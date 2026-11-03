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La polémica final: Cómo la Juventus destronó al Ajax como rey de la Champions League y desató controvertidas acusaciones de dopaje

El equipo italiano se repuso de un desastre y puso fin al dominio europeo del Ajax, pero pronto surgirían dudas sobre la legitimidad de la victoria.

Peter McVitie
Traducido por

  • La gloria europea pendía de un hilo mientras Vladimir Jugovic se disponía a lanzar un penalti en el Estadio Olímpico de Roma.

    Con 3-2 en la tanda, un gol del jugador de 26 años daría el título de la Champions League al gigante italiano. Si fallaba, el Ajax, vigente campeón, tendría la oportunidad de recuperar el control.

    Mientras esperaba para lanzar ante el portero Edwin van der Sar, una sonrisa apareció en el rostro de Jugovic, de 26 años.

    «¿De qué se ríe?», se preguntaban sus desconcertados compañeros. «¡Nos estamos jugando el título de la Champions League!».

    La tensión también crecía en el palco de autoridades. Al ver que otros directivos del club apartaban la mirada por miedo a que fallara el suplente, el legendario presidente Gianni Agnelli tranquilizó a quienes dudaban: «Tranquilos, es serbio».

    Y, en efecto, Jugovic ejecutó el penalti a la perfección: envió el balón fuera del alcance de los largos brazos de Van der Sar y lo colocó junto a la base del poste.

    La Juventus, impulsada por jugadores como Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero, Antonio Conte, Didier Deschamps y Fabrizio Ravanelli, había destronado al equipo de Louis van Gaal para convertirse en el rey de Europa.

    Sin embargo, mientras estallaban las celebraciones en la capital italiana y también en Turín, ya empezaban a surgir dudas sobre la legitimidad de la victoria.

    Algunos jugadores del Ajax percibieron entonces que algo no iba bien, pero tuvieron que pasar años para que se confirmaran sus sospechas de que sus rivales se dopaban, lo que empañó los logros de aquel gran equipo de la Juventus.

  • Reconstrucción tras el desastre

    Roberto Baggio and Gianluca Vialli both of Juventus FC
    Getty Images Sport

    Lippi, técnico de la Juventus, aprovechó los cimientos sentados por Giovanni Trapattoni para convertir al equipo de Turín en un aspirante a los títulos europeos.

    En 1985, la Juventus logró la increíble hazaña de derrotar en la final de la Copa de Europa, disputada en el estadio de Heysel de Bruselas, a un Liverpool en el que jugaban Kenny Dalglish, Ian Rush, Alan Hansen y Mark Lawrenson. Sin embargo, aquella victoria quedó ensombrecida por la tragedia que causó la muerte de 39 personas y dejó otras 600 heridas. El coste humano de aquella noche en Bélgica fue tan terrible y dejó una huella tan profunda que nadie en el club podía recordarla con alegría. «Nunca consideramos realmente lo de 1985 una victoria por lo ocurrido en Heysel», declaró más tarde el vicepresidente Roberto Bettega.

    Tras caer a las primeras de cambio en las dos temporadas siguientes, la Juventus desapareció de la máxima competición europea durante casi una década. Aunque ganó la Copa de la UEFA en 1990 y 1993 y volvió a llegar a la final dos años después, en la que perdió ante su rival italiano Parma, la Champions League era el gran objetivo.

    Marcello Lippi sustituyó a Giovanni Trapattoni en 1994 y se puso a reconstruir el club. El verano de 1995 trajo consigo una profunda renovación: Roberto Baggio fue traspasado al AC Milan en una operación récord, Jurgen Kohler y Robert Jarni se marcharon y llegaron jugadores como Ciro Ferrara, Didier Deschamps y Paulo Sousa.

    Después de conquistar el doblete nacional en su primera temporada, Lippi quiso reforzar aún más el equipo con tres fichajes procedentes de la Sampdoria, entre ellos la decisiva incorporación de un sonriente serbio.

    Aunque la Juve terminó segunda en la Serie A 1995-96, por detrás del AC Milan, estaba centrada en recuperar su lugar entre la élite europea.

    Su campaña continental comenzó de la peor manera: encajó un gol en el primer minuto de su estreno ante el Dortmund, obra de Andreas Moller, que se reencontraba con su antiguo equipo dos años después de dejar la Juventus para fichar por el club alemán.

    Sin embargo, aquello no fue más que un tropiezo momentáneo para el equipo de Turín. Del Piero impulsó la remontada: dio a Michele Padovano el pase del empate 10 minutos después, marcó un precioso gol con un disparo con rosca y asistió a Conte para sentenciar el partido.

    La actuación decisiva de Del Piero dio paso a una racha imparable. Marcó en cinco partidos consecutivos mientras la Juventus arrollaba al Rangers y al Steaua de Bucarest para ganar el grupo.

    El equipo de Lippi también demostró que tenía el carácter necesario para medirse a los grandes de siempre. Remontó el 1-0 encajado ante el Real Madrid en la ida con una victoria por 2-0 en un partido en el que no dio tregua, y alcanzó así las semifinales. Allí superó a un combativo Nantes por un global de 4-3 en una eliminatoria vibrante.

    «No teníamos miedo de nadie», dijo Vialli. «Una vez que ganamos al Real Madrid, parecía casi inevitable que llegáramos a la final».

    Once años después de la tragedia que sigue presente en el corazón y la memoria de los aficionados al fútbol, la Juve estaba preparada para demostrar que había vuelto de verdad a la élite.

  • Ventaja para la Juve

    SOC AJAX JUVENTUS
    AFP

    Una reñida batalla contra el Ajax se prolongó durante los 120 minutos antes de que una tanda de penaltis decidiera el título

    En Roma se interponían en su camino los vigentes campeones de Europa de Van Gaal. Además de ganar la Supercopa de la UEFA y arrasar con sus rivales en la Eredivisie en la temporada 1995-96, jugadores como Van der Sar, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Danny Blind y los hermanos De Boer completaron otra campaña europea dominante: solo dejaron de ganar en dos ocasiones antes de llegar a la capital italiana.

    La Juve era muy consciente del desafío que tenía por delante, y Sergio Porrini señaló a Litmanen como la principal amenaza.

    «Era, sin duda, el más peligroso. Estaba en un momento en el que, si tocaba el balón, marcaba. Y, de hecho, marcó. Los extremos de aquel 4-3-3 también eran muy buenos: el neerlandés Kiki Musampa y el nigeriano Finidi George. Podían hacer daño en ataque, pero al mismo tiempo concedían mucho en defensa».

    Sin embargo, el ímpetu juvenil del Ajax se había convertido a esas alturas en arrogancia, y Van Gaal dio a sus rivales una motivación adicional.

    Como contó Ciro Ferrara: «Unos días antes de la final, cuando le preguntaron quién ganaría la Champions League, el entrenador del Ajax, Van Gaal, respondió: “No sé quién ganará, pero sé que esa copa volverá en nuestro avión”».

    El italiano añadió: «Aquello nos dio el impulso que necesitábamos».

    Lippi arengó a sus jugadores con un discurso improvisado y los mandó al campo con este mensaje: «Nueve de cada diez veces ganan ellos, pero una maldita vez nos toca a nosotros. Y esta es la noche».

    Sus palabras surtieron efecto de inmediato. Apenas habían transcurrido 12 minutos de la final cuando Frank de Boer calculó mal un cabezazo y esperó a que Van der Sar saliera a recoger el balón, pero Ravanelli se adelantó, se lo robó y lo empujó a la portería vacía.

    El Ajax, sin embargo, respondió bien y las palabras de Porrini resultaron proféticas. El guardameta Angelo Peruzzi rechazó un lanzamiento de falta de De Boer y el balón le cayó a Litmanen, que se zafó de un defensa y marcó desde cerca.

    Ninguno de los dos equipos logró romper el empate durante el resto de los 120 minutos de intenso fútbol, y todo acabó decidiéndose en una tanda de penaltis.

    Según Lippi, Gianluca Vialli se negó a lanzar uno de los primeros penaltis, perseguido por los fantasmas de lo que le había ocurrido en ese mismo estadio cuando representaba a Italia en el Mundial.

    «En el Olímpico fallé un penalti contra Estados Unidos en el Mundial de 1990 y me rompí el pie al lanzar otro contra la Roma», contó a Corriere della Sera para explicar por qué quería tirar el quinto o el sexto penalti. «Aquella noche sabía que era mi última oportunidad de ganar la Champions League.

    »¡Imagina las pesadillas que habría tenido si no!».

    Lippi explicó: «Vialli arrastraba las malas sensaciones de la final contra el Barcelona y aquella final le importaba especialmente. Me dijo: “Esta Champions League me importa tanto que, si perdemos porque fallo el penalti, me suicidaré”».

    En el Ajax se vivía una situación parecida, como reconoció Sonny Silooy: «Ninguno de nosotros quería lanzar un penalti después de la prórroga. Aquello me disgustó mucho. Louis había ido preguntando a todos. Jugadores importantes eludieron la responsabilidad».

    Mientras Ferrara, Gianluca Pessotto y Padovano transformaron sus lanzamientos, el guardameta Peruzzi se convirtió en héroe bajo los palos. Desvió el primer intento de Davids, del que después se rio diciendo «¡Me lo tiró directamente a mí!», y luego se lanzó para detener el de Sonny Silooy.

    Con el marcador 3-2, le llegó el turno a Jugovic.

    Sus compañeros estaban nerviosos y los directivos en la grada no se atrevían a mirar, pero Jugovic sonreía. Sentía que el desenlace ya estaba decidido.

    «Estaba seguro de que marcaría. Sonreía porque el destino me había elegido para una victoria tan importante, tanto para mí como para la Juventus, un club que llevaba muchos años esperándola», contó a Corriere della Serra.

    Van der Sar no tuvo ninguna posibilidad de detener el misil que Jugovic envió a la esquina inferior de la portería.

  • Las sospechas surgen de inmediato

    AC Siena v AS Roma - Serie A
    Getty Images Sport

    Algunos jugadores del Ajax sospechaban de la Juventus tras aquella final, pero no fue hasta la explosiva entrevista de Zdenek Zeman cuando se abrió una investigación.

    Mientras la expedición de la Juventus estallaba en celebraciones, los jugadores del Ajax, exhaustos, abandonaban el césped del Estadio Olímpico con una profunda inquietud.

    En el vestuario, Overmars apartó a Ronald de Boer para expresarle sus preocupaciones.

    «Marc Overmars me dijo enseguida que sentía que algo no iba bien», contó a The Independent. «Vio a un rival cuya mirada no parecía normal. Tenía la impresión de que estaba tomando algo».

    Y añadió: «Yo no tuve esa sensación. ¿Sabes por qué? Porque siempre pienso que nadie haría algo así. No era consciente en absoluto de eso. Y si alguien corre más rápido, quizá simplemente corra más rápido. Sabíamos que había sido una temporada larga para nosotros».

    Al Ajax no le quedó más remedio que aceptar la derrota y pasar página. La Juventus alcanzó la final de la Champions League en dos temporadas consecutivas y perdió ante el Borussia Dortmund y el Real Madrid.

    Después, en agosto de 1998, el entrenador de la Roma, Zdenek Zeman, concedió una entrevista a L'Espresso en la que denunció las prácticas ilícitas de algunos equipos italianos y señaló en particular a la Juventus. El fútbol italiano debe «salir de la farmacia», afirmó.

    «No soy un demagogo ni un provocador», dijo. «Soy un hombre de deporte. Presto atención a los rumores y al ambiente que se respira. Oigo y veo que, no solo en el ciclismo, sino también en el fútbol, se intenta compensar la falta de preparación con productos farmacéuticos. En el fútbol todavía no ha habido un escándalo de gran repercusión. Pero cuanto más importante es un deporte, mayores son los peligros. Sé de muchos médicos que han pasado del ciclismo al fútbol. Sé de muchos clubes de la Serie A que emplean farmacólogos. Debemos evitar que el campeonato se convierta en el Tour de Francia».

    Y añadió: «Es un motivo de asombro que empieza con Gianluca Vialli y llega hasta Alessandro Del Piero. Como yo mismo he practicado varios deportes, solía pensar que esos resultados solo podían conseguirse mediante el culturismo, después de años y años de entrenamiento especializado. Estoy convencido de que el fútbol es una actividad completamente distinta, al menos el fútbol que yo practico, que definiría con una sola palabra: “positivo”».

    Zeman admitió que sus jugadores de la Lazio habían tomado distintas sustancias químicas para favorecer su recuperación o recibir un impulso psicológico, pero recalcó: «Tengo la impresión de que últimamente las cosas están yendo demasiado lejos. La presión sobre los jugadores es cada vez mayor. Y cada vez es más difícil resistirse a las tentaciones de la píldora mágica… Ya se hablaba de los problemas de [Diego] Maradona con las drogas cuando el Nápoles lo fichó del Barcelona. No puedo creer que su compañero Ciro Ferrara, que desde luego no destacó por sus buenos modales en su polémica conmigo, los desconociera. Maradona siguió jugando como un campeón. Y todavía juega hoy. Pero me gustaría recordarle a Ferrara que, si no hubieran hecho la vista gorda, si alguien se hubiera tomado en serio su adicción a las drogas, podrían haberlo salvado de una situación tan triste. Pero ahora los negocios prevalecen sobre todo. El mundo del fútbol está dominado por las finanzas y también por las farmacias».

    A raíz de las acusaciones de Zeman, la policía registró las oficinas y las instalaciones de entrenamiento de la Juventus y encontró 281 sustancias farmacéuticas distintas. «Parece más bien el equipamiento de un pequeño hospital», declararía más tarde un perito ante el tribunal.

    Aunque ninguno de los medicamentos, en su mayoría antiinflamatorios, analgésicos y estimulantes cardíacos, figuraba entonces en la lista de sustancias prohibidas, los historiales médicos y las muestras de sangre incautados durante el registro sí aportaron pruebas incriminatorias.

    Cuando el fiscal Raffaele Guariniello llevó a juicio en 2004 al médico de la Juventus Riccardo Agricola y al director ejecutivo Antonio Giraudo, el tribunal llamó al hematólogo doctor Giuseppe d’Onofrio como perito para examinar esas muestras.

    Las conclusiones fueron demoledoras.

    «La variabilidad que observé en los datos no podía considerarse normal», declaró D’Onofrio.

    Explicó que las fluctuaciones extremas en los recuentos de glóbulos rojos y los niveles de hemoglobina de la plantilla de la Juventus solo podían explicarse por transfusiones de sangre o por el uso de eritropoyetina (EPO), la hormona sintética diseñada para aumentar el aporte de oxígeno a los músculos y mejorar la resistencia. D’Onofrio declaró que era «prácticamente seguro» que dos jugadores de la Juventus de mediados de la década de 1990 habían tomado EPO, y «muy probable» que otros siete también lo hubieran hecho. Los abogados de la Juventus, sin embargo, insistieron en que hablar de probabilidades no demostraba nada más allá de toda duda razonable.

    Por suministrar a los jugadores de la Juventus grandes cantidades de sustancias para mejorar el rendimiento, el doctor Agricola fue declarado culpable de fraude deportivo y condenado a 22 meses de prisión, con la pena suspendida. Sin embargo, tanto él como Giraudo fueron absueltos en apelación en 2005. Cuando el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Italia, revisó el caso dos años después, revocó la decisión del tribunal de apelación y dictaminó que la administración de productos farmacéuticos sí podía constituir fraude deportivo según la legislación italiana. Sin embargo, como los hechos habían ocurrido entre 1994 y 1998, el delito había prescrito.

    El caso quedó cerrado.

  • No acabó ahí.

    Fabrizio Ravanelli of Juventus celebrates UEFA European Cup Final 1996
    Hulton Archive

    La amargura del Ajax perdura, pero aquel título de la Champions League sigue siendo de la Juventus

    Una pregunta crucial seguía planeando sobre el fútbol europeo: si los jugadores de la Juventus utilizaban sistemáticamente sustancias para mejorar el rendimiento, ¿por qué ninguno dio positivo en los controles en torno a la final de 1996?

    La respuesta salió finalmente a la luz en 2013, en un episodio decisivo de la serie documental neerlandesa Andere Tijden Sport. El fiscal Guariniello reveló ante las cámaras que su investigación había descubierto que las muestras antidopaje enviadas al laboratorio oficial de análisis de Roma desde partidos de la Serie A y de competiciones europeas sencillamente nunca se analizaron. El antiguo director de aquel laboratorio de Roma, hoy desaparecido, confirmó esta versión en el documental.

    D'Onofrio y su colega científico Alessandro Donati volvieron a analizar los registros sanguíneos correspondientes, en concreto, a la semana de la final disputada en Roma en mayo de 1996. Estaban convencidos de que los parámetros sanguíneos demostraban que era prácticamente seguro que los jugadores de la Juventus habían sido preparados con EPO.

    «Vaya, esto es extraño. No me da buena espina», dijo Finidi George sobre las revelaciones. «No era solo un jugador, sino varios del equipo. Si tienes a seis o siete jugadores jugando así en ese partido, eso es hacer muchas trampas».

    La rivalidad entre el Ajax y la Juventus no desapareció, pero quedó latente hasta 2019, cuando ambos equipos se enfrentaron en los cuartos de final de la competición.

    David Endt, exdirector general del Ajax, declaró que el equipo neerlandés quería vengarse de la derrota ante un conjunto que estaba «un poco dopado». Más tarde contó a The Independent que seguía «amargado» y «asqueado» por aquella derrota.

    El exjugador de la Juventus Alessio Tacchinardi respondió: «He escuchado las declaraciones del tan famoso David Endt y solo puedo decir que debería avergonzarse. ¡Debería darle vergüenza! Aquel equipo trabajó duro desde el primer día de la pretemporada para llevar la Champions League de vuelta a Turín, y cumplimos ese sueño.

    «En todo caso, espero que sus palabras sirvan para motivar aún más a nuestros jugadores a eliminar otra vez al Ajax. ¡Qué vergüenza!»

    El exdefensa Ferrara añadió: «Me gustaría señalar que Endt nos ayudó mucho en aquella victoria. Unos días antes de la final, le preguntaron al entrenador Louis van Gaal quién ganaría la Champions League y respondió: “No lo sé, pero ese trofeo volverá en nuestro avión”.

    «Pues bien, como responsable de comunicación del equipo, Endt debería saber que aquella declaración nos motivó mucho».

    La Juventus y sus aficionados, todavía indignados por las acusaciones, siguen recordando aquella noche en Roma como una redención. Una victoria cimentada en la visión de Lippi, las actuaciones heroicas de Peruzzi y el penalti de Jugovic. El momento en que el club recuperó el mayor trofeo del fútbol europeo, libre del dolor de Heysel.

    Para el Ajax y muchos otros en toda Europa, sin embargo, aquel triunfo lleva un asterisco permanente.