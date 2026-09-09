La historia de amor de Zinedine Zidane con adidas: cómo el maestro francés se convirtió en sinónimo de la icónica Predator
Alcanzar una identificación absoluta entre un producto y un deportista es la cúspide del marketing deportivo, y adidas sin duda lo ha conseguido a través de su colaboración a largo plazo con el icono francés Zinedine Zidane.
El gigante alemán de la ropa deportiva celebra 30 años de asociación con el exsuperestrella del Real Madrid, que asumió el cargo como nuevo seleccionador de Francia a principios de este verano después de que Didier Deschamps diera un paso al lado.
El atleta original de las adidas Predator, Zidane ha sido homenajeado con una nueva edición especial de botas. Llevó las icónicas Predator durante su brillante carrera en la Juventus, el Real Madrid y Francia, dejando innumerables momentos legendarios con la famosa lengüeta y las tres bandas en sus pies.
A lo largo de tres décadas, esta se ha convertido en una de las asociaciones comerciales más exitosas de la historia del fútbol y del deporte en general, y Zidane sigue siendo una de las caras de la marca a día de hoy.
Momentos inolvidables
Posiblemente el futbolista más elegante de la historia del juego, muy pocos jugadores pueden presumir de un vídeo de mejores momentos como el de Zidane, cuya carrera, repleta de títulos, estuvo jalonada por momentos de una calidad descomunal que seguirán vivos en la memoria durante mucho tiempo.
Y adidas estuvo ahí discretamente en cada paso del camino, una parte fundamental de por qué esta asociación ha sido un éxito rotundo. El perfil de las Predator creció hasta convertirse, posiblemente, en la bota más popular del mercado al mismo tiempo que la reputación de Zidane se disparaba, culminando con la conquista del Balón de Oro.
Zizou llevaba unas Predator cuando firmó un doblete de cabeza decisivo contra Brasil en la final del Mundial de 1998 en casa, cuando empalmó una sublime volea de zurda contra el Bayer Leverkusen en la final de la Champions League de 2002 en Glasgow, y cuando marcó una audaz Panenka en la desgraciada final del Mundial de 2006 en Alemania, el último partido de su legendaria carrera.
Esos son los momentos que consolidaron su vínculo con las Tres Franjas, mientras se convertía en una superestrella global con las Predator en los pies.
Vínculo de tres décadas
Los contratos de botas van y vienen en el fútbol, pero la asociación de Zidane con adidas ha perdurado y ha evolucionado, y se extiende mucho más allá de aquella icónica carrera como jugador que terminó hace unos 20 años.
Junto a otro ex del Real Madrid como David Beckham, el exfutbolista de 54 años sigue ejerciendo como embajador de la marca y como uno de los pilares de la cultura futbolística, protagonizando las célebres campañas publicitarias de adidas y luciendo sus últimos lanzamientos junto a la actual hornada de talento de la marca, entre ellos Lamine Yamal y Jude Bellingham.
Lejos de los terrenos de juego, ha reforzado esa posición al convertirse en una de las caras de Y-3, una pionera línea de ropa deportiva de lujo que se remonta a 2002 y que nació de la colaboración entre adidas y el reconocido diseñador de moda japonés Yohji Yamamoto.
Al explicar la solidez de ese vínculo a SoccerBible en 2017, Zidane dijo: "Lo que más aprecio es la lealtad. adidas siempre ha estado ahí para mí. En los buenos momentos, por supuesto, pero también cuando las cosas eran un poco más complicadas. Nuestra historia comenzó en 1996, adidas sigue ahí para mí hoy en día.
"Tenemos un vínculo muy especial. Una relación fantástica. Es más que un simple contrato entre nosotros, es más que eso. Entre adidas y yo hay una historia de 20 años. Eso es genial".
El homenaje especial de adidas
Es de justicia que, después de 30 largos años juntos, adidas haya rendido homenaje a su duradera relación con el legendario Zizou. Para conmemorar la ocasión, el gigante de la ropa deportiva ha lanzado una edición especial de las Predator que rinde tributo al talento verdaderamente único del francés.
Como no podía ser de otra manera tratándose de un jugador de la elegancia y el estilo de Zidane, las botas llegan en un sofisticado y limpio color blanco, con detalles dorados metalizados. Los acentos azules, blancos y rojos en los laterales son un guiño a sus logros con Francia, mientras que las botas también lucen una marca personalizada 'ZZ30'.
El diseño también incorpora lo que adidas describe como detalles «profundamente personales» que recorren sus legendarios años como jugador. En la famosa lengüeta plegable encontrarás el logotipo característico de Zidane en dorado, inspirado en aquella volea descomunal de 2002.
Incluso las correas forman parte de la historia, ya que cada bota representa un capítulo diferente de la vida del exfutbolista de 54 años. En la derecha aparecen las ciudades que definieron su carrera: Cannes, Burdeos, Turín y Madrid. La izquierda incluye guiños a sus raíces, con referencias a comunidades y clubes amateurs de su Marsella natal y sus alrededores.
«Sinónimo de cómo quería jugar»
Al hablar sobre el lanzamiento, Zidane explicó hasta qué punto significan para él su vínculo con adidas y las botas Predator, con las que se ha convertido en una figura inseparable.
«El fútbol me ha dado muchísimos recuerdos inolvidables, y adidas ha formado parte de ese camino desde el principio», dijo. «Predator ocupa un lugar especial en esa historia. Fueron las botas que llevé en algunos de los momentos más importantes de mi carrera y unas que acabaron siendo sinónimo de la forma en la que quería jugar al fútbol.
«Cuando miro estas botas, veo momentos, lugares y personas que marcaron mi trayectoria. Es una forma especial de celebrar 30 años juntos y de compartir esa historia con una nueva generación de jugadores».
Como una de las asociaciones de marca más exitosas en la historia de este deporte, no sería ninguna sorpresa ver que esta fructífera colaboración continúe durante muchos años más.