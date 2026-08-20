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La reconstrucción del PSG de Luis Enrique: de los galácticos a las estrellas de la cantera y a ser los reyes de la Champions League

Cómo Luis Enrique construyó una máquina colectiva para hacer realidad el sueño del PSG de conquistar la Champions League tras las salidas de Lionel Messi, Kylian Mbappe y Neymar

Peter McVitie
Traducido por

  • Cuando Lionel Messi fichó por el Paris Saint-Germain procedente del Barcelona como agente libre en el verano de 2021, una ola de optimismo recorrió la capital francesa. Por fin había llegado la pieza que faltaba, pensaban los aficionados del PSG. Mientras el presidente Nasser Al-Khelaifi presentaba al fichaje galáctico definitivo ante una multitud enfervorizada, los seguidores se imaginaban a Messi, Neymar y Kylian Mbappe, vestidos con los colores del club francés, junto al célebre trofeo de la Champions League. Su viejo sueño de dominar Europa parecía a punto de cumplirse.

    Sin embargo, no fue hasta cuatro años después, cuando la última de las tres superestrellas ya había abandonado Francia, cuando un equipo perfectamente construido y apasionante, liderado por Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue, hizo realidad aquel sueño. La impresionante goleada por 5-0 ante el Inter culminó una transformación vertiginosa bajo la dirección de Luis Enrique.

    Cuando el exjugador y exentrenador del Barcelona asumió el cargo en julio de 2023, Messi acababa de marcharse y Neymar estaba camino de Arabia Saudí para fichar por el Al-Hilal. El nuevo técnico tuvo que iniciar la reconstrucción con Mbappe como figura principal. Entre tanto, el prolongado culebrón de su traspaso al Real Madrid causó problemas durante toda su primera temporada. Lo que necesitaba el PSG era desprenderse por completo de los egos que dominaban el vestuario.

    El delantero pasó a dominar la tabla de goleadores en un Real Madrid que no logró conquistar ningún gran título, mientras veía a su antiguo equipo hacerse con su primer título europeo. El PSG consiguió un segundo al año siguiente, justo antes de que Mbappe batiera récords en el Mundial con Francia, cuarta clasificada. Todo ello dio aún más la razón a Luis Enrique y al PSG en su decisión de sacrificar un talento individual sublime para construir un bloque agresivo e imparable.

    «Estoy comprometido a formar un equipo ganador y no tengo ninguna duda de que podré hacerlo y ofrecer a los aficionados algo que les guste», dijo Luis Enrique cuando fue nombrado entrenador. Y, en efecto, no dejó que nada se interpusiera en su camino.

    ¿Quién habría pensado entonces que sería Dembele, a quien muchos tachaban de vago, propenso a las lesiones y fichaje fallido, y no Mbappe quien sostendría el Balón de Oro en septiembre de 2025 como símbolo de la transformación del PSG, de equipo que tropezaba una y otra vez a rey indiscutible de Europa?

  • Cómo pasó el PSG de ser un equipo del montón de la Ligue 1 a plantar cara a la élite europea

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    AFP

    La inversión de QSI cambió la suerte del gigante francés en la Ligue 1 y la Champions League, pero tuvieron que pasar años para que el sueño se hiciera realidad.

    Antes de que Qatar Sports Investments comprara el PSG en 2011, el club rara vez había inquietado a la élite europea. Su punto más alto fue una semifinal de la Champions League en 1995 y, en los 16 años siguientes, solo disputó la fase de grupos en otras tres ocasiones. Tampoco dominaba en Francia: únicamente había ganado dos títulos de la Ligue 1 (1986 y 1994).

    La revolución de QSI fue inmediata. Antoine Kombouare fue destituido a los pocos meses, el primero de los siete entrenadores que perderían el puesto en los 12 años siguientes, y comenzaron los grandes fichajes. Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria, Edinson Cavani, Marco Verratti, Thiago Silva, David Beckham, Javier Pastore, Thiago Motta y Blaise Matuidi estuvieron entre las estrellas que llegaron para convertir al PSG en el dominador de la Ligue 1.

    Europa, sin embargo, puso al descubierto las limitaciones de su modelo basado en las estrellas. A cuatro eliminaciones consecutivas en cuartos de final entre 2012 y 2016 les siguió el hundimiento más doloroso de todos. Tras vencer por 4-0 en París al Barcelona de Messi, Neymar y Luis Suarez en 2017, el PSG perdió el partido de vuelta por 6-1. La «Remontada», obra del Barcelona de Luis Enrique, se convirtió en la prueba más clara de que el talento por sí solo no les había dado la fortaleza necesaria para ganar la Champions League. El Barça acabó conquistando un triplete de títulos aquella temporada.

    Fue un hundimiento asombroso del equipo de Emery que reforzó la idea de que al PSG sencillamente le faltaba la fórmula mágica necesaria para llegar hasta el final.

  • Si no puedes vencerlos, ¡cómpralos!

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    AFP

    Tras una serie de dolorosas decepciones en Europa, el PSG fichó a Neymar procedente del Barcelona en una operación récord.

    La búsqueda de Neymar había comenzado mucho antes del célebre momento en que acudió con su padre a las oficinas del Barcelona para comunicar al club que quería marcharse. Para el verano de 2017, había aumentado el empeño del PSG por lograr un fichaje estrella, al igual que la convicción de Neymar de que nunca cumpliría su sueño de ganar el Balón de Oro si seguía a la sombra de Messi.

    La cláusula de rescisión de Neymar, de 222 millones de euros, se pagó finalmente en agosto y, pese a los intentos de La Liga de bloquear el traspaso, puso rumbo a la capital francesa con un salario de 45 millones de euros. El PSG había conseguido debilitar a un rival y fichar al mejor jugador del mundo por detrás de Messi y Cristiano Ronaldo.

    «La ambición del Paris St-Germain me atrajo al club, junto con la pasión y la energía que eso aporta», afirmó. «Me siento preparado para afrontar el reto».

    Por momentos, la genialidad del brasileño pareció ser exactamente lo que necesitaba el PSG. Tuvo un comienzo extraordinario, con goles y asistencias en casi todos los partidos, pero una lesión en febrero acortó su primera temporada. El PSG conquistó con holgura el título de la Ligue 1, con 13 puntos de ventaja sobre el Monaco, y Neymar acabó como tercer máximo goleador pese a disputar solo 20 partidos.

    Con seis goles en sus primeros cinco partidos de la Champions League, parecía capaz de repetir lo que había hecho en el Barcelona, pero se lesionó antes del partido de vuelta de octavos de final contra el Real Madrid y el PSG cayó eliminado por un global de 5-2. La temporada siguiente, el PSG, sin Neymar, dejó escapar una ventaja de 2-0 ante el Manchester United y volvió a caer en la misma ronda.

    Bajo la dirección de Tuchel, en una atípica temporada 2019-20 muy afectada por la pandemia de Covid-19, el PSG estuvo cerca de encontrar la fórmula. Pese a la ausencia de Neymar en sus cuatro primeros encuentros europeos, Mbappe, Di Maria y compañía lograron un arranque perfecto y, esta vez, el brasileño sí estuvo disponible para marcar la diferencia en los partidos decisivos.

    Sus dos goles contra el Borussia Dortmund fueron decisivos para alcanzar los cuartos de final. Allí desempeñó un papel clave en el empate en los últimos minutos, antes del gol de la victoria del PSG, también en el tramo final, en la eliminatoria a partido único contra el Atalanta. Dio otra asistencia en la victoria por 3-0 sobre el RB Leipzig en semifinales, pero el Bayern volvió a ser un rival demasiado difícil y el conjunto francés perdió la final por 1-0.

  • Más falsas esperanzas: Lionel Messi llega a París

    Fue un desenlace desgarrador para su primera final de la Champions League, pero también una señal de que la gloria europea estaba a su alcance.

    El PSG volvió a mostrarse dispuesto a pelear la temporada siguiente. Arrolló al Barcelona de Messi por un global de 5-2 en octavos de final y se tomó la revancha ante el Bayern en cuartos. Sin embargo, volvió a encontrar su límite cuando el Manchester City, otro club emergente impulsado por una gran inversión, lo aplastó por un global de 4-1 en semifinales. Para mayor vergüenza, el PSG perdió el título de la Ligue 1 aquella temporada: el Lille terminó primero.

    La humillación era inaceptable. El equipo del Parque de los Príncipes necesitaba un gran impulso y aquel verano le brindó una oportunidad única: Messi quedó disponible en medio de la crisis financiera del Barcelona. El PSG se lanzó a por él y todos los vinculados al club volvieron a atreverse a soñar.

    «El club y su visión están en perfecta sintonía con mis ambiciones», dijo Messi. «Estoy decidido a construir, junto a [los jugadores y el cuerpo técnico], algo grande para el club y para los aficionados».

    Al-Khelaifi añadió: «No ocultó su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel y de ganar títulos. La ambición del club es, por supuesto, la misma. La incorporación de Leo a nuestro equipo de talla mundial confirma el acierto y el éxito de nuestra política de fichajes. Junto a nuestro gran entrenador y su cuerpo técnico, estoy deseando ver a nuestro equipo hacer historia para todos nuestros seguidores del mundo».

    El expresidente del PSG Michel Denisot calificó la llegada del argentino como «el punto culminante» de la historia del club y «una inmensa alegría para todas las generaciones de aficionados, jugadores y dirigentes». Los presidentes de clubes rivales de la Ligue 1 se pronunciaron a favor del impulso que su fichaje daría al fútbol francés. Jean-Michel Aulas, entonces presidente del Lyon, afirmó: «Estamos todos encantados... aunque nos haga la competición aún más difícil».

    El presidente del Reims, Jean-Pierre Caillot, dijo: «Después de todo lo que hemos vivido en los últimos años, había empezado a aparecer cierto desapego. ¡Necesitábamos a Messi y ya está aquí!».

    El PSG contaba con un ataque que Denisot comparó con los Harlem Globetrotters, y el mundo del fútbol esperaba algo asombroso cuando Messi se reencontró con Neymar, con quien había marcado una época en el Barcelona, y se unió al veloz y letal Mbappe.

    Sin embargo, para algunos dentro del club, el proyecto estaba condenado desde el principio. Según Rafinha, que dejó el Barcelona por el PSG un año antes que Messi, el fichaje estrella no hizo más que complicar la situación.

    «Durante la pretemporada, en el primer entrenamiento en el que estuvimos todos, dije: “Esto no puede funcionar”. Empecemos por la portería: Keylor Navas o [Gianluigi] Donnarumma. Quien no juegue estará furioso. Habrá discusiones, conversaciones con el entrenador», afirmó.

    «En defensa: Marquinhos, el titular, al que nadie va a quitar el puesto; [Presnel] Kimpembe, ídolo del PSG; y Sergio Ramos. Los tres mejores laterales para cada uno. En ataque, Di María, Mbappe, Neymar y Messi. ¿A quién quitas? A Di María, por su estatus dentro del equipo, y aun así no es un jugador al que puedas quitar. No puede funcionar.

    »Para un entrenador es imposible. Era el mejor equipo del mundo por jugadores y nombres, pero al mismo tiempo era difícil de gestionar. Yo no jugaba, así que observaba».

    Aunque puede que tuviera razón, un factor clave para que el PSG no aprovechara su enorme talento fueron los problemas físicos de Messi. Estuvo lesionado durante varios periodos de su primera temporada en el PSG, aunque siguió siendo una fuente importante de asistencias en la Ligue 1.

    En su segunda temporada fue una máquina tanto de marcar goles como de dar asistencias. Pese a ello, en la Champions League simplemente no consiguieron sacar lo mejor del esperado tridente ofensivo. El Real Madrid y el Bayern los eliminaron en octavos de final antes de que Messi fichara por el Inter Miami, lo que dejó a muchos preguntándose: ¿para qué sirvió todo aquello?

  • Adiós a lo viejo, bienvenido Nuis Enrique

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    AFP

    Las antiguas superestrellas del Barcelona no dieron resultado, así que el club recurrió al entrenador que años antes había llevado el triplete al Camp Nou.

    Messi había firmado un contrato de dos años, pero aquello sencillamente no funcionó. En 2023, La Pulga, héroe del triunfo de Argentina en el Mundial de 2022, pudo marcharse gratis a Florida. Tampoco funcionó el fichaje de Neymar, por 222 millones de euros, y fue vendido a Arabia Saudí. ¿Qué haría el PSG a partir de entonces?

    Quedaba por incorporar a otro integrante del equipo del Barcelona que había ganado el triplete.

    El arquitecto y cerebro de aquella famosa humillación de la «Remontada»: Luis Enrique.

    ¿Triunfaría donde habían fracasado tantos grandes nombres? Al fin y al cabo, dos de sus estrellas clave en aquel Barcelona ya se habían marchado. Además, un mes antes de su llegada, Mbappe comunicó al club que no ampliaría su contrato. La posibilidad de perder al jugador en quien tantos habían depositado sus esperanzas dominó el verano del PSG y complicó su primera temporada con el nuevo entrenador.

    «Los futbolistas son egoístas, pero inteligentes. Hay que darles un escenario en el que puedan dar lo mejor de sí mismos y luchar por grandes títulos», dijo Luis Enrique en su primera rueda de prensa. Sin embargo, durante los meses siguientes se acusó a Mbappe de tener mucho egoísmo y poca inteligencia.

    Su negativa a renovar hizo que quedara fuera de la concentración de pretemporada del PSG aquel verano e incluso se perdió el primer partido de Ligue 1 de la temporada. Aun así, sus cifras goleadoras en Ligue 1 fueron fenomenales, mientras que sus goles contra el Borussia Dortmund, el AC Milan y el Newcastle fueron decisivos para superar la fase de grupos de la Champions League. Después lideró la contundente victoria por 4-1 en el global ante la Real Sociedad, que dio paso a un cruce de cuartos de final contra un viejo conocido: el Barcelona.

    Dembele, fichado del Barcelona el verano anterior, y Vitinha mantuvieron al PSG con opciones pese a caer 3-2 en casa. Entonces llegó la gran intervención de Luis Enrique. Antes de la vuelta, habló a solas con Mbappe y le dejó las cosas claras al francés.

    «He leído que te gustaba Michael Jordan», le dijo. «Michael Jordan agarraría a sus compañeros por los huevos y defendería como un hijo de puta. Tienes que dar tú primero ese ejemplo como persona y como jugador».

    Y continuó: «Eres un fenómeno, un jugador de talla mundial. No hay ninguna duda. Pero eso no me basta. Un verdadero líder es alguien que, cuando no puede ayudarnos con goles, porque el otro día tenías enfrente a dos jugadores de gran nivel, nos ayuda en todo lo que importa. Tomas las riendas y dices: “¡Chicos! Los cuatro de la línea defensiva, quedaos ahí. Yo voy a llevarme conmigo a mis dos compañeros”».

    «Porque cuando presionas tú solo es j*didamente increíble, pero si además te llevas a Ousmane y a [Randal] Kolo Muani, [Bradley] Barcola, [Goncalo] Ramos o Marco Asensio y das ejemplo en la presión, ¿sabes qué tenemos? Una j*dida máquina de equipo».

    «Eso es lo que quiero verte hacer como líder aquí. En los dos meses que te quedan, quiero verte salir por la puerta grande, Kiki, sin duda. Pero tienes que ganártelo. Y no debes ganártelo atacando. Atacando, ya sé que eres un dios. Atacando, ya sé que no hay nadie como tú. Pero el día que ataques [y] tengas que ser el mejor jugador de la historia defendiendo, eso es un líder. Eso es Michael Jordan».

    Cuando Raphinha marcó para el Barcelona a los 12 minutos de la vuelta, parecía que el PSG iba a vivir la misma historia de siempre. Entonces marcó Dembele. Marcó Vitinha. El global estaba 4-4. ¿Y después? Mbappe transformó un penalti para poner a su equipo por delante. En el minuto 89, recuperó un contraataque que se había torcido y batió a Ter Stegen para enviar a su equipo a semifinales, donde se enfrentaría al Borussia Dortmund. Justo cuando parecía que el PSG había superado sus fantasmas y estaba listo para conquistar el gran título, Mbappe y compañía fueron completamente anulados por el conjunto alemán y quedaron eliminados tras sufrir dos derrotas por 1-0.

  • Luis Enrique culmina su revolución

    Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
    Getty Images Sport

    El técnico español cambió el rumbo del equipo y formó un conjunto campeón de la Champions League.

    Para entonces, la tensión llevaba tiempo creciendo. Molesto con la actitud de Mbappe en el trabajo, el entrenador lo sustituía a menudo y, en ocasiones, lo dejaba en el banquillo. Cuando Luis Enrique lo retiró en el descanso de un duelo contra su gran rival, el Monaco, el jugador decidió no sentarse junto a sus compañeros en el banquillo. En lugar de eso, se dedicó a saludar ostensiblemente a los aficionados y se reunió con su madre en la grada mientras sus compañeros disputaban la segunda parte del empate 0-0.

    Fue la ilustración perfecta de la diferencia de prioridades entre el entrenador y el delantero. Cuando terminó la temporada, muchos aficionados del PSG sintieron alivio al ver que Mbappe, considerado durante mucho tiempo la pieza clave para cumplir sus ambiciones, cambiaba la capital francesa por Madrid.

    «No estoy aquí para ganar la Champions League. Estoy aquí para construir un equipo», dijo Luis Enrique antes de su segunda temporada, cuando Mbappe ya se había marchado. Hizo ambas cosas.

    Sin Mbappe, el PSG pudo centrarse por completo en el espíritu colectivo que tenía en mente el entrenador. Llegaron Kvaratskhelia, Doue y Joao Neves para unirse a jugadores como Dembele, Vitinha, Marqhuinhos, Achraf Hakimi y Nuno Mendes. El PSG contaba ahora con una plantilla de estrellas llenas de energía que, juntas, formarían un bloque bien trabajado e incansable.

    Aunque volvió a ser intocable en la Ligue 1, donde permaneció invicto hasta la jornada 31, su campaña en la Champions League tuvo un comienzo complicado. No logró clasificarse directamente para los octavos de final en el nuevo formato de la competición y tuvo que pasar por una eliminatoria de repesca contra el Brest, que ganó por 10-0. Después remontó para vencer al Liverpool en los penaltis, tras un gol de Dembele que rescató al equipo en Anfield.

    Tras superar por un estrecho margen al Aston Villa, la eficacia de su apuesta por el colectivo quedó patente en la semifinal contra el Arsenal. Regresó a París con una ventaja de 1-0 de la ida y los goles de Fabian Ruiz y Hakimi le dieron el pase a la final contra el Inter.

    La final de 2025 en Múnich fue histórica. El PSG fue muy superior al campeón de la Serie A. No dio un respiro al centro del campo ni a la defensa del Inter. Doue, por partida doble, Kvaratskhelia y Hakimi resultaron decisivos con sus goles, mientras Dembele lideró la presión alta. La joven promesa Senny Mayulu completó la goleada con un tanto en los últimos minutos para establecer el 5-0, la mayor diferencia de goles en la historia de una final de la Champions League.

    Nadie podía discutirlo. El PSG fue un justo vencedor. Su emocionante estilo de juego era fruto de la valentía de Luis Enrique y de su fidelidad a su idea.

    Beckham, exestrella del PSG, contó una reveladora anécdota que le había relatado el presidente Al-Khelaifi: «Durante el primer año de Luis Enrique allí, prácticamente dormía todas las noches en las nuevas instalaciones de entrenamiento, pensando en cómo quería que fuese el equipo, cómo quería que jugase, a quién quería, hacia dónde íbamos y cómo sería el futuro. Nasser dijo que nunca había visto nada igual».

    En septiembre, Dembele fue coronado como el mejor jugador del mundo, mientras que otros cuatro futbolistas del PSG entraron entre los diez primeros de la clasificación. Su dominio, junto con el séptimo puesto de Mbappe, simbolizaba la mentalidad de equipo que Luis Enrique había inculcado en París.

    Increíblemente, el ascenso del gigante francés no se detuvo ahí y todavía no se ha detenido. Volvió a estar extraordinario en la Champions League la temporada pasada: derrotó de nuevo al Barcelona en la fase de liga y después eliminó al Monaco, al Chelsea, al Liverpool y al Bayern. La final contra el Arsenal resultó una dura prueba, pero, una vez más, la plantilla de Luis Enrique mostró la fortaleza y la confianza mutua necesarias para sacar adelante el partido.

    El entrenador se mantuvo fiel a sus principios y construyó un equipo feroz e implacable. Las grandes estrellas como Messi, Mbappe y Neymar solo te llevan hasta cierto punto; la clave está en el colectivo.

    «Como entrenador, es alguien que ha tenido el liderazgo necesario para tomar un camino y, pese a todo el ruido en su contra, seguir por él y acabar ganando como lo ha hecho», dijo Mikel Arteta antes de la final europea de este año.

    «Es un ejemplo para todos».