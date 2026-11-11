¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Nicolo Tresoldi Shortlist 1:1Getty/GOAL

La lista de candidatos: Por qué Nicolo Tresoldi, goleador del Club Brujas, se ha convertido en uno de los principales objetivos del Arsenal, el Chelsea y el Manchester City

El delantero centro, de gran capacidad atlética, está marcando goles con facilidad tanto en el ámbito nacional como en el europeo y atrae la atención de los clubes más grandes del mundo.

James Westwood
Traducido por

  • En una fría noche de noviembre en Eindhoven, Nicolo Tresoldi inscribió su nombre en la historia de la Champions League. El futbolista de 22 años se anticipó a su marcador para rematar de cabeza un peligroso centro de Joaquin Seys y adelantar al Club Brujas ante el PSV. Así se convirtió en el primer jugador alemán en marcar cinco goles en una misma edición de la Champions League con un club no alemán.

    El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, calificó el gol de «increíble» en su última rueda de prensa y confirmó que tiene presente a Tresoldi de cara a una futura convocatoria con la selección. El talentoso delantero tiene la nacionalidad alemana, pero nació en Italia, y Roberto Mancini ha admitido que intenta convencerlo para que elija a la selección italiana.

    Los dos países mantienen ahora un pulso por él, y Tresoldi podría convertirse pronto también en objeto de una puja: tanto el Chelsea como el Manchester City han enviado ojeadores para ver jugar al futbolista del Brujas esta temporada.

    También se dice que el AC Milan y la Juventus siguen de cerca a Tresoldi, pero parece hecho a medida para la Premier League. Es un delantero fuerte e inteligente, capaz de definir con contundencia con ambos pies, una cualidad poco común en el fútbol moderno, y seguramente lo mejor aún está por llegar.

  • El fútbol en la sangre

    A portrait of Emanuele Tresoldi of Atalanta
    Getty Images Sport

    El padre de Tresoldi fue un futbolista italiano que pasó por 13 clubes distintos a lo largo de su dilatada carrera.

    Tresoldi nació en Cagliari, Cerdeña, y es hijo de Emanuele Tresoldi, un exdefensa que desarrolló una carrera de 20 años como futbolista profesional, en la que pasó por Atalanta, Cesena, Novara y SPAL, entre otros muchos clubes, y disputó seis partidos con la selección sub-21 de Italia. Desde pequeño quedó claro que Nicolo había heredado el gen futbolístico.

    La familia se trasladó a Gubbio durante la infancia de Nicolo. Tresoldi jugó en la cantera del ASD Fontanelle, donde destacó como delantero centro a las órdenes de su primer entrenador, Marco Bedini. Muchos grandes clubes se interesaron por Tresoldi cuando tenía 12 años, pero al principio no tuvo suerte y también dedicaba parte de su tiempo a otro deporte.

    «Hizo pruebas con Atalanta, Milan, Fiorentina, Bologna y Juventus, pero todos dijeron: “Ya tenemos jugadores de ese nivel”, y lo rechazaron», reveló Bedini a La Gazzetta dello Sport. «A mí también me lo dijeron. Nico volvía a Gubbio como si nada hubiera pasado y seguía marcando goles. Le apasionaba el tenis y disfrutaba practicándolo. Durante un tiempo compaginó la raqueta con las botas de fútbol. A veces faltaba a los entrenamientos entre semana porque estaba haciendo pruebas en otros clubes».

    Tresoldi creció como aficionado al AC Milan y, según Bedini, tomó como modelo a una leyenda del club conocida por su olfato goleador dentro del área: «Ya con 12 años marcaba de cualquier manera: con la derecha, con la izquierda, de cabeza o colándose en el área. Al fin y al cabo, su ídolo siempre fue Pippo Inzaghi. A veces también imitaba a Inzaghi y hacíamos sesiones de entrenamiento específicas para enseñarle a moverse dentro del área».

    Tresoldi ha confirmado su afición por el Milan en sus propias entrevistas. En una ocasión dijo: «Todavía sigo al Milan. Se lo debo todo a mi abuelo: era aficionado del Milan y fue instructor de golf de [Marco] Van Basten».

  • Avance

    Hamburger SV v Hannover 96 - Second Bundesliga
    Getty Images Sport

    El Hannover nunca vio la versión más goleadora de Tresoldi, pero el jugador aportó mucho al equipo de otras maneras.

    En 2017, Tresoldi y su familia se trasladaron a Hannover, Alemania, por el trabajo de su madre como responsable de azafatas de una aerolínea. Al año siguiente, ingresó en la cantera del Hannover 96 y progresó rápidamente, demostrando una inteligencia futbolística muy superior a la habitual para su edad.

    Tras llegar al filial, Tresoldi debutó con el primer equipo del Hannover en julio de 2022, en un partido de la 2. Bundesliga contra el Kaiserslautern. Después de cumplir 18 años al mes siguiente, el joven delantero firmó su primer contrato profesional y se consolidó como habitual en el primer equipo, al tiempo que se incorporó a la selección sub-21 de Alemania.

    Sin embargo, el Hannover nunca dependió de Tresoldi como principal fuente de goles. De hecho, en sus tres temporadas con el primer equipo solo marcó 14 goles en 77 partidos, siete de ellos en la temporada 2024-25. Los entrenadores confiaban más en él por su capacidad para jugar de espaldas a la portería y su disposición a hacer el trabajo menos vistoso como primera línea defensiva del Hannover. Aun así, registró de forma constante cifras elevadas de goles esperados (xG), un indicio de su potencial.

    El Brujas apostó por ese potencial al ficharlo del Hannover en junio de 2025. El traspaso, cerrado en 7 millones de euros, supuso una venta récord para el club alemán, que lamentó la marcha de Tresoldi, pero agradeció la importante inyección económica dada su condición de equipo de segunda división.

    «Con Nicolo perdemos a uno de los rostros del Hannover 96, pero también estamos orgullosos de haberlo acompañado desde sus comienzos en la cantera en su camino hacia la Champions League», declaró Markus Mann, director general del Hannover. «Es bien sabido que, como club de segunda división, también dependes de los ingresos por traspasos, y este verano tuvimos otra oportunidad de obtenerlos. En conjunto, es una operación de una magnitud que el 96 nunca había visto».

  • Convertirse en un «killer»

    Club Brugge KV v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Tresoldi se convirtió poco a poco en un auténtico goleador durante su primera temporada en el Brujas, al que ayudó a conquistar el título nacional.

    En el Hannover, Tresoldi bajaba a recibir porque a menudo se encontraba aislado, pero el Brujas tenía previsto que jugara dentro y alrededor del área. Por fin recibiría los balones que necesitaba en un equipo atractivo y ofensivo que había superado todas las expectativas al alcanzar los octavos de final de la Champions League en la temporada 2024-25.

    En la primera mitad de su temporada de debut en el estadio Jan Breydel, Tresoldi solo marcó seis goles entre todas las competiciones mientras se adaptaba al ritmo de la Pro League belga y al salto de nivel que suponía la Champions League, pero no mostró ningún signo de nerviosismo. En Europa tuvo un impacto especial: marcó en su debut en la goleada por 4-1 al Mónaco y abrió el marcador en un emocionante empate 3-3 ante el Barcelona.

    Tras el parón invernal en Bélgica, Tresoldi dio un salto de nivel. El exjugador del Hannover entabló una conexión casi telepática con Hans Vanaken, el maestro del centro del campo, y empezó a marcar goles sin parar. Terminó la campaña con 23 tantos, seis de ellos en los play-offs de la Pro League, en los que el Brujas se proclamó campeón.

    Tresoldi también siguió destacando por su capacidad para asociarse y aportó nueve asistencias, pero estaba evolucionando hasta convertirse en un goleador puro. Fue Ivan Leko quien acabó sacando lo mejor del joven tras sustituir a Nicky Hayen como entrenador del Brujas en diciembre: le pidió que dosificara sus fuerzas y jugara pegado al último defensa.

    Después de verle marcar un doblete en el empate 2-2 ante el Anderlecht en marzo, Leko reveló el otro factor clave de la mejora de Tresoldi: «Ahora sí que se está labrando su propia suerte. Es el primero en llegar a la ciudad deportiva y el último en irse. Remates, gimnasio, incluso yoga... Hace todo lo necesario para conseguirlo. Un gran esfuerzo se traduce en un gran éxito».

    Mientras tanto, Tresoldi recibió un elogio inesperado de Colin Coosemans, el portero titular del Anderlecht, que quedó impresionado con su actuación: «Es un jugador de primer nivel. Muy completo. Letal en el área, bueno con las dos piernas y, además, un trabajador incansable».

  • Héroe de la Champions League

    FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    El Inter, vigente campeón de Italia, no supo cómo frenar a Tresoldi y sufrió una sorprendente derrota en casa ante el Brujas.

    La valoración de Coosemans la compartirá cualquiera que haya seguido de cerca a Tresoldi esta temporada. Ya no es solo una sensación en Bélgica, sino uno de los delanteros más en forma de toda Europa, con 14 goles en apenas 17 partidos con el Brujas.

    Tras las cuatro primeras jornadas de la fase de liga, Tresoldi ocupa el segundo puesto de la tabla de goleadores de la Champions League, empatado con el letal delantero del Manchester City Erling Haaland. Anastasios Douvikas, del Como, lidera la clasificación con seis tantos. Tresoldi, además, presentó una sólida candidatura a la mejor actuación europea de lo que va de temporada frente al Inter, campeón de la Serie A, en San Siro.

    El imponente delantero, que luce el número 9, firmó un triplete inolvidable en la sorprendente victoria del Brujas por 4-3 ante el Inter. Con 22 años y 257 días, batió el récord de Karim Adeyemi como el alemán más joven en marcar un triplete en la Champions League.

    También es el primer jugador del Brujas que marca tres goles en un mismo partido de Champions League y solo el segundo en la historia de la competición que lo logra como visitante en San Siro, después de Gareth Bale con el Tottenham en 2020. Tresoldi abrió el marcador con un penalti ejecutado con contundencia, firmó su segundo gol al aprovechar un grave error del portero del Inter Josep Martinez y anotó su tercer tanto, también el tercero del Brujas, con un remate de primeras.

    Fue una noche de ensueño para Tresoldi, dada su afinidad por el gran rival del Inter. Así se lo contó a Sky Sports Italia: «Recibí muchos mensajes de aficionados del Milan antes del partido. Me decían que marcara y ganara. Estoy contento, ante todo, por la victoria del Club Brujas y por todo el fútbol belga, pero admito que para mí fue un poco como un derbi. ¡Es muchísimo!».

    Leko, por su parte, admitió que el imponente atacante va camino de que el Brujas se le quede pequeño. «Es muy humilde y conoce su talento. Trabaja muy duro y ha progresado mucho», afirmó el técnico belga. «Estará entre los mejores jugadores de Europa. No sé dónde, pero tiene potencial».

    El portero del Brujas Yann Sommer, exjugador del Inter, añadió: «Nico es un gran delantero con muchas cualidades. Siempre es peligroso. Estoy seguro de que tendrá una gran carrera».

  • Mucho donde elegir

    SOCCER JPL D9 CLUB BRUGGE VS STVV
    AFP

    Tresoldi podrá elegir entre pretendientes de élite el próximo verano si sigue rindiendo con tanta regularidad en el Brujas.

    Tresoldi también abordó las especulaciones sobre su futuro internacional después del partido contra el Inter y añadió a Sky: «Hablé con Klopp, Mancini y las federaciones de ambos países. Entendieron cómo veo las cosas. En casa siempre hablo italiano y también nací en Italia. Ya veremos. Estoy disfrutando con la selección sub-21 de Alemania. Tenemos una Eurocopa que disputar [el próximo verano], un trofeo que mi padre ganó con Italia, así que es un objetivo para mí. Después veremos qué pasa».

    Es poco probable que esa sea la única gran decisión que Tresoldi tenga que tomar el año que viene. Según informaciones publicadas en Bélgica, el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid también han seguido a la perla del Brugges. Además, el Chelsea y el Manchester City podrían tener que competir con el Arsenal, que mantiene una buena relación con el club de la Pro League tras fichar a Christos Tzolis por 40 millones de euros durante el verano.

    Tresoldi podría elegir entre clubes de élite de cuatro de las cinco grandes ligas europeas. Se ha informado de que el Brugge exigirá hasta 50 millones de euros por el delantero, pero, dado su potencial, esa cifra parece una ganga.

    Si elige la Premier League, el Arsenal parece el destino más adecuado, y no solo porque podría reencontrarse con Tzolis. El Arsenal de Mikel Arteta, vigente campeón de la Premier League, va camino de defender su título y volver a luchar por la Champions League, pero todavía necesita un nueve de talla mundial para convertirse en un equipo verdaderamente grande. Ni Viktor Gyokeres ni Kai Havertz han terminado de cumplir las expectativas.

    Aunque Tresoldi aún no está en esa categoría, tiene sin duda las cualidades para aspirar a ella, y Arteta podría darle el escenario para hacerlo. En el Chelsea y el Manchester City estaría por detrás de Joao Pedro y Erling Haaland, respectivamente, pero en el Arsenal podría esperarle un papel protagonista. El Arsenal haría bien en intentar ficharlo más pronto que tarde porque, si Tresoldi sigue ayudando al Brugge a rendir muy por encima de lo esperado, será uno de los futbolistas más codiciados del mercado de fichajes del verano de 2027.