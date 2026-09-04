La oleada de fichajes veraniegos del Arsenal convierte al equipo londinense en el rival a batir en la Women's Super League de esta temporada

Puede que lo fácil sea mirar el mercado de fichajes de verano del Arsenal y señalarlo como favorito para ganar la Women's Super League. Georgia Stanway y Ona Batlle son los fichajes estrella de lo que, sobre el papel, parece una brillante ráfaga de movimientos por parte del Arsenal, que busca poner fin a una espera de siete años para conquistar un 16º título de la máxima categoría y ampliar así su récord. Pero que sea un tópico ensalzar al equipo que ha “ganado” el mercado de fichajes no significa que hacerlo sea siempre inexacto.

Al fin y al cabo, aunque el Arsenal no gana la WSL desde 2019, fue en mayo del año pasado cuando el equipo de Renee Slegers sorprendió al Barcelona en la final de la Women's Champions League para conquistar un segundo título europeo, un trofeo que ningún otro equipo inglés femenino ha levantado siquiera una vez. Su camino hacia la gloria también incluyó una remontada notable para derrotar al Lyon, ocho veces campeón, en las semifinales. Incluso cuando el OL se tomó la revancha en la competición de la temporada pasada, en la misma ronda, el Arsenal volvió a demostrar que puede competir con los mejores del mundo.

Este verano, por tanto, ha consistido en construir a partir de eso. Este equipo es capaz de conquistar el continente, pero la falta de profundidad y la dependencia de determinadas jugadoras le han impedido imponerse en casa, con el Chelsea dominando durante seis temporadas consecutivas de la WSL antes de que el Manchester City pusiera fin a su sequía de títulos la última vez.

Ahora, sin embargo, el Arsenal parece estar bien posicionado para volver a la cima gracias a un mercado de verano que bien puede haberlo convertido en el rival a batir.