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Alexia Putellas London City gfx 1:1Getty Images/GOAL

Las London City Lionesses son una potencia de la WSL, pero ¿pueden Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro, y compañía luchar por el título?

En tercera posición tras siete partidos, está claro que quienes más han gastado podrían clasificarse para la Champions League femenina. Pero ¿podrían también ganar la liga?

Ameé Ruszkai
Traducido por

  • Cuando el London City Lionesses reciba al Manchester City este domingo en la capital inglesa, el estadio estará lleno de expectación por el Balón de Oro. De hecho, quienes acudan al partido tendrán la oportunidad de ver de cerca el prestigioso trofeo antes del inicio después de que Alexia Putellas, el gran fichaje estival del London City, fuera proclamada oficialmente la mejor jugadora del mundo antes del partido más importante del club en lo que va de temporada.

    Igual de apropiado que Harry Kane recibiera el lunes su primer Balón de Oro en su ciudad, en una ceremonia que salió de París por primera vez desde 2015, fue que Putellas recibiera el tercero en la ciudad que ahora considera su hogar. El galardón reconocía sus actuaciones en su última temporada en el Barcelona, club que dejó en verano para trasladarse a Inglaterra, pero ha sido la plantilla del London City la que ha celebrado por todo lo alto el gran logro de su nueva capitana en los días posteriores.

    Ya fuera admirando el trofeo en persona en las instalaciones del equipo, donde Putellas tuvo el gesto de dejar que futbolistas de las categorías inferiores se fotografiaran con él, o aplaudiendo cuando su compañera Danielle van de Donk le entregó las botas doradas que Nike le envió después de la ceremonia, es este grupo el que ahora disfruta de compartir vestuario con Putellas.

    El domingo, sus compañeras esperarán que firme una actuación que deje claro por qué fue la elegida para recibir el octavo Balón de Oro femenino. No podría haber un partido de la Women's Super League mejor para Putellas después de este logro, ya que las vigentes campeonas visitan la ciudad.

    En los siete primeros partidos de la temporada, el London City ha demostrado que podría tener potencial para hacer algo especial. La gran pregunta en verano era si todos sus fichajes estrella, Putellas entre ellos, conseguirían encajar para impulsar este proyecto incipiente hacia lo más alto de la clasificación de la WSL. Situado en tercera posición a estas alturas de la temporada, el London City tiene el domingo la oportunidad de demostrar que puede acabar entre los tres primeros y, quizá, solo quizá, que puede aspirar al título.

  • Encontrar la cohesión

    London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    Pese a los numerosos cambios del verano, el London City se ha adaptado bien y ha comenzado con fuerza la nueva temporada.

    Cuando un club completa un buen mercado de fichajes, pero con muchos movimientos, siempre surge la misma pregunta: si todas las piezas encajarán para formar un equipo cohesionado. Basta con fijarse en el inicio de la presente temporada y en el Arsenal, también de Londres, para comprobar que las cosas pueden tomar otro rumbo.

    Las situaciones del Arsenal y el London City presentan muchas diferencias. En particular, hay que tener en cuenta que el primero ha afrontado un calendario más complicado en este inicio de temporada. El London City, por su parte, se ha medido a cinco de los ocho últimos clasificados en sus siete partidos. Aun así, merece reconocimiento por cómo ha gestionado tantos cambios, algo que no es fácil.

    Ahora mismo, el London City ocupa el tercer puesto de la WSL. Está empatado en la tercera posición entre los equipos más goleadores de la competición y solo ha encajado más goles que el líder, el Chelsea. Sus estadísticas avanzadas también son buenas: únicamente el Chelsea registra un total de goles esperados (xG) superior, mientras que ningún equipo de la liga tiene un xG por disparo más alto ni convierte sus remates en gol con mayor eficacia.

    Un vistazo rápido a los números podría sugerir que su rendimiento defensivo no ha sido tan convincente, ya que su cifra de xG en contra es solo la séptima mejor de la WSL. De hecho, los goles encajados en su única derrota liguera hasta la fecha dejaron una mala imagen: el West Ham aprovechó en dos ocasiones su fortaleza en las transiciones para superar la adelantada línea defensiva del London City.

    Sin embargo, la plantilla ha tenido que hacer frente a numerosas bajas por lesión en defensa. Por eso, que haya encajado la segunda menor cifra de goles de la competición, empatado con otros equipos, es digno de elogio y una buena señal de cara al regreso de quienes están ausentes.

    Elene Lete, en particular, merece muchos elogios. La portera tuvo una primera temporada difícil en el club y, cuando llegó en verano Mary Earps, una figura emblemática de Inglaterra, parecía que perdería la titularidad. Sin embargo, se ha impuesto a la competencia de su nueva compañera y sigue siendo la primera opción, con un rendimiento hasta ahora muy superior.

  • Mejores circunstancias

    Eder Maestre 2026
    Getty Images

    El entrenador Maestre logró transmitir bien sus ideas durante el verano, favorecido por la llegada temprana de fichajes.

    Entonces, ¿cómo ha conseguido el London City que todo encaje tan bien y tan rápido?

    En realidad, este verano ha sido mucho menos convulso para la plantilla, pese a las ocho incorporaciones y las 12 salidas. Esto se debe a que todas las nuevas jugadoras llegaron antes de finales de julio, mientras que el año pasado siete llegaron a partir de agosto.

    «Creo que todas hemos aprendido de la experiencia del año pasado y que ahora podemos ayudar mejor a las nuevas jugadoras a adaptarse», explicó Alanna Kennedy, una de las que llegó justo antes de la temporada 2025-26, cuando GOAL le preguntó por los cambios en la plantilla durante el verano. «Esperemos que así todo resulte un poco más fluido».

    Hasta ahora, así parece. También ha ayudado la continuidad del entrenador Eder Maestre, que ya estaba al frente del equipo la temporada pasada tras ser nombrado durante el parón invernal de la campaña anterior. Después de intentar implantar sus ideas en poco tiempo y con la temporada ya en marcha, el español ha tenido todo un verano para transmitirlas.

    «Todas conocemos lo que espera de nosotras, su filosofía y nuestro estilo de juego», añadió Kennedy. «Así, nos ha resultado más fácil ayudar a las nuevas jugadoras a entender lo que quiere».

  • Oportunidad para enviar un mensaje

    Alexia Putellas London City Lionesses 2026-27
    Getty Images

    Putellas ha tenido un buen comienzo en Inglaterra, pero al London City aún le vendría bien que recuperase el nivel con el que ganó el Balón de Oro.

    No todo ha sido perfecto. La derrota ante el West Ham fue frustrante, al igual que la forma en que empató con el Liverpool el pasado fin de semana. Tampoco todas sus victorias han ido acompañadas de actuaciones convincentes, aunque sí ha firmado algunas sobresalientes, sobre todo en la goleada por 6-1 al Tottenham. «Creo que hay muchas cosas positivas que destacar», dijo Maestre esta semana. «Por eso estoy muy contento con cómo va todo».

    Lo más alentador es que todavía da la impresión de que este equipo puede dar más de sí. Por ejemplo, Putellas aún no parece haber tenido en la WSL ese gran partido con el que darse a conocer de verdad en la competición, aunque ha empezado con buen pie: tres goles y una asistencia en sus primeros siete encuentros. Algo parecido podría decirse de otras grandes figuras.

    ¿Llegarán esas actuaciones de autoridad en las próximas semanas? Tras sentar unas bases excelentes que lo sitúan tercero en la clasificación, con 16 puntos en sus primeros siete partidos, el London City se enfrentará al Manchester City, al Chelsea y al Arsenal en sus próximos cinco encuentros. Ahí se pondrán realmente a prueba sus credenciales para acabar entre los tres primeros. Es en ese momento cuando quieres que tu ganadora del Balón de Oro dé un paso al frente y guíe al equipo hacia resultados que no solo refrenden su potencial para lograr una plaza europea, sino que le permitan aspirar de verdad a algo más.

    «Este es un partido que realmente puede [medir] cuál puede ser tu potencial en la competición», dijo Maestre antes de la visita del Manchester City. ¿Cómo saldrá su equipo de ese encuentro? Pronto lo veremos.