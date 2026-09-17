¿La temporada más competida hasta ahora? Por qué la WSL tendrá más resultados sorpresa que nunca en 2026-27

¿Va a ser la temporada 2026-27 de la Women's Super League la más competitiva e igualada hasta la fecha? Las primeras señales apuntan claramente a que podría ser así. En años anteriores, un equipo podía quedarse sin el título o sin una plaza en la Champions League por un mal resultado ante rivales que no peleaban por esos objetivos. Esta vez, sin embargo, la división podría estar abocada a más resultados sorpresa que nunca.

Ese es, al menos, el ritmo que se ha marcado en las dos primeras semanas de competición. Tras dos jornadas, el 'Big Four' de la división, Arsenal, Chelsea, Manchester City y Manchester United, ya ha dejado escapar nueve puntos ante el resto de la liga. Es más de la mitad del total final de la temporada 2025-26 y una cifra a la que el cuarteto no llegó hasta mediados de noviembre, en la novena jornada, la última vez.

Aunque la WSL lleva tiempo siendo reconocida como una de las mejores ligas del fútbol femenino, uno de los argumentos que se han utilizado en su contra es que el viejo cliché de que «cualquiera puede ganar a cualquiera» no ha sido exactamente cierto, no como sí lo es, por ejemplo, en la NWSL, la máxima categoría de Estados Unidos.

Sin embargo, este año, por varias razones, puede que sea cierto en mayor medida que nunca, lo que deja a la WSL ante la que quizá sea su campaña más apasionante de la era profesional.