Fue un desenlace desgarrador para su primera final de la Champions League, pero también una señal de que la gloria europea estaba a su alcance.

El PSG volvió a mostrarse dispuesto a pelear la temporada siguiente. Arrolló al Barcelona de Messi por un global de 5-2 en octavos de final y se tomó la revancha ante el Bayern en cuartos. Sin embargo, volvió a encontrar su límite cuando el Manchester City, otro club emergente impulsado por una gran inversión, lo aplastó por un global de 4-1 en semifinales. Para mayor vergüenza, el PSG perdió el título de la Ligue 1 aquella temporada: el Lille terminó primero.

La humillación era inaceptable. El equipo del Parque de los Príncipes necesitaba un gran impulso y aquel verano le brindó una oportunidad única: Messi quedó disponible en medio de la crisis financiera del Barcelona. El PSG se lanzó a por él y todos los vinculados al club volvieron a atreverse a soñar.

«El club y su visión están en perfecta sintonía con mis ambiciones», dijo Messi. «Estoy decidido a construir, junto a [los jugadores y el cuerpo técnico], algo grande para el club y para los aficionados».

Al-Khelaifi añadió: «No ocultó su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel y de ganar títulos. La ambición del club es, por supuesto, la misma. La incorporación de Leo a nuestro equipo de talla mundial confirma el acierto y el éxito de nuestra política de fichajes. Junto a nuestro gran entrenador y su cuerpo técnico, estoy deseando ver a nuestro equipo hacer historia para todos nuestros seguidores del mundo».

El expresidente del PSG Michel Denisot calificó la llegada del argentino como «el punto culminante» de la historia del club y «una inmensa alegría para todas las generaciones de aficionados, jugadores y dirigentes». Los presidentes de clubes rivales de la Ligue 1 se pronunciaron a favor del impulso que su fichaje daría al fútbol francés. Jean-Michel Aulas, entonces presidente del Lyon, afirmó: «Estamos todos encantados... aunque nos haga la competición aún más difícil».

El presidente del Reims, Jean-Pierre Caillot, dijo: «Después de todo lo que hemos vivido en los últimos años, había empezado a aparecer cierto desapego. ¡Necesitábamos a Messi y ya está aquí!».

El PSG contaba con un ataque que Denisot comparó con los Harlem Globetrotters, y el mundo del fútbol esperaba algo asombroso cuando Messi se reencontró con Neymar, con quien había marcado una época en el Barcelona, y se unió al veloz y letal Mbappe.

Sin embargo, para algunos dentro del club, el proyecto estaba condenado desde el principio. Según Rafinha, que dejó el Barcelona por el PSG un año antes que Messi, el fichaje estrella no hizo más que complicar la situación.

«Durante la pretemporada, en el primer entrenamiento en el que estuvimos todos, dije: “Esto no puede funcionar”. Empecemos por la portería: Keylor Navas o [Gianluigi] Donnarumma. Quien no juegue estará furioso. Habrá discusiones, conversaciones con el entrenador», afirmó.

«En defensa: Marquinhos, el titular, al que nadie va a quitar el puesto; [Presnel] Kimpembe, ídolo del PSG; y Sergio Ramos. Los tres mejores laterales para cada uno. En ataque, Di María, Mbappe, Neymar y Messi. ¿A quién quitas? A Di María, por su estatus dentro del equipo, y aun así no es un jugador al que puedas quitar. No puede funcionar.

»Para un entrenador es imposible. Era el mejor equipo del mundo por jugadores y nombres, pero al mismo tiempo era difícil de gestionar. Yo no jugaba, así que observaba».

Aunque puede que tuviera razón, un factor clave para que el PSG no aprovechara su enorme talento fueron los problemas físicos de Messi. Estuvo lesionado durante varios periodos de su primera temporada en el PSG, aunque siguió siendo una fuente importante de asistencias en la Ligue 1.

En su segunda temporada fue una máquina tanto de marcar goles como de dar asistencias. Pese a ello, en la Champions League simplemente no consiguieron sacar lo mejor del esperado tridente ofensivo. El Real Madrid y el Bayern los eliminaron en octavos de final antes de que Messi fichara por el Inter Miami, lo que dejó a muchos preguntándose: ¿para qué sirvió todo aquello?