguió sin alcanzar el éxito a nivel internacional, y sus resultados empeoraron en la década de 2010

    Pero el éxito en las grandes citas internacionales seguía resistiéndosele tanto a ella como a Brasil. En el Mundial femenino de 2011, Brasil no pudo repetir su trayectoria hasta la final de 2007 y cayó en cuartos de final ante Estados Unidos en la tanda de penaltis. En los Juegos Olímpicos del año siguiente, la vigente campeona del mundo, Japón, acabó con sus esperanzas de gloria en la misma ronda.

    En 2015, Brasil solo llegó hasta los octavos de final del Mundial, y la derrota ante Australia fue motivo de preocupación. Su camino hasta las semifinales de los Juegos Olímpicos de 2016, que se celebraron en Brasil, fue un mejor resultado, pero la derrota en el partido por la medalla de bronce dolió.

  • ¿Una despedida entre lágrimas?

    Marta Brazil Women 2019
    Getty Images

    El emotivo discurso de Marta tras la eliminación de Brasil del Mundial femenino de 2019 parecía indicar que su carrera internacional se acercaba a su fin

    Después llegó el Mundial femenino de 2019, que todo el mundo sabía que sería, como mínimo, uno de los últimos de Marta. Tenía 33 años, así que su participación cuatro años más tarde no estaba garantizada. Cuando Francia, la anfitriona, se impuso a Brasil en la prórroga de su duelo de octavos de final, el apasionado discurso de la emblemática número 10 brasileña reforzó la sensación de que quizá no volvería.

    Con lágrimas en los ojos, Marta miró directamente a la cámara y habló desde el corazón a la siguiente generación: «Formiga no estará ahí para siempre, Marta no estará ahí para siempre y Cristiane tampoco. El fútbol femenino depende de vosotras para sobrevivir. Pensad en ello, valoradlo más. Estamos pidiendo apoyo. Tenéis que llorar al principio y sonreír al final».

    Después de haber hablado tanto con los pies a lo largo de los años, la mejor futbolista de todos los tiempos parecía estar tomando conciencia de que su carrera no sería eterna. Estaba claro que quería aprovechar su repercusión para transmitir un mensaje mientras aún podía hacerlo.

  • Un último baile

    Marta Brazil Women 2024
    Getty Images

    Los resultados de Brasil han mejorado en los últimos años, y Marta y la selección brasileña esperan que eso les lleve a la gloria en 2027.

    Sin embargo, aquello no supondría el final de Marta en la élite. Parecía que 2023 sí lo sería, una impresión reforzada por sus nuevas declaraciones entre lágrimas tras el partido, después de la sorprendente eliminación de Brasil en la fase de grupos en Australia. Pero Marta no podía despedirse así, ¿verdad?

    Un año después, con 38 años y en plena temporada de la NWSL que terminaría con ella dando al Orlando Pride los títulos del Shield y el Championship, ayudó a Brasil a alcanzar su primera gran final internacional desde 2008 al clasificarse para el partido por el oro olímpico. Era el mejor resultado que Brasil había logrado a nivel mundial desde hacía tiempo.

    En 2027, Marta y su equipo esperan dar un paso más. De aquella selección que disputó el Mundial femenino de 2007 solo queda ella. Veinte años después, puede que ya no sea una figura tan decisiva como durante aquel maravilloso mes en China, pero su legado y el de sus compañeras ha contribuido a abrir camino a una nueva generación de jugadoras capaces de luchar por el Mundial.

    Y con el brazalete de capitana ceñido al bíceps, será Marta, la indiscutible mejor futbolista de todos los tiempos, quien las lidere en casa con la esperanza de llevarlas a la gloria en su última oportunidad.