Cuando el Manchester City abrió las puertas a los medios de comunicación de la nueva instalación para el equipo femenino el pasado mes de mayo, apenas unos días después de ganar su primer título de la Women’s Super League en 10 años, el mensaje estaba claro. Preguntada por si el club estaba construyendo algo que pudiera convertirse en una dinastía, Charlotte O’Neill, directora general del City, respondió con seguridad: «Absolutamente. Ese es el plan. Estamos intentando construir una máquina de ganar».

Sus comentarios llegaron después de una visita a el nuevo y vanguardista edificio de 10 millones de libras, equipado con todo tipo de detalles, desde cintas de correr subacuáticas y máquinas de gimnasio elegidas para abordar problemas de lesiones específicos del fútbol femenino, hasta palillos personalizados para el cuarteto de jugadoras japonesas de la plantilla y una cafetera estilo barista que todas las integrantes del equipo han sido entrenadas para usar.

Menos de una semana después de que se confirmara el triunfo liguero del City, gracias al empate del Brighton con el Arsenal, su rival más cercano, el ambiente en el edificio, aquel desde el que las jugadoras vieron cómo se confirmaba su condición de campeonas de Inglaterra, era bueno, pero había un elefante en la habitación. Y solo fue haciéndose más grande mientras Emma Deakin, responsable de servicios de rendimiento del City, señalaba durante la visita lugares relacionados con la estrella atacante Khadija Shaw, que terminaba contrato en pocas semanas y estaba fuertemente vinculada con un traspaso al Chelsea.

Pero los batidos de recuperación personalizados de Shaw, de piña y mango, y su lugar al margen de las normas junto a la capitana del City, Alex Greenwood, en el vestuario, a pesar de que son la número 9 y la número 5, respectivamente, mientras que el resto de jugadoras se sientan por orden numérico, siguen siendo parte del edificio a medida que se acerca la nueva temporada, después de que Shaw anunciara que había firmado un nuevo contrato de cuatro años durante las celebraciones posteriores al triunfo en la WSL.

Si la internacional jamaicana hubiera llegado a la temporada 2026-27 vistiendo un tono de azul más oscuro, las expectativas sobre la capacidad del City para dar realmente continuidad al doblete de liga y copa de la pasada campaña serían muy distintas. Pero que Shaw siga en Mánchester es enorme para el equipo de Andree Jeglertz, que intenta asegurarse de que ni el primer título de la WSL en 10 años ni la primera FA Cup en seis fueran flor de un día.