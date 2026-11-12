Cuando Sam Kerr clavó un disparo en la escuadra de la portería de Mary Earps en las semifinales del Mundial femenino de 2023, dio la sensación de que acababa de producirse un momento decisivo. La estrella de Australia recogió el balón en la línea de medio campo y avanzó con determinación hasta situarse en posición de tiro. A unos 18 metros de la portería, Kerr aprovechó todo el espacio que le concedió la defensa de Inglaterra y lanzó un disparo que superó a la mejor portera del mundo.

El Estadio Olímpico de Sídney estalló de júbilo. Australia iba por detrás desde el minuto 36 y, ya en la última media hora de partido, necesitaba recuperar el impulso. Kerr, su referente y capitana, respondió con un gol tan bueno que sería nominado al Premio Puskás.

Pero aquel gol estuvo cargado de tanta emoción como brillantez. Tras otra temporada estelar con el Chelsea, se esperaba que Kerr protagonizara momentos así a lo largo del torneo, pero una lesión en el gemelo sufrida el día antes del primer partido de Australia le impidió asumir el papel protagonista. Aquella era su primera titularidad, en el sexto partido de Australia, y su golazo fue el momento con el que había soñado.

Hasta que todo acabó en lágrimas. En menos de ocho minutos, Inglaterra volvió a ponerse por delante y se encaminó hacia la final del Mundial. Tras la euforia de su gol del empate, Kerr terminó el partido con una sensación de decepción que ya había vivido cuatro años antes, cuando falló un penalti que contribuyó a la eliminación de Australia en octavos de final.

Con 33 años, el Mundial femenino de 2027 será el último que Kerr dispute en la plenitud de sus facultades, si no el último de su carrera. ¿Podrá por fin una de las grandes figuras de este deporte tener en Brasil el torneo que su carrera merece?