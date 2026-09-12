Elversberg superó una prueba mucho más dura en el ista-Borussia-Park en la segunda jornada. Se vio 3-1 abajo ante el Gladbach antes de la hora de juego, y Wagner fue expulsado por protestar contra el segundo gol del conjunto local, que llegó después de que el árbitro concediera por error un saque de banda a su favor en lugar de dárselo al Elversberg.

Aun así, el entrenador logró cambiar el rumbo del partido con sus instrucciones para los cambios desde la grada. Krattenmacher recortó distancias un minuto después de su entrada, al cabecear el balón al larguero antes de empujar el rechace a la red, y Felix Heidel igualó después el marcador con un lanzamiento de falta magníficamente ejecutado en el minuto 80.

El escenario estaba preparado para un final dramático y, ya en el tiempo de descuento, Futkeu, otro suplente, asistió a Krattenmacher para que marcara el cuarto del Elversberg y completara un doblete memorable. Fue un duelo trepidante que subrayó el espíritu indomable que recorre la plantilla de Wagner.

«Disfruté de la manera en que jugamos al fútbol, simplemente una actuación de equipo sensacional de todos», declaró el técnico a los periodistas. El capitán del club, Lukas Pinckert, añadió: «Íbamos 1-3 abajo ante esta afición y le dimos la vuelta al partido como equipo recién ascendido: eso es extraordinario. Simplemente somos una unidad, nunca nos rendimos».

Si el Elversberg logra lo imposible y vence al Bayern el domingo, podría asaltar el liderato de la Bundesliga, siempre que otros resultados le acompañen. Eso sería un sueño, y el recién ascendido puede aferrarse además al 0-0 del Schalke ante el Bayern la última vez que se enfrentaron, mientras intenta frenar a jugadores como Harry Kane y Michael Olise.

No habrá, eso sí, ningún plan para encerrarse atrás como hizo el Schalke; el Elversberg se mantendrá fiel a sus valores fundamentales e irá a por el Bayern. Welzmuller, natural de Múnich y criado como aficionado del club más laureado de Alemania, ha dicho sobre la magnitud del partido: «Será una locura. [Pero] no tememos a nadie». Eso, por encima de sus muchas otras cualidades entrañables como club, es lo que hace al Elversberg realmente especial.