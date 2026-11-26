Hay pocas estrellas más grandes que Trinity Rodman en el fútbol femenino. Buena prueba de ello fue lo ocurrido a principios de año, cuando varios clubes europeos se interesaron por ella al expirar su contrato con el Washington Spirit.

Desesperada por no perder a una de las jugadoras más talentosas y reconocibles de la liga, la NWSL introdujo su norma de Jugadora de Alto Impacto, pronto apodada «la norma Rodman», para que el Spirit pudiera ofrecerle un contrato capaz de retenerla, lo que la convirtió en la futbolista mejor pagada del mundo .

Su rendimiento en la temporada siguiente no hizo más que justificar el acuerdo. Sus 14 goles y 10 asistencias ayudaron al Spirit a alcanzar la final de la NWSL de 2026, en la que también marcó pese a la derrota final de su equipo .

Aunque todavía tiene solo 25 años, no era la primera vez que Rodman rendía a un nivel extraordinario con todas las miradas puestas en ella. Ya destacó por méritos propios en su primera temporada, cuando llevó al Spirit a su primer título de la NWSL tras llegar a la liga entre una gran expectación por la condición de icono del baloncesto de su padre, Dennis. También brilló en el triunfo olímpico de Estados Unidos en 2024 , cuando la selección respondió de forma extraordinaria a las decepciones del Mundial del año anterior. Rodman sabe muy bien lo que es destacar bajo presión.

Todo ello la convierte en una de las figuras más interesantes de cara al Mundial femenino de 2027. Rodman aún no ha dejado realmente su huella en ese escenario, sin duda el más importante de este deporte. Pero, a juzgar por su trayectoria, hay pocos motivos para pensar que no lo conseguirá en Brasil.