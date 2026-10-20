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GFX Liverpool 2005 UCL Legacy 1-1GOAL

La leyenda de Estambul: Cómo el Liverpool logró la mayor remontada de la historia del fútbol para ganar la final de la Champions League

La final de 2005 está considerada una de las más memorables de la historia de la competición.

Peter McVitie
Traducido por

  • Cuando los jugadores del AC Milan y del Liverpool abandonaron el campo al descanso, pensaban que el partido estaba prácticamente sentenciado.


    El equipo italiano acababa de ofrecer 45 minutos de fútbol tan brillante como eficaz que habían convencido a quienes seguían el encuentro de que el trofeo de la Champions League ya era suyo.


    El marcador era de 3-0 en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul el 25 de mayo de 2005, y jugadores como Steven Gerrard, Jamie Carragher y Xabi Alonso parecían abatidos mientras se dirigían al vestuario entre las celebraciones desatadas de los aficionados del Milan.

    «Todos estábamos desanimados al descanso», dijo Carragher diez años después.

    Sin embargo, tras una charla caótica en el vestuario y los cambios introducidos por el entrenador Rafael Benitez, los jugadores regresaron al campo. No los recibió el estruendo de los aficionados del AC Milan, exultantes y jactándose de la ventaja, sino una emocionante interpretación de «You'll Never Walk Alone» entonada por decenas de miles de seguidores del Liverpool.

    Esta es la historia de cómo aquel cántico desafiante ante la derrota contribuyó a desencadenar quizá la mayor remontada de la historia del fútbol.


  • Brutalidad en la primera parte

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    El Milan tenía una amplia ventaja al descanso y parecía encaminado a conquistar el título europeo.

    Carlo Ancelotti no solo había conseguido mantener unido al núcleo del equipo que ganó la Champions League en 2003, sino que, además, lo había mejorado. El AC Milan de 2005 estaba repleto de leyendas del fútbol moderno. Contaba con una formidable defensa de cuatro formada por Cafu, Alessandro Nesta, Jaap Stam y el capitán Paolo Maldini. En el centro del campo, Andrea Pirlo dirigía el juego desde una posición retrasada, mientras que la tenacidad de Gennaro Gattuso y la elegancia técnica de Clarence Seedorf aportaban equilibrio. Por delante de ellos estaban el magnífico mediapunta Kaka y una pareja de delanteros formada por el goleador argentino Hernan Crespo y el extraordinario ucraniano Andriy Shevchenko. Solo había cuatro cambios respecto al once titular que había derrotado a la Juventus en la final europea dos años antes, y tres de los ausentes, Rui Costa, Alessandro Costacurta y Kakha Kaladze, estaban en el banquillo.

    El equipo, acostumbrado a ganar, rebosaba confianza. Antes de la final de Estambul, Ancelotti afirmó: «Nuestra experiencia, valentía y serenidad serán decisivas. El AC Milan tiene jugadores acostumbrados a la presión, y eso puede ser crucial en una final como esta».

    El Liverpool, en cambio, llegaba en un momento difícil y acababa de terminar quinto en la Premier League. Apoyado en la disciplina táctica y en la pura fuerza de voluntad de jugadores como Gerrard, Carragher, Alonso y John Arne Riise, había superado con apuros la fase de grupos, se había impuesto con claridad al Bayer Leverkusen en octavos de final y había logrado victorias ajustadas ante la Juventus y el Chelsea de Jose Mourinho.

    En Estambul, Benitez dispuso a su equipo para que se mantuviera compacto en el centro del campo, con Alonso retrasado para proteger la defensa y Gerrard encargado de intentar contener a Kaka sin dejar de apoyar a Harry Kewell y Milan Baros.

    Antes de que se cumpliera el primer minuto, tuvieron que desechar sus planes: un peligroso lanzamiento de falta de Pirlo encontró a Maldini sin marca y su volea botó antes de superar al portero Jerzy Dudek. No solo fue el gol más rápido en una final de la Champions League, sino que el legendario defensa, con 36 años y 333 días, se convirtió en el jugador de más edad en marcar en una.

    La búsqueda inmediata del empate obligó al Liverpool a dejar más espacios atrás, y el ataque del Milan, concentrado por el centro, estaba deseando aprovecharlos. Pirlo marcaba el ritmo sin oposición, mientras Kaka empezaba a moverse prácticamente sin ser detectado entre el centro del campo y la defensa del Liverpool.

    Mediada la primera parte, el brasileño irrumpió con fuerza en campo del Liverpool mientras los defensas retrocedían ante él. Eligió el momento perfecto para pasarle el balón a Shevchenko, cuyo excelente remate cruzado superó a Dudek y entró por la parte baja de la portería, pero el asistente levantó el banderín.

    Fue solo un respiro temporal para el equipo inglés. En el minuto 39, poco después de que se desestimara una reclamación de penalti del Liverpool, Kaka volvió a internarse y elevó el balón hacia Shevchenko. El ucraniano lo envió al otro lado para que Crespo lo empujara a la red.

    Cinco minutos después, Kaka repitió la jugada: esquivó la entrada de Gerrard al recibir el balón y, desde su propio campo, dio un pase perfecto que Crespo tocó para superar a Dudek. El marcador era de 3-0.

    «Llevas semanas preparándote. Tienes un plan de partido y, de repente, ese plan se tambalea», dijo Gerrard en una conversación con Cafu en 2023. «Perdimos el balón. Tengo que reconocerlo: no estuve bien en la primera parte. ¿Es entonces cuando piensas que el sueño se ha acabado? Pero, como capitán del equipo, tienes que mostrar la actitud adecuada, recordar que debes seguir creyendo y llegar al descanso. Evitar que la diferencia pasara de tres goles».

    Cuando el árbitro señaló el descanso, los jugadores del Liverpool abandonaron el campo con aspecto desolado y sus aficionados estaban atónitos, mientras los del Milan caminaban hacia el túnel con aire de campeones ya coronados.

  • Lo mítico y lo mágico

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Tras una caótica charla en el descanso, Rafa Benitez mandó a sus jugadores al campo con un mensaje motivador.

    En los años posteriores a la final, empezó a gestarse un mito sobre lo que hizo la plantilla del AC Milan durante el descanso. Se decía que se les oía festejar en el vestuario, descorchar champán y cantar en el túnel, convencidos de que ya tenían el trofeo en sus manos.

    La imagen resulta evocadora: un Liverpool valiente y combativo que resurge cuando parecía derrotado y da su merecido a un equipo engreído y arrogante que celebraba la victoria antes de tiempo. Sin embargo, los jugadores del Milan han negado esas acusaciones e insisten en que estaban concentrados en rematar el trabajo.

    «Nada de lo que se ha escrito ocurrió realmente», aclaró Maldini. «No es cierto que celebráramos nada en el descanso. Al contrario, discutimos. Nos peleábamos por tonterías, como un pase fallado.

    »Entonces Ancelotti gritó: “¡Callaos todos durante cinco minutos!”. Nos quedamos en silencio y luego hablamos con calma. Una final de la Champions League genera mucha tensión. Y el fútbol es el deporte más imprevisible».

    Crespo respaldó la versión de su capitán: «Nadie celebró nada en el vestuario, esas historias son inventadas. En aquel Milan teníamos, entre otros, a jugadores como Alessandro Nesta, Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf y Andriy Shevchenko. ¿Creéis que iban a celebrar algo después de 45 minutos? Todo lo contrario: algunos discutían sobre cómo deberíamos haber jugado mejor, pese a que ganábamos 3-0 al Liverpool».

    Mientras tanto, Benitez afrontaba una crisis. El Liverpool no solo estaba siendo arrollado sobre el terreno de juego, sino que el entrenador también tenía dificultades para comunicarse con sus jugadores en unas condiciones cada vez peores.

    «Estaba preparando lo que iba a decir en el descanso cuando el equipo perdía 2-0», contó el español años después a Liverpool Echo. «Y mi inglés no era el mejor… Entonces encajamos el tercer gol. El mensaje a los jugadores tenía que ser el mismo: necesitaba darles confianza, hacer que creyeran».

    El central Carragher añadió: «No estoy seguro de que fuese una charla. No estoy seguro de que el inglés de Rafa fuera lo bastante bueno en aquel momento como para hablar durante 15 minutos».

    El capitán Gerrard quería intervenir. «Había mucho revuelo por una lesión y el cambio que teníamos que hacer, pero era muy importante respetar a Rafa. Era su momento y, obviamente, había que dejarle hablar primero. Pero yo me moría de ganas de decir unas cuantas cosas que llevaba dentro», contó en 2023. «Hay una parte de [ti] que te dice que todo ha terminado.

    »Pero también hay otra parte que piensa: “Vamos a empezar de nuevo, intentemos marcar pronto, intentemos darles algo a los aficionados, un poco de orgullo, un poco de esperanza, y evitemos hacer el ridículo”. Porque, por lo que mostramos en la primera parte, podríamos habernos ido al descanso perdiendo por cinco o seis goles, sin duda».

    Entonces llegó una confusión con un cambio. Benitez decidió que necesitaba ajustar el equipo para frenar al Milan por el centro, así que le dijo al lateral izquierdo Djimi Traore que iba a sustituirlo.

    Mientras Traore se quitaba la equipación y entraba en las duchas, el fisioterapeuta Dave Galley apartó al entrenador para informarle de que el lateral derecho Steve Finnan había sufrido una lesión en el muslo y no aguantaría otros 20 minutos. Como ya había hecho un cambio a mediados de la primera parte al sustituir al lesionado Kewell por Vladimir Smicer, Benitez sabía que no podía permitirse gastar más adelante su última sustitución en un jugador lesionado.

    Benitez recurrió a otro plan. Sacaron a Traore de las duchas y le dijeron que se preparara para jugar la segunda parte, mientras que Didi Hamann sustituyó a Finnan.

    El Liverpool pasó a jugar con tres defensas, adelantó a Riise a la posición de carrilero y situó a Hamann por delante de la defensa para protegerla.

    «Ese cambio nos puso en una situación muy difícil», recordó Crespo. «Y entonces ocurrió algo que solo el destino puede controlar».

    Benitez terminó su charla y mandó a los jugadores al campo recordándoles que un gol podía cambiar el destino del partido.

    Salieron al campo mientras sonaba a pleno pulmón el célebre himno del club, una escena que presagiaba una noche histórica.

    «Estábamos en el campo y empezó otro momento mágico porque perdíamos 3-0 y los aficionados del Liverpool empezaron a cantar You'll Never Walk Alone», contó Dudek a Liverpool Echo. «Fue algo increíble. Stevie [Gerrard] reunió a todos en el círculo central y dijo: “¿Oís eso? ¡Recordadlo! Tenemos que darles algo a cambio. Han recorrido muchísimos kilómetros para venir hasta aquí, vamos”».

  • Seis minutos de locura

    Liverpool AC Milan 2005

    El Liverpool remontó el partido con una ráfaga de goles en poco tiempo.

    «No sé cómo ocurrió, pero lo cierto es que, cuando lo imposible se hace realidad, alguien la ha c*gado. En este caso, todo el equipo. Un suicidio colectivo en el que nos cogimos todos de la mano y saltamos del puente del Bósforo». Así relató Pirlo aquella noche en su autobiografía, «Pienso, luego juego».

    No se debió a la arrogancia italiana ni a la extraordinaria muestra de apoyo de los aficionados del Liverpool a unos héroes que parecían derrotados. Tampoco fue solo por el cambio improvisado de Benitez, el liderazgo combativo de Gerrard o las intervenciones salvadoras de Dudek en el último momento. Fue la combinación de todos esos factores y otros más lo que hizo que aquella noche resultara tan incomprensible como el sentido de la vida.

    «Fue una noche surrealista y un partido de fútbol surrealista. Incluso ahora sigue siendo difícil describir lo que pasó aquella noche», dijo Gerrard tiempo después.

    La presencia de Hamann dio libertad al capitán: frenó la creatividad de Kaka y permitió a Gerrard centrarse en buscar espacios sin balón y crear peligro para el Milan cuando lo tenía.

    Fue Gerrard quien inició los seis minutos que cambiaron el partido.

    En el minuto 54, Riise colgó el balón desde la banda izquierda al corazón del área. Gerrard saltó sin marca y giró el cuerpo para enviar un magnífico cabezazo por encima de Dida hasta el palo más alejado.

    En lugar de celebrarlo, Gerrard corrió directamente hacia el círculo central, se volvió hacia la grada y agitó los brazos de arriba abajo. Los aficionados entendieron el mensaje, y sus compañeros también.

    «En cuanto Gerrard marcó de cabeza, se pudo ver el cambio en las caras de los jugadores», contó Riise a la web del Liverpool años después. «Todos parecimos ganar energía y la afición también se vino arriba. Sabíamos que teníamos una oportunidad. Solo teníamos que seguir».

    Dos minutos después, Hamann cedió el balón a Smicer, situado a unos 23 metros de la portería. El checo, que disputaba su último partido con el Liverpool, soltó un misil dirigido a la esquina inferior. Dida se estiró lo suficiente para tocarlo, pero no pudo desviarlo fuera. 

    Los hombres de Ancelotti estaban atónitos. Incapaces de frenar la ofensiva del Liverpool, vieron con pánico cómo Gerrard penetraba en el área y provocaba una falta desesperada de Gattuso.

    «El lenguaje corporal del equipo y su juego cambiaron», recordó Gerrard. «Ahora teníamos muchísima confianza. Teníamos más posesión. Se veía que avanzábamos una y otra vez. Recuerdo que Carra dio un pase hacia delante. Corrí, noté un ligero contacto y me dejé caer: penalti. 

    «Entonces, todo quedaba en manos de Xabi Alonso. Todo quedaba en manos de Xabi».

    Ante una presión inimaginable, Alonso asumió la responsabilidad. Dida detuvo su lanzamiento raso desde el punto de penalti, pero el español fue el más rápido en reaccionar y mandó el rechace a la escuadra. Era el minuto 60.

    Los tres goles habían llegado tan deprisa que Finnan, ya sustituido, aún no había regresado al banquillo. «Todavía estaba en el vestuario», contó una década después. «Sabía que éramos nosotros quienes marcábamos por el ruido que se oía. Todo pasó tan rápido que no me dio tiempo a salir de allí».

  • El final glorioso

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Las increíbles paradas de Dudek impidieron que el Milan marcara el gol de la victoria en el último suspiro en Turquía.

    La batalla no había terminado. El Milan empezó a recuperar poco a poco el control y estuvo a punto de volver a ponerse por delante en el minuto 70, pero Traore, el hombre que al descanso iba camino de la ducha, evitó el gol de Shevchenko con un despeje heroico sobre la línea. Después, Carragher midió a la perfección su entrada para impedir que prosperara un remate de Kaka.

    Cuando sonó el silbato al término de los 90 minutos, los jugadores de ambos equipos parecían completamente agotados. Todavía les quedaban otros 30 por disputar.

    Ancelotti dio entrada al extremo brasileño Serginho para atacar las bandas de un Liverpool exhausto. Con Smicer, que jugaba fuera de su posición, cada vez más cansado, Benitez tomó la sorprendente decisión de desplazar a Gerrard al lateral derecho. El capitán pasó los últimos 30 minutos replegándose para ayudar a frenar al Milan, mientras Carragher se lanzaba una y otra vez al suelo en entradas desesperadas que lo dejaban tendido, exhausto. 

    Entonces, en el minuto 117, llegó un momento difícil de creer. Serginho puso un centro en el área y Shevchenko lo remató con un cabezazo potentísimo. Dudek rechazó el balón directamente hacia el delantero ucraniano, que estaba a solo 2,7 metros de la portería. Shevchenko remató el rechace a bocajarro, pero Dudek levantó una mano por puro reflejo y envió el balón por encima del larguero.

    Desde el banquillo, Crespo no daba crédito a lo que veía. Años después diría: «Creo que Jerzy todavía hoy no tiene ni idea de cómo paró aquel disparo. Es surrealista que Shevchenko no marcara ese gol».

    La actuación de Dudek llevó el partido a los penaltis, pero aún le quedaba una última intervención. Mientras el portero agitaba los brazos y se movía de un lado a otro sobre la línea, Serginho mandó por encima del larguero el primer lanzamiento del Milan. El guardameta polaco detuvo el segundo, ejecutado por Pirlo, y, después de que Smicer marcara el cuarto del Liverpool, Dudek volvió a encontrarse frente a frente con Shevchenko.

    El delantero picó un disparo flojo por el centro. Dudek se lanzó a un lado, pero logró detenerlo con el brazo que dejó atrás. El Liverpool se proclamó campeón de Europa.

    El contraste dentro del estadio Ataturk tras el pitido final no podía ser mayor.

    Los jugadores del Milan regresaron al vestuario sumidos en el dolor. Crespo recordó el silencio asfixiante que se apoderó de la plantilla: «Fue como un funeral, así de simple. Fueron momentos muy difíciles. Nadie era capaz de hablar, ni siquiera cuando volvimos al hotel. Algunos compañeros lloraban; otros abrazaban a sus mujeres o a sus hijos. Creedme, fue una noche muy dura».

    Para el Liverpool, la victoria convirtió a una plantilla imperfecta en héroes inmortales. Su capitán nunca encontraría las palabras para describir aquella noche. «Todavía hoy se me eriza el vello de la nuca», dijo Gerrard. «Fue, con mucha diferencia, la mejor noche de mi carrera. Fue una velada surrealista y un partido de fútbol surrealista. Incluso ahora es difícil describir lo que pasó aquella noche».

    Dos décadas después, el Milagro de Estambul sigue ocupando un lugar en la historia del fútbol europeo: un triunfo eterno para un club y un fantasma que aún atormenta al otro. Pirlo lo expresó con crudeza en su libro de 2013: «El famoso estrecho resultó ser estrechísimo. Tanto que, si toda la experiencia de Estambul hubiera sido un supositorio, una vez dentro de nosotros no habría encontrado salida.

    »De vez en cuando, siento que se mueve y me recuerda que sigue ahí, reafirmando su presencia. Me llama por mi nombre y es un dolor de culo en el sentido más literal de la expresión». 