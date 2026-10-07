Paris Brunner empezó su camino hacia el estrellato con solo 14 años, cuando se incorporó a la cantera del Borussia Dortmund en 2020. En los cuatro años siguientes, marcó la asombrosa cifra de 56 goles en 74 partidos entre los distintos equipos de categorías inferiores del club, y también dejó su huella en la escena internacional.

Alemania arrasó rumbo al título en el Europeo sub-17 del verano de 2023, y Brunner compartió la Bota de Oro con cuatro goles, además de hacerse con el premio al Jugador del Torneo. Aquel invierno, Brunner volvió a ser el héroe cuando Alemania levantó el Mundial sub-17 en Indonesia, al marcar cinco goles, incluido uno en la victoria de la final ante Francia, y fue recompensado con el Balón de Oro.

El exentrenador del Borussia Dortmund Edin Terzic describió a Brunner como «un jugador extraordinariamente talentoso» y el club hizo un esfuerzo por atarlo con un contrato profesional. Sin embargo, nunca se alcanzó un acuerdo total y, para evitar perderlo a coste cero, el gigante alemán vendió a Brunner al Mónaco por 4 millones de euros en agosto de 2024.

Fue un movimiento valiente cambiar su zona de confort por un nuevo país con solo 18 años, pero Brunner nunca tuvo dudas. «El Mónaco me mostró un camino deportivo claro, cómo quieren planificar conmigo y desarrollarme», dijo Brunner a Sport BILD. «Esta valoración y claridad me convencieron e impresionaron de inmediato. Tuve la sensación de que de verdad me querían».

Avanzando hasta el presente, el delantero alemán está empezando a recompensar al Mónaco por haber depositado su confianza en él. Brunner se está convirtiendo rápidamente en uno de los delanteros más temidos de la Ligue 1, atrayendo en el proceso la atención del nuevo seleccionador absoluto Jurgen Klopp, y puede que no pase mucho tiempo antes de que también aparezca en el radar de los clubes de élite de Europa.