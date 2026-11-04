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Yasir Zabiri Shortlist 1-1.pngGetty/GOAL

La lista de candidatos: Yassir Zabiri debería estar en el radar de fichajes de los grandes de la Premier League, ya que la estrella del Racing de Santander compite con Raphinha, Kylian Mbappe y Lamine Yamal en la tabla de goleadores de LaLiga

El jugador cedido por el Rennes ha empezado con buen pie en España y podría ganarse un traspaso millonario a Inglaterra si mantiene su deslumbrante nivel.

James Westwood
Traducido por

  • «La forma en que juega el Racing Santander es lo que me convenció para venir aquí», dijo Yassir Zabiri tras llegar cedido desde el Rennes al equipo de La Liga en agosto. «También me gusta mucho España y creo que este es el entorno adecuado para mí».

    El director deportivo del Racing, Chema Aragon, también se mostró confiado durante la presentación de Zabiri: «Tiene las cualidades que buscábamos. Se mueve bien al espacio, define con eficacia, es inteligente y se adapta rápido».

    El tiempo no ha tardado en darles la razón a ambos. Antes de su debut, Zabiri se marcó el objetivo de anotar al menos 10 goles con el Racing. Todo apunta a que superará con creces esa cifra: ya ha marcado ocho en sus primeros 11 partidos.

    El delantero marroquí ocupa actualmente la cuarta posición en la lucha por el Pichichi, el premio al máximo goleador de La Liga. Está a siete goles del líder en este inicio de temporada, Raphinha, a cuatro de Kylian Mbappe y a solo dos de Lamine Yamal. Es todo un logro para Zabiri, sobre todo teniendo en cuenta que el Racing, recién ascendido, es 16.º en la tabla y no tiene ni de lejos la misma profundidad de plantilla que el Barcelona o el Real Madrid.

    De hecho, el talento individual de Zabiri podría marcar para el Racing la diferencia entre una permanencia tranquila en mitad de la tabla y una lucha por evitar el descenso. El equipo regresó a La Liga en mayo tras 14 años de ausencia. Pase lo que pase, parece claro que a Zabiri le esperan retos mayores: según diversas informaciones, el Aston Villa y el Newcastle siguen de cerca al jugador de 21 años de cara al mercado de fichajes de enero.

    Zabiri podría incluso desatar una puja entre los clubes más poderosos de la Premier League: es así de bueno. Lo que a primera vista puede parecer un éxito de la noche a la mañana no lo ha sido en absoluto. Zabiri ha sufrido reveses una y otra vez y ahora ve recompensado el haberse levantado en cada ocasión, impulsado por la firme convicción de que llegaría su momento.

  • Primeros pasos

    Zabiri - Famalicao
    Getty

    Zabiri se formó en su país natal antes de tener su primera oportunidad en Europa cuando era adolescente, pero tuvo que esperar para disponer de minutos en el primer equipo.

    Zabiri comenzó su trayectoria futbolística en el KAC Marrakech antes de ingresar en la prestigiosa Academia de Fútbol Mohammed VI, que también ha formado a internacionales marroquíes como Nayef Aguerd, Youssef En Nesyri y Azzedine Ounahi.

    «Estaré eternamente agradecido a la academia porque es mejor que muchos lugares de Europa», declaró Zabiri a Diario AS. «Teníamos todo a nuestra disposición; cualquier cosa que necesitáramos, estaba allí».

    Terminó su formación a los 18 años y, en enero de 2024, debutó con el primer equipo del Union Touarga. En 11 partidos con el club de la Botola Pro League, Zabiri marcó tres goles y llamó la atención por un momento de lucidez y su sentido de la posición en el último tercio del campo. Delantero centro natural, capaz también de jugar como delantero interior en cualquiera de las dos bandas, pronto empezó a ser considerado uno de los talentos más prometedores del fútbol marroquí, y las consultas de clubes europeos no tardaron en llegar.

    El Famalicao portugués acabó imponiéndose en la pugna por su fichaje y contrató al joven futbolista procedente del Touarga por cuatro años al comienzo de la temporada 2024-25, por solo 600.000 €. Al explicar por qué eligió el Famalicao, Zabiri añadió a AS: «Pensé que sería ideal jugar desde el principio sin tener que pasar por un proceso de adaptación difícil. También me fijé en su trayectoria: incorporan a jugadores jóvenes y, con el tiempo, estos dan el salto a equipos más grandes. Mira el ejemplo de Manuel Ugarte».

    Al principio, sin embargo, Zabiri tuvo que luchar por hacerse un hueco y repartió su tiempo entre el equipo sub-23 y el primer equipo. En su primera temporada solo disputó seis partidos con el primer equipo, en parte debido a una lesión muscular. Aunque aun así logró marcar tres goles, quien entonces dirigía al Famalicao, Hugo Oliveira, estaba decidido a adoptar un enfoque prudente con su desarrollo.

  • Gloria mundial

    FBL-WC-U20-2025-ARG-MAR
    AFP

    El talentoso delantero llevó a su selección a la gloria mundial sub-20 y, a su regreso, le esperaba un papel más importante en el Famalicao.

    Zabiri solo disputó 47 minutos en las seis primeras jornadas de liga del Famalicao en la temporada 2025-26, pero aun así fue convocado por Marruecos para el Mundial sub-20. Sin embargo, a Oliveira no le sentó bien.

    «El entrenador del Famalicao le amenazó con perder su puesto en el equipo», afirmó Mohamed Ouahbi, entonces seleccionador de Marruecos sub-20, en una rueda de prensa durante el torneo. «Él respondió que volvería como campeón del mundo y máximo goleador del equipo, y que, si eso ocurría, se lo merecería».

    Y eso fue exactamente lo que pasó. Marruecos nunca había ganado un Mundial en ninguna categoría de edad, pero se proclamó campeón tras vencer a Corea del Sur, Estados Unidos, Francia y Argentina en las eliminatorias. Sabiri marcó cinco goles en siete partidos, incluidos los dos tantos de la victoria de Marruecos por 2-0 sobre Argentina en la final.

    En el primero, colocó un magnífico lanzamiento de falta en la escuadra; en el segundo, remató de volea en el segundo palo. Su inolvidable actuación le valió el premio al mejor jugador del partido, y acabó compartiendo la Bota de Oro del torneo. Zabiri también recibió el Balón de Plata al segundo mejor jugador del Mundial, mientras que su compañero de selección Othmane Maamma se llevó el Balón de Oro.

    «Esto es lo que siempre he querido: jugar y hacerme un nombre con la selección marroquí. He trabajado duro durante mucho tiempo y esperaba una oportunidad como esta. Gracias a Dios, he cumplido mi sueño de ganar un Mundial», declaró Zabiri a AS. Después llegaron más oportunidades en su club.

    La afición y los dirigentes del Famalicao organizaron una ceremonia especial para celebrar el logro de Zabiri a su regreso a Portugal, y Oliveira pasó a alinearlo habitualmente como titular. Zabiri respondió con cinco goles en siete partidos como titular entre noviembre y enero, y mostró una madurez y una fortaleza física superiores a las habituales para su edad.

    «Yassir tiene mucho talento», dijo Oliveira. «Su margen de crecimiento es enorme. Es muy inteligente en sus movimientos y tiene mucha movilidad». Esas cualidades lo convirtieron en un jugador muy codiciado en el mercado de fichajes de invierno, y el Famalicao recibió una oferta formal del Rennes, de la Ligue 1.

  • Pesadilla francesa

    FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-METZ
    AFP

    Una etapa de seis meses en Francia solo le trajo sinsabores a Zabiri, que nunca logró hacerse un hueco en el once titular del Rennes.

    El Rennes cerró el fichaje de Zabiri por 12 millones de euros el último día del mercado y lo presentó con grandes elogios. «Yassir es un jugador con talento y ha dado un paso adelante gracias al Mundial sub-20», afirmó el director deportivo del Rennes, Loic Desire. «Sus movimientos, su capacidad para leer el juego, sus desmarques y su sangre fría ante la portería hacen de él un futbolista con una proyección muy interesante». El presidente ejecutivo del Rennes, Arnaud Pouille, añadió: «Además de sus cualidades futbolísticas, nos pareció un joven muy agradable y con la cabeza bien amueblada».

    Zabiri, por su parte, confiaba en tener un impacto inmediato: «Estoy muy contento de fichar por el Stade Rennais, que es un gran club. Me atrajo su proyecto». Había sido el entrenador Habib Beye quien había insistido en incorporar a Zabiri para reforzar el ataque del club tras la venta de Mohamed Kader Meite al Al-Hilal, pero fue destituido apenas unos días después de la llegada del jugador.

    Franck Haise asumió entonces el cargo, pero no conocía de antemano a Zabiri del mismo modo ni sentía la misma afinidad por él. El técnico francés quería que el Rennes practicara un fútbol físico y directo, y prefería a Esteban Lepaul y Breel Embolo como delanteros principales, por lo que Zabiri se quedó enseguida con muy pocas oportunidades.

    No fue titular en ninguno de los últimos 14 partidos de Ligue 1 del Rennes aquella temporada y solo disputó más de nueve minutos en uno de los seis encuentros en los que salió desde el banquillo. Ouahbi, que desde entonces había pasado de dirigir a la selección sub-20 a entrenar a la absoluta de Marruecos, convocó a Zabiri por primera vez con la selección en marzo, pero el jugador no llegó a disputar ningún minuto ante Ecuador ni Paraguay.

    La falta de minutos en el Rennes había frenado en seco su progresión. Para empeorar aún más las cosas, en julio el Rennes reforzó todavía más su ataque con el fichaje de Eliezer Mayenda, procedente del Sunderland. Así, el futuro de Zabiri quedó en entredicho después de apenas seis meses en Francia.

    Con contrato hasta 2029, el Rennes no renunció por completo a él, pero empezó a buscarle un destino en calidad de cedido nada más fichar a Mayenda. Cuando apareció el Racing, Zabiri no dudó en aprovechar la oportunidad de poner fin a su pesadilla en el Roazhon Park.

  • Factor decisivo

    Real Racing Club de Santander v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Zabiri afirmó que LaLiga era el entorno ideal para desarrollar su talento tras fichar por el Racing, y lo demostró en su primer partido como titular.

    Zabiri no culpó a Haise ni a nadie más de su fracaso en el Rennes, pero sí admitió que el fútbol de la Ligue 1 no se adaptaba a sus características. «El juego colectivo en Portugal es similar al de España», dijo Zabiri tras llegar al Racing. «En Francia es diferente, hay más situaciones de uno contra uno y más duelos. Prefiero el fútbol de aquí, donde estoy más conectado con mis compañeros».

    También le ilusionaba trabajar a las órdenes del entrenador Jose Alberto Lopez, que fomenta la creatividad en el último tercio del campo. Su apuesta por asumir riesgos en busca de grandes recompensas ha convertido al Racing en un equipo de transiciones entretenido y eficaz. «El estilo de juego del Racing fue lo que me convenció para venir, además de que España me gusta mucho», añadió Zabiri.

    El Racing comenzó la temporada 2026-27 con un empate 2-2 ante el Villarreal antes de perder 1-0 en Getafe. Zabiri salió del banquillo para disputar aproximadamente los últimos 20 minutos de ambos partidos. Lopez le incluyó por primera vez en el once titular cuando el Racing recibió al Elche, y el jugador se presentó por todo lo alto.

    Zabiri adelantó al Racing en el minuto 15 tras aprovechar un grave error de Matias Dituro, el portero del Elche. Se anticipó para empujar el balón a la red justo cuando el guardameta intentaba elevarlo para volver a atraparlo con las manos en el borde del área. Seis minutos después marcó el segundo, con un remate raso y sereno tras recibir un pase desviado.

    El Elche quedó aturdido y Zabiri completó su triplete poco después de la media hora con una volea acrobática que Dituro no pudo detener, dejando el partido prácticamente sentenciado. Con su trabajo hecho, Zabiri fue sustituido en el minuto 69 y recibió una merecida ovación de pie del público del Estadio El Sardinero. El Elche marcó dos goles en los últimos minutos, pero el Racing resistió para imponerse por 3-2 y dar impulso a su temporada. Lopez dedicó elogios especiales a Zabiri.

    «Zabiri tiene un talento excepcional que le permite marcar la diferencia en cualquier situación», declaró el entrenador del Racing a los periodistas. «Para mí, contar con jugadores así es una enorme bendición; es un placer entrenarle».

  • Implacable «jugador de equipo»

    Real Racing Club de Santander v Valencia CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Zabiri no ha dejado de marcar goles en los dos últimos meses y también ha debutado con la selección absoluta de Marruecos.

    Zabiri ha sido titular en ocho de los últimos nueve partidos de Liga del Racing y ha marcado en cinco de ellos. Firmó un doblete para dar al equipo de Lopez una victoria por 2-1 ante el Alavés, anotó el gol del honor en la derrota por 7-2 frente al Barcelona, marcó un gol de oportunista en el empate 1-1 contra el Valencia y logró el tanto de la victoria ante el Espanyol en el minuto 84.

    Pese a no recibir balones de primera calidad, Zabiri ha superado ampliamente su cifra de 4,86 goles esperados (xG). Se sitúa en el percentil 99 de goles por cada 90 minutos entre los delanteros de LaLiga, convierte el 34,8 % de sus ocasiones y ha dirigido a portería 13 de los 23 disparos que ha realizado hasta ahora. Esa eficacia lo ha convertido en uno de los jugadores más letales de las cinco grandes ligas europeas, pero no es lo único que ha impresionado a Lopez, que intenta que el delantero mantenga los pies en el suelo.

    «Tenemos que tener paciencia con este jugador. Debe seguir trabajando y marcando goles», ha dicho el entrenador del Racing. «Es un jugador fantástico para el equipo; trabaja para sus compañeros y marca la diferencia cuando le toca».

    No sorprendió que Zabiri fuese incluido en la convocatoria de Marruecos para el primer parón internacional de la temporada. Esta vez, la antigua promesa del Famalicão entró directamente en el once de Ouahbi y disputó 62 minutos en la victoria por 2-0 ante Gabón en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones. «Zabiri atraviesa un buen momento y ofreció una actuación excelente pese a que el partido no fue fácil», dijo el entrenador tras el pitido final.

    Hay mucha competencia por los puestos, pero Zabiri espera ser el delantero de referencia de Marruecos para cuando arranque la próxima Copa Africana de Naciones, que se disputará en Kenia, Tanzania y Uganda el próximo verano. También podría encontrarse en un nuevo club, porque ni el Racing ni el Rennes podrán retenerlo si sigue marcando goles a un ritmo tan alto.

  • En alerta

    Real Racing Club de Santander v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    La Premier League cuenta ahora mismo con una gran cantidad de delanteros de primer nivel, y Zabiri podría encajar en varios clubes.

    El Racing no tiene una opción de compra sobre Zabiri y su precio ya está llegando a un punto en el que quedará completamente fuera del alcance del club. Pero, si el futbolista marroquí se sale con la suya, seguirá en LaLiga, y el Camp Nou es su destino soñado.

    «Sinceramente, me encanta LaLiga. De pequeño era aficionado del Barça y veía casi todos sus partidos. Es un fútbol precioso y emocionante», declaró Zabiri a AS. «Todos los equipos son buenos; no están solo el Real Madrid y el Barça: también está el Atlético [Madrid] y muchos más, que siempre compiten al máximo nivel. Sin duda, es una liga fantástica, con grandes clubes históricos».

    Zabiri también expresó su convicción de que podría «adaptarse sin problemas» a jugar en el Barça o en el Atlético y, a juzgar por su estado de forma actual, resulta difícil llevarle la contraria. Pero también tiene las cualidades necesarias para destacar en la Premier League.

    Con su olfato goleador, su capacidad en el juego aéreo y su resistencia inagotable, Zabiri encajaría bien en la intensidad del fútbol inglés. Es probable que el Newcastle lo vea como el sustituto ideal de Yoane Wissa, que atraviesa dificultades, mientras que en el Aston Villa podría ser el complemento perfecto para Nicolas Jackson en el último tercio del campo.

    Sin embargo, el Arsenal es probablemente el club de la Premier League que más necesita los servicios de un delantero como Zabiri. Viktor Gyokeres aún no se ha ganado la plena confianza de Mikel Arteta y Kai Havertz no es un nueve natural, así que Zabiri podría darle al equipo lo que le falta.

    También sería un gran refuerzo para el Manchester United, que no cuenta con un recambio de características similares para el lesionado Benjamin Sesko. También se ha relacionado al Leeds y al Ipswich con Zabiri, pero tiene cualidades para aspirar a más. Aunque la tentación de permanecer en su nueva zona de confort será fuerte, Zabiri podría desarrollar todo su potencial si decide ponerse a prueba en la liga más competitiva de todas.