La redención de Arjen Robben: cómo el letal extremo del Bayern de Múnich pasó de venirse abajo en las grandes citas a héroe de la final de la Champions League
Encarando la portería de Iker Casillas, Arjen Robben casi podía sentir el trofeo de la Copa del Mundo en sus labios. Ya veía los titulares. La imagen icónica de él, autor del gol que daba la victoria en la final, besando la famosa estatua dorada. Lo único que tenía que hacer el atacante neerlandés era superar al portero de España en el mano a mano.
No lo hizo.
Dos años después, en casa, en Múnich, el escenario estaba preparado para que decidiera la final de la Champions League en la prórroga. Solo tenía que marcar el penalti ante el portero del Chelsea Petr Cech.
No lo hizo.
En mayo de 2013, el veredicto parecía unánime: Robben se arrugaba en las grandes citas.
Tres finales en otros tantos años, y no ganó ninguna.
Así que, cuando se anticipó para robar el balón en el área del Borussia Dortmund en el minuto 89 de la final de 2013 en Wembley, llegó la verdadera prueba de su carrera. ¿Volvería a fallar?
No lo hizo.
El neerlandés se metió entre Neven Subotic y Mats Hummels, avanzó hacia el portero Roman Weidenfeller y empujó el balón más allá de él con un toque sutil.
El Bayern era campeón de Europa y Robben completaba la historia definitiva de redención deportiva.
Robben sufre su primera gran decepción
Antes de labrarse una reputación de fallar en las grandes citas, Robben estaba entre los atacantes más letales del fútbol.
Fácil de prever, imposible de frenar, el extremo neerlandés aterrorizaba a los laterales cuando encaraba por la banda, se metía hacia dentro y colocaba una maravilla con la zurda.
Tuvo entre sus víctimas a equipos como Manchester United, Barcelona y Borussia Dortmund en famosas noches de Champions League, y ganó títulos nacionales con PSV, Chelsea, Real Madrid y Bayern de Múnich.
Así que, en 2010, parecía haber llegado la hora de que Robben conquistara Europa con un Bayern de Múnich en el que estaban jugadores como Mario Gomez, Thomas Muller, Franck Ribery y Bastian Schweinsteiger.
El equipo tenía muy buena pinta bajo la dirección del magnánimo entrenador Louis van Gaal. El Bayern ganó la liga y la copa en 2009-10, pero tuvo que sobreponerse a un inicio lento en la Champions League. Fue gracias a Robben que incluso logró eliminar a la Fiorentina en octavos de final.
El Bayern ganó 2-1 la ida con un penalti marcado por Robben, pero acabó viéndose 3-1 abajo en la vuelta en Italia. En el minuto 65, Robben se hizo con el balón en el centro del campo de la Fiorentina y marcó uno de los goles más hermosos de su carrera. Con 4-4 en el global, el Bayern pasó por los goles fuera de casa.
En la siguiente ronda se repitió una historia similar. Esta vez, el Manchester United tuvo la suerte de que se le descartara por lesión para la ida, que el Bayern ganó 2-1, pero el viaje a Old Trafford volvió a ver al Bayern 3-1 por detrás. Robben remató un córner de Ribery con un disparo tan preciso que parecía maravillado hasta él mismo mientras celebraba el gol. Una vez más, el Bayern pasó por los goles fuera de casa. También en semifinales, Robben dejó atónitos a los aficionados con un impulsivo disparo lejano que no dio ninguna opción al portero del Lyon Hugo Lloris en una victoria por 1-0.
Robben estaba ganando partidos prácticamente él solo.
Sin embargo, en el Santiago Bernabéu contra el Inter de Jose Mourinho, sufrió. El Bayern apostó por una delantera de dos con Ivica Olic y Thomas Muller, mientras Franck Ribery estaba sancionado. Los alemanes estuvieron apagados y Robben se mostró impotente en la derrota por 2-0.
Aquel verano vivió otro momento decisivo.
Fracaso en el mayor escenario
A esas alturas ya conocido como el «Hombre de Cristal» por sus persistentes lesiones de isquiotibiales, el debut de Robben en el Mundial se retrasó por problemas físicos, pero volvió a ser vital en el camino de Países Bajos hasta la final.
Después de abrir el marcador en una ajustada victoria contra Eslovaquia en octavos de final, dio una asistencia clave en el triunfo por 2-1 ante Brasil en cuartos, y luego marcó de cabeza el que terminó siendo el gol de la victoria en semifinales contra Uruguay.
Los medios neerlandeses lo llamaron «El dedo del pie de Casillas». Eso fue todo lo que hizo falta para acabar con los sueños de Países Bajos y sembrar la semilla de la reputación que pronto acompañaría a Arjen Robben.
Fue una final polémica en Johannesburgo entre la Países Bajos de Bert van Marwijk y la España de Vicente Del Bosque. Nueve jugadores neerlandeses vieron la amarilla a lo largo de los 120 minutos. La imagen de la bota de Nigel de Jong clavándose en el pecho de Xabi Alonso permanece en la mente de la mayoría como la máxima expresión del estilo de Países Bajos, pero el momento crucial estuvo en el cara a cara entre Robben y Casillas poco después de la hora de juego.
Un rápido pase de Sneijder por el centro dejó a Robben lanzado a la espalda de la defensa de España. Midió bien el momento. Quizá demasiado bien. Justo cuando intentó acomodársela a su izquierda, Casillas lanzó las piernas y la envió a córner.
«Cuando vi que Robben venía hacia mí, lo único que podía pensar era: “Quédate de pie, quédate de pie, quédate de pie, quédate de pie”», dijo después Casillas. «Al final, me lancé a por el balón porque asumí que me superaría», recuerda Casillas. «De todas las opciones que tenía, Robben eligió exactamente la equivocada. De verdad, si hubiera marcado ahí, probablemente aquella final habría terminado de una manera muy distinta.»
Países Bajos no pudo recuperarse y Andrés Iniesta acabó marcando el gol de la victoria en la prórroga.
«Duele fallar una ocasión así», dijo Robben cuatro años después. «Es parte del deporte, solo un momento, una instantánea. Pero será parte de mí y parte de mi carrera durante toda mi vida.»
Aún estaban por llegar un par de instantáneas definitorias.
Rechazado de nuevo
Robben apenas estuvo en forma en la temporada 2010-11, pero aun así era letal. En solo 14 partidos de Bundesliga marcó 12 goles y dio otros ocho. Dejó atrás los problemas físicos del inicio de la temporada siguiente para firmar otra campaña brillante y ayudar al Bayern a alcanzar la final de la Champions League.
En la vuelta de la semifinal en el Santiago Bernabéu contra su exequipo, el Real Madrid, todo estaba en contra del Bayern. Perdía 2-0 antes del minuto 14 esa noche, y con el 3-2 en el global su sueño se desvanecía. Entonces, en el minuto 27, el Bayern recibió un penalti.
Ante su antiguo club, con el peso de Múnich sobre sus hombros, Robben dio un paso al frente, cara a cara con Casillas dos años después de la final de Sudáfrica. En lugar de un pie, esta vez Casillas metió la punta de los dedos, pero no llegó. La eliminatoria quedó igualada en el global y el Bayern terminó ganando en la tanda de penaltis.
Resultó ser un ensayo general del momento clave en la final europea contra el Chelsea, pero esta vez Robben falló.
Con la final 1-1 contra el Chelsea en la prórroga, Didier Drogba derribó a Franck Ribery en el área del Chelsea. De nuevo, Robben fue el encargado de lanzar el penalti. Lo golpeó raso hacia la escuadra inferior, pero Petr Cech adivinó el lado y lo blocó.
El Allianz Arena se quedó en silencio. De nuevo, el partido se fue a los penaltis, pero esta vez el Bayern perdió. Llegó solo unas semanas después de que fallara un penalti que decidía el título contra el Borussia Dortmund en la Bundesliga, y el relato quedó grabado en piedra.
"No puedo describir con palabras cómo me siento, pero ha sido una noche terrible. Dos o tres veces sientes que tienes la copa en las manos, pero al final te quedas sin nada", dijo Robben.
"No fue un buen penalti. Quería golpear el balón fuerte y alto, pero no fue lo bastante alto. Fue un penalti terrible. Después de eso, seguí jugando bien, pero en ese momento tienes que cambiar el chip".
La redención de Robben
Como los problemas de lesiones seguían persiguiéndole, se temía que la campaña 2012-13 pudiera pasarle de largo a Robben. Se vio limitado a solo 16 partidos de la Bundesliga, quedándose fuera siempre durante tramos de la temporada.
El Bayern arrasó en la liga en su ausencia, pero tuvo la suerte de que de algún modo lograra mantenerse en forma para las eliminatorias de la Champions League.
En la semifinal contra el Barcelona, el Bayern firmó una demolición con un 7-0 en el global, con Robben como gran artífice. En la ida en Múnich, atormentó a Jordi Alba de principio a fin, marcando un sublime tercer gol en la victoria por 4-0 del Bayern. Pero fue en la vuelta en el Camp Nou donde el mundo vio al Robben de toda la vida.
Al inicio de la segunda parte, Robben recibió un pase largo en la banda derecha. Con un solo toque, afilado como una navaja, se metió hacia dentro ante Adriano, se fabricó el espacio que necesitaba y soltó un disparo glorioso a la escuadra.
«Aquel 4-0 fue mi mejor partido en el Allianz Arena», contó Robben a Sport Bild años después. «Contra un equipo tan grande. Con un gol de Robben poco habitual. Rompí por la banda derecha con un amago y tuve tiempo para colocar el balón al palo largo desde un ángulo cerrado».
Pero todavía no había terminado.
La final contra el Borussia Dortmund fue intensa. Los irreverentes del heavy metal de Jurgen Klopp tuvieron la sartén por el mango en la primera parte, pero fue el Bayern quien se adelantó en la segunda cuando Robben asistió a Mario Mandzukic. Ocho minutos después, el Dortmund empató de penalti. Poco después, el defensa Subotic evitó una gran ocasión de Robben para un remate fácil, lo que despertó el temor de que continuara la tendencia del neerlandés a fallar en las finales.
Un pase largo y medido cayó hacia la frontal del área del Dortmund. Franck Ribery peleó por él y, de manera instintiva, tocó con un delicado taconazo hacia la maraña de camisetas amarillas, y Robben apareció.
Weidenfeller estaba delante de él, Hummels y Subotic a sus lados, y el peso de Johannesburgo y Múnich sobre sus hombros.
Superó a los defensores con facilidad y dejó batido al portero con un toque sutilísimo que desafió la tensión del momento y envió el balón deslizándose sobre el césped antes de besar la red.
«Cuando recibí el balón, estaba libre», dijo Robben a los periodistas tras el partido. «Anticipé el movimiento de Franck. Lo único que pensé fue: “Espero que ponga el balón ahí”, porque vi el espacio. La resolví bien. Mi primera opción era en realidad irme por la izquierda de [Weidenfeller], pero entonces él hizo un movimiento y pude ponerla al otro lado. Estaba apoyado en la pierna equivocada».
El Bayern volvía a ser campeón.
«Ganar por fin esta Champions League es un sueño hecho realidad», dijo. «No se puede describir: se te pasan tantas emociones por la cabeza, sobre todo porque sabes lo que es perder. Creo que se disfruta incluso más cuando ganas el título».
Y añadió: «Después de la decepción del año pasado, y en menor medida de 2010, y del Mundial para mí, son tres finales y no quieres llevar la etiqueta de perdedor. Por fin lo hicimos hoy, y podemos olvidarnos un poco de las otras cosas. Fue una sensación de “por fin”».
En 2025, los aficionados del Bayern votaron ese gol como el mejor de los 125 años de historia del club. El segundo fue el gol de Robben contra el Manchester United.
Hora de la revancha
Exorcizados por fin sus demonios, el neerlandés no dejó de crecer en los años siguientes.
Robben, de 30 años, llegó al Mundial de 2014 en Brasil jugando con una libertad aterradora.
El debut de Países Bajos fue una revancha de la final de 2010 contra España, y Robben firmó una actuación para la historia en la goleada de la Oranje a La Roja por 5-1.
Martirizando a la defensa española, marcó tras bajar un pase largo y dejar sin respuesta a Sergio Ramos antes de definir con mucha clase.
Su segundo gol fue el verdaderamente impresionante, sin embargo. Lanzado hacia la portería a una velocidad asombrosa para dejar atrás a Ramos, Robben controló un balón largo, hizo caer a Casillas al césped y eligió el momento exacto para fusilar a la red mientras el portero aún trataba de incorporarse de rodillas.
Robben estuvo brillante en una selección neerlandesa que, posiblemente, rindió por encima de lo esperado a las órdenes de Louis van Gaal, hasta alcanzar el partido por el tercer puesto.
La leyenda que rodeaba a Robben había sido reescrita por completo. Aunque los problemas de lesiones seguían perjudicándole, ya no se le veía como alguien que se venía abajo en los grandes partidos. Era un fenómeno, y los éxitos siguieron llegando.
Ayudó a conquistar unos impresionantes ocho títulos de la Bundesliga y cinco DFB-Pokal durante su década en Baviera, con 144 goles y 101 asistencias en 307 partidos.
Tras la victoria en la final de la Champions League de 2013, alcanzaron cuatro semifinales más, aunque cayeron en todas ellas, ya que Pep Guardiola no logró conquistar la corona europea.
Cuando se despidió entre lágrimas del Bayern en 2019, levantando su último título de liga, los mismos aficionados que en otro tiempo le habían despedido con silbidos lo homenajearon como a una leyenda del juego.
Ya no era la figura trágica que se derrumbaba bajo presión pese a su increíble talento. Ahora, Robben era el delantero feroz que había sentido el peso aplastante del fracaso personal y colectivo en el mayor de los escenarios y se había rehecho para grabar su nombre en los libros de historia.