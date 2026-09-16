Cuando Cole Campbell arranca, suele hacerlo a toda velocidad. Es una de las primeras cosas que llaman la atención de su juego. Y, en cierto modo, el arte imita a la vida. El deseo de ir rápido de la emergente estrella estadounidense no solo aparece entre líneas, sino también en su vida.

«Yo diría que lo diferente de Alemania que más disfruto», dijo esta semana en una mesa redonda con periodistas, «es probablemente la autobahn».

Tiene sentido. La autobahn no es solo una autopista; es una forma de libertad, en cierto modo, ya que en la mayoría de las carreteras no hay límites de velocidad. Y, después de una temporada 2025-26 en la que gran parte de la libertad de Campbell sobre el campo para moverse le fue arrebatada, ha comenzado esta nueva campaña con un propósito distinto. Campbell no solo va a toda velocidad por la autobahn; también lo hace sobre los terrenos de juego de la Bundesliga, aparentemente con ganas de recuperar el tiempo perdido durante un año.

El Bayern de Múnich estuvo cerca de comprobarlo por las malas el pasado fin de semana, cuando Campbell dejó atrás a Dayot Upamecano con facilidad, aunque después vio cómo su gol era anulado por fuera de juego de un compañero. Habría sido su segundo gol de la temporada y su segundo gol con su nuevo equipo, el SV Elversberg, el recién ascendido club de la Bundesliga que le ha entregado a Campbell las llaves metafóricas y la libertad para explorar.

La gran pregunta es si Campbell puede sacar el máximo partido a esa libertad recién descubierta. En otro tiempo visto como uno de los grandes talentos estadounidenses en Dortmund, Campbell ha perdido algo de terreno en el orden de preferencias después de lo que muchos consideraron un año desperdiciado. La pasada temporada solo jugó seis partidos, uno con el Dortmund y cinco durante una discreta cesión en el Hoffenheim en la segunda mitad del curso.

Sin embargo, en la mente de Campbell, el tiempo no se desperdició.

«Debuté hace casi dos años y pensé que quizá iba a pasar entonces», dijo, «pero creo que Dios tiene un plan para mí, y pienso que mi mentalidad entonces era muy diferente a la que tengo ahora. Creo que las cosas que aprendí en estos 22 meses son algo que no habría aprendido si quizá las cosas hubieran sucedido de otra manera».

El jugador de 20 años dice que, como resultado de esa experiencia, está más preparado que antes. Con la selección masculina de Estados Unidos pasando página de 2026 y poniendo ya el foco en 2030, Campbell está deseando demostrar por qué está listo para formar parte de ello.

«Creo que mi mentalidad ha cambiado y, al final, puedo hablar de las frustraciones o de lo que fuera en ese momento, pero sin esto, mi carácter no habría cambiado... Todo pasó como tenía que pasar, y estoy agradecido por el tiempo y por las cosas que aprendí por el camino».