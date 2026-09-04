La oleada de fichajes veraniegos del Arsenal convierte al equipo londinense en el rival a batir en la Women's Super League de esta temporada
Puede que lo fácil sea mirar el mercado de fichajes de verano del Arsenal y señalarlo como favorito para ganar la Women's Super League. Georgia Stanway y Ona Batlle son los fichajes estrella de lo que, sobre el papel, parece una brillante ráfaga de movimientos por parte del Arsenal, que busca poner fin a una espera de siete años para conquistar un 16º título de la máxima categoría y ampliar así su récord. Pero que sea un tópico ensalzar al equipo que ha “ganado” el mercado de fichajes no significa que hacerlo sea siempre inexacto.
Al fin y al cabo, aunque el Arsenal no gana la WSL desde 2019, fue en mayo del año pasado cuando el equipo de Renee Slegers sorprendió al Barcelona en la final de la Women's Champions League para conquistar un segundo título europeo, un trofeo que ningún otro equipo inglés femenino ha levantado siquiera una vez. Su camino hacia la gloria también incluyó una remontada notable para derrotar al Lyon, ocho veces campeón, en las semifinales. Incluso cuando el OL se tomó la revancha en la competición de la temporada pasada, en la misma ronda, el Arsenal volvió a demostrar que puede competir con los mejores del mundo.
Este verano, por tanto, ha consistido en construir a partir de eso. Este equipo es capaz de conquistar el continente, pero la falta de profundidad y la dependencia de determinadas jugadoras le han impedido imponerse en casa, con el Chelsea dominando durante seis temporadas consecutivas de la WSL antes de que el Manchester City pusiera fin a su sequía de títulos la última vez.
Ahora, sin embargo, el Arsenal parece estar bien posicionado para volver a la cima gracias a un mercado de verano que bien puede haberlo convertido en el rival a batir.
Profundidad de plantilla
Una parte enorme de eso es la profundidad de plantilla que ahora tiene el Arsenal. Todas las posiciones están más que adecuadamente cubiertas, principalmente por jugadoras con mucha experiencia, aunque también con un toque de juventud.
Incluso las que entran en esta última categoría no carecen de experiencia al máximo nivel ni en los grandes escenarios. Olivia Smith ya acumula tres excelentes temporadas en el fútbol sénior, incluida la campaña 2025-26, en la que llevó de maravilla la expectativa de un elevado precio de traspaso; Smilla Holmberg tiene un nivel de experiencia similar y también representó a su país en una Eurocopa el verano pasado, jugando una hora en la derrota de Suecia ante Inglaterra en cuartos de final; mientras que Lisa Baum llega este verano con menos experiencia internacional que esas dos, pero lleva jugando al fútbol sénior desde que tenía 15 años.
Seguía habiendo una preocupación en el centro de la defensa. Leah Williamson ha tenido problemas para encadenar continuidad física últimamente y la recuperación en curso de Katie Reid de una lesión de ligamento cruzado anterior habría dejado a Lotte Wubben-Moy y Steph Catley como las únicas opciones ahí si la capitana de Inglaterra volvía a quedarse fuera. Sin embargo, el Arsenal se movió el último día del mercado para incorporar a la internacional francesa Elisa De Almeida y reforzar esa zona. Una zurda habría sido lo ideal, con Catley como la única en esa demarcación, pero el Arsenal al menos está ahora bien cubierto ahí tras solucionar la única preocupación en cuanto a profundidad de plantilla.
Repartiendo la carga
Contar con esa profundidad es especialmente importante dada la dependencia que el Arsenal ha tenido de ciertas jugadoras en los últimos tiempos, especialmente de Kim Little y Mariona Caldentey en el centro del campo. Hubo un bajón significativo si esas jugadoras no estaban la pasada temporada, algo que nunca es una situación ideal, especialmente con Little ya con 36 años. Los fichajes de Stanway y Geraldine Reuteler, por tanto, han solucionado eso.
También ha sido el caso de Alessia Russo. Teniendo en cuenta hasta qué punto tanto el Arsenal como Inglaterra han dependido de ella en los últimos años, la delantera lo ha hecho extraordinariamente bien para mantenerse libre de lesiones, algo que sin duda es un testimonio del trabajo que realiza fuera del campo y de su profesionalidad en todos los sentidos. Aun así, darle a Russo más oportunidades para descansar seguiría siendo beneficioso, y eso será más posible ahora que Selina Cerci se ha unido a ella, Stina Blackstenius y Michelle Agyemang, que también se está recuperando de una lesión de ligamento cruzado anterior, en la nómina de delanteras.
Versatilidad y flexibilidad
La actividad de este verano también abre la puerta a una mayor flexibilidad en la mediapunta. Frida Maanum ha sido la titular más habitual ahí, con la ya salida Victoria Pelova sin poder adueñarse de la posición, mientras que los experimentos con Kyra Cooney-Cross en esa zona tampoco dieron grandes resultados. Rosa Kafaji, fichada en 2024, también ha sido traspasada este verano al London City Lionesses, por lo que queda fuera de la ecuación.
Sin embargo, Reuteler, Little, Caldentey y Stanway pueden jugar un poco más adelantadas, mientras que Maanum también es capaz de actuar más retrasada. Debido a la profundidad de la que ahora dispone Arsenal en el centro del campo, puede rotar más en esa zona para utilizar distintas combinaciones, ya sea para dar descanso a jugadoras concretas o para alinear un equipo más adecuado para poner en problemas al rival.
Más que suficiente calidad
Todo eso se suma a la calidad que el Arsenal ya ha demostrado bajo las órdenes de Slegers, al ganar la Champions League y alcanzar las semifinales en una sólida defensa del título, incluso antes de tener en cuenta la calidad general que aportan estos fichajes de verano.
Batlle es una lateral de clase mundial, Stanway es una de las mejores centrocampistas del planeta, Cerci ha marcado más goles en la Bundesliga en las dos últimas temporadas que cualquier otra jugadora, la calidad de Reuteler quedó a la vista de todos en la Eurocopa 2025 y Baum es una futbolista realmente ilusionante tanto para el presente como para el futuro.
El Manchester City merece mucho respeto como vigente campeón de la WSL, pero la ausencia de fútbol de la Champions League le ayudó el año pasado y esta temporada tiene un nuevo desafío al añadir los partidos europeos a su calendario. El Chelsea también es un gran campeón, después de haber ganado los seis títulos anteriores antes del triunfo del City, pero la temporada pasada fue su peor campaña en la WSL en siete años y hay algunas dudas sobre ciertas áreas de la plantilla de esta temporada y también sobre su reciente historial de lesiones, que realmente mermó su profundidad el curso pasado.
El Manchester United no parece ser una gran amenaza tras un verano tranquilo, que ha incluido la sorprendente salida del entrenador Marc Skinner, y probablemente sea demasiado pronto para que el ambicioso London City Lionesses, que ha invertido con fuerza, pueda aspirar realmente al título, incluso con fichajes como la dos veces ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas.
El Arsenal, sin embargo, tiene una plantilla fuerte en todas las zonas, cuenta con mucha flexibilidad y versatilidad en el grupo y sabe lo que hace falta para cruzar la meta y ganar los títulos más importantes. Ahora, su objetivo será lograrlo en la WSL por primera vez desde 2019.