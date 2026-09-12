La increíble historia del Elversberg: el rápido ascenso del pequeño club alemán desde la cuarta división hasta medirse de tú a tú con el Bayern de Múnich en la Bundesliga
Elversberg nunca había jugado en la Bundesliga antes de esta temporada, y sus aficionados seguro que se temían lo peor cuando se anunció el calendario. Difícilmente podrían haber afrontado un inicio más complicado, con partidos en casa ante el campeón de 2024, el Bayer Leverkusen, y el Bayern de Múnich, ganador de las dos últimas Bundesligas, a ambos lados de una visita al Borussia Mönchengladbach.
Y, sin embargo, aquí estamos a las puertas de la tercera jornada, con el Elversberg tercero en la clasificación, solo por detrás del Friburgo y del Borussia Dortmund por diferencia de goles. Bajo la dirección del entrenador Vincent Wagner, ha sumado dos victorias consecutivas, ya ha marcado siete goles y otro triunfo ante el Bayern el domingo le daría cinco puntos de ventaja sobre el equipo plagado de estrellas de Vincent Kompany.
Es una posición en la que el Elversberg ni siquiera podría haber imaginado verse hace solo cuatro años, cuando jugaba en la cuarta categoría del fútbol alemán. Ha sido un recorrido extraordinario, uno que ha generado una fe inquebrantable dentro del vestuario.
Ciudad humilde y comienzos
Elversberg es un municipio del sur de Alemania con una población de apenas 13.000 habitantes. Es solo la 30.ª localidad más grande del Sarre, uno de los 30 estados del país, y ni siquiera tiene estación de tren ni centro cívico. Es el lugar más pequeño que ha albergado jamás a un club de la Bundesliga, y por ello Elversberg ha sido apodado el Dorfverein («el club del pueblo»).
Fundado originalmente en 1907 antes de disolverse durante la Primera Guerra Mundial, Elversberg fue refundado en 1918 y pasó la mayor parte de un siglo como equipo amateur. Sin embargo, a principios de la década de 2000, las cosas empezaron a cambiar. La farmacéutica local Ursapharm se convirtió en el principal apoyo y patrocinador de Elversberg bajo el mandato del antiguo presidente del club Frank Holzer, y su hijo Dominik tomó el relevo en 2011.
Dos años después, Elversberg logró el ascenso a la 3. Liga, la tercera categoría de Alemania y la división profesional más baja del país. Por desgracia, descendió de inmediato, pero Ursapharm adquirió los derechos de denominación del estadio del club, rebautizándolo oficialmente como Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde (manteniendo su vínculo con un tilo de 100 años que, por desgracia, cayó en 2015), y fue ampliado gradualmente hasta alcanzar una capacidad de 10.000 espectadores.
Todavía faltaba una verdadera visión futbolística, hasta que Horst Steffen llegó como entrenador en 2018. Steffen implantó un estilo dinámico y valiente, que ofreció de forma constante una buena relación calidad-precio a los aficionados y que acabó dando el título de la Regionalliga Sudwest en 2021-22.
Ascendiendo en las categorías
Eso devolvió al Elversberg a la 3. Liga y, esta vez, estaba preparado para dar el salto. El equipo de Steffen lo demostró ya al inicio de la temporada 2022-23, al protagonizar la mayor sorpresa de su historia al vencer 4-3 al Leverkusen en la primera ronda de la DFB-Pokal.
El Bochum puso fin a su recorrido en la siguiente ronda, pero el Elversberg rindió a un nivel alto de forma constante en la liga. Finalmente, superó al Frieburg en la lucha por el título de la 3. Liga tras una apasionante batalla por el ascenso en la que los cinco primeros clubes acabaron separados por solo cinco puntos.
El Elversberg también firmó los mejores números ofensivos de la categoría, con 80 goles en sus 38 partidos, 10 de ellos obra del cedido por el Stuttgart Nick Woltemade. Steffen llegó a afirmar en una ocasión que «una victoria espectacular es mucho más preferible para mí que un mísero 1-0», y sus jugadores llevaron esa actitud a cada partido.
Su primera campaña en la 2. Bundesliga fue una dura experiencia de aprendizaje, pero el Elversberg aun así logró consolidar un 11.º puesto. Después, en 2024-25, se quedó a las puertas de alcanzar la Tierra Prometida.
Después de terminar tercero en la liga por detrás del Koln y el Hamburg, el Elversberg se clasificó para la eliminatoria de promoción/descenso contra el Heidenheim, que luchaba por evitar el descenso en la Bundesliga. Los dos equipos empataron 2-2 en el partido de ida y estaban igualados 1-1 en la vuelta hasta el quinto minuto del tiempo añadido, cuando Leo Scienza marcó un agónico gol de la victoria para romperle el corazón al Elversberg.
«Nueva energía»
Elversberg sufrió una doble devastación cuando Steffen decidió dejar el club tras recibir una oferta para unirse al Werder Bremen. El modesto equipo recibió una compensación de 300.000 €, pero eso hizo poco por amortiguar el golpe de perder al entrenador que había llevado al club a cotas nunca antes vistas.
El proceso para encontrar al sustituto de Steffen fue exhaustivo. El director deportivo, Nils-Ole Book, quería un entrenador tácticamente moderno que siguiera promoviendo un fútbol atractivo y de alta intensidad, al tiempo que impulsara a los jóvenes talentos más prometedores del club. Finalmente se decantaron por Wagner, que había llevado al filial del Hoffenheim al ascenso a la 3. Liga en 2024-25.
«Con todo lo que aporta, encaja muy bien con nosotros», dijo Book en la presentación de Wagner. «Vincent no solo continuará nuestro camino actual, sino que también lo enriquecerá y lo desarrollará con nueva energía».
A pesar de su falta de experiencia como entrenador de máximo nivel, Wagner ha cumplido desde entonces con ese cometido de forma espectacular, demostrando ser un sucesor más que digno de Steffen, que solo duraría siete meses al frente del Werder antes de ser destituido. Sin embargo, al principio el optimismo no era alto, en gran parte por las salidas de la decisiva dupla goleadora formada por Fisnik Asllani y Muhammed Damar al final de sus respectivas cesiones.
Elversberg también perdió al talismán defensivo Robin Fellhauer, que se marchó al Augsburgo, entre muchas otras salidas, lo que llevó a los analistas a predecir una regresión hacia la zona media de la tabla. Sin embargo, Book trabajó incansablemente con recursos limitados para asegurarse de que Wagner no se quedara corto de efectivos.
Lukasz Poreba, Bambase Conté y Jarzinho Malanga llegaron cedidos desde clubes de la Bundesliga, y Elversberg fichó a Lasse Gunther y Jan Gyamerah en traspasos permanentes para reforzar la defensa. Los nuevos jugadores se acoplaron rápidamente, y Wagner silenció pronto a los escépticos en una histórica campaña 2025-26.
«Como volar a la luna»
Elversberg arrancó de forma brillante con Wagner al mando, al ganar siete de sus primeros nueve partidos de la 2. Bundesliga, y aunque después su rendimiento fue irregular, hizo lo suficiente para mantener el ritmo de sus rivales por el ascenso. El Schalke terminó por despegarse para hacerse con la primera plaza, pero la lucha por el segundo puesto de ascenso directo se decidió en la última jornada de la temporada.
Un partido en casa contra el colista Preussen Munster parecía propicio para el Elversberg, que era segundo, por delante del Paderborn gracias a una mejor diferencia de goles, pero el peso de la ocasión bien podría haber hecho que los jugadores se vinieran abajo. Sin embargo, el equipo de Wagner no mostró señales de nerviosismo en su camino hacia una contundente victoria por 3-0 que convirtió al Elversberg en club de la Bundesliga por primera vez en sus 119 años de historia.
«Por supuesto, esto es algo especial», dijo Wagner. «Un amigo me dijo esta semana: "Si el Elv puede ascender, es como volar a la luna". Y hoy hemos conseguido alunizar».
El logro fue aún más notable por el hecho de que el Elversberg vendió en enero al máximo goleador de la liga, Younes Ebnoutalib, al Eintracht Frankfurt, y vio cómo Book se marchaba al Borussia Dortmund dos meses después.
Lukas Petkov dio un paso al frente para llenar el vacío dejado por Ebnoutalib, al marcar seis goles en la segunda mitad de la campaña y repartir otros 11 asistencias en todo el año, conTom Zimmerschied como socio ideal para el búlgaro, con otras nueve contribuciones de gol. Elversberg fue irresistible en ataque, con los 64 goles, la cifra más alta de la liga, y solo encajó 39 en defensa, el segundo mejor registro de la categoría por detrás del Schalke.
Preparación para la Bundesliga
Se llevaron a cabo cambios profundos durante el verano mientras Elversberg se preparaba para su nueva vida en la Bundesliga, incluido el inicio de la renovación del estadio para cumplir con los requisitos de la Bundesliga. El Ursapharm Arena ampliará su aforo hasta los 15.000 espectadores para la próxima primavera, pero por ahora uno de los lados del estadio parece una obra en construcción, con una estructura provisional de acero instalada para que los periodistas puedan cubrir los partidos.
Elversberg también incorporó a Christian Weber, procedente del Fortuna Dusseldorf, donde había trabajado durante 16 años como ojeador y más tarde como director deportivo. Seguir los pasos de Book no era una tarea menor teniendo en cuenta su excelente reputación para detectar talento fuera del radar, pero Weber realizó una serie de movimientos inteligentes propios en su primer mercado de fichajes en el club.
Logró un fichaje de gran nivel al incorporar al mediapunta de 21 años Maurice Krattenmacher desde el Bayern por solo 2 millones de euros, y mantuvo la tendencia del club de encontrar valor en el mercado de cesiones al cerrar acuerdos por Francis Onyeka, del Bayer Leverkusen, Noah Darvich, del Stuttgart, y Noel Futkeu, del Eintracht. Elversberg también batió su récord de traspaso al arrebatarle Cole Campbell al Dortmund por 6 millones de euros, lo que fue lo que más expectación generó.
Campbell está considerado como uno de los jóvenes jugadores más prometedores de Estados Unidos, y el nuevo director técnico de Elversberg, Josef Welzmuller, espera grandes cosas de él. "Es un jugador fantástico. Es muy rápido y fuerte con el balón y en el uno contra uno", dijo Welzmuller a Bulinews en agosto. "Estamos muy, muy seguros de que va a tener una temporada de explosión".
Tres pilares
Welzmuller también confirmó que nunca hubo conversaciones sobre la posibilidad de que el equipo girara hacia un enfoque más defensivo para lograr la permanencia en la Bundesliga, algo que Wagner, que parece adorar sus metáforas espaciales, ve como el equivalente a una «misión a Marte».
«No vamos a hacer nada diferente», dijo Welzmuller a BBC Sport. «La identidad sigue siendo la misma y se basa en tres pilares fundamentales. El primero es ser valientes, el segundo es ser intensos y el tercero es ser inteligentes». Esos pilares parecieron más sólidos que nunca ante el Leverkusen en la jornada inaugural.
El Elversberg sorprendió al equipo de Carles Martínez al ponerse con dos goles de ventaja en los primeros 10 minutos. Petkov marcó el primero con un disparo desviado, antes de que Campbell hiciera el 2-0 con un potente zapatazo imposible de blocar para el portero del Leverkusen Mark Flekken. La definición fue implacable, y la confianza y la serenidad con el balón del jugador de 20 años resultaron impresionantes cuando condujo hacia el área tras aprovechar un pase suelto.
David Mokwa dejó a los locales fuera de vista 25 segundos después del inicio de la segunda parte, al rematar a bocajarro un centro raso de Petkov. El Leverkusen acabó reaccionando con goles de Patrick Schick y Christian Kofane, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Pese a que Wagner alineó de inicio a siete debutantes en la Bundesliga, y a que Campbell, expromesa de Dortmund y Hoffenheim, era el miembro con más experiencia de la convocatoria con 10 apariciones en la máxima categoría alemana, el Elversberg se impuso al Leverkusen.
«Por suerte lo hicimos con nuestros aficionados detrás, somos pequeños pero poderosos», dijo Wagner después del partido. «Tendremos que seguir jugando un fútbol valiente, porque es la única manera de que vayamos a tener una oportunidad en esta liga».
Remontada épica
Elversberg superó una prueba mucho más dura en el ista-Borussia-Park en la segunda jornada. Se vio 3-1 abajo ante el Gladbach antes de la hora de juego, y Wagner fue expulsado por protestar contra el segundo gol del conjunto local, que llegó después de que el árbitro les concediera por error un saque de banda en lugar de dárselo a Elversberg.
Aun así, el entrenador fue capaz de cambiar el rumbo con sus instrucciones para las sustituciones desde la grada. Krattenmacher recortó distancias un minuto después de su entrada, cabeceando el balón al larguero antes de empujar el rechace a la red, y Felix Heidel igualó después el marcador con un libre directo magníficamente ejecutado en el minuto 80.
El escenario estaba preparado para un final dramático y, ya en lo más profundo del tiempo añadido, Futkeu, otro suplente, asistió a Krattenmacher para que rematara a la red el cuarto de Elversberg y completara un memorable doblete. Fue un partido trepidante que subrayó el espíritu indomable que recorre la plantilla de Wagner.
"Disfruté de la manera en que jugamos al fútbol: sencillamente, una actuación colectiva sensacional de todos", dijo el técnico a los periodistas. El capitán del club, Lukas Pinckert, añadió: "Íbamos 1-3 abajo ante esta afición y le dimos la vuelta al partido como equipo recién ascendido: eso es extraordinario. Simplemente somos una unidad, nunca nos rendimos".
Si Elversberg es capaz de hacer lo imposible y vencer al Bayern el domingo, podría asaltar el liderato de la Bundesliga, siempre que otros resultados le acompañen. Eso sería un sueño, y el recién ascendido puede aferrarse a una esperanza extra por el empate 0-0 del Schalke contra el Bayern la última vez, mientras intenta frenar a jugadores como Harry Kane y Michael Olise.
No habrá ningún plan de encerrarse atrás como hizo el Schalke, eso sí; Elversberg se mantendrá fiel a sus valores fundamentales y le jugará de tú a tú al Bayern. Welzmuller, natural de Múnich y criado como aficionado del club más laureado de Alemania, ha dicho sobre la magnitud del partido: "Será una locura. [Pero] no tenemos miedo de nadie". Eso, por encima de sus muchas otras cualidades entrañables como club, es lo que hace que Elversberg sea realmente especial.