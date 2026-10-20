En los años posteriores a la final, empezó a gestarse un mito sobre lo que hizo la plantilla del AC Milan durante el descanso. Se decía que se les oía festejar en el vestuario, descorchar champán y cantar en el túnel, convencidos de que ya tenían el trofeo en sus manos.

La imagen resulta evocadora: un Liverpool valiente y combativo que resurge cuando parecía derrotado y da su merecido a un equipo engreído y arrogante que celebraba la victoria antes de tiempo. Sin embargo, los jugadores del Milan han negado esas acusaciones e insisten en que estaban concentrados en rematar el trabajo.

«Nada de lo que se ha escrito ocurrió realmente», aclaró Maldini. «No es cierto que celebráramos nada en el descanso. Al contrario, discutimos. Nos peleábamos por tonterías, como un pase fallado.

»Entonces Ancelotti gritó: “¡Callaos todos durante cinco minutos!”. Nos quedamos en silencio y luego hablamos con calma. Una final de la Champions League genera mucha tensión. Y el fútbol es el deporte más imprevisible».

Crespo respaldó la versión de su capitán: «Nadie celebró nada en el vestuario, esas historias son inventadas. En aquel Milan teníamos, entre otros, a jugadores como Alessandro Nesta, Maldini, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf y Andriy Shevchenko. ¿Creéis que iban a celebrar algo después de 45 minutos? Todo lo contrario: algunos discutían sobre cómo deberíamos haber jugado mejor, pese a que ganábamos 3-0 al Liverpool».

Mientras tanto, Benitez afrontaba una crisis. El Liverpool no solo estaba siendo arrollado sobre el terreno de juego, sino que el entrenador también tenía dificultades para comunicarse con sus jugadores en unas condiciones cada vez peores.

«Estaba preparando lo que iba a decir en el descanso cuando el equipo perdía 2-0», contó el español años después a Liverpool Echo. «Y mi inglés no era el mejor… Entonces encajamos el tercer gol. El mensaje a los jugadores tenía que ser el mismo: necesitaba darles confianza, hacer que creyeran».

El central Carragher añadió: «No estoy seguro de que fuese una charla. No estoy seguro de que el inglés de Rafa fuera lo bastante bueno en aquel momento como para hablar durante 15 minutos».

El capitán Gerrard quería intervenir. «Había mucho revuelo por una lesión y el cambio que teníamos que hacer, pero era muy importante respetar a Rafa. Era su momento y, obviamente, había que dejarle hablar primero. Pero yo me moría de ganas de decir unas cuantas cosas que llevaba dentro», contó en 2023. «Hay una parte de [ti] que te dice que todo ha terminado.

»Pero también hay otra parte que piensa: “Vamos a empezar de nuevo, intentemos marcar pronto, intentemos darles algo a los aficionados, un poco de orgullo, un poco de esperanza, y evitemos hacer el ridículo”. Porque, por lo que mostramos en la primera parte, podríamos habernos ido al descanso perdiendo por cinco o seis goles, sin duda».

Entonces llegó una confusión con un cambio. Benitez decidió que necesitaba ajustar el equipo para frenar al Milan por el centro, así que le dijo al lateral izquierdo Djimi Traore que iba a sustituirlo.

Mientras Traore se quitaba la equipación y entraba en las duchas, el fisioterapeuta Dave Galley apartó al entrenador para informarle de que el lateral derecho Steve Finnan había sufrido una lesión en el muslo y no aguantaría otros 20 minutos. Como ya había hecho un cambio a mediados de la primera parte al sustituir al lesionado Kewell por Vladimir Smicer, Benitez sabía que no podía permitirse gastar más adelante su última sustitución en un jugador lesionado.

Benitez recurrió a otro plan. Sacaron a Traore de las duchas y le dijeron que se preparara para jugar la segunda parte, mientras que Didi Hamann sustituyó a Finnan.

El Liverpool pasó a jugar con tres defensas, adelantó a Riise a la posición de carrilero y situó a Hamann por delante de la defensa para protegerla.

«Ese cambio nos puso en una situación muy difícil», recordó Crespo. «Y entonces ocurrió algo que solo el destino puede controlar».

Benitez terminó su charla y mandó a los jugadores al campo recordándoles que un gol podía cambiar el destino del partido.

Salieron al campo mientras sonaba a pleno pulmón el célebre himno del club, una escena que presagiaba una noche histórica.

«Estábamos en el campo y empezó otro momento mágico porque perdíamos 3-0 y los aficionados del Liverpool empezaron a cantar You'll Never Walk Alone», contó Dudek a Liverpool Echo. «Fue algo increíble. Stevie [Gerrard] reunió a todos en el círculo central y dijo: “¿Oís eso? ¡Recordadlo! Tenemos que darles algo a cambio. Han recorrido muchísimos kilómetros para venir hasta aquí, vamos”».