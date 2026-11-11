En una fría noche de noviembre en Eindhoven, Nicolo Tresoldi inscribió su nombre en la historia de la Champions League. El futbolista de 22 años se anticipó a su marcador para rematar de cabeza un peligroso centro de Joaquin Seys y adelantar al Club Brujas ante el PSV. Así se convirtió en el primer jugador alemán en marcar cinco goles en una misma edición de la Champions League con un club no alemán.

El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, calificó el gol de «increíble» en su última rueda de prensa y confirmó que tiene presente a Tresoldi de cara a una futura convocatoria con la selección. El talentoso delantero tiene la nacionalidad alemana, pero nació en Italia, y Roberto Mancini ha admitido que intenta convencerlo para que elija a la selección italiana.

Los dos países mantienen ahora un pulso por él, y Tresoldi podría convertirse pronto también en objeto de una puja: tanto el Chelsea como el Manchester City han enviado ojeadores para ver jugar al futbolista del Brujas esta temporada.

También se dice que el AC Milan y la Juventus siguen de cerca a Tresoldi, pero parece hecho a medida para la Premier League. Es un delantero fuerte e inteligente, capaz de definir con contundencia con ambos pies, una cualidad poco común en el fútbol moderno, y seguramente lo mejor aún está por llegar.