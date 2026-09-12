La increíble historia del Elversberg: el rápido ascenso del pequeño club alemán desde la cuarta división hasta plantar cara al Bayern de Múnich en la Bundesliga
Elversberg nunca había jugado en la Bundesliga antes de esta temporada, y sus aficionados seguro que temieron lo peor cuando se anunció el calendario. Difícilmente podían haber afrontado un inicio más complicado, con partidos en casa ante el campeón de 2024, el Bayer Leverkusen, y el Bayern de Múnich, ganador de las dos últimas Bundesliga, a ambos lados de una visita al Borussia Monchengladbach.
Y, sin embargo, aquí estamos a las puertas de la tercera jornada, con el Elversberg en tercera posición de la tabla, solo por detrás del Friburgo y del Borussia Dortmund por diferencia de goles. Bajo la dirección del entrenador Vincent Wagner, ha sumado dos victorias consecutivas, ya ha marcado siete goles, y otro triunfo ante el Bayern el domingo le dejaría cinco puntos por delante del equipo de estrellas de Vincent Kompany.
Es una situación que el Elversberg ni siquiera podría haber imaginado hace solo cuatro años, cuando jugaba en la cuarta categoría del fútbol alemán. Ha sido un recorrido extraordinario, y uno que ha generado una fe inquebrantable dentro del vestuario.
Ciudad humilde y comienzos
Elversberg es un municipio del sur de Alemania con una población de apenas 13.000 habitantes. Es solo la 30.ª localidad más grande del Sarre, uno de los 30 estados del país, y ni siquiera tiene estación de tren ni centro comunitario. Es el lugar más pequeño que jamás ha albergado a un club de la Bundesliga, y por ello Elversberg ha sido apodado el Dorfverein («el club del pueblo»).
Fundado originalmente en 1907 antes de desaparecer durante la Primera Guerra Mundial, Elversberg fue refundado en 1918 y pasó la mayor parte de un siglo como equipo amateur. Sin embargo, a comienzos de la década de 2000, las cosas empezaron a cambiar. La empresa farmacéutica local Ursapharm se convirtió en el principal respaldo y patrocinador de Elversberg bajo el anterior presidente del club, Frank Holzer, y su hijo Dominik asumió el cargo en 2011.
Dos años después, Elversberg logró el ascenso a la 3. Liga, la tercera categoría de Alemania y la división profesional más baja. Por desgracia, descendió de inmediato, pero Ursapharm adquirió los derechos de denominación del estadio del club, rebautizándolo oficialmente como Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (manteniendo su vínculo con un tilo de 100 años que tristemente cayó en 2015), y fue ampliado gradualmente hasta alcanzar una capacidad de 10.000 espectadores.
Seguía faltando una verdadera visión futbolística, hasta que Horst Steffen llegó como entrenador en 2018. Steffen implantó un estilo dinámico y valiente que ofrecía un rendimiento constante por el dinero de los aficionados, y acabó conquistando el título de la Regionalliga Südwest en 2021-22.
Ascendiendo en la jerarquía
Eso devolvió al Elversberg a la 3. Liga y, esta vez, estaba preparado para dar el salto. El equipo de Steffen lo demostró desde el arranque de la campaña 2022-23 al protagonizar la mayor sorpresa de su historia, al vencer 4-3 al Leverkusen en la primera ronda de la DFB-Pokal.
El Bochum puso fin a su aventura en la siguiente ronda, pero el Elversberg rindió a un nivel alto de forma constante en la liga. Acabó superando al Frieburg en la lucha por el título de la 3. Liga tras una emocionante pelea por el ascenso en la que los cinco primeros clubes terminaron separados por solo cinco puntos.
El Elversberg también registró los mejores números ofensivos de la categoría, con 80 goles en sus 38 partidos, 10 de ellos obra del cedido por el Stuttgart Nick Woltemade. Steffen llegó a afirmar una vez que «una victoria espectacular es mucho más preferible para mí que un mísero 1-0», y sus jugadores llevaron esa actitud a cada partido.
Su primera campaña en la 2. Bundesliga fue una dura experiencia de aprendizaje, pero el Elversberg aun así consolidó un 11.º puesto. Después, en 2024-25, se quedó a las puertas de alcanzar la Tierra Prometida.
Después de terminar tercero en la liga por detrás del Koln y el Hamburg, el Elversberg se clasificó para la eliminatoria de promoción/descenso contra el Heidenheim, que luchaba por no bajar en la Bundesliga. Los dos equipos empataron 2-2 en la ida y seguían igualados 1-1 en la vuelta hasta el quinto minuto del tiempo añadido, cuando Leo Scienza marcó un agónico gol de la victoria para romperle el corazón al Elversberg.
«Nueva energía»
Elversberg sufrió un doble golpe devastador cuando Steffen decidió dejar el club tras recibir una oferta para unirse al Werder Bremen. El modesto equipo recibió una compensación de 300.000 €, pero eso hizo poco por amortiguar el golpe de perder al entrenador que había llevado al club a cotas nunca antes vistas.
El proceso para encontrar al sustituto de Steffen fue exhaustivo. El director deportivo Nils-Ole Book quería un entrenador tácticamente moderno que siguiera impulsando un fútbol atractivo y de alta intensidad, al tiempo que daba paso a los talentos juveniles más prometedores del club. Finalmente se decidieron por Wagner, que había llevado al filial del Hoffenheim al ascenso a la 3. Liga en 2024-25.
«Con todo lo que aporta, encaja muy bien con nosotros», dijo Book en la presentación de Wagner. «Vincent no solo continuará nuestro camino actual, sino que también lo enriquecerá y desarrollará con nueva energía».
A pesar de su falta de experiencia como entrenador de máximo nivel, Wagner ha cumplido desde entonces con ese cometido de forma espectacular, demostrando ser un sucesor más que digno de Steffen, que solo duró siete meses al frente del Werder antes de ser destituido. Sin embargo, el optimismo no era alto al principio, en gran parte por las salidas del dúo goleador clave formado por Fisnik Asllani y Muhammed Damar al final de sus respectivas cesiones.
Elversberg también perdió al talismán defensivo Robin Fellhauer, que se marchó al Augsburgo, entre muchas otras salidas, lo que llevó a varios analistas a pronosticar una regresión hacia la zona media de la tabla. Sin embargo, Book trabajó incansablemente con recursos limitados para asegurarse de que Wagner no se quedara corto de efectivos.
Lukasz Poreba, Bambase Conté y Jarzinho Malanga llegaron cedidos desde clubes de la Bundesliga, y Elversberg fichó a Lasse Gunther y Jan Gyamerah en traspasos permanentes para reforzar la defensa. Los nuevos jugadores se acoplaron rápidamente, mientras Wagner desafiaba pronto a los escépticos en una histórica campaña 2025-26.
«Como volar a la luna»
Elversberg empezó de forma brillante bajo las órdenes de Wagner, al ganar siete de sus primeros nueve partidos de la 2. Bundesliga, y aunque su rendimiento fue irregular a partir de entonces, hizo lo suficiente para seguir el ritmo de sus rivales por el ascenso. El Schalke acabó distanciándose para hacerse con la primera plaza, pero la lucha por el segundo puesto de ascenso directo se prolongó hasta la última jornada de la temporada.
Un partido en casa contra el colista Preussen Munster parecía favorable para el Elversberg, que era segundo, por delante del Paderborn gracias a una mejor diferencia de goles, pero el peso del momento podría haber provocado perfectamente que los jugadores se vinieran abajo. Sin embargo, el equipo de Wagner no mostró señales de nerviosismo en su camino hacia una contundente victoria por 3-0 que convirtió al Elversberg en un club de la Bundesliga por primera vez en sus 119 años de historia.
«Por supuesto, esto es algo especial», dijo Wagner. «Un amigo mío dijo esta semana: “Si el Elv puede ascender, es como volar a la luna”. Y hoy conseguimos llegar a la luna».
El logro fue aún más notable por el hecho de que el Elversberg vendió en enero al máximo goleador de la liga, Younes Ebnoutalib, al Eintracht Frankfurt, y vio cómo Book se marchaba al Borussia Dortmund dos meses después.
Lukas Petkov dio un paso al frente para cubrir el vacío dejado por Ebnoutalib, al marcar seis goles en la segunda mitad de la campaña y repartir otros 11 a lo largo de todo el año, conTom Zimmerschied como socio ideal del búlgaro con otras nueve contribuciones de gol. El Elversberg fue irresistible en ataque, con 64 goles, la cifra más alta de la liga, y solo encajó 39 en defensa, el segundo mejor registro de la división por detrás del Schalke.
Preparación para la Bundesliga
Se introdujeron cambios de gran calado durante el verano mientras Elversberg se preparaba para la vida en la Bundesliga, incluido el inicio de la renovación del estadio para cumplir con los requisitos de la Bundesliga. El Ursapharm Arena ampliará su capacidad hasta los 15.000 espectadores para la próxima primavera, pero por ahora uno de los lados del campo parece una obra, con una estructura temporal de acero instalada para que los periodistas cubran los partidos.
Elversberg también incorporó a Christian Weber, procedente del Fortuna Dusseldorf, donde había trabajado durante 16 años como ojeador y más tarde como director deportivo. Seguir los pasos de Book no era una tarea sencilla, teniendo en cuenta su excelente reputación a la hora de identificar talento oculto, pero Weber realizó una serie de movimientos inteligentes en su primera ventana de fichajes en el club.
Logró un fichaje impresionante al incorporar al mediapunta de 21 años Maurice Krattenmacher desde el Bayern por solo 2 millones de euros, y mantuvo la tendencia del club de encontrar valor en el mercado de cesiones al cerrar acuerdos por Francis Onyeka, del Bayer Leverkusen, Noah Darvich, del Stuttgart, y Noel Futkeu, del Eintracht. Elversberg también batió su récord de traspaso al llevarse a Cole Campbell del Dortmund por 6 millones de euros, algo que fue lo que más revuelo generó.
Campbell está considerado como uno de los jóvenes jugadores más prometedores de Estados Unidos, y el nuevo director técnico de Elversberg, Josef Welzmuller, espera grandes cosas de él. "Es un jugador fantástico. Es muy rápido y fuerte con el balón y en situaciones de uno contra uno", dijo Welzmuller a Bulinews en agosto. "Estamos muy, muy seguros de que va a tener una temporada de despegue".
Tres pilares
Welzmuller también confirmó que nunca hubo ninguna conversación sobre la posibilidad de que el equipo girara hacia un enfoque más defensivo para lograr la permanencia en la Bundesliga, algo que Wagner, que parece adorar sus metáforas espaciales, considera el equivalente a una «misión a Marte».
«No vamos a hacer nada diferente», dijo Welzmuller a BBC Sport. «La identidad sigue siendo la misma y se construye sobre tres pilares fundamentales. El primero es ser valientes, el segundo es ser intensos y el tercero es ser inteligentes». Esos pilares parecieron más sólidos que nunca ante el Leverkusen en la jornada inaugural.
El Elversberg sorprendió al equipo de Carles Martínez al ponerse con dos goles de ventaja en los primeros 10 minutos. Petkov marcó el primero con un disparo desviado, antes de que Campbell hiciera el 2-0 con un zapatazo imposible de blocar para el portero del Leverkusen Mark Flekken. La definición fue implacable, y la confianza y la serenidad con el balón del jugador de 20 años resultaron impresionantes cuando condujo hacia el área tras aprovechar un pase suelto.
David Mokwa dejó a los locales fuera de vista 25 segundos después del saque inicial de la segunda parte, al rematar de cerca un centro raso de Petkov. El Leverkusen acabó reaccionando con goles de Patrick Schick y Christian Kofane, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. A pesar de que Wagner alineó de inicio a siete debutantes en la Bundesliga, y de que Campbell, expromesa de Dortmund y Hoffenheim, era el miembro con más experiencia de la convocatoria, con 10 apariciones en la máxima categoría alemana, el Elversberg superó al Leverkusen.
«Por suerte hicimos esto con nuestros aficionados detrás, somos pequeños pero poderosos», dijo Wagner después del partido. «Tendremos que seguir jugando un fútbol valiente, porque es la única manera de que vayamos a tener alguna oportunidad en esta liga».
Remontada épica
Elversberg superó una prueba mucho más dura en el ista-Borussia-Park en la segunda jornada. Se vio 3-1 abajo ante el Gladbach antes de la hora de juego, y Wagner fue expulsado por protestar contra el segundo gol del conjunto local, que llegó después de que el árbitro concediera por error un saque de banda a su favor en lugar de dárselo al Elversberg.
Aun así, el entrenador logró cambiar el rumbo del partido con sus instrucciones para los cambios desde la grada. Krattenmacher recortó distancias un minuto después de su entrada, al cabecear el balón al larguero antes de empujar el rechace a la red, y Felix Heidel igualó después el marcador con un lanzamiento de falta magníficamente ejecutado en el minuto 80.
El escenario estaba preparado para un final dramático y, ya en el tiempo de descuento, Futkeu, otro suplente, asistió a Krattenmacher para que marcara el cuarto del Elversberg y completara un doblete memorable. Fue un duelo trepidante que subrayó el espíritu indomable que recorre la plantilla de Wagner.
«Disfruté de la manera en que jugamos al fútbol, simplemente una actuación de equipo sensacional de todos», declaró el técnico a los periodistas. El capitán del club, Lukas Pinckert, añadió: «Íbamos 1-3 abajo ante esta afición y le dimos la vuelta al partido como equipo recién ascendido: eso es extraordinario. Simplemente somos una unidad, nunca nos rendimos».
Si el Elversberg logra lo imposible y vence al Bayern el domingo, podría asaltar el liderato de la Bundesliga, siempre que otros resultados le acompañen. Eso sería un sueño, y el recién ascendido puede aferrarse además al 0-0 del Schalke ante el Bayern la última vez que se enfrentaron, mientras intenta frenar a jugadores como Harry Kane y Michael Olise.
No habrá, eso sí, ningún plan para encerrarse atrás como hizo el Schalke; el Elversberg se mantendrá fiel a sus valores fundamentales e irá a por el Bayern. Welzmuller, natural de Múnich y criado como aficionado del club más laureado de Alemania, ha dicho sobre la magnitud del partido: «Será una locura. [Pero] no tememos a nadie». Eso, por encima de sus muchas otras cualidades entrañables como club, es lo que hace al Elversberg realmente especial.