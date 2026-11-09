La selección femenina de Estados Unidos en el extranjero: Lily Yohannes marca su primer gol en liga, Phallon Tullis-Joyce brilla con el Manchester United y Alyssa Thompson no logra dar impulso al Chelsea

El tiempo apremia para la selección femenina de Estados Unidos. Dentro de dos semanas se enfrentará a El Salvador en los cuartos de final del Campeonato W de la Concacaf, con el objetivo de clasificarse para el Mundial femenino de la FIFA 2027.

Pero, con la National Women’s Soccer League (NWSL), la Women’s Super League (WSL) y la primera división francesa en plena competición, apenas habrá descanso antes de que la selección estadounidense se concentre. Aún quedan compromisos con sus clubes, y varias futbolistas estadounidenses están dejando huella en Europa.

Sam Coffey empieza a mostrar en el Manchester City su habitual dominio y capacidad para recuperar balones tras perderse el comienzo de la temporada por lesión. Aunque la centrocampista, habitual en la selección estadounidense, está saliendo desde el banquillo, marca el ritmo y gana entradas mientras el City conserva el liderato de la WSL.

Justo por detrás está el Chelsea, donde Alyssa Thompson está cerca de marcar. Esta temporada, Thompson ha tenido más protagonismo en las segundas partes, pero, incluso cuando no ve puerta, crea ocasiones para un ataque del Chelsea repleto de talento.

Por su parte, Phallon Tullis-Joyce dejó su portería a cero con el Manchester United, Emily Fox mostró su habitual solidez y disciplina en la victoria del Arsenal por 2-1 ante el Liverpool, y Lily Yohannes marcó otro golazo con el Lyon.

GOAL repasa cómo rindieron en el extranjero las estrellas de la selección femenina de Estados Unidos.