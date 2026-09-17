¿La temporada más competida hasta ahora? Por qué la WSL tendrá más resultados sorpresa que nunca en 2026-27
¿Va a ser la temporada 2026-27 de la Women's Super League la más competitiva e igualada hasta la fecha? Las primeras señales apuntan claramente a que podría ser así. En años anteriores, un equipo podía quedarse sin el título o sin una plaza en la Champions League por un mal resultado ante rivales que no peleaban por esos objetivos. Esta vez, sin embargo, la división podría estar abocada a más resultados sorpresa que nunca.
Ese es, al menos, el ritmo que se ha marcado en las dos primeras semanas de competición. Tras dos jornadas, el 'Big Four' de la división, Arsenal, Chelsea, Manchester City y Manchester United, ya ha dejado escapar nueve puntos ante el resto de la liga. Es más de la mitad del total final de la temporada 2025-26 y una cifra a la que el cuarteto no llegó hasta mediados de noviembre, en la novena jornada, la última vez.
Aunque la WSL lleva tiempo siendo reconocida como una de las mejores ligas del fútbol femenino, uno de los argumentos que se han utilizado en su contra es que el viejo cliché de que «cualquiera puede ganar a cualquiera» no ha sido exactamente cierto, no como sí lo es, por ejemplo, en la NWSL, la máxima categoría de Estados Unidos.
Sin embargo, este año, por varias razones, puede que sea cierto en mayor medida que nunca, lo que deja a la WSL ante la que quizá sea su campaña más apasionante de la era profesional.
Resultados imprevisibles
Cuando Alexia Putellas, la dos veces ganadora del Balón de Oro, se sentó por primera vez este verano con los medios ingleses tras su llegada del Barcelona al London City Lionesses, la competitividad fue una de las primeras cosas que señaló al hablar del atractivo de la WSL
«En mi opinión, nunca sabes cuál va a ser el resultado del partido», dijo. «Es una liga muy competitiva, semana tras semana».
Putellas lo comprobó de primera mano este fin de semana. Muchos ven al London City como un equipo capaz de romper esta temporada el dominio del 'Big Four' en las plazas de la Champions League, pero, después de vencer al Manchester United con una gran actuación en la jornada inaugural, cayó sorprendentemente este sábado ante el West Ham por 2-1.
El West Ham ha sido un habitual candidato al descenso en los últimos años, terminando tercero por la cola la temporada pasada. Pero la calidad que tiene en ataque, pese a no ser uno de los grandes de esta liga, quedó patente en la victoria, ya que Viviane Asseyi, ex del Bayern de Múnich, sentenció el triunfo tras el gol inicial de Kelly Gago, su compañera en la delantera internacional con Francia.
«Esto no ha hecho más que empezar», dijo Asseyi sobre Gago tras el partido. «Estoy segura de que veréis aún más».
Talento en todas las líneas
Ese reparto del talento de primer nivel por toda la WSL es una de las grandes razones por las que esta temporada da la sensación de estar preparada para ser más imprevisible que nunca. Hace unos años, las jugadoras llegaban a Inglaterra para fichar por uno de los grandes clubes consolidados. Ahora, la mejora de la inversión en todos los niveles ha hecho que el atractivo sea la WSL en su conjunto, y no solo unos pocos clubes.
Eva Nystrom, capitana de Finlandia, expresó su deseo de jugar en Inglaterra unos años antes de su fichaje por el West Ham. Preguntada por qué la liga siempre había ejercido una atracción general sobre ella, dijo a GOAL: "Es una de las mejores ligas del mundo. El nivel en Inglaterra ha aumentado mucho en los últimos años, los clubes aquí son muy grandes y siento que es una liga realmente competitiva y que aquí hay jugadoras muy buenas. Siempre quiero jugar contra las mejores jugadoras y los mejores equipos".
Es una sensación compartida por muchas, lo que significa que todos los clubes de esta liga cuentan ahora con calidad capaz de cambiar partidos y talento de primer nivel, independientemente de sus éxitos pasados. Las jugadoras consolidadas del país también se sienten atraídas por proyectos fuera del 'Big Four', ya que la inversión destacada se está convirtiendo en la norma. Ya sea Fran Kirby en el Brighton, Beth England en el Crystal Palace o Millie Turner en el Birmingham City, el talento de la liga está más repartido que nunca.
Efecto dominó
La victoria del West Ham sobre el London City tampoco fue la sorpresa del fin de semana. Esa llegó el domingo, cuando el recién ascendido Crystal Palace frenó al Arsenal, una opción muy popular para el título tras un mercado de fichajes sobresaliente, con un empate sin goles en el Emirates Stadium.
«Sabemos que somos capaces de seguir en esta liga», declaró después la capitana del Palace, Aimee Everett, a BBC Sport. «Sabemos que somos capaces de demostrarlo».
Ese resultado del Palace, que llegó después de un triunfo por 1-0 sobre el Everton en la jornada inaugural (aunque ese resultado aún podría cambiar), también refleja el crecimiento de la WSL 2. La segunda división inglesa también ha experimentado en los últimos tiempos un importante aumento de la inversión y del atractivo, hasta convertirse ahora en una liga totalmente profesional.
Ya quedaron atrás los días en los que el Manchester United, el Aston Villa, el Tottenham y el Leicester City podían ascender desde la categoría como uno de los pocos equipos a tiempo completo. Ahora se está invirtiendo mucho dinero en grandes clubes como el Newcastle y el Sunderland, lo que da lugar a una liga enormemente competitiva y de auténtica calidad, que está atrayendo a mucho talento internacional y a grandes figuras locales como Jordan Nobbs y Demi Stokes.
Al mismo tiempo, las oportunidades de ascender han aumentado, con tres equipos subiendo esta vez a la WSL después de que en los años anteriores solo hubiera una plaza disponible. Eso no significa que esos equipos recién ascendidos no vayan a sufrir, pero la posibilidad de que sean competitivos parece mucho mayor, una idea que el Palace sin duda ha reforzado en este arranque.
No todo es positivo
Todo ello significa que la WSL, en general, tiene un nivel de competitividad que, sin duda, no tiene rival entre las mejores ligas de Europa. Aunque eso no llega sin aspectos negativos.
La falta de oportunidades para el talento joven de casa es motivo de preocupación y tener menos ocasiones para dar descanso a las jugadoras clave puede ser una frustración para los equipos ingleses que compiten en la Champions League, dos cuestiones que también se han planteado en la Premier League, la mejor liga del fútbol masculino.
Sonia Bompastor, la entrenadora del Chelsea, que anteriormente estuvo al frente del Lyon, ocho veces campeón de Europa, y que ha dominado la liga francesa al ganar 19 de los últimos 20 títulos, habló en verano sobre algunas de estas diferencias.
«En Lyon, en la mayoría de los partidos de liga, podía rotar al equipo y dar oportunidades a las jugadoras jóvenes. Mientras que aquí, creo que cuando tienes la Champions League y la liga, para mí, el nivel es casi el mismo, así que no siempre puedes rotar al equipo como te gustaría», declaró a GOAL. «Pero esa es la realidad. La competencia es cada vez mayor y cada vez es más difícil».
¿Temporada de sorpresas?
Para los aficionados de la liga, sin embargo, eso la convierte en una competición siempre apasionante de ver. Ya no hay muchos resultados, si es que queda alguno, que parezcan un desenlace cantado. Los puntos dejados por el camino por el London City Lionesses, que ha invertido fuerte, el Arsenal, uno de los favoritos en las predicciones de pretemporada, y el Chelsea, campeón en ocho ocasiones, en estas dos primeras semanas así lo han demostrado.
Anteriormente, los enfrentamientos entre los pesos pesados eran los partidos decisivos. Era ahí donde se decidían los títulos y las plazas europeas. A menudo, esos cara a cara también constituían la mayoría de las finales de copa nacionales.
Ahora, aunque esos encuentros siguen siendo enormes y muy atractivos, el resto del calendario también entraña mucho más riesgo, al mismo tiempo que equipos como el Tottenham y el Brighton han vivido sus primeras visitas a Wembley en el fútbol femenino en los últimos años.
«Vemos a los equipos, vemos cómo se están reforzando y cómo se están construyendo», dijo Andree Jeglertz, entrenador del Man City, campeón de la WSL, a GOAL antes del inicio de la nueva temporada, al hablar de la defensa del título de su equipo. «Será aún más difícil este año».
Puede que solo llevemos dos semanas, pero desde luego lo parece.