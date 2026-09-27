Ahora parece un recuerdo lejano, pero durante los años 2000 y principios de la década de 2010, el Udinese estuvo entre los mejores del resto en la Serie A y fue un habitual en las competiciones europeas, clasificándose por primera vez en su historia para la Champions League en 2004-05 antes de alcanzar los cuartos de final de la Copa de la UEFA en 2008-09 y llegar hasta la tercera posición en la liga en 2011-12.

El club encadenó siete años de éxito sostenido, relativo, a partir de 2007, terminando regularmente en puestos europeos. Fue durante ese periodo cuando varias de las figuras más icónicas del club en la era moderna pasaron por las puertas del Stadio Friuli, entre ellas Fabio Quagliarella, Kwadwo Asamoah y Gokhan Inler, que desde entonces ha regresado como director deportivo.

Formaron la columna vertebral de una plantilla equilibrada que ya contaba con el legendario portero Samir Handanovic, la futura estrella de Barcelona y Arsenal Alexis Sanchez y el icónico delantero Antonio Di Natale, y ese núcleo ayudó al Udinese a firmar su mejor actuación europea desde que ganó la Intertoto Cup en 2000, al alcanzar los cuartos de final de la Copa de la UEFA en 2009, donde cayó por poco ante el Werder Bremen, que acabaría siendo finalista, en los penaltis y sin los lesionados Handanovic y Di Natale.

«Teníamos muchos jugadores realmente buenos, buenos líderes», cuenta Inler a GOAL. «Teníamos grandes jugadores como Sanchez, (Mauricio) Isla, Handanovic en la portería, (Mehdi) Benatia en defensa. Muchos, muchos nombres.

«Año tras año fuimos mejorando, y en los cuatro años que estuve aquí, el cuarto fue el mejor. Conseguimos un puesto en la Champions League con una plantilla tan joven. Estoy feliz de haber vivido esta gran etapa con el Udinese».