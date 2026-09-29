La Premier League es «la mejor liga del mundo», así que ¿por qué solo cuenta con un atacante de talla mundial y ningún centrocampista?

La Premier League puede ser el campeonato más visto del planeta, pero ya no resulta especialmente agradable a la vista. El ambiente en los estadios es magnífico, pero la calidad sobre el césped no lo es. El foco en el atletismo no ha hecho más que intensificarse en los últimos años, con un énfasis ahora muy marcado en el físico por encima de la técnica, y por eso el Arsenal fue un campeón tan apropiado la temporada pasada.

Mikel Arteta y sus jugadores personifican los valores fundamentales de la Premier League: fuerza, velocidad, potencia, conservadurismo y cinismo. Básicamente, han convertido el 'jogo bonito' en una cuestión de ganar como sea, y recogieron los frutos al conquistar un primer título desde 2004, motivo por el que el plan de juego del Arsenal, que depende mucho de las jugadas a balón parado, se ha convertido en un modelo que sus rivales han adoptado. El resultado neto fue un descenso significativo de los goles en jugada en 2025-26 y, en un entorno tan restrictivo, obviamente es difícil que los jugadores ofensivos brillen.

Ha habido algunas señales iniciales alentadoras de que esta temporada podría ser diferente, con ciertos equipos jugando con mayor libertad, incluido el Arsenal en cierta medida, pero no se puede negar que Haaland es la única superestrella indiscutible de la liga, lo que hace que la situación actual del Manchester City sea aún más intrigante.

A raíz de la noticia sísmica de la semana pasada de que el ocho veces campeón de la Premier League ha sido declarado culpable de vulnerar 114 de las normas financieras de la competición, de repente existe una posibilidad muy real de que el noruego, el número 9, que es tan bueno y tan carismático que incluso conquistó América durante el verano, pueda dejar el Etihad al final de la presente campaña. A Haaland ya se le relaciona con el Barça y el Real Madrid, obviamente, y su salida sería un desastre para una competición que ya reclama a gritos un Kylian Mbappe y carece de un Lamine Yamal. De hecho, el propuesto fichaje de Vinicius Junior por el Arsenal generó tanta expectación en Inglaterra porque nadie podía recordar realmente la última vez que un club de la Premier League había fichado a uno de los mejores jugadores del mundo cuando todavía estaba en su plenitud.

Una vez más, a la competición no le faltan talentos emocionantes ni jugadores prometedores. Cuando está completamente en forma, Alexander Isak es un delantero soberbio; el espíritu libre que es Rayan Cherki hace que cualquier partido del Manchester City merezca la pena, mientras que futbolistas como Rio Ngumoha y Max Dowman reflejan la fortaleza del fútbol base en Inglaterra.

Sin embargo, sigue existiendo un temor muy real de que la Premier League sea demasiado castigadora, de que se haya convertido en cierta medida en víctima de su propio éxito, en el sentido de que la misma intensidad que la hace tan atractiva para las audiencias televisivas de todo el mundo ahora está perjudicando a los protagonistas de la acción incesante: los jugadores.

Puede que las tácticas de Arteta sean demasiado pragmáticas, como vimos durante la final de la Champions League de la temporada pasada, pero tenía razón cuando dijo que sus jugadores nunca van a estar tan "frescos" como sus homólogos del Paris Saint-Germain y del Bayern de Múnich en la recta final de la temporada debido al carácter ridículamente competitivo de la Premier League.

"Estamos comparando dos mundos diferentes", dijo el español, y es justo decir que el Madrid y el Barça, dado su dominio de LaLiga, también disfrutan de muchas más oportunidades para dar a sus jugadores más importantes un descanso muy valioso. Por ejemplo, el brillante Bukayo Saka sin duda habría llegado en mucho mejor forma al Mundial de este verano si Arteta hubiera podido dar descanso al 'starboy' del Arsenal con la misma regularidad con la que Luis Enrique rota a Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele en la Ligue 1.

Sin embargo, no es como si la extenuante intensidad de la Premier League fuera a bajar pronto. Como dejó claro el mercado de fichajes de verano, los grandes clubes ingleses comercian entre sí más que nunca, hasta el punto de obsesionarse con comprar talento "contrastado en la Premier League". En consecuencia, ahora estamos viendo a jugadores corrientes moverse por cantidades extraordinarias (Savio, Liam Delap, Mateus Fernandes, Elliot Anderson), algo que obviamente no hará absolutamente nada por mejorar la calidad general del fútbol de la Premier League.

Muchísima gente es consciente de esta perspectiva bastante deprimente. Pero la Premier League es ahora un gran negocio y el espectáculo debe continuar, aunque eso signifique que las audiencias podrían acabar disminuyendo sin más futbolistas de talla mundial que entretengan a las masas.



