El director deportivo Giovanni Manna ha admitido abiertamente, no obstante, que se cometieron errores en el mercado de fichajes y que deben corregirlos cuanto antes. «La temporada pasada gastamos mucho, pero quizá no gastamos bien nuestro dinero, y lo digo siendo plenamente consciente de las críticas que merezco por ello», declaró a Radio Kiss Kiss. «Pero tenemos claro cómo mejorar, corregir y completar la plantilla, y nos aseguraremos de estar preparados en enero».
Se da por hecho que tanto Lucca como Lang se marcharán, dado que han fracasado estrepitosamente en el Maradona, pero De Bruyne también podría salir. Al dos veces elegido mejor jugador de la temporada de la Premier League aún le quedan seis meses de contrato con el Nápoles, que además incluye la opción de ampliarlo un año. Sin embargo, el medio neerlandés Voetbal asegura que los representantes de De Bruyne ya han mantenido conversaciones con el PSV sobre un posible traspaso al Philips Stadion a mitad de temporada.
Es una posibilidad creíble, dado que De Bruyne no parece haberse adaptado a su nuevo entorno ni mucho menos con la facilidad de Scott McTominay, por ejemplo. La esposa del internacional belga ha afirmado que la familia quiere mudarse a Limburgo, a solo una hora en coche de Eindhoven, y que «cuanto antes, mejor».
«Kevin lleva una vida muy limitada en Nápoles», declaró Michele De Bruyne a la revista Nina. «No es muy divertido para él». A decir verdad, jugar en el Nápoles no es muy divertido para nadie en estos momentos, y Allegri es plenamente consciente de ello. En el descanso de la sufridísima victoria del sábado ante el Torino llegó a decirles a sus jugadores que quizá marcarían un gol si sonrieran más.
Sin embargo, el gol de la victoria de McTominay en la segunda parte apenas ha levantado el ánimo en torno al Maradona. Resultó revelador que Allegri se cubriera las espaldas antes del partido del martes de Champions League contra el City al señalar que sus opciones de avanzar dependerán del encuentro en casa ante el Club Brujas del 8 de diciembre.
Además, para permitir que McTominay se incorpore más al ataque, Allegri volvió a colocar a De Bruyne en una posición más retrasada en la que está claro que no quiere jugar. Por tanto, una salida en enero sigue siendo una posibilidad muy real. Al fin y al cabo, vender a un jugador que llegó gratis, aunque sea por una cantidad relativamente pequeña, tendría sentido económico para el Nápoles, que también aliviaría considerablemente su masa salarial.
El argumento contrario, por supuesto, es que De Bruyne todavía tiene mucho que ofrecer al máximo nivel, como demostró con sus buenas actuaciones con su selección durante el parón internacional. Las próximas semanas serán, por tanto, decisivas. Pero sorprendería que De Bruyne disfrutara lo más mínimo de su regreso al Etihad: probablemente le recordará dolorosamente cuánto disfrutaba antes del fútbol en el City y hasta qué punto se ha convertido en una obligación tediosa en el Nápoles.