Las claves de la búsqueda del Manchester City para construir una «máquina ganadora» mientras las campeonas de la WSL preparan la defensa de su primer título en una década
Cuando el Manchester City abrió las puertas a los medios de comunicación de la nueva instalación para el equipo femenino el pasado mes de mayo, apenas unos días después de ganar su primer título de la Women’s Super League en 10 años, el mensaje estaba claro. Preguntada por si el club estaba construyendo algo que pudiera convertirse en una dinastía, Charlotte O’Neill, directora general del City, respondió con seguridad: «Absolutamente. Ese es el plan. Estamos intentando construir una máquina de ganar».
Sus comentarios llegaron después de una visita a el nuevo y vanguardista edificio de 10 millones de libras, equipado con todo tipo de detalles, desde cintas de correr subacuáticas y máquinas de gimnasio elegidas para abordar problemas de lesiones específicos del fútbol femenino, hasta palillos personalizados para el cuarteto de jugadoras japonesas de la plantilla y una cafetera estilo barista que todas las integrantes del equipo han sido entrenadas para usar.
Menos de una semana después de que se confirmara el triunfo liguero del City, gracias al empate del Brighton con el Arsenal, su rival más cercano, el ambiente en el edificio, aquel desde el que las jugadoras vieron cómo se confirmaba su condición de campeonas de Inglaterra, era bueno, pero había un elefante en la habitación. Y solo fue haciéndose más grande mientras Emma Deakin, responsable de servicios de rendimiento del City, señalaba durante la visita lugares relacionados con la estrella atacante Khadija Shaw, que terminaba contrato en pocas semanas y estaba fuertemente vinculada con un traspaso al Chelsea.
Pero los batidos de recuperación personalizados de Shaw, de piña y mango, y su lugar al margen de las normas junto a la capitana del City, Alex Greenwood, en el vestuario, a pesar de que son la número 9 y la número 5, respectivamente, mientras que el resto de jugadoras se sientan por orden numérico, siguen siendo parte del edificio a medida que se acerca la nueva temporada, después de que Shaw anunciara que había firmado un nuevo contrato de cuatro años durante las celebraciones posteriores al triunfo en la WSL.
Si la internacional jamaicana hubiera llegado a la temporada 2026-27 vistiendo un tono de azul más oscuro, las expectativas sobre la capacidad del City para dar realmente continuidad al doblete de liga y copa de la pasada campaña serían muy distintas. Pero que Shaw siga en Mánchester es enorme para el equipo de Andree Jeglertz, que intenta asegurarse de que ni el primer título de la WSL en 10 años ni la primera FA Cup en seis fueran flor de un día.
Cambio cultural
Lo que hizo Jeglertz en su primera temporada al frente del City no debe infravalorarse. Durante varios años, este equipo tuvo el talento para ganar la WSL, lo que le convirtió en una apuesta habitual cada temporada entre los expertos para romper la hegemonía del Chelsea. Sin embargo, el City siempre se quedó corto, ya fuera de forma dramática en las últimas semanas o en circunstancias más calamitosas.
En palabras de Greenwood, Jeglertz dirigió un «cambio de cultura» y ayudó a las jugadoras a cambiar «el lenguaje utilizado» mientras aspiraban a títulos y al éxito. «A veces resulta un poco incómodo, pero superar esa barrera y ser capaces de hacerlo ha cambiado muchísimas mentalidades en este club», explicó.
Y ahora que el grupo ha conquistado ese título de la WSL, así como los primeros trofeos del City en cuatro años, parece algo más repetible.
«Creo que en temporadas anteriores quizá nos quedamos cortas porque faltaba un poco esa mentalidad de sentir que realmente éramos capaces de ganar», dijo Mary Fowler a GOAL. «Pero creo que ahora que lo hemos hecho, la sensación es: “Sois muy capaces y podéis volver a hacerlo”».
Ganar genera más victorias
Lo que Jeglertz se ha encontrado al regresar a este entorno tras un breve parón estival ha sido extremadamente alentador. La sensación no es solo que se pueda lograr más éxito; va más allá de eso, es algo más intencionado y decidido. No hay ninguna señal de que los triunfos de la pasada temporada hayan aliviado la presión y hecho pensar a las jugadoras que pueden levantar el pie del acelerador. De hecho, solo las ha hecho tener más hambre.
«Ya lo he visto en las jugadoras», contó Jeglertz a GOAL. «Ya tienen una confianza que es fantástica, que es serena, pero con curiosidad por saber cómo damos el siguiente paso. ¿Qué hacemos para mejorar un poco? Ya lo veo y eso es algo que tenemos que mantener durante todo el año».
A ayudar a cultivar ese ambiente ganador está la incorporación de dos campeonas más en el mercado de fichajes de verano. Niamh Charles llega procedente de lo que fue una auténtica máquina de ganar en el Chelsea, tras conquistar cinco títulos consecutivos de la WSL y otras siete copas nacionales en solo seis años en Londres.
«Eso significa que lleva dentro un poco de liderazgo», cree Jeglertz. «Eso es algo que también vamos a poder aprovechar en los entrenamientos y en cómo se gana de un año para otro».
Beth Mead, por su parte, ayudó a Inglaterra a ganar dos Eurocopas consecutivas y formó parte del equipo del Arsenal que venció al Barcelona en la final de la Champions League de 2025. «Se le ve en los ojos, sigue teniendo muchísimas ganas de formar parte de esto y de aprender más», apuntó Jeglertz.
Mayor demanda
En términos de cultura, mentalidad, entorno y todos esos intangibles, el City parece bien situado para defender su título de la WSL. Pero, ¿qué pasa con la plantilla? Una cosa que no se pudo ignorar durante su conquista del título fue el hecho de que el club no tuvo fútbol de la Champions League con el que lidiar, a diferencia de Chelsea, Arsenal y Manchester United. Esta vez sí figura en el calendario y, por tanto, aumenta la exigencia sobre el grupo.
Eso es significativo porque las únicas incorporaciones del City en el mercado de fichajes, además de Mead y Charles, han sido Carlotta Wamser, que aportará una profundidad valiosa en cualquiera de los dos laterales, y Anna Moorhouse, la portera inglesa que sustituye a la salida de Khiara Keating. Si a eso se le suman nueve salidas del primer equipo, esta plantilla no se ha reforzado como algunos podrían haber esperado, aunque nunca hubo un plan para reformarla por completo.
«La profundidad está ahí», dijo O’Neill al final de la pasada temporada. «No se trata de una transformación de la plantilla. Se trata de añadir en las posiciones clave que necesitamos». Sin embargo, las lesiones a principio de temporada, especialmente la de Vivianne Miedema, que, según the Guardian, podría no volver hasta 2027, van a poner a prueba esa profundidad de forma muy seria. El hecho de que el City intentara incorporar a alguien el último día de mercado, pero no lograra cerrar ninguna operación, sugiere que esa preocupación existe.
Confianza en quienes están en el club
El City se ha reforzado en posiciones clave, la de lateral izquierdo con Charles y Wamser tras la salida de Leila Ouahabi, y en zonas ofensivas con Mead, después de la marcha de Kerolin al Barcelona. Por lo demás, Jeglertz confía en ver temporadas de mayor nivel de jugadoras que ya estaban en el club.
A Risa Shimizu, que el año pasado estuvo cedida en el Liverpool, se le pedirá que aporte profundidad en los laterales, mientras que también se esperarán temporadas de mayor impacto tanto de Sydney Lohmann como de Grace Clinton. Ninguna alcanzó el nivel esperado tras llegar al City el verano pasado, debido a lesiones persistentes, pero también a una incapacidad para aprovechar del todo las oportunidades. Fowler, por su parte, es una jugadora a seguir en su primera temporada completa de vuelta tras una lesión de ligamento cruzado anterior, después de haber mostrado destellos de su brillantez al regresar en febrero.
Hay versatilidad en la delantera, con Mead, Fowler, Lauren Hemp, Aoba Fujino e Iman Beney, todas capaces de desempeñar varios roles, entre ellos el de delantera centro en el caso de varios de esos nombres, lo que significa que fichar a alguien solo para estar por detrás de Shaw en el orden de preferencias durante toda la temporada no es exactamente necesario.
Este verano también han firmado sus primeros contratos profesionales talentosas jugadoras de la academia, como Sacha Lewis, Amelia Oldroyd y Aoibhe Brennan, mientras que Mayzee Davies, internacional absoluta con Gales que firmó el suyo el año pasado, es alguien que potencialmente podría convertirse en una pieza de profundidad esta temporada.
Luego, en lo más alto del orden de preferencias, siguen estando los nombres clave, con jugadoras como Shaw, Greenwood, Hemp, Kerstin Casparij, Jade Rose y Yui Hasegawa conformando uno de los mejores onces iniciales de la WSL, uno en el que también estará Miedema cuando regrese.
Dar el siguiente paso
¿Será suficiente con todo eso? El City tuvo un historial de lesiones impecable la última vez, por primera vez en bastante tiempo. ¿Se puede mantener eso pese al regreso de la Champions League?
«Hemos aprendido y estaremos absolutamente preparadas la próxima temporada», insistió O’Neill. Jeglertz, por su parte, creía que la plantilla era demasiado amplia el año pasado, así que la ampliación del calendario es bienvenida para dar a las jugadoras las oportunidades que merecen. «Tenemos demasiadas buenas jugadoras para los pocos partidos que estamos jugando», dijo allá por mayo. «El año que viene será diferente porque hay más partidos. La plantilla está construida para eso».
Aun así, hay algunas posiciones en las que, si llegaran las lesiones, podría ser especialmente perjudicial, y todavía más zonas en las que esa preocupación existirá si algunas de esas jugadoras de las que se espera una temporada más importante, como Lohmann, que también ha pasado por una operación de cadera, o Clinton, no están a la altura de las expectativas. También preocupa que el City llegue a la nueva campaña con algunas jugadoras que ya son duda por lesión, sabiendo además que Miedema la empezará desde la banda.
Dicho esto, aunque puede haber equipos en la WSL con más profundidad de plantilla, tienen dudas sobre su cultura o su cohesión sobre el césped que el City no tiene. Crear una dinastía al estilo del Chelsea, en esta nueva era de la WSL, cuando la competencia es mayor que nunca, parece poco probable. Pero la capacidad del City para pelear por los grandes títulos y levantarlos debería mantenerse esta próxima temporada.
Este fue el mejor equipo de Inglaterra con muchísima diferencia el año pasado, y la confianza y la convicción que el éxito en forma de títulos ha aportado a este grupo, combinadas con algunas caras nuevas bienvenidas, deberían significar que los días en los que el City esperaba 10 años para otro título de la WSL han quedado muy atrás.