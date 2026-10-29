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NWSL GFX 1-1GOAL

La «regla Rodman», las botas de Michelle Cooper y más formas de cobrar: Qué supone el acuerdo de la NWSL con sus jugadoras

La liga y el sindicato de jugadores resolvieron seis disputas, ampliaron el acceso a los contratos de mayor categoría, protegieron la mayoría de los acuerdos de patrocinio de calzado vigentes y crearon más oportunidades para negociar primas.

Traducido por

  • El conflicto en torno al contrato de Trinity Rodman contribuyó a cambiar la forma en que la NWSL paga a sus grandes estrellas. Ahora, la norma que ayudó a mantener a la delantera de la selección femenina de Estados Unidos en la liga volverá a cambiar.

    La NWSL y su Asociación de Jugadoras (NWSLPA) han resuelto seis reclamaciones, entre ellas las relativas a la llamada «regla Rodman», una oferta de contrato rechazada para la delantera del Washington Spirit y una normativa sobre el calzado que llevó a sancionar con una multa a Michelle Cooper, estrella del Kansas City Current.

    La liga introdujo en diciembre de 2025 la norma de Jugadora de Alto Impacto (HIP), que inicialmente permitía a los equipos gastar hasta un millón de dólares por encima del límite salarial en jugadoras que cumplieran determinados criterios de rendimiento o marketing. Está previsto que esa cantidad adicional aumente a 1,257 millones de dólares en 2027.

    Washington utilizó la norma para renovar a Rodman en enero con un contrato cuya remuneración total supera los dos millones de dólares anuales, lo que permitió mantenerla en la NWSL pese al interés procedente de Europa.

    Antes de eso, sin embargo, la liga había rechazado una oferta anterior del Spirit por valor de más de un millón de dólares al año. La NWSL sostuvo que el contrato, que concentraba los pagos en sus últimos años, eludiría el límite salarial, mientras que la NWSLPA argumentó que la decisión vulneraba el convenio colectivo y presentó una reclamación. El sindicato también impugnó la propia norma HIP.

    Ahora, como parte del acuerdo, los criterios de rendimiento y marketing de la norma se eliminarán en 2027, aunque las jugadoras deberán seguir cumpliendo un umbral salarial para acogerse a ella.

    ¿Qué otras cuestiones se han resuelto y qué significan los cambios para las jugadoras y los clubes? GOAL lo explica.

  • Una victoria para los jugadores: se amplía la elegibilidad para la «regla Rodman»

    NWSL Challenge Cup

    La NWSLPA y la NWSL resolvieron seis reclamaciones el 23 de octubre de 2026.

    El acuerdo supone una victoria para la NWSLPA, que impugnó lo que describió como decisiones unilaterales de la liga y la aplicación de disposiciones del convenio colectivo.

    «Las jugadoras se han ganado un puesto en la mesa de negociación y nuestro sindicato hará valer ese derecho», afirmó en un comunicado Meghann Burke, directora ejecutiva de la NWSLPA.

    Uno de los cambios más importantes afecta a la norma HIP. A partir de 2027, las jugadoras ya no tendrán que cumplir los anteriores criterios de rendimiento o marketing para acogerse a ella.

    La cantidad imputada al límite salarial por una jugadora designada deberá representar al menos el 12 % del límite salarial base de la liga. Con el límite base de 2027 fijado en 4,4 millones de dólares, eso equivale a un mínimo de 528.000 dólares imputados al límite salarial.

    El acuerdo también resuelve la reclamación por el rechazo de la liga a la oferta original de Rodman. En adelante, la NWSL deberá notificar por escrito al sindicato y darle una explicación en un plazo de 72 horas cada vez que rechace el contrato de una jugadora.

    La liga conserva la facultad de rechazar los acuerdos que considere que eluden el límite salarial, mientras que el sindicato puede impugnar esas decisiones.

  • La lucha de Michelle Cooper por el calzado acaba con una victoria para los jugadores

    Michelle Cooper

    La delantera del Kansas City Current Michelle Cooper recibió multas por mostrar el logotipo de New Balance en sus botas. Esas multas se han retirado como parte del acuerdo.

    Michelle Cooper dejó claro que no iba a ocultar el logotipo de sus botas New Balance. Ahora ya no tendrá que hacerlo.

    En junio, la NWSL introdujo una normativa sobre calzado que obligaba a las jugadoras a tapar los logotipos de las marcas que no hubieran firmado un acuerdo con la liga o a afrontar multas. Nike, Adidas y Puma figuraban entre las marcas autorizadas cuando entró en vigor.

    Según el programa, las marcas distintas de Nike también necesitaban acuerdos individuales de patrocinio con jugadoras por un valor mínimo de 5.000 dólares. Según se informó, la cantidad que debían abonar por separado a la liga rondaba los 100.000 dólares, aunque la NWSL señaló que variaba en función del número de jugadoras patrocinadas por cada marca.

    Entre las afectadas por la disputa estaba Cooper, que ya tenía un acuerdo de patrocinio con New Balance. La delantera del Kansas City Current siguió llevando sus botas con el logotipo a la vista pese a recibir varias multas. Incluso aprovechó una de las notificaciones para promocionar la marca en redes sociales.

    «Asíííí que comprad New Balance (podemos llevar botas a juego)», escribió.

    La NWSLPA presentó una reclamación por la aplicación de la normativa, al considerar que entraba en conflicto con el convenio colectivo y los acuerdos de patrocinio que ya tenían las jugadoras.

    Según el acuerdo alcanzado, se retirarán las multas impuestas anteriormente y se respetará la mayoría de los acuerdos de patrocinio preexistentes que cumplan los requisitos. Desde entonces, New Balance también se ha incorporado al programa de calzado autorizado por la liga.

    Eso significa que Cooper puede seguir llevando sus New Balance sin preocuparse por las multas.

  • Más transparencia y más formas de ganar dinero para los jugadores

    Tori Huster

    Tori Huster, subdirectora ejecutiva de la NWSLPA, afirmó que el acuerdo protege derechos importantes para las carreras profesionales y el sustento de las jugadoras.

    Además de los cambios en la norma HIP y la política sobre el calzado, el acuerdo da al sindicato de jugadoras de la NWSL (NWSLPA) una visión más clara de las finanzas de la liga y amplía los tipos de primas que pueden negociar las jugadoras.

    El límite salarial de la liga ya está vinculado en parte a los ingresos procedentes de los acuerdos de derechos audiovisuales y patrocinio. El acuerdo proporciona al sindicato más información para comprobar si el dinero adicional que se añade al límite salarial de cada equipo se calcula correctamente.

    Antes del 15 de junio de cada año, la NWSL debe facilitar al sindicato los documentos que respaldan sus cálculos de ingresos. Antes del 1 de octubre, la liga debe presentar una previsión del importe que se repartirá la temporada siguiente, tras analizar esas cifras con el sindicato.

    Si el importe real del reparto de ingresos supera la previsión, el límite salarial de los equipos deberá ajustarse ese mismo año para reflejar la diferencia. El sindicato y sus auditores también podrán solicitar documentación adicional si los documentos facilitados son insuficientes.

    El acuerdo también ofrece a jugadoras y clubes más opciones a la hora de negociar primas por rendimiento. Estas pueden incluir primas por alcanzar determinadas cifras de partidos y minutos disputados con el club, por encadenar titularidades y por cumplir objetivos de media de goles encajados en el caso de las porteras. Las jugadoras también pueden negociar aumentos salariales vinculados a distinciones y premios individuales.

    Las jugadoras pueden negociar primas relacionadas con partidos de la selección absoluta femenina de Estados Unidos sin la aprobación previa de la liga. También pueden negociarse primas por rendimiento y por participación en torneos oficiales de la Concacaf y la FIFA.

    El acuerdo también protege las prestaciones de vivienda y automóvil ya existentes para las jugadoras que cumplan los requisitos durante la vigencia de sus contratos actuales.

    «Detrás de cada una de estas reclamaciones hay derechos que importan para las carreras y los medios de vida de las jugadoras», afirmó en un comunicado Tori Huster, subdirectora ejecutiva de la NWSLPA.