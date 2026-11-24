A De Bruyne no le faltaron ofertas cuando anunció que dejaría el City al final de la temporada 2024-25, después de que Pep Guardiola dejara de contar con él. «Había muchas diferencias en cuanto a proyectos, estilo de vida y competitividad», explicó a los periodistas en su primera rueda de prensa, «pero diría que el proyecto del Nápoles era la mejor opción en conjunto para mí».

Y se entendía por qué había llegado a esa conclusión. Puede que en otros lugares le ofrecieran más dinero, pero el Nápoles tenía el sol, el mar y el Scudetto, tras proclamarse campeón al término de la primera temporada de Conte al frente del equipo. Parecía la combinación perfecta para De Bruyne, que quería un cambio de aires espectacular después de 10 años en Manchester sin dejar de jugar al máximo nivel.

El fichaje de quien posiblemente sea el mejor mediapunta de la historia de la Premier League también parecía una gran operación para el Nápoles. El equipo de Conte acababa de proclamarse campeón de Italia, pero le faltaba creatividad: marcó solo 59 goles en su camino hacia el título, menos que la Fiorentina, la Lazio y el Milan, que terminaron sexto, séptimo y octavo, respectivamente.

De Bruyne llegó, por tanto, para aportar una dimensión completamente nueva a un ataque que también se había reforzado con Rasmus Hojlund, Lucca y Noa Lang. Sin embargo, el Nápoles marcó aún menos goles en la Serie A (58) que la temporada anterior y, además, sufrió una humillante eliminación en la fase liga de la Champions League, que incluyó una bochornosa derrota por 6-2 ante el PSV. De Bruyne estaba indignado y ni siquiera intentó ocultarlo.

Cuando Het Nieuwsblad le preguntó antes del Mundial si le alegraba que Conte se hubiera desvinculado del Nápoles, respondió: «Sí. Por mí, no tenía ninguna obligación de quedarse. El verano pasado se hicieron promesas sobre cómo íbamos a jugar, pero al final casi nada de eso se cumplió.

»Me dio pena. Jugábamos de forma muy defensiva. Si intentas ganar todos los partidos por un gol de diferencia con un 4-5-1, practicas un determinado tipo de fútbol. Nuestro delantero centro (Hojlund) marcó solo 10 goles, así que sabes que las estadísticas no van a ser buenas... El fútbol tiene que ser divertido y, por desgracia, eché en falta ese aspecto. No sirve de nada andarse con rodeos: tenemos visiones distintas del fútbol. Con Conte nunca pude jugar en mi posición».

Por desgracia para De Bruyne, Allegri lo ha cambiado aún más de posición, incluso durante un mismo partido, mientras busca desesperadamente la fórmula ganadora que tanto necesita para conservar su puesto.