La vocación de Van Gaal por los banquillos nació cuando aún iba al colegio. Después de clase, acudía al antiguo estadio De Meer del Ajax para ver entrenar al equipo. Allí, el joven Van Gaal presenció la revolución que Rinus Michels estaba llevando a cabo con su filosofía del fútbol total.

«Algún día quiero ser como Michels», pensó. Cuando llegó al club como centrocampista de 20 años, ya daba clases en colegios de Ámsterdam mientras terminaba sus estudios en la Academia de Educación Física.

En 1971, el Ajax acababa de ganar la Copa de Europa y no había sitio para Van Gaal en una plantilla con jugadores de la talla de Johan Cruyff, Johnny Rep, Sjaak Swart, Johan Neeskens y Piet Keizer. Fue traspasado al Amberes, mientras el conjunto de Ámsterdam conquistaba otros dos títulos continentales. Tras cuatro años en Bélgica, regresó a su país y volvió a dar clases, al tiempo que jugaba en el Telstar, el Sparta y el AZ.

Incluso como jugador, Van Gaal tenía una enorme confianza en sí mismo y le asombraba no haber sido convocado por la selección. «Ese chico no tiene ninguna capacidad de autocrítica», dijo sobre él, según se publicó, su compañero en el Sparta Leen de Goeij.

La convocatoria nunca llegó y Van Gaal colgó las botas para empezar a entrenar en el AZ antes de regresar al Ajax como técnico de las categorías inferiores.

La época gloriosa del Ajax había terminado. Desde sus tres Copas de Europa consecutivas, su único éxito había sido la Recopa de Europa de 1987, mientras los grandes del fútbol neerlandés, ya en declive, veían cómo el Bayern de Múnich, el Liverpool, el Nottingham Forest y el AC Milan atravesaban periodos de dominio. También habían perdido su hegemonía nacional: llevaban cuatro temporadas sin ganar la liga antes de que Beenhakker, con Van Gaal como ayudante, los condujera al título de 1990.

Cuando Beenhakker se marchó al Real Madrid en septiembre de 1991, el ascenso de Van Gaal le pareció a muchos una elección poco inspirada.

«La temporada acababa de empezar cuando Leo Beenhakker se fue al Real Madrid», explicó Van Os a Parool. «Louis era su ayudante. Tenía buena reputación como entrenador de las categorías inferiores, pero ninguna experiencia como primer entrenador. En ese sentido, era una apuesta arriesgada, pero pensamos: ¿por qué no?».

El nuevo entrenador, seguro de sí mismo, sabía que su visión radical devolvería el orgullo al club. Aprovechando sus 11 años de experiencia como profesor, Van Gaal convirtió la prestigiosa cantera en el eje de su revolución.

«Aprendí que cada persona tiene su propia forma de actuar y que cada grupo requiere un método distinto», contó a De Psycholoog. «En la enseñanza aprendí a llegar a la gente, a conmoverla y a ponerla en movimiento. Especialmente cuando estaba en grupo».

Los jóvenes talentos Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar y Frank de Boer ya estaban asentados en el equipo, pero Van Gaal abrió las puertas a otras promesas de la cantera y pronto hizo debutar al joven centrocampista Edgar Davids. Quizá también fuera su forma de ganarse el respeto: algunos de los jugadores veteranos y consolidados parecieron desconectar al comienzo de su etapa, hasta el punto de que, después de solo dos meses, temió ser despedido.

«Tuve un primer año muy difícil», dijo Van Gaal en un documental de Andere Tijden Sport. «Sustituí a Beenhakker y, por supuesto, tenía una visión diferente a la de Leo. También entrenaba de otra manera. Está claro que las cosas no iban bien».

Fue necesaria una intervención de la directiva para poner a los jugadores de su lado.

«Tenía la sensación de que algunos jugadores se estaban relajando y poniendo a prueba a Louis», dijo Van Os. «No hay que olvidar que aún no era el gran entrenador en el que se convertiría después. Ese comportamiento me parecía inaceptable; pensé que no iba a dejar que me tomaran el pelo. Así que pedí permiso a [el presidente Michael] Van Praag y, posteriormente, a Van Gaal para hablar con los jugadores.

»Después de comer siempre se iban rápidamente a casa, pero aquella vez tuvieron que quedarse. Se reunieron en la sala de prensa de De Meer, donde tuvieron que sentarse. Yo me senté detrás de un atril, con Louis a mi lado. Era un poco como si estuvieran sentados en los pupitres del colegio.

»Les dije que tenía la impresión de que no apoyaban al entrenador, que la directiva no lo toleraría y que respaldaba a Van Gaal al cien por cien. Si había jugadores a los que eso no les gustaba, debían levantar la mano y yo me encargaría de que fueran traspasados muy pronto. Nadie levantó la mano».

Y añadió: «Después, Louis me dijo: “Tienes agallas, Arie”. Era necesario mostrar los dientes. Es la única vez que he intervenido de esa manera».

Van Gaal recuperó el ánimo y, aunque el PSV le arrebató la liga al Ajax por tres puntos y el Feyenoord lo eliminó de la Copa de los Países Bajos, sus hombres ganaron la Copa de la UEFA al imponerse al Torino en la final a doble partido.

El verano de 1992 trajo cambios decisivos. Ronald de Boer, de 22 años, regresó al club en el que se había formado tras dos años en el Twente; Marc Overmars, de 19, llegó procedente del Willem II; y Jari Litmanen, un mediapunta de 21 años, se incorporó desde el MyPa finlandés. Mientras tanto, Clarence Seedorf, de 16 años, subió desde la cantera y se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido con el primer equipo del Ajax.

Sin embargo, la segunda temporada de Van Gaal fue aún peor. El Ajax acabó tercero en la liga, por detrás del campeón Feyenoord y del PSV, pese a que Bergkamp encabezó la tabla de goleadores. Y, aunque ganó la Copa de los Países Bajos, su defensa del título de la Copa de la UEFA terminó en cuartos de final.

Aquel verano, Van Gaal cambió el rumbo con un atrevido relevo generacional. Bergkamp y Wim Jonk se marcharon al Inter, unas bajas que muchos creían que debilitarían aún más al equipo, pero que Van Gaal reconoció más tarde como fundamentales. «Con esos dos, el equilibrio no era el ideal», dijo. «Solo más adelante logramos un equilibrio tal que incluso pudimos ganar la Champions League».

Otra pieza clave fue convencer a Frank Rijkaard, campeón de Europa de 30 años, para que regresara tras cinco años gloriosos en el Milan. Su vuelta ayudaría a cubrir el vacío de liderazgo y aportaría solidez defensiva junto al capitán Danny Blind.

«Con la llegada de Rijkaard y de un finlandés, Litmanen, procedente de una liga donde no se juega al máximo nivel y que necesitó un año para acostumbrarse a jugar en el Ajax, el equilibrio del equipo resultó ser mucho mejor que con Jonk y Bergkamp», añadió Van Gaal.

Litmanen tomó el relevo de Bergkamp como máximo goleador del equipo y marcó 26 tantos en liga en su primera temporada completa como titular. «No he visto un número 10 mejor que Litmanen», dijo Van Gaal.

Nwankwo Kanu, de 16 años, y Finidi George, de 22, llegaron desde Nigeria. El primero aportaba altura y calidad técnica, mientras que la velocidad incesante y la disciplina táctica del segundo resultaron útiles en la banda derecha. Con Seedorf, Davids y Ronald de Boer controlando el centro del campo, Van Gaal contaba con la combinación de energía, calidad técnica e inteligencia táctica necesaria para poner en práctica su estilo de fútbol.

Su filosofía difería del fútbol total impulsado por Michels y Cruyff. En lugar de basarse en una presión intensa y en constantes cambios de posición, su versión era rígida: los jugadores debían ceñirse a su puesto en un 3-4-3 con el centro del campo en rombo y seguir instrucciones estrictas.

Los ejercicios de entrenamiento también eran repetitivos. «Era repetir, repetir y repetir», contó Ronald de Boer a The Guardian. «Incluso con Frank. Lo había ganado todo en el fútbol, pero, al igual que Kanu, no tenía una zurda demasiado buena y apenas podía dar un pase recto con ella. Van Gaal tenía un ejercicio de pases que hacíamos todos los días después del calentamiento y, a veces, pensabas: “Otra vez eso”. Después de tres meses de “pam, pam”, la zurda de Frank era perfecta».